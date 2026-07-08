Отрасль без вывески: теневой топливный рынок

Это была отрасль

источник сырья — врезки в магистральные нефтепроводы, хищения на узлах учёта, «утечки» по документам с промыслов и легальных заводов;



логистика — замаскированные ёмкости у трассы, автотранспорт со скрытыми полостями, железнодорожные схемы с подменой груза;



переработка — кустарные «самовары», где нефть прямой перегонкой делили на широкие фракции;



сбыт — мелкие заправки, гаражи, стройки, карьеры, а по мазуту — и «серый» экспорт.



Откуда бралась нефть

Самовар

Что за этим тянулось

Экономика почти без затрат

Кто это покупал

Среда, которая всё это держала

После эпохи

Под Ангарском, в промзоне у железной дороги, стоял огороженный участок с девятью железнодорожными цистернами по 60 тонн каждая. Часть служила резервуарами, часть переделали в аппараты для подогрева и перегонки. Сюда завозили нефть, отсюда уходили бензин, солярка и мазут на местные заправки и дальше по региону. Со стороны это была обычная нефтебаза, каких по стране сотни. На самом деле цистерны работали как перегонные кубы: их топили, гнали через них нефть, снимали фракции.Подпольные топливные схемы 90-х принято вспоминать как разрозненное воровство: кто-то врезался в трубу, кто-то гнал самопал в гараже. При ближайшем рассмотрении это была связная экономика со своим сырьём, производством, логистикой и розницей. Каждое звено имело смысл только вместе с остальными, и вся цепочка держалась на простом расчёте.Схематически цепочка шла в четыре шага:Масштаб этой теневой отрасли оценить трудно: она по определению не вела отчётности. В отраслевой аналитике начала 2000-х долю «серых» нефтепродуктов на внутреннем рынке оценивали в 10–15 %. Разброс большой, и точной цифры здесь не будет никогда, но даже нижняя граница означает не маргинальный промысел. Чтобы представить объёмы: легальный мини-НПЗ — это промышленный объект мощностью до миллиона тонн в год, и рядом с такими заводами вырастал целый пояс кустарных установок, бравших на себя неглубокую переработку. Учтённых объектов были десятки и сотни; реальных, по оценкам следствия и отраслевых экспертов той поры, тысячи. Проверить эти прикидки читатель не сможет, и я не смогу; но даже осторожная их часть говорит о явлении промышленного размаха.Всё начиналось с сырья, и здесь работали три канала, объединённых почти нулевой себестоимостью. Первый — несанкционированные врезки в магистральные нефтепроводы: к трубе подключались напрямую, отбирая нефть или газовый конденсат, лёгкую фракцию, выпадающую при добыче газа. Второй — хищения на узлах учёта и перекачивающих станциях, где недоучёт и списания давали разницу, которую можно было увести. Третий — «утечки» по бумагам с промыслов и легальных НПЗ: то, что в отчёте сгорело, испарилось или ушло в потери, физически оставалось и уходило в сторону.Условием для всего этого была незащищённость трубы. Магистрали тянулись на тысячи километров через безлюдные места, мониторинг состояния был минимальным, а вертикаль надзора в 90-е распалась. Труба под давлением, идущая через степь или тайгу, оказывалась почти беззащитной перед тем, кто знал, где и как к ней подключиться.Отобранное сырьё надо было незаметно вывезти. У трассы устраивали замаскированные, иногда подземные ёмкости, куда стекала нефть. Оттуда её забирал автотранспорт, нередко с цистернами двойного дна, где под легальным грузом пряталась скрытая полость. На железной дороге работали схемы с подменой груза и сопроводительных документов: по бумагам одно, в цистерне другое. Логистика была продумана не хуже, чем на легальном рынке. Разница только в том, что весь её смысл сводился к незаметности.Главное происходило на переработке. Из устройства «самовара» вытекает всё остальное: почему топливо именно такое, почему это выгодно и почему промысел так живуч. На словах он похож на маленький завод, на деле устроен иначе.Технологически он сводился к грубой подготовке сырья, то есть отстою и минимальной очистке, и к прямой перегонке нефти или конденсата в атмосферных кубах. Нефть разделяли на широкие фракции: «бензиновую», «дизельную» и тяжёлый остаток. Крекинг и реформинг, поднимающие качество бензина, и контроль качества, то есть процессы, которыми настоящий завод доводит топливо до нормы, здесь просто отсутствовали.Оборудование было под стать задаче. Вместо сертифицированных ректификационных колонн — сварные стальные кубы и котлы. Вместо промышленных печей и теплообменников — примитивные аналоги, самодельная арматура, минимум автоматики. Под Ангарском роль перегонных аппаратов исполняли те самые железнодорожные цистерны: их подогревали, и лёгкие фракции отделялись от тяжёлых. Установка, которую в другой отрасли назвали бы времянкой, здесь была основным средством производства.Продукт получался соответствующий: прямогонный бензин с низким октановым числом и без присадок, суррогат дизельного топлива и мазут как тяжёлый остаток. Разница с заводским топливом была не только на бумаге. Низкое октановое число означает склонность к детонации, то есть к неконтролируемому взрыву смеси в цилиндре вместо плавного горения; мотор при этом работает жёстко и изнашивается быстрее. Серу и смолистые вещества на «самоваре» убрать было нечем, отсюда нагар и коррозия. Ездить на этом было можно. Только мотор такого бензина не прощал: застучит, закоксуется, и через сезон-другой в капремонт.У дешевизны была оборотная сторона, о которой в расчётах рентабельности не пишут. Врезка в трубу под давлением — это разлив: нефть уходила в почву и воду, отравляя пойму, колодцы, огороды. Сама перегонка на открытом огне рядом с ёмкостями горючего оборачивалась пожарами; кустарные установки вспыхивали и взрывались, оставляя выжженные пятна там, где вчера стоял «завод». А на другом конце цепочки покупатель, залив дешёвый бензин, чинил потом двигатель за деньги, которых с лихвой хватило бы на нормальное топливо. Дешевизна была только на ценнике заправки. Дальше счёт шёл по земле, воде и чужим моторам.Считать тут умели, и арифметика была простая. Сырьё доставалось почти даром: краденое или списанное, оно в себестоимость фактически не входило. Капитальные затраты на «самовар» были на порядок ниже, чем на легальный завод: сварные кубы и подержанные цистерны против промышленных колонн и печей.Разрыв в окупаемости получался разительный. Даже легальный мини-НПЗ, по отраслевым оценкам, окупался примерно за год. «Самовар» на бесплатном сырье и с копеечным оборудованием возвращал вложенное за считаные месяцы и продолжал приносить доход, пока его не находили. Топливо продавали с дисконтом к легальному и всё равно оставались в прибыли: конкурировать по цене легко, когда издержек почти нет. Накроют так накроют, установка отстроится заново, ведь риск изъятия был заложен в цену заранее.Кому нужен был плохой бензин? Тому, для кого цена и наличие важнее октанового числа. В отдалённых районах распределение нефтепродуктов было нестабильным: поставки нерегулярные, цены высокие, а иногда топлива просто не было. В такой ситуации дешёвая продукция «самовара» находила покупателя быстро.Брали её мелкие заправки, сельские гаражи, стройки, карьеры. Колхозной технике, самосвалу на грунтовке или дизелю на стройплощадке паспортное качество топлива было почти безразлично, важнее, чтобы оно было и стоило дёшево. Водитель, заливавший подешевевший бензин в бак, чаще всего не знал его происхождения, а если и догадывался, выбирал экономию. Если розница брала суррогат в чистом виде, то оптовое звено давало другую возможность: его подмешивали к легальным поставкам под видом мазута или «смесей», и он растворялся в общем потоке.По мазуту работал и «серый» экспорт. В Иркутской области середины 2000-х ворованное сырьё перерабатывали подпольные мини-заводы, а продукция уходила на Дальний Восток и в Китай. У региональной схемы был и внутренний рынок, и заграничный сбыт. Магистраль, дефицит на местах и близость границы складывались в устойчивую связку теневого оборота.Система не то чтобы проглядела этот промысел, она его и вскармливала, каждой своей прорехой. Развал вертикали управления и кризис надзорных органов оставили и трубу, и рынок без должного контроля. Санкции за врезки и незаконную переработку были мягкими, и риск наказания воспринимался как приемлемый на фоне ожидаемой прибыли. Расследования нередко упирались в покровительство, в «крышу» из представителей власти и силовиков, а общий криминальный контекст 90-х делал такой бизнес одной из доходных ниш наравне с прочими.Насколько борьба с промыслом промахивалась мимо его реального масштаба, видно по иркутским цифрам середины 2000-х. За полгода 2004–2005 годов в области пресекли работу 12 преступных групп, промышлявших хищениями в крупном размере. В 2007–2008 годах там обнаружили 159 врезок и возбудили 20 уголовных дел, но до суда, при мягких статьях и покровительстве, дошло всего одно. Установку под Ангарском, о которой я знаю по публичным сообщениям о том деле, а не из материалов следствия, брали штурмом, с милицией и ФСБ, изъятием документов и топлива. За кадром оставались сотни точек, до которых так и не дошли.Здесь нужна оговорка, и факты не дают её обойти. Ангарский эпизод, с которого я начал, относится уже к середине 2000-х, к зрелой стадии промысла с отлаженной логистикой и сбытом. А в самих 90-х выявленных врезок было единично мало. Это не значит, что явления не было: модель из сырья, переработки и сбыта уже сложилась, но ещё не имела ни устоявшихся маршрутов, ни постоянного покупателя, ни массового спроса. Каркас собрали в 90-е, а развернулся он на следующем десятилетии, когда рынок топлива стабилизировался и появился платёжеспособный спрос. По данным операторов магистральных трубопроводов и правоохранителей, в начале 2000-х число выявленных врезок росло кратно год к году, а к середине десятилетия счёт шёл на сотни. То, что в массовом сознании закрепилось как примета 90-х, набрало силу уже в двухтысячных.Дальше государство стало действовать методично: одни мини-НПЗ закрывали, другие загоняли в правовое поле; в Иркутской области и на Северном Кавказе проходили массовые операции с десятками ликвидированных заводов и сотнями устранённых врезок. Часть инфраструктуры и связей, сложившихся в 90-е, сохранялась в изменённом виде, а имена «выходцев из 90-х» продолжали всплывать в позднейших расследованиях.И дело не в 90-х как таковых и даже не в одной стране. Уже в 2020-х в Мангистауской области Казахстана нелегальный мини-НПЗ переработал десятки тысяч тонн неучтённой нефти, а готовую продукцию вывозили под видом мазута. Схема была та же, что под Ангарском без малого двадцать лет назад. Пока где-то есть дешёвая нефть мимо счётчика и покупатель, который не спрашивает про происхождение, эта схема собирается заново.