Трамп пообещал снять с Турции санкции, введённые после покупки С-400

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Трамп пообещал снять с Турции санкции, введённые после покупки С-400


Президент США Дональд Трамп пообещал снять с Турции санкции, введённые в рамках закона CAATSA. Причину он объяснил на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите НАТО в Анкаре:



Мы не хотим налагать санкции на друзей.

Американские ограничения были введены в декабре 2020 года – именно тогда Вашингтон наказал Анкару за покупку российских систем ПВО С-400 на 2,5 млрд долларов. Турция не пошла на уступки, отказавшись от Patriot в пользу российских комплексов, и поплатилась исключением из программы F-35. Теперь Трамп готов пересмотреть решение.

Что изменилось? По данным турецкой прессы, ещё в 2024 году Анкара пообещала Вашингтону не использовать комплексы С-400 в обмен на возвращение в программу F-35. Тогда же в Минобороны Турции заявили, что США больше не возражают против наличия российских систем у союзника по НАТО. Сейчас же Эрдоган не скрывает планов по интеграции С-400 в национальную систему ПВО «Стальной купол» и не исключает закупки новых дивизионов.

Пока неизвестно, обещание снять санкции – это итог долгой дипломатической «торговли», или же мы видим начало нового этапа, на котором Турция возвращается к западным оборонным проектам, пытаясь при этом сохранять связь с Россией.
11 комментариев
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  1. Добрый Звание
    Добрый
    +3
    Вчера, 17:35
    Президент США Дональд Трамп пообещал снять с Турции санкции
    Обещалка у него широкая, а выполнялка почти отсутствует. Но тут ведь главное пообещать, а потом найдет 1000 причин чтобы отказать.
  2. HAM Звание
    HAM
    +2
    Вчера, 17:38
    А Нетаньяху разрешит снять санкции!?? lol
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Вчера, 17:40
      Цитата: HAM
      А Нетаньяху разрешит снять санкции!?? lol


      Да кто его спрашивать то будет.
  3. spirit Звание
    spirit
    0
    Вчера, 17:39
    Трамп обиделся на Беню.Вот теперь на зло с Турками братаеться,ведь Израилю Турки вооруженные ф35 совсем не нужны!А местные Турецкие поделки в рамках 5-поколения явно забуксуют.Да и денег локхид ещё больше заработает hi
  4. Roman_VH Звание
    Roman_VH
    +3
    Вчера, 17:45
    Туркам имеет смысл начинать бояться. ;)))
  5. oldzek Звание
    oldzek
    +2
    Вчера, 17:52
    а мне лично запомнился такой анекдот:....ну мало ли что я на тебе обещал.
  6. Evgeny64 Звание
    Evgeny64
    +1
    Вчера, 18:11
    Турки видят ситуацию с "Патриотами", купишь, потом годами ждать ракеты. И американцы тоже это поняли, всех обеспечить не могут, очереди на пятилетку, смысла нет сдерживать и так покупателей сейчас на годы вперед.
    А на "Пингвинов" новых покупателей надо набирать, тем более туркам, в основном, лицензия нужна, хотя-бы в противовес Израилю.
  7. Жека111 Звание
    Жека111
    0
    Вчера, 18:16
    Пообещал конечно хорошо, но вот взамен потребует от Турков передать купленные у России с400 Украине
  8. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    0
    Вчера, 19:26
    как всегда брешет сивый мерин
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Вчера, 19:28
    Цитата: kromer
    Да кто его спрашивать то будет
    Его-то как раз и будут спрашивать wink
  10. comradChe Звание
    comradChe
    0
    Вчера, 22:14
    Турция, якобы, нашла покупателей на С-400 в Южной Корее. Посмотрим.