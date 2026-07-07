Трамп пообещал снять с Турции санкции, введённые после покупки С-400
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Президент США Дональд Трамп пообещал снять с Турции санкции, введённые в рамках закона CAATSA. Причину он объяснил на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите НАТО в Анкаре:
Мы не хотим налагать санкции на друзей.
Американские ограничения были введены в декабре 2020 года – именно тогда Вашингтон наказал Анкару за покупку российских систем ПВО С-400 на 2,5 млрд долларов. Турция не пошла на уступки, отказавшись от Patriot в пользу российских комплексов, и поплатилась исключением из программы F-35. Теперь Трамп готов пересмотреть решение.
Что изменилось? По данным турецкой прессы, ещё в 2024 году Анкара пообещала Вашингтону не использовать комплексы С-400 в обмен на возвращение в программу F-35. Тогда же в Минобороны Турции заявили, что США больше не возражают против наличия российских систем у союзника по НАТО. Сейчас же Эрдоган не скрывает планов по интеграции С-400 в национальную систему ПВО «Стальной купол» и не исключает закупки новых дивизионов.
Пока неизвестно, обещание снять санкции – это итог долгой дипломатической «торговли», или же мы видим начало нового этапа, на котором Турция возвращается к западным оборонным проектам, пытаясь при этом сохранять связь с Россией.
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