«Украина и НАТО - альянс будущего»: Зеленский выступил в Анкаре
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Зеленский выступил в Анкаре, но не на саммите НАТО, как это пытаются подать некоторые западные и украинские издания, а на Форуме оборонных индустрий, который проходит параллельно саммиту, но без участия лидеров стран альянса. К выступлению на самом саммите «нелегитимного» не допустили, чтобы «не раздражать Трампа».
Выступление Зеленского состоялось в тот момент, когда самолет с президентом США только приземлялся в столице Турции. Сделано это было, чтобы киевский клоун и американский президент не пересеклись до назначенной на завтра встречи. Зеленский со сцены форума сделал несколько заявлений, заявив, что Украину необходимо обязательно взять в НАТО, потому что без нее западные страны не смогут усилить свою обороноспособность, ведь у Киева «самая боеспособная армия».
Украина должна быть в НАТО. Потому что НАТО с Украиной — это альянс будущего. Украинские военные доказали свою эффективность в современной войне, поэтому оставлять Украину вне системы коллективной обороны было бы нелогично.
Не забыл Зеленский похвастать ударами беспилотников по российским НПЗ, заявив, что уже лишил Россию «стратегического тыла», атаковав предприятие в Сибири.
Также рассказал о том, что российская армия якобы наступать больше не может и несет «огромные потери». Посетовал на отсутствие противобаллистических ракет, призвав Европу включиться в их совместную разработку, и попытался втюхать странам НАТО украинские беспилотники. В общем, ничего нового не сказал.
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