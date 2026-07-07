«Украина и НАТО - альянс будущего»: Зеленский выступил в Анкаре

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«Украина и НАТО - альянс будущего»: Зеленский выступил в Анкаре

Зеленский выступил в Анкаре, но не на саммите НАТО, как это пытаются подать некоторые западные и украинские издания, а на Форуме оборонных индустрий, который проходит параллельно саммиту, но без участия лидеров стран альянса. К выступлению на самом саммите «нелегитимного» не допустили, чтобы «не раздражать Трампа».

Выступление Зеленского состоялось в тот момент, когда самолет с президентом США только приземлялся в столице Турции. Сделано это было, чтобы киевский клоун и американский президент не пересеклись до назначенной на завтра встречи. Зеленский со сцены форума сделал несколько заявлений, заявив, что Украину необходимо обязательно взять в НАТО, потому что без нее западные страны не смогут усилить свою обороноспособность, ведь у Киева «самая боеспособная армия».



Украина должна быть в НАТО. Потому что НАТО с Украиной — это альянс будущего. Украинские военные доказали свою эффективность в современной войне, поэтому оставлять Украину вне системы коллективной обороны было бы нелогично.

Не забыл Зеленский похвастать ударами беспилотников по российским НПЗ, заявив, что уже лишил Россию «стратегического тыла», атаковав предприятие в Сибири.

Также рассказал о том, что российская армия якобы наступать больше не может и несет «огромные потери». Посетовал на отсутствие противобаллистических ракет, призвав Европу включиться в их совместную разработку, и попытался втюхать странам НАТО украинские беспилотники. В общем, ничего нового не сказал.
8 комментариев
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  1. Добрый Звание
    Добрый
    +5
    Вчера, 17:38
    «Украина и НАТО - альянс будущего»: Зеленский выступил в Анкаре
    Галантерейщик и кардинал- это сила!
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +1
      Вчера, 17:46
      «Украина и НАТО - альянс будущего».....
      Ну то что у хутора нет будующего это понятно, так хуторок в степи. А если альянс с этим недохутором для нато нужен, то у него тоже с будующим вопросы..... laughing
  2. lukash66 Звание
    lukash66
    +3
    Вчера, 17:42
    Где то на счет боеспособности по сравнению с гейропой он может где то и прав. Но с учетом "ротации" в 200 и 300, весьма спорно. Основной костяк все таки реально повыбили.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +2
      Вчера, 17:49
      Цитата: lukash66
      Где то на счет боеспособности по сравнению с гейропой

      если убрать всю помощь что поставляет европа то останется только
  3. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Вчера, 17:47
    Украина и НАТО - альянс будущего
  4. Амиго. Звание
    Амиго.
    +2
    Вчера, 17:48
    Шапито европейского масштаба с балаганным клоуном )))))
  5. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +1
    Вчера, 18:48
    Да, можно проводить разные параллели и тролить клоуна... Но пока что реальность такова = заявленные цели СВО нивелируются тем, что против нас ведётся война. Тут или надо менять цели СВО, или надо "менять" СВО на войну.
  6. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +2
    Вчера, 19:23
    Бы кто сомневался что Украина будет в Нате, она ужо интегрирована и в Нату, и в ЕС. Осталось формально это оформить, с чем Ната и ЕС покуда не торопятся.