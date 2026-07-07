Власти Латвии составили список предприятий, над которыми запрещены полёты дронов
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Латвийское правительство опубликовало документ под названием «О мерах по укреплению защиты активно действующих производств от угроз, исходящих от беспилотных средств». В нем подчеркивалось, что бизнес этой прибалтийской страны должен сыграть одну из важнейших ролей в деле ликвидации угрозы БПЛА.
Кабмин утвердил данный документ на прошлой неделе. В нем содержится список предприятий, над которыми запрещены полеты дронов. Все они относятся к производствам, которые крайне важны для латвийской экономики. Все они соответствуют одному или нескольким определенным критериям. В их числе – годовой оборот в размере от 20 миллионов евро в течение как минимум трех лет, численность сотрудников от 50 человек и принадлежность к оборонно-промышленному комплексу, подтвержденная министерством обороны Латвии.
Владельцы таких предприятий будут обязаны закупить технические средства обнаружения беспилотников. С их помощью они станут выявлять и идентифицировать дроны нарушители, а затем передавать полученную информацию военным. Правда, в правительстве Латвии пока не определились, как именно все это будет происходить, о чем прямо сказано в документе.
А в это время латвийские власти десятикратно снижают туристический сбор в восточной части страны. Это связано с тем, что в данном регионе активизировались полеты украинских беспилотников, использующих его в качестве транзитного коридора для ударов по России.
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