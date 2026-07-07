Власти Латвии составили список предприятий, над которыми запрещены полёты дронов

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Власти Латвии составили список предприятий, над которыми запрещены полёты дронов


Латвийское правительство опубликовало документ под названием «О мерах по укреплению защиты активно действующих производств от угроз, исходящих от беспилотных средств». В нем подчеркивалось, что бизнес этой прибалтийской страны должен сыграть одну из важнейших ролей в деле ликвидации угрозы БПЛА.

Кабмин утвердил данный документ на прошлой неделе. В нем содержится список предприятий, над которыми запрещены полеты дронов. Все они относятся к производствам, которые крайне важны для латвийской экономики. Все они соответствуют одному или нескольким определенным критериям. В их числе – годовой оборот в размере от 20 миллионов евро в течение как минимум трех лет, численность сотрудников от 50 человек и принадлежность к оборонно-промышленному комплексу, подтвержденная министерством обороны Латвии.

Владельцы таких предприятий будут обязаны закупить технические средства обнаружения беспилотников. С их помощью они станут выявлять и идентифицировать дроны нарушители, а затем передавать полученную информацию военным. Правда, в правительстве Латвии пока не определились, как именно все это будет происходить, о чем прямо сказано в документе.

А в это время латвийские власти десятикратно снижают туристический сбор в восточной части страны. Это связано с тем, что в данном регионе активизировались полеты украинских беспилотников, использующих его в качестве транзитного коридора для ударов по России.
6 комментариев
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  1. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +1
    Вчера, 17:53
    Ну да, где-то из бункера раздалось ржание зеленюги.... Он любит шутки, чай клоун.... laughing
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Вчера, 18:10
      Цитата: майор Юрик
      Ну да, где-то из бункера раздалось ржание зеленюги.... Он любит шутки, чай клоун.... laughing

      Вы, товарищ майор, не совсем поняли всю глубину юмора этой шутки.
      Будут запрещены. как я понимаю, полёты дронов любых, кроме тех. которые, не сбиваясь с курса, летят в Россию.
      они станут выявлять и идентифицировать дроны нарушители
      тем. которые летят в Россию - можно... Вон. финики-то для них вобще бесполётную и "безплавательную" зону предоставляют. Россию-то бомбить - для них святое... Это - не "нарушители".
      Как вариант. - в сотрудничестве с Киевом будут разрабатывать маршруты полётов этих дронов в обход предприятий. А то фактор кривых рук никто не отменял.
      А остальные да, запрещены.

      Интересно - а много их там летает, кроме украинских?
  2. andranick Звание
    andranick
    0
    Вчера, 18:09
    Латвийское правительство опубликовало документ ... «О мерах по укреплению защиты ... от угроз, исходящих от беспилотных средств».В нем содержится список предприятий, над которыми запрещены полеты дронов
    А Украине список где нельзя летать предоставили? Или тем пофиг на внутренние документы лимитрофов? :))))
    Так что реальная цель не в запрете полетов, это только официальный предлог. А вот реальная цель - нахаляву построить систему обнаружения БПЛА.
    Владельцы таких предприятий будут обязаны закупить технические средства обнаружения беспилотников. С их помощью они станут выявлять и идентифицировать дроны нарушители, а затем передавать полученную информацию военным.
    Готовятся, гадёныши. Знают, что прилетит им за их "подтявкивание". Рано или поздно - не знаю, но что неизбежно - это точно. И всё-таки, скорее рано, чем позно.
  3. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Вчера, 18:21
    А списочек полный есть? Ну чтоб "украинским" дронам случайно не попасть winked
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      +1
      Вчера, 18:39
      Нам бы нужно полный список получить, чтоб, если вдруг что, никто случайный не пострадал зря.
  4. eleronn Звание
    eleronn
    0
    Вчера, 23:29
    По адресам из этих списков можно случайно "ронять обломки БПЛА".