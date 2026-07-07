Зеленский на встрече с Трампом хотел бы показать картинки «пылающей Москвы»

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Зеленский на встрече с Трампом хотел бы показать картинки «пылающей Москвы»

Бандеровский режим планирует ударить беспилотниками по Москве перед встречей Зеленского с Трампом, чтобы показать военные возможности Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Сергей Нагорняк.

Киев попытается «придать веса» запланированной на завтра встрече Зеленского с Трампом. Для этого планируется атаковать Москву большим количеством беспилотников, желательно с ударами по критической инфраструктуре и «красивыми картинками». «Нелегитимному» нужно показать Трампу, что Украина не проигрывает в конфликте, а с помощью своих западных союзников наносит России «поражение».



Как заявил Нагорняк, один раз украинским беспилотникам уже удалось прорваться к Москве и атаковать НПЗ в Капотне, почему бы это не повторить?

ВСУ смогли дотянуться до одного из крупнейших НПЗ Российской Федерации. Надеюсь, что у украинских вооруженных сил еще есть в рукаве несколько козырей, которые они смогут до этого саммита сделать, чтобы позиции нашего президента на этой встрече были сильнее.

По словам нардепа, если Трампу показать «пылающую Москву», то он поймет, что «сила на стороне Украины». Мол, это может вернуть военную помощь США, которой сейчас крайне не хватает.
14 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +10
    Вчера, 18:07
    Надо чтоб сегодня наши втетерили по Киеву так чтоб даже импортные СМИ не смогли бы проигнорить.
    1. БойКот Звание
      БойКот
      +3
      Вчера, 18:12
      Фейерверк в Киеве, устроенный Россией в честь 250-тилетия США они просто проигнорировали, например. В западных медиа ни фото, ни видео. Так что проигнорируют все, что не в струю.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +3
        Вчера, 18:15
        БойКот hi ,есть объекты которые не проигнорировать,даже если прикажут.
        1. БойКот Звание
          БойКот
          +4
          Вчера, 18:26
          Согласен, если полностью обесточить Киев, например, и не не пару часов. Но я что-то в пессимизм ударился, поэтому про мосты, порты и прочую критические инфраструктуру стараюсь не вспоминать, увы мне.
        2. alexoff Звание
          alexoff
          +4
          Вчера, 18:36
          Можно по Жевуву долбануть или по американскому радару ПРО в Польше, это точно не проигнорируют, обделаются сильно feel
          1. topol717 Звание
            topol717
            0
            Вчера, 20:15
            Трамп не умсвенноотсталый, он может зеле показать горящий пентагон и башни близнецы в Нью-йорке. И что это изменит?
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Вчера, 18:16
      Александр, hi!
      Цитата: Ропот 55
      Надо чтоб сегодня наши втетерили по Киеву так чтоб даже импортные СМИ не смогли бы проигнорить.
      Надо было ещё в марте 2022-го втетерить... Тогда сегодня точно вопросов бы не было.
      Да только... "Мыжнетакие", мы только "в ответ на" можем... am
  2. Everevil Звание
    Everevil
    +5
    Вчера, 18:23
    Ну дурачёк ведь. Надо фотки горящего Киева показывать и привычно давить на жалость. Может, и подадут, как обычно. А так, днище полное, конечно. Ничего, кроме омерзения, уже не вызывает давно.
    1. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      0
      Вчера, 20:05
      Трампу на горящий Киев пофиг. Даже Зеленскому пофиг.
      А вот если его убедят, что Россия в войне не усилится, а ослабнет - то он ухватится за эту возможность.
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Вчера, 18:25
    Зеленский на встрече с Трампом хотел бы показать картинки «пылающей Москвы»

    Что мешает нам сжечь Киев к чертовой матери? Вопрос риторический.
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Вчера, 18:45
    Трамп по прибытию в Анкару на саммит НАТО сразу же заявил, что «очень разочарован» Альянсом.

    Он сказал, что не поехал бы на саммит, если бы он проходил не в Турции, которой руководит его «друг и очень сильный лидер» Эрдоган.

    Хорошее начало. Доня еще и войну с Ираном припомнит, как евроНАТО хвосты поджало.
  5. Дмитрий Смирнов_2
    Дмитрий Смирнов_2
    +2
    Вчера, 19:08
    Застеклите ядерным стеклом уже наконец весь квартал правительственный , с Зеленским и свитой, сколько лет можно про зелебобика каждый день писать, с кем он и куда поехал и что сказал
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Вчера, 19:27
    А я мечтаю увидеть пылающий Куев!
  7. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +1
    Вчера, 21:12
    Разве всё опубликованное не достаточное основание для уничтожения верхушки бандеровского режима?