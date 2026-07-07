Зеленский на встрече с Трампом хотел бы показать картинки «пылающей Москвы»
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Бандеровский режим планирует ударить беспилотниками по Москве перед встречей Зеленского с Трампом, чтобы показать военные возможности Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Сергей Нагорняк.
Киев попытается «придать веса» запланированной на завтра встрече Зеленского с Трампом. Для этого планируется атаковать Москву большим количеством беспилотников, желательно с ударами по критической инфраструктуре и «красивыми картинками». «Нелегитимному» нужно показать Трампу, что Украина не проигрывает в конфликте, а с помощью своих западных союзников наносит России «поражение».
Как заявил Нагорняк, один раз украинским беспилотникам уже удалось прорваться к Москве и атаковать НПЗ в Капотне, почему бы это не повторить?
ВСУ смогли дотянуться до одного из крупнейших НПЗ Российской Федерации. Надеюсь, что у украинских вооруженных сил еще есть в рукаве несколько козырей, которые они смогут до этого саммита сделать, чтобы позиции нашего президента на этой встрече были сильнее.
По словам нардепа, если Трампу показать «пылающую Москву», то он поймет, что «сила на стороне Украины». Мол, это может вернуть военную помощь США, которой сейчас крайне не хватает.
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