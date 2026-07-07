МОК допустил российских спортсменов до международных соревнований

Отменены все проверки на нейтральность российских спортсменов. МОК снял свой запрет на проведение международных соревнований в России. Спортсмены, вновь возвращающиеся на международную арену, временно будут тестироваться ITA (Международным агентством по тестированию) до восстановления РУСАДА, этот процесс уже идет полным ходом.

Исполком МОК принял решение отменить отстранение Олимпийского комитета России, действовавшее с октября 2023 года, но временно. Об этом говорится на сайте организации.Международный олимпийский комитет временно снял дисквалификацию с Олимпийского комитета России. Сколько будет действовать это послабление, не сообщается, но международным спортивным федерациям рекомендовано снять все ограничения с российских спортсменов на участие в международных соревнованиях.При этом МОК не будет организовывать спортивных мероприятий на территории России и приглашать на соревнования представителей российских властей. Решение о демонстрации российского флага, гимна или любых других национальных символов на Олимпийских играх будет принято «в соответствующее время».Как заявил министр спорта России Михаил Дегтярёв, запрет на проведение международных соревнований в России снят. Речь, видимо, идет о тех, которые проводятся не под эгидой МОК. Также отменены все проверки российских спортсменов на нейтральность.В октябре 2023 года МОК приостановил членство ОКР из-за включения в состав российского комитета олимпийских советов республик Донбасса и Херсонской и Запорожской областей.