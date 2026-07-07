МОК допустил российских спортсменов до международных соревнований
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Исполком МОК принял решение отменить отстранение Олимпийского комитета России, действовавшее с октября 2023 года, но временно. Об этом говорится на сайте организации.
Международный олимпийский комитет временно снял дисквалификацию с Олимпийского комитета России. Сколько будет действовать это послабление, не сообщается, но международным спортивным федерациям рекомендовано снять все ограничения с российских спортсменов на участие в международных соревнованиях.
При этом МОК не будет организовывать спортивных мероприятий на территории России и приглашать на соревнования представителей российских властей. Решение о демонстрации российского флага, гимна или любых других национальных символов на Олимпийских играх будет принято «в соответствующее время».
Как заявил министр спорта России Михаил Дегтярёв, запрет на проведение международных соревнований в России снят. Речь, видимо, идет о тех, которые проводятся не под эгидой МОК. Также отменены все проверки российских спортсменов на нейтральность.
Отменены все проверки на нейтральность российских спортсменов. МОК снял свой запрет на проведение международных соревнований в России. Спортсмены, вновь возвращающиеся на международную арену, временно будут тестироваться ITA (Международным агентством по тестированию) до восстановления РУСАДА, этот процесс уже идет полным ходом.
В октябре 2023 года МОК приостановил членство ОКР из-за включения в состав российского комитета олимпийских советов республик Донбасса и Херсонской и Запорожской областей.
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