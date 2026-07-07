МОК допустил российских спортсменов до международных соревнований

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МОК допустил российских спортсменов до международных соревнований

Исполком МОК принял решение отменить отстранение Олимпийского комитета России, действовавшее с октября 2023 года, но временно. Об этом говорится на сайте организации.

Международный олимпийский комитет временно снял дисквалификацию с Олимпийского комитета России. Сколько будет действовать это послабление, не сообщается, но международным спортивным федерациям рекомендовано снять все ограничения с российских спортсменов на участие в международных соревнованиях.



При этом МОК не будет организовывать спортивных мероприятий на территории России и приглашать на соревнования представителей российских властей. Решение о демонстрации российского флага, гимна или любых других национальных символов на Олимпийских играх будет принято «в соответствующее время».

Как заявил министр спорта России Михаил Дегтярёв, запрет на проведение международных соревнований в России снят. Речь, видимо, идет о тех, которые проводятся не под эгидой МОК. Также отменены все проверки российских спортсменов на нейтральность.

Отменены все проверки на нейтральность российских спортсменов. МОК снял свой запрет на проведение международных соревнований в России. Спортсмены, вновь возвращающиеся на международную арену, временно будут тестироваться ITA (Международным агентством по тестированию) до восстановления РУСАДА, этот процесс уже идет полным ходом.

В октябре 2023 года МОК приостановил членство ОКР из-за включения в состав российского комитета олимпийских советов республик Донбасса и Херсонской и Запорожской областей.
18 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Bad_gr Звание
    Bad_gr
    +7
    Вчера, 18:40
    На мой взгляд, эти все международные организации давно себя дискредитировали. Под надуманным предлогом на Олимпиаду не пустили наших инвалидов, засудили фигуристов и гимнастику и т.д. А про американских спортсменах на этих соревнованиях и говорить противно, так как не понятно, зачем они туда вообще ездят, присылали бы сразу своих адвокатов и отсуживали бы себе престижные места. Всё политизировано, и если на наших спортсменов опять поступит заказ, опять засудят, обвинят в употреблении наркотиков, а медали забрать потребуют и несколько лет спустя после соревнований. И если бы не личная заинтересованность некоторых наших политиков, давным-давно бы же создали своё и более престижное (под лозунгом "у нас выступают сильнейшие").
    1. K._2 Звание
      K._2
      +2
      Вчера, 19:06
      А в других российских новостях пишут, что условием был отказ ОКР от участия в нём олимпийских комитетов новых регионов.
  2. Амиго. Звание
    Амиго.
    -1
    Вчера, 18:43
    Гринго что вы творите, сейчас же кондратий хватит профессиональных "украинцев"
  3. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    Вчера, 18:44
    Видимо морковкой перед носом решили помахать. Следующая олимпиада только в 2028 году, сто раз ещё успеют морковку отобрать по причине русские огорчают спортсменов с Украины
  4. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +5
    Вчера, 18:46
    Это они нас так к миру с Украиной подталкивают - замтряйтесь, и все у вас будет хорошо, вот уже и спортсменов ваших допускаем, спешите, пока мы добрые.
  5. Don Karleone Звание
    Don Karleone
    +6
    Вчера, 18:47
    Временно , !!!! Заплатим в фонд олимпийского комитета ....... и потом опять отстранят ))))
  6. Никита Че Звание
    Никита Че
    0
    Вчера, 18:50
    Ну вот и славно.Меня интересует хоккей с футболом.Че там скоро допустят,нет?Тем более на днях Трамп пронул ФИФА одним звонком,и эти петухи отменили дисквалификацию негру за прямую красную карточку
  7. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +6
    Вчера, 18:56
    А какой смысл возвращаться в "политику-спорт-политику", в том числе и в МОК, как побитой собачке, над которой смилостивились и бросили косточку..??.. Лизать руку бросившего косточку..??..
    Надо ВО ВСЕХ видах спорта проводить ОТКРЫТЫЙ чемпионат России. С финасовыми бонусами для победителей, ПРЕВЫШАЮЩИМИ "международные". Кто хочет посоревноваться "со стороны" - участвуйте. Нет..??... Тогда, давай, досвиданья. Делов то! Все эти "моки" и "мировые чемпионата" - вкусно кормят чиновников от спорта. И не более... Кстати, "древним" грекам было до печки - принимают ли иностранцы участие в ИХ ОЛИМПИЙСКИХ играх или нет.
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +2
      Вчера, 19:43
      Почему только открытый чемпионат России? Свои спортивные лиги надо создавать и футбольную и хоккейную. Постепенно к ним примкнут и остальные страны. Про FIFA и UEFA тогда можно будет постепенно забыть.
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        +1
        Вчера, 19:52
        Уважаемый СергейАлександрович
        (Сергей)!
        Да, согласенн с Вами...
        Но не только футбольную и хоккейную = волейбольную, ватерпольную, баскетбольную и так далее... Так сказать - делать это параллельно.
  8. Гардамир Звание
    Гардамир
    +3
    Вчера, 18:57
    Причины по которым МОК временно снял санкции

    Международный олимпийский комитет (МОК) временно снял санкции и восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), поскольку российская сторона выполнила ключевое политико-правовое требование МОК — изменила устав ОКР и исключила из своего состава олимпийские советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также официально пообещала не вести на этих территориях никакой деятельности.Основные причины решенияИзменение устава ОКР: Россия привела внутренние документы в соответствие с Олимпийской хартией. Изначально членство было приостановлено в октябре 2023 года именно из-за включения в состав ОКР спортивных организаций новых регионов, что МОК счел нарушением территориальной целостности Украины
  9. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +5
    Вчера, 18:59
    В статье не вся правда. А она такова:

    Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение временно восстановить членство Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщила пресс-служба МОК.


    Ключевое слово -ВРЕМЕННО.

    А это читаем по слогам.

    "Решение было принято после тщательного анализа комиссией по правовым вопросам МОК, учитывая, что ОКР больше не включает в свои члены какие-либо региональные спортивные организации на территориях, подпадающих под юрисдикцию Национального олимпийского комитета Украины. Кроме того, ОКР подтвердил, что не ведет и не будет вести никакой деятельности на этих территориях. Исполнительный комитет МОК продолжит внимательно следить за ситуацией, связанной с любой деятельностью ОКР на этих территориях, и оставляет за собой право принять любые дальнейшие меры, если это будет сочтено необходимым", - говорится в сообщении.

    Дух Анкориджа и это решение - это как французские духи и куча дepьма.
  10. Polak_Polak Звание
    Polak_Polak
    0
    Вчера, 19:26
    Teraz już nie ma sportu, jest polityka! Znów Trump zadzwoni i wygra USA!
    1. Андрей Храмов Звание
      Андрей Храмов
      0
      Вчера, 19:43
      Уважаемый Polak_Polak
      (Walenty)!

      Да, МОК это политика... А вот как Волынская резня и нынешняя помощь поляков бандеровским убийцам ваших соотечественников, а то и чьих-то родственников - это не политика..??..
  11. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    -1
    Вчера, 19:55
    Теперь по закону жанра должны устроить коллективную истерику спортивные власти 404, трибалтийских вымиратов и Польши.
  12. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    +3
    Вчера, 19:57
    "Решение о демонстрации российского флага, гимна или любых других национальных символов на Олимпийских играх будет принято «в соответствующее время»." - без гимна и национальных символах туда ездят только ..... цензурных слов не подберу am
    1. Моторист Звание
      Моторист
      0
      Вчера, 20:05
      Цитата: ALCA056000
      без гимна и национальных символах туда ездят только ..... цензурных слов не подберу

      ...нейтральные (ненатуральные) спортсмены. laughing
  13. Nik2013 Звание
    Nik2013
    +1
    Вчера, 21:11
    Да затрахил эти гейевропейци. Пра Росси с БРИКС организовывать свои игры.