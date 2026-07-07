В Италии арестовали двух обвиняемых в шпионаже в пользу России
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Римская прокуратура сообщила об аресте двух бывших сотрудников итальянских спецслужб по обвинению в передаче секретной информации «российскому агенту». По версии следствия, 59-летний экс-карабинер за деньги собирал данные через сеть источников, включая четверых действующих военнослужащих с высоким уровнем допуска. Эту информацию он затем якобы передавал сотруднику российской разведки, действовавшему под дипломатическим прикрытием в Риме.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто уже назвал случившееся частью «гибридной войны», состоящей из «внешних врагов и внутренних предателей». Уже знакомый сценарий: очередные аресты, громкие обвинения и заявления о «российском следе».
Расследование началось ещё в мае 2025 года, но объявили о нём только сейчас. Аккурат к саммиту НАТО в Анкаре, где европейские союзники демонстрируют единство в вопросах безопасности. Не слишком ли удобное «совпадение»?
Италия, как и другие европейские страны, регулярно становится ареной подобных скандалов. Так, в 2021 году капитан Вальтер Биот был приговорён к 20 годам заключения за передачу документов, теперь – новая история. Москва неоднократно отвергала обвинения в адрес России в подготовке и осуществлении диверсий в Европе, называя их голословными и безосновательными.
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