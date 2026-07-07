Ситуация на фронте свидетельствует о том, что армия России продвигается сразу в нескольких регионах. Помимо Донецкой Народной Республики это Сумская, Харьковская и Днепропетровская области.Наибольшая площадь территории в течение суток перешла под контроль российских Вооружённых сил в ДНР. В общей сложности это порядка 12 квадратных километров – на Добропольском направлении, а также к северо-западу от Константиновки.Всего же с начала июля российские войска на всех направлениях специальной военной операции перевели под свой контроль порядка 210 квадратных километров, что говорит об увеличении темпов освобождения территорий в сравнении с июнем этого года.Однако оборону противника ни на одном из направлений точно нельзя назвать «посыпавшейся», несмотря на ставшие уже притчей во языцех заявления экспертов «из ящика» об обратном. Украинская армия отступает на ряде участков фронта, включая район Купянска в Харьковской области и Покровского на Днепропетровщине. Но это не отступление «кто во что горазд». Противник за длительное время СВО успел выстроить множество оборонительных линий, навести немало альтернативных переправ через реки для снабжения своих группировок, создать запасы военного имущества и топлива в прифронтовой зоне.Безусловно, часть все указанного выше уничтожается нашими войсками по мере возможности, но при всём при том неразрешимых задач перед противником пока не поставлено. Он по-прежнему находится в вязкой обороне, предпринимая попытки тасовать резервы. Получается не всегда, но при этом фронт не обрушивается, как нам бы того хотелось.Соответственно, сохранение используемой тактики и стратегии фактически однозначно гарантирует затяжной ход спецоперации. При этом важно учитывать сохранение возможностей противника по нанесению ударов вглубь России. Пока этих возможностей войска киевского режима не лишены.

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