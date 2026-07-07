Темпы продвижения ВС РФ в июле выросли, однако фронт далёк от обрушения

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Темпы продвижения ВС РФ в июле выросли, однако фронт далёк от обрушения

Ситуация на фронте свидетельствует о том, что армия России продвигается сразу в нескольких регионах. Помимо Донецкой Народной Республики это Сумская, Харьковская и Днепропетровская области.

Наибольшая площадь территории в течение суток перешла под контроль российских Вооружённых сил в ДНР. В общей сложности это порядка 12 квадратных километров – на Добропольском направлении, а также к северо-западу от Константиновки.



Всего же с начала июля российские войска на всех направлениях специальной военной операции перевели под свой контроль порядка 210 квадратных километров, что говорит об увеличении темпов освобождения территорий в сравнении с июнем этого года.

Однако оборону противника ни на одном из направлений точно нельзя назвать «посыпавшейся», несмотря на ставшие уже притчей во языцех заявления экспертов «из ящика» об обратном. Украинская армия отступает на ряде участков фронта, включая район Купянска в Харьковской области и Покровского на Днепропетровщине. Но это не отступление «кто во что горазд». Противник за длительное время СВО успел выстроить множество оборонительных линий, навести немало альтернативных переправ через реки для снабжения своих группировок, создать запасы военного имущества и топлива в прифронтовой зоне.

Безусловно, часть все указанного выше уничтожается нашими войсками по мере возможности, но при всём при том неразрешимых задач перед противником пока не поставлено. Он по-прежнему находится в вязкой обороне, предпринимая попытки тасовать резервы. Получается не всегда, но при этом фронт не обрушивается, как нам бы того хотелось.

Соответственно, сохранение используемой тактики и стратегии фактически однозначно гарантирует затяжной ход спецоперации. При этом важно учитывать сохранение возможностей противника по нанесению ударов вглубь России. Пока этих возможностей войска киевского режима не лишены.
11 комментариев
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  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +8
    Вчера, 19:00
    Врага надо бить по-настоящему, тогда вопросов будет минимум в половину меньше.
    А когда здесь бьем, а здесь не бьём ..., в таких случаях на ЛБС надо отправлять генералов из ГШ и политбюро из ЕР.
  2. Розмари Звание
    Розмари
    +3
    Вчера, 19:03
    Я все ждал, когда на topwar появится новость о сегодняшнем ударе в Азовском море по 8 танкерам, сухогрузу и парому, но видимо это мелочь, недостойная внимания. Важнее в тысячный раз сообщить что "Российская армия наступает сразу в нескольких регионах по всем направлениям каждый божий день"
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Вчера, 19:05
      Уточните источник, дюже интересно.
      1. Розмари Звание
        Розмари
        +3
        Вчера, 19:09
        Да куча источников. Вот, например, телеграмм-канал "Военный осведомитель" https://t.me/milinfolive/175613
        Противник массово взялся за поражение танкеров, которые возят топливо в Крым через Азовское море.

        Если вчера были опубликованы кадры поражения 2 кораблей, то теперь удары нанесли сразу по 8 танкерам, 1 сухогрузу и 1 парому, среди которых заявляются "Венера-3", "Санар-1", Санар-17, Климена, Тэти, Алексей Саврасов, Пенелопа и другие.

        Характерна организация похода этих танкеров - беззащитная плотная масса кораблей посреди моря, представляющая тир для украинских операторов дронов FP-2. Ни прикрытия кораблями Черноморского флота, который давно уже едва сам себя охранять может, ни огневых групп на самих кораблях.
        1. Аркадий007 Звание
          Аркадий007
          +1
          Вчера, 19:32
          Розмари
          Это дает ответ почему наши СМИ так раскручивают тему наших атак по АЗС Украины.
    2. Володин Звание
      Володин
      0
      Вчера, 19:31
      Цитата: Розмари
      Я все ждал, когда на topwar появится новость о сегодняшнем ударе в Азовском море

      Об этом на ВО было написано больше 5 часов назад.
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +3
        Вчера, 19:54
        Володин (Алексей)
        Выдержку "... удары войск украинского режима по танкерам в Азовском море..." можно воспринимать очень расплывчато, от прошлого года, до планов на завтра.
      2. Розмари Звание
        Розмари
        +4
        Вчера, 19:57
        Извините, я не сразу но нашел! В новости от 14:20 под названием "Несмотря на заседания и приказы, проблемы с моторным топливом далеки от решения" между абзацем о том, что на 40% автозаправок Калмыкии нет топлива, и абзацем о том, что множество АЗС без топлива и в других частях страны, есть абзац об этом, что:
        Крайне сложная обстановка с топливом на Крымском полуострове.
        Проблем добавили удары войск украинского режима по танкерам в Азовском море. По последним данным, они были направлены для доставки топлива в Крым. Атака осуществлялась посредством дронов. Таким образом, ударами в море противник пытается обрубить для полуострова и водную логистику.

        Извините еще раз, но Вам не кажется, что массовое поражение в Азовском море восьми танкеров (десяти, если учитывать два танкера днем ранее), перевозящих конвоем без сопровождения топливо в Крым, достойно отдельного внимания и возможного обсуждения?
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +3
    Вчера, 19:04
    Как то все вяло. Если не хватило стойкости забрать земли в 2014 году,то сейчас и подавно,не хватит. Получается шаг- вперёд и два- назад. И конца- края не видать...
    1. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      +1
      Вчера, 20:18
      Цитата: Андрей Николаевич
      Если не хватило стойкости забрать земли в 2014 году

      Не стойкости, скорее стратегического мышления...
      Впрочем, и во всех других случаях оно не наблюдается.
  4. Комментарий был удален.
  5. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Вчера, 21:30
    Если будем ставит "плюс" и "минус" (как в школе) под каждой успешной атакой, то у России будет не так уж много "плюсов".