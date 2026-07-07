Российское правительство рассматривает дополнительные меры, чтобы обеспечить потребителей нефтепродуктами. На данный момент ситуация на топливном рынке страны сложилась крайне непростая.Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания в ситуационном центре.Чиновник заявил:По его словам, ситуация усугубляется вынужденными ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и традиционно повышенным летним спросом на автомобильное топливо.Новак назвал регионы, которым будет отдан приоритет в обеспечении топливом. По его словам, в первую очередь следует ликвидировать дефицит бензина и дизтоплива в Забайкалье, Иркутской области и на Юге России. Он пояснил это тем, что в сельском хозяйстве данных регионов сейчас идет уборочная кампания.Ранее Новак дал поручение нефтяным компаниям России увеличить объемы поставок бензина потребителям внутри страны. Также он поставил перед министерством энергетики задачу добиться стабилизации ситуации в регионах, где дефицит топлива стал наиболее острым.Какое по счету это поручение, сказать сложно.А в минувшую субботу российский президент Владимир Путин одобрил закон, предусматривающий насыщение топливом внутреннего рынка страны. Документ расширяет правительственные полномочия по регулированию топливного оборота и предусматривает комплекс мер по устранению проблемы. Пока проблема не устранена.

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