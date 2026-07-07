Новак назвал регионы, которым будет отдан приоритет в обеспечении топливом

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Новак назвал регионы, которым будет отдан приоритет в обеспечении топливом


Российское правительство рассматривает дополнительные меры, чтобы обеспечить потребителей нефтепродуктами. На данный момент ситуация на топливном рынке страны сложилась крайне непростая.



Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания в ситуационном центре.

Чиновник заявил:

Рассмотрим баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений и меры по насыщению рынка нефтепродуктов.

По его словам, ситуация усугубляется вынужденными ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и традиционно повышенным летним спросом на автомобильное топливо.

Новак назвал регионы, которым будет отдан приоритет в обеспечении топливом. По его словам, в первую очередь следует ликвидировать дефицит бензина и дизтоплива в Забайкалье, Иркутской области и на Юге России. Он пояснил это тем, что в сельском хозяйстве данных регионов сейчас идет уборочная кампания.

Ранее Новак дал поручение нефтяным компаниям России увеличить объемы поставок бензина потребителям внутри страны. Также он поставил перед министерством энергетики задачу добиться стабилизации ситуации в регионах, где дефицит топлива стал наиболее острым.

Какое по счету это поручение, сказать сложно.

А в минувшую субботу российский президент Владимир Путин одобрил закон, предусматривающий насыщение топливом внутреннего рынка страны. Документ расширяет правительственные полномочия по регулированию топливного оборота и предусматривает комплекс мер по устранению проблемы. Пока проблема не устранена.
61 комментарий
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Никита Че Звание
    Никита Че
    +17
    Вчера, 19:00
    Этого Новака поставь министром снега и льда в Арктике,не сомневайтесь, лёд там будет в дефиците.А если по сути,то харохориться смысла нет.За пол года скорее всего примерно 80 процентов всех НПЗ по стране будут вынесены,это очевидно.Со всеми вытекающими последствиями
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      +9
      Вчера, 19:31
      Цитата: Никита Че
      За пол года скорее всего примерно 80 процентов всех НПЗ по стране будут вынесены,это очевидно.Со всеми вытекающими последствиями

      Золотые времена для Новака, Зачем восстанавливать и модернизировать НПЗ? Купим бензин у Индии, Казахстана, Азербайджана! Начнем восстанавливать свои НПЗ, а вдруг из опять Украина разнесет? Ну а ценник, это не проблема для Новака.
    2. alexbor Звание
      alexbor
      +1
      Вчера, 23:08
      Со всеми вытекающими последствиями

      страшно, что никто за это не ответит, виновных нет или близко к дедушке...
      1. Никита Че Звание
        Никита Че
        +1
        Вчера, 23:14
        Ну дед хотел движухи.Вот она и начинается.Самое страшное что народ в заложниках
  2. RuAbel Звание
    RuAbel
    +14
    Вчера, 19:02
    Мне кажется, правительство тупо ждёт, пока доплывёт бензин из Индии и приедет из Китая.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      +3
      Вчера, 19:16
      Пенсию тупо ждёт......
      1. kenig1 Звание
        kenig1
        +7
        Вчера, 20:22
        Сами на пенсию они только вперед ногами уходят.
      2. alexbor Звание
        alexbor
        +1
        Вчера, 23:09
        Пенсию тупо ждёт

        и не в 20000 как у всех
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +10
      Вчера, 19:29
      Ну а кто-то готовит дроны чтобы встречать этот бензин в портах
    3. frruc Звание
      frruc
      0
      Вчера, 22:09
      Можно ввести талоны (2Х20л) на топливо, как на водку в горбачевские времена.
      1. RuAbel Звание
        RuAbel
        0
        Вчера, 22:36
        Будьте уверены, такой вариант прорабатывается.
  3. ximkim Звание
    ximkim
    +7
    Вчера, 19:02
    А в минувшую субботу российский президент Владимир Путин одобрил закон, предусматривающий насыщение топливом внутреннего рынка страны. Документ расширяет правительственные полномочия по регулированию топливного оборота и предусматривает комплекс мер по устранению проблемы. Пока проблема не устранена.

    Проблемы к проблеме.
    А там , Путин случайно не предложил Китаю сибирский лес в обмен на бензин?
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      +1
      Вчера, 19:35
      Цитата: ximkim
      А там , Путин случайно не предложил Китаю сибирский лес в обмен на бензин?

      Своих хватает, которые лес из тайги везут в Китай. Путин им не указ. "До Бога высоко, до царя далеко! Здесь я и царь и Бог!" К сожалению, я это слышал и во времена СССР.
      1. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        +3
        Вчера, 22:00
        К сожалению, я это слышал и во времена СССР

        Не знаю, чего вы там слышали, но в СССР была "вышка" за хищение госсобственности в крупных размерах и желающих получить пулю в затылок не было
    2. Томск123 Звание
      Томск123
      0
      Вчера, 22:19
      Нечего предлагать уже. Посмотри на космоснимки
    3. Томск123 Звание
      Томск123
      0
      Вчера, 22:19
      Нечего предлагать уже. Посмотри на космоснимки
  4. Десница ока Звание
    Десница ока
    +8
    Вчера, 19:11
    Документ расширяет правительственные полномочия по регулированию топливного оборота и предусматривает комплекс мер по устранению проблемы. Пока проблема не устранена.

    Проблема не устранена, потому что одними документами по регулированию топливного оборота, тут конечно же не обойтись... Нет НПЗ - не будет и топлива, очевидно. Значит, его нужно ввозить в тех количествах, которые нужны для нормального функционирования транспортной системы РФ. Если власти найдут нужное кол-во поставщиков, стран, смогущих предоставлять нам требуемые объёмы - проблема будет решена, если же нет, то и никакие внутренние постановления, регулирующие решения и тп. - особо не помогут конечно. Как мертвому - припарки.
  5. g_ae Звание
    g_ae
    +13
    Вчера, 19:11
    Можно ли было заранее позаботиться о защите нефтеперерабатывающих предприятий?
    Можно. А зачем?
    1. Дмитрий Смирнов_2
      Дмитрий Смирнов_2
      +4
      Вчера, 19:14
      Можно а зачем? Народ новая нефть оплатит все расходы и подорожания в требуемых количествах, проблемы индейцев начальство не калышат
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +10
      Вчера, 19:52
      В Тюмени озаботились и ни один дрон не долетел. Но там НПЗ частный, а вот НПЗ Газпрома и Роснефти защитить некому и нечем, всё ушло в карманы топ-менеджмента видимо
      1. Адрей Звание
        Адрей
        +1
        Вчера, 20:55
        Цитата: alexoff
        В Тюмени озаботились и ни один дрон не долетел.

        Долетел, но не туда куда им хотелось бы. Ценик на заправках нашего НПЗ, грубо, 95-95.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +1
          Вчера, 21:35
          Так всё вывозят туда, куда долетело. В Омске дроны долетели только вчера, а бензин пропал за пару недель до того.
      2. Томск123 Звание
        Томск123
        0
        Вчера, 22:21
        Подожди, долетят. Ещё и зимой ТЭЦ достанут...
  6. Розмари Звание
    Розмари
    +11
    Вчера, 19:17
    Да что там Новак, тут спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента призвал россиян не паниковать из-за топливного кризиса и пообещал, что страна справится с «проблемами на бензоколонках».
    После этого он сообщил депутатам о решении досрочно выплатить им премии перед предстоящими выборами
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +6
    Вчера, 19:24
    Цитата: Никита Че
    За пол года скорее всего примерно 80 процентов всех НПЗ по стране будут вынесены
    СВО продолжается..........
  8. alexoff Звание
    alexoff
    +8
    Вчера, 19:28
    Рынок нефтепродуктов, насыться! Ать-два! soldier

    А защищать НПЗ не пробовали? По ним с 2022 года начало прилетать, с 2024 года - активно прилетать, через Азовское море караваны танкеров без какого-либо прикрытия получают удары fool
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      0
      Вчера, 19:42
      Цитата: alexoff
      А защищать НПЗ не пробовали?

      А чем защищать и как защищать?
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +8
        Вчера, 19:50
        Зенитными дронами по периметру. ПЗРК, зушками. Каждый НПЗ производит немало водорода при крекинге и особенно риформинге, его можно надувать в аэростаты и делать заграждения.
        А вообще Новак и вы можете в Барвихе спросить, там говорят умеют от дронов защищать территорию а не разводить руками и переводить стрелки
        1. Шмель_3 Звание
          Шмель_3
          -5
          Вчера, 19:59
          Цитата: alexoff
          Зенитными дронами по периметру. ПЗРК, зушками. Каждый НПЗ производит немало водорода при крекинге и особенно риформинге, его можно надувать в аэростаты и делать заграждения.

          Ну вы еще предложите населению прифронтовых городов, Белгород как пример стрелковое оружие раздать! Ну и идеи у вас! ( сарказм, конечно) Не каждый может пользоваться ПЗРК, да и Шилка в руках дурака ....
          1. alexoff Звание
            alexoff
            +3
            Вчера, 20:14
            Так пусть найдут не дураков, куча людей с контракта свалила мол задолбали руководство, а охранять НПЗ - непыльная работёнка, раз в месяц тревога
            1. Шмель_3 Звание
              Шмель_3
              +6
              Вчера, 20:20
              Цитата: alexoff
              Так пусть найдут не дураков, куча людей с контракта свалила мол задолбали руководство, а охранять НПЗ - непыльная работёнка, раз в месяц тревога

              Это сейчас раз в месяц! Условно, завтра будет каждый день и час. Начинали с касок, жилетов. Дошли до Штормов. Не удивлюсь, что скоро и "грязное ЯО" появится
              1. alexoff Звание
                alexoff
                0
                Вчера, 20:32
                Это сейчас раз в месяц! Условно, завтра будет каждый день и час.
                сдельная оплата - по десятке за дрон, собьют всё laughing
                Не удивлюсь, что скоро и "грязное ЯО" появится
                грязное довольно бесполезное, только побесить. Скорее чистое передадут и скажут, что это мы сами себя разбомбили. Американцы вон сибирскую язву Саддаму продали в 1984 году, а потом пробиркой трясли. И рассказывали что курдов заливали нервно-паралитическими веществами иранцы чтоб выставить Хусейна нехорошим человеком
                1. Шмель_3 Звание
                  Шмель_3
                  0
                  Вчера, 20:42
                  alexoff (Александр)
                  Вы правы! Только до сих пор это химоружие не нашли.
                  1. alexoff Звание
                    alexoff
                    0
                    Вчера, 21:37
                    Нефть нашли и про химоружие сразу забыли, не до того стало!
        2. Last centurion Звание
          Last centurion
          +10
          Вчера, 20:23
          Аэростатные технологии 1940-х наш олигархат утратил. Они ничего организовать не могут. Даже большие воздушные шарики с металлической сеткой между ними не могут обеспечить. Зато своих чад за бугром дорогими машинами могут. Так и живём
      2. spektr9 Звание
        spektr9
        +7
        Вчера, 20:24

        А чем защищать и как защищать?

        США в 1945 году хорошо защитили свои НПЗ, от Японии всего несколькими действиями 1) уничтожение Токио зажигательными бомбами 2) применения ЯО по Хиросиме и Нагасаки ...
        Почему РФ не может своим боевым потенциалом принудить к миру мелкую страну, вопрос к гаранту и его группе поддержки
      3. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        0
        Вчера, 20:41
        А чем защищать и как защищать?
      4. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        +1
        Вчера, 20:43
        А чем защищать и как защищать?
        1. Шмель_3 Звание
          Шмель_3
          0
          Вчера, 20:50
          van№One (Иван)
          Адрес подскажите, где свободно продают ПЗРК? Честно говоря, ПЗРК, мне без надобности, но АКМ и 4 рожка к нему куплю !!! Кредит в банке возьму, но куплю!
      5. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        +3
        Вчера, 20:45
        А чем защищать и как защищать?

        На фото май 2026 года, противодроновая защита нефтехранилищ в ОАЭ на третий месяц войны с Ираном.

        https://t.me/SergeyKolyasnikov/79391
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 01:14
          Волоколамское шоссе 140, в яндексе выбираете вид со спутника, самое большое приближение - старое, чуть дальше - сегодняшний день. Небольшая ТЭЦ. Кто-то не стал дожидаться и заковал ее в двутавры и сетку со всех сторон, да еще вышку поставил. Видимо более богатые люди чем Газпром, владеющий ОмНПЗ и МНПЗ fool
    2. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +2
      Вчера, 20:00
      Проблемы "во взаимодействии" с Черноморским флотом наблюдались и много ранее.

      О фактах плохой охраны и гибели транспортных судов в феврале месяце доведено до сведения нач. Генерального штаба Маршала Советского Союза тов. Шапошникова и Народного Комиссара Военно-Морского Флота адмирала тов. Кузнецова. Однако и после этого суда продолжают гибнуть по тем же причинам.

      Так, например, 19 февраля с. г. из Новороссийска в Севастополь был направлен пароход "Коммунист" с грузом ВВС без всякой охраны и конвоя. Пароход торпедирован и затонул.

      27 февраля с. г. из Туапсе в Севастополь направлен без охраны пароход "Чапаев" с грузом: лошадей — 240 голов, продовольствия — 107 тонн, боеприпасов — 1003 тонны, орудий — 10 и др. Пароход торпедирован и затонул со всем грузом.

      7 марта с. г. из Новороссийска в Камыш-Бурун направлен без охраны пароход "Фабрициус" с лошадьми, продфуражом и автомашинами. В пути следования пароход торпедирован и получил серьезные повреждения.

      Грузы на этих судах следовали для нужд Красной Армии.

      Проблема давняя и системная.
      Ширшов перешел к анализу причин огромных потерь:

      "Основной причиной гибели большей части судов является пренебрежение со стороны военно-морского командования к охране транспортного флота.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +7
        Вчера, 20:16
        Ну как видим - некоторые традиции свято блюдут. Почему-то самые дегенеративные request
        1. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          0
          Вчера, 20:39
          Увы и ах. Причины зарыты глубоко. Началось где-то с расстрела Щастного Троцким, потопления линкора в Новороссийске и угона остатков флота "белыми" в Тунис. В новое время ещё Горбачев с Ельциным постарались флот обескровить.
          Расследовать, изучать надо причины такого состояния флота.
  9. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +4
    Вчера, 19:46
    страну (остаток былой страны) ведут к полному развалу и представляю как памятник "тысячелетие Руси" будут продавать на аукционе сотбис какие нибудь потомки матвиенко или боярского
  10. SmollH2 Звание
    SmollH2
    +4
    Вчера, 19:53
    Все из-за того, что "элита" живет вся в одном городе и при этом на две страны, как минимум. Тут трейдеров сажать надо, а они? Лучше все-таки что-то поменяется сверху, чем...
  11. ximkim Звание
    ximkim
    +3
    Вчера, 19:59
    Цитата: Шмель_3
    Цитата: ximkim
    А там , Путин случайно не предложил Китаю сибирский лес в обмен на бензин?

    Своих хватает, которые лес из тайги везут в Китай. Путин им не указ. "До Бога высоко, до царя далеко! Здесь я и царь и Бог!" К сожалению, я это слышал и во времена СССР.

    Так с большим кэш бэком предлагают , чтобы санкций не боялись.
    А вообще, у меня это в голове это неукладывается - как можно было идти к этому очень упорно? sad
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      +3
      Вчера, 20:08
      Цитата: ximkim
      Так с большим кэш бэком предлагают , чтобы санкций не боялись.
      А вообще, у меня это в голове это неукладывается - как можно было идти к этому очень упорно?

      Нас к этому готовили долго и упорно! Может вам напомнить, как джинсы продавали за две!! зарплаты инженера? И покупали!
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +4
        Вчера, 20:19
        Так потому и покупали чтоб показывать - видали, у меня драные порты за 300 рублев! Страна совсем не производила понтов, нечем выделываться было, разве что золотыми зубами и волгой
        1. Шмель_3 Звание
          Шмель_3
          0
          Вчера, 20:27
          Цитата: alexoff
          Страна совсем не производила понтов,

          А в чем была необходимость этих понтов? К примеру, если я работаю сантехником, мне нужен индикатор скрытой проводки или осциллограф для измерения?
          1. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Вчера, 22:20
            Понты нужны чтоб бабы давали и пацаны уважали, а не для работы. И чтоб не хуже чем у других, а то водиться не будут! Попробуйте у современного школьника отобрать смартфон и дать взамен кнопочную звонилку - это ж катастрофа будет!
  12. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Вчера, 20:34
    Новак назвал регионы, которым будет отдан приоритет в обеспечении топливом

    А ещё совсем недавно:
    Кремль не видит рисков дефицита топлива из-за ударов БПЛА по НПЗ
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге
    Редакция сайта ТАСС
    21 мая, 13:30

    https://tass.ru/ekonomika/27484315
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      +4
      Вчера, 20:38
      Цитата: Ivan№One
      А ещё совсем недавно:
      Кремль не видит рисков дефицита топлива из-за ударов БПЛА по НПЗ
      Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге
      Редакция сайта ТАСС
      21 мая, 13:30

      Дефицита, возможно и не будет, но то что цены поднимут это 100%.
      1. LaraM Звание
        LaraM
        0
        Вчера, 21:32
        Час назад в Магните. Говорю: вы что, опупели? Еще вчера она стоила 75, а сейчас? Продавец: бензин подорожал. И это Сибирь. Глубокий тыл.
        1. Hariton Laptev Звание
          Hariton Laptev
          0
          Вчера, 23:10
          По моему 2008 год Сочи выигрывает грант на олимпиаду. Для справки от меня до Сочи через горы 150 км. По дорогам все 400. За неделю до этого сосед покупает тележку навоза , подхожу к трактористу спрашиваю цена 500 рублей. Сочи утвердили . через неделю после этого похожу к тому же трактористу заказываю тележк , в ответ 1500. Я в недоумении ну почему??? Ответ убил так ведь Сочи олимпиаду выиграл. Связь телега го.. На и олимпиада в Сочи . так и тут
    2. alexbor Звание
      alexbor
      0
      Вчера, 23:24
      Кремль не видит рисков дефицита топлива из-за ударов БПЛА по НПЗ

      так у них все хорошо и в порядке, ничего не видят
  13. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Вчера, 22:47
    "Новак назвал регионы, которым будет отдан приоритет в обеспечении топливом"

    Личное мнение...
    Чем больше город, тем меньше проблем.
    И в малых ПГТ, но случайным образом, так же проблем почти не будет.
    В столице - лице страны, проблем быть не должно никогда и никаких. В Заосинье проблем может не быть, т.к. там заправка есть, а автомобилей 17, примерно, и 3 каждый месяц на заправку приезжают.
  14. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Вчера, 23:02
    Цитата: LaraM
    Час назад в Магните. Говорю: вы что, опупели? Еще вчера она стоила 75, а сейчас? Продавец: бензин подорожал. И это Сибирь. Глубокий тыл.


    Вы там, в Сибири, совсем зажрались!
    Такую картошку, однокалиберную, хаете.
    Приезжайте к нам, на серверо-запад.
    В коробке картошка от 70 до 300 грамм. Грамм по десять чернозёма на картофелине. Цена низкая. 89 рублей.
    Если сутки при комнатной температуре полежала - у некоторых бока зеленеют.

    А у Вас еще и кедровые орехи растут в своих огородах, а не в кавказских магазинах продаются!

    Извините! Это сарказм. У Вас одни проблемы, у нас другие проблемы.
    Проблем нет у тех, кого мы выбираем, что бы нам становилось лучше.
  15. Hariton Laptev Звание
    Hariton Laptev
    +1
    Вчера, 23:02
    А давайте создадим комиссию для контроля выполнения решений комиссии которая должна проверить действия предыдущей комиссия которая была создана комиссией над старой комиссией по поручению верховой комиссией.
  16. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Вчера, 23:19
    В России нет человека, который мог бы внятно и просто излагать населению о ситуациях. Есть только Говорящие Усы, Боевой Носорог Телеграмма и Перезрелая Блондинка. good
  17. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    0
    Вчера, 23:48
    Цитата: Fangaro
    Цитата: LaraM
    Час назад в Магните. Говорю: вы что, опупели? Еще вчера она стоила 75, а сейчас? Продавец: бензин подорожал. И это Сибирь. Глубокий тыл.


    Вы там, в Сибири, совсем зажрались!
    Такую картошку, однокалиберную, хаете.
    Приезжайте к нам, на серверо-запад.
    В коробке картошка от 70 до 300 грамм. Грамм по десять чернозёма на картофелине. Цена низкая. 89 рублей.
    Если сутки при комнатной температуре полежала - у некоторых бока зеленеют.

    А у Вас еще и кедровые орехи растут в своих огородах, а не в кавказских магазинах продаются!

    Извините! Это сарказм. У Вас одни проблемы, у нас другие проблемы.
    Проблем нет у тех, кого мы выбираем, что бы нам становилось лучше.

    Ну не знаю, не знаю... Да, продукты дорожают, но не так чтоб уж Ужас, Ужас! Что десять лет назад, что сейчас уходит примерно треть зарплаты на пожрать. И зарплату в этом году повышали на 5процентов два раза. В Январе и Июне.
    Муниципальное предприятие, если что
    Все работники конечно бурчат, что нищие, но ездят на неплохих авто.
    :)
    И никто увольняться не собирается...