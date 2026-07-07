Трамп вновь заявил о претензиях США на Гренландию

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Трамп вновь заявил о претензиях США на Гренландию


Дональд Трамп вновь удивил европейских союзников, выступив на встрече с Реджепом Эрдоганом в рамках саммита НАТО с заявлением:



Гренландия должна находиться под контролем Соединённых Штатов, а не Дании.

Трамп не ограничился вопросом территории. Он дал понять, что недоволен вкладом европейских союзников в общую оборону, и пригрозил пересмотром американского военного присутствия на континенте:

Мы могли бы вывести все свои войска из Европы.

Он раскритиковал Данию, которая, по его словам, «не помогает Гренландии», в том числе финансами, но при этом остров окружён российскими и китайскими кораблями. Иными словами, Вашингтон готов взять безопасность острова на себя, если Копенгаген с этим не справляется. Он также отметил, что разногласия по вопросу о том, кому принадлежит остров, плохо сказываются на отношениях НАТО и США.

Марко Рубио накануне подтверждал, что США ведут переговоры с Данией и Гренландией о «совместном использовании» острова для укрепления безопасности. Ожидается, что стороны придут к компромиссу до конца этого года. Встречи представителей трёх сторон – США, Дании и Гренландии – по решению дипломатического спора вокруг острова проходят с января.
10 комментариев
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  1. Roust Звание
    Roust
    +8
    Вчера, 19:16
    " Ты виноват уже лишь в том, что хочется мне кушать."
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +3
      Вчера, 19:25
      Когда Дони переделал абсолютно все свои дела и нечем заняться --- опять озаботился Гренландией. Как она там lol
      1. Vicontas Звание
        Vicontas
        0
        Вчера, 20:08
        Как говорит фольклор - "Кто о чем,а вшивый про баню!"Свербит у него эта Гренландия в одном месте....
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Вчера, 19:23
    Я думал что про Гренландию он давно забыл. Теперь надо ждать нового представления. Кстати, а как там с Канадой?
    1. vitaliy20091959 Звание
      vitaliy20091959
      0
      Вчера, 19:49
      скорее всего это куба которая еле дышит
    2. SmollH2 Звание
      SmollH2
      +2
      Вчера, 19:49
      Да фиг там. Он и про Канаду не забыл, успеет ли, другой вопрос
    3. gsev Звание
      gsev
      0
      Вчера, 23:34
      Цитата: Schneeberg
      Я думал что про Гренландию он давно забыл. Теперь надо ждать нового представления. Кстати, а как там с Канадой?

      Канада стоит в очереди на аннексию сразу после Гренландии. США нужен Сувалковский коридор на Аляску.
  3. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Вчера, 20:09
    Трамп такой - отдай одежду, сапоги, мотоцикл, деньги и Гренландию
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Вчера, 20:24
    Подскажите Дональду,что ежели Дания войдёт в состав США (стоПятьсотСедьмым штатом) ,то Гренландия автоматически тоже станет штатом США. . . fellow
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Вчера, 20:36
    дон нельзя ни чего не делать, он всегда должен быть чем то занят, иначе в его голову всякие бредовые мысли приходят