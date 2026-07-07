Сибига: Киев больше не нуждается в разрешении союзников на удары вглубь России

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Сибига: Киев больше не нуждается в разрешении союзников на удары вглубь России

Киевский режим больше не будет спрашивать разрешение у своих западных хозяев на удары вглубь России. Об этом заявил глава МИД Украины Сибига.

Украина больше не нуждается в разрешениях на дальнобойные удары по России, поскольку пользуется для этого оружием собственного производства: ракетами и ударными беспилотниками самолетного типа. Западные ракеты для ударов вглубь российской территории Киев не использует, если только по приграничным регионам и новым территориям, включая Крым.



По словам Сибиги, нанося удары по России, Украина использует право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН.

Украина больше не нуждается в разрешениях третьих сторон для нанесения дальнобойных ударов по законным военным целям на территории России. Мы будем продолжать асимметричные операции собственным оружием, ведь это наше право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН.

Ранее Зеленский заявил о значительном росте производства украинских беспилотников и ракет, тем самым дав понять западным партнерам, что критических потребностей в поставках дальнобойного оружия сейчас нет. Тем более, что запрет на удары вглубь России союзники так и не снимают.

Недавно глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина больше не нуждается в поставках немецких крылатых ракет Taurus, так как у нее имеются собственные средства для ударов по России.
26 комментариев
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  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +20
    Вчера, 19:37
    Мы будем продолжать асимметричные операции собственным оружием

    Из собственного у лохлов только шильдик.
    Киевский режим больше не будет спрашивать разрешение

    Может пора уже нивелировать обещание не трогать наркошу, время настало упокоить клоуна.
    1. ВАМ Звание
      ВАМ
      +9
      Вчера, 19:41
      Можно подумать их раньше, что то смущало. Пускали туда до кудова долетало. А насчет шильдика Вы совершенно правы.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +2
        Вчера, 21:32
        Сибига: Киев больше не нуждается в разрешении союзников на удары вглубь России

        Сибига - брехун! Он просто Великобританию с США в прямом участии их военных в войне против России выгораживает.
        В противном случае тогда зачем Зеленский у стран НАТО для Киева оружие выпрашивает? А именно.

        Никогда хозяева своих американских, британских, германских и пр. иностранных ракет стран НАТО из секретных соображений не допускали и не допустят ВСУшников Киева к установке украинцами на иностранных ракетах-БПЛА персонального боевого программного задания с наводкой целей Киевом (и Киевом ли?) по России!
    2. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +5
      Вчера, 19:43
      Западного оружия достаточно ? Но патриоты дайте .
      И денег , побольше денег .
      Еще не всем хватило .
    3. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +7
      Вчера, 19:48
      Цитата: Андрей К
      Может пора уже нивелировать обещание не трогать наркошу, время настало упокоить клоуна.

      Да, вообще дело не в нем. Просто третьи стороны поняли свою безнаказаность и перестали опасаться. Вот вам и красные линии.
    4. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      +5
      Вчера, 19:51
      Дедушка видимо боится, что тогда и на него охоту откроют.
  2. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +11
    Вчера, 19:46
    Довоевались. Инициатива в наших руках, как вещает ТВ. Пока только не хватает бензина. А если будем и дальше выдавливать двойками-тройками, то через пару лет у Украины появится и ядерное оружие.
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      0
      Вчера, 21:19
      Цитата: Алексей Лантух
      А если будем и дальше выдавливать двойками-тройками, то через пару лет у Украины появится и ядерное оружие.

      Уже такое помню: У Израиля нет ядерного оружия, но если будет необходимо, то мы его применим (не дословно)
  3. alexoff Звание
    alexoff
    +9
    Вчера, 19:46
    Так представитель страны НАТО сегодня сказал что они двумя руками за удары по России. А так - вчера хемарсами по Белгороду били, совсем недавно по Воронежу британские ракеты прилетали, красные линии не пострадали никакие при этом request
  4. SmollH2 Звание
    SmollH2
    +2
    Вчера, 19:47
    Главное, что сами признались, что все атаки 300+ км согласованы со спонсорами. Не думаю, что просто так. Это все детальки большой игры
  5. frruc Звание
    frruc
    +1
    Вчера, 19:48
    ........ведь это наше право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН.

    У нас тоже имеется своя военная доктрина и право на применение соответственных вооружений, дело за принятием решений.
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      +5
      Вчера, 19:53
      Дело за свежими яйцами у кремлевских старцев.
    2. alex_410 Звание
      alex_410
      0
      Вчера, 20:45
      Доктрина куда-то пропала(бумажный вариант). То ли кто-то использовал её не совсем по назначению,то уборщица случайно в помойку выкинула.Одним словом -нет инструкции,значит можно ничего не делать.У нас ведь золотое правило-инициатива наказуема. А бездействие можно всегда прикрыть гениальным лозунгом-ты что,хочешь развязать третью мировую??
    3. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Вчера, 21:23
      По этой доктрине наше руководство оставляет за собой право. За время СВО оставлений за собой прав было едва ли не больше, чем красных линий и озабоченностей вместе взятых
  6. Комментарий был удален.
  7. Silbi Звание
    Silbi
    +5
    Вчера, 20:03
    К, сожалению, движение на ЛБС не влияет на западных политиков. Они с удивлением смотрят на страну "бензоколонку", куда наши НПЗ делись, АЗСы все, вроде стоят, даже очереди есть, а напкофюрер изгаляется вовсю, с таким темпом, действительно, скоро объявит, что ЯО испытал. Походу, так и не найдется у нас никого, кто, просто-напросто Зелю заткнёт.
  8. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +1
    Вчера, 20:03
    Воевать с 95м.кварталом!?С клоунами пять лет уже ,как-то неприятно!Кто и вспомнит то о иха мать,а иха мать была известна !!
    1. Моторист Звание
      Моторист
      +1
      Вчера, 20:15
      Цитата: ose4kinsura
      Кто и вспомнит то о иха мать,а иха мать была известна !!

      Горячие головы.

      Расскажу я вам историю, ребята:
      Повстречал я как-то миленьких девчат.
      Они были все как иха мать,
      А иха мать была известна....
  9. Серик Бур Звание
    Серик Бур
    0
    Вчера, 20:26
    Цитата: SmollH2
    Главное, что сами признались, что все атаки 300+ км согласованы со спонсорами. Не думаю, что просто так. Это все детальки большой игры

    Да , какие нынче в мире согласования , право сильного
  10. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Вчера, 20:31
    Министр иностранных дел с театральным образованием , хахлам сойдёт.
  11. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Вчера, 20:35
    Ну, это к слову о демилитаризации. Впрочем, болтать политики и чиновники могут о чем угодно и, про что угодно. Однако бодрые заверения нашего руководства о "переломе в ходе СВО", мягко говоря, не очень убедительны. Наверное потому, что им тоже можно, все что угодно.?
  12. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Вчера, 20:40
    Сибига внешне похож на КВНщика Сивохо. . .-Я на белом верблюде,за белым роялем,по белым клавишам ша бу ду бу ду буда,по чёрным . . .по красным клавишам . . .и само собой напрашивается -по жевтым и блокитным клавишам. . . drinks
  13. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +1
    Вчера, 20:57
    Все виновники ударов в глубину России должны умереть. Другого способа защиты страны нет.
    1. Dead Звание
      Dead
      0
      Вчера, 21:06
      А вы ожидали, что нападения на Россию не будет?
  14. Wratch Звание
    Wratch
    +1
    Вчера, 21:14
    А ведь на этого хрюнделя договоренностей не было? Может с него и начать? Минтстерство иностранных дел отличная легитимная цель...
  15. Кмет Звание
    Кмет
    +1
    Вчера, 21:44
    Иногда кажется, что все это дурной сон... и так хочется проснуться, чтобы все это оказалось просто вымыслом и игрой воображения... Россия не заслуживает к себе такого отношения. Какие-то красные линии.. фломастеры..... Все же пока еще есть надежда, что координально что-то должно измениться, иначе не стоило было начинать..
    1. Ракитин Звание
      Ракитин
      -1
      Вчера, 22:45
      Иран наглядно показал, после ЧЕГО появляется надежда что-то изменить. А с бункерным дедушкой - оставь одежду, всяк сюда входящий.