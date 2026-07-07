Сибига: Киев больше не нуждается в разрешении союзников на удары вглубь России
7 91726
Киевский режим больше не будет спрашивать разрешение у своих западных хозяев на удары вглубь России. Об этом заявил глава МИД Украины Сибига.
Украина больше не нуждается в разрешениях на дальнобойные удары по России, поскольку пользуется для этого оружием собственного производства: ракетами и ударными беспилотниками самолетного типа. Западные ракеты для ударов вглубь российской территории Киев не использует, если только по приграничным регионам и новым территориям, включая Крым.
По словам Сибиги, нанося удары по России, Украина использует право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН.
Украина больше не нуждается в разрешениях третьих сторон для нанесения дальнобойных ударов по законным военным целям на территории России. Мы будем продолжать асимметричные операции собственным оружием, ведь это наше право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН.
Ранее Зеленский заявил о значительном росте производства украинских беспилотников и ракет, тем самым дав понять западным партнерам, что критических потребностей в поставках дальнобойного оружия сейчас нет. Тем более, что запрет на удары вглубь России союзники так и не снимают.
Недавно глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина больше не нуждается в поставках немецких крылатых ракет Taurus, так как у нее имеются собственные средства для ударов по России.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация