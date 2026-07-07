Сырский не заметил перелома на фронте, но отмечает «признаки истощения» ВС РФ

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Сырский не заметил перелома на фронте, но отмечает «признаки истощения» ВС РФ

Качественного перелома в ходе боевых действий пока нет, но российские войска уже демонстрируют «признаки истощения». Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.

Сырский вслед за Зеленским заявил о якобы переходе инициативы от российских войск к украинским, а также о наступающем переломе в войне, правда, пока еще не таком, какой хотелось бы Украине. Также генерал заявляет, что Россия уже демонстрирует «признаки истощения», но при этом еще сохраняет «значительный» наступательный потенциал.



Качественного перелома пока нет, агрессор демонстрирует признаки истощения, однако сохраняет значительный наступательный потенциал. Мы учитываем эти угрозы, работаем над укреплением устойчивости обороны и должны действовать на опережение.

В качестве мер, направленных на остановку продвижения российских войск, Сырский называет хорошо организованную оборону, способную сдержать атаки ВС РФ, а также контратакующие действия, способные сбить наступательный порыв российских штурмовиков. И конечно же качественную подготовку мобилизованных.

Между тем украинские военные и различные околовоенные блогеры не согласны с Сырским. По их словам, никакого перелома на фронте не было и нет, российские войска как наступали, так и наступают. А непризнание Киевом потери территорий и населенных пунктов не является «перехватом инициативы». Впрочем, Зеленскому сейчас не до ситуации на фронте, у него новая «игрушка» — беспилотники. Тем более что на суше и море он уже «победил».
19 комментариев
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  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +6
    Вчера, 20:06
    Сырский не заметил перелома на фронте, но отмечает «признаки истощения» ВС РФ

    Ничего удивительного - эта вырусь показывает "нужность" своим хозяевам.
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +3
      Вчера, 20:14
      Другого сказать он и не мог. У него до сих пор на заднице синяки от сапог зели после Константиновки не прошли... laughing
      1. kromer Звание
        kromer
        +3
        Вчера, 21:08
        Цитата: майор Юрик
        Другого сказать он и не мог.


        Он генерал, а не политик. Привык исполнять. Что сказали говорить - то и говорил.
    2. jack-no Звание
      jack-no
      +2
      Вчера, 20:24
      Rien de surprenant, il faut bien dire quelque chose, pour que les sponsors donnent des sous, principalement.
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        0
        Сегодня, 00:40
        jack-no
        (jack-no)
        +2
        Вчера, 20:24
        Да, это своеобразный отчет перед хозяевами, ну и конечно перед своим пипл.
  2. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +8
    Вчера, 20:13
    Ну на море они и вправду нас потеснили. Жаль, что наш ВМФ уже не такой сильный как раньше.
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      -2
      Вчера, 21:58
      Артур Грудинин
      Да тут как-то и на суше не всё маслом у нас.
  3. Серик Бур Звание
    Серик Бур
    -15
    Вчера, 20:20
    Цитата: Артур Грудинин
    Ну на море они и вправду нас потеснили. Жаль, что наш ВМФ уже не такой сильный как раньше.

    Так вы ещё одно море выкопайте , где вас не потеснят wink
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Вчера, 20:30
    А чо другое он может сказать кастрюлеголовым?
    1. kromer Звание
      kromer
      +2
      Вчера, 21:12
      Цитата: Ирек
      А чо другое он может сказать кастрюлеголовым?


      Правду. Пускай она неудобная и не патриотичная, но это правда.
      Никто в 1941 году не скрывал, что враг под Москвой.
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Вчера, 20:33
    Что Зеля ,что Сыр - употребляют,наверное,одни и те же(запрещённые ВОЗ ) вещества . . .Вот ежели бы они употребляли водочку и хотя бы закусывали сырком "Дружба". . .то давно бы уже заключили вечный мир с Москвой!. . . fellow
  6. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Вчера, 20:46
    Истощение? Это он как то поскромничал - швайны же побеждают, инициатива на лбс за ними. Бу-га-га.
  7. sasha_cho Звание
    sasha_cho
    -8
    Вчера, 20:47
    скажите,а можно всех родственников сырского которые остались в России ,ну если не расстрелять то хотя бы лишить всего и закрыть на пожизненное???
    1. kromer Звание
      kromer
      +2
      Вчера, 20:54
      Цитата: sasha_cho
      скажите,а можно всех родственников сырского которые остались в России ,ну если не расстрелять то хотя бы лишить всего и закрыть на пожизненное??


      Можно. А зачем?
    2. Naofumi Звание
      Naofumi
      +6
      Вчера, 21:04
      скажите,а можно всех родственников сырского которые остались в России ,ну если не расстрелять то хотя бы лишить всего и закрыть на пожизненное???


      А родственники Сырского в России совершили какое-то секретное преступление, или вы предлагаете расстреливать чисто по генетическому коду? Давайте тогда сразу введем уголовную ответственность за неудачную фамилию и одинаковый разрез глаз.
  8. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Вчера, 21:46
    Надо спонсоров уважить!Им в ухи и в жо лизать надо-безславные ки. Старается крыс! Вешать на стволе танков придется много!
  9. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +3
    Вчера, 21:46
    Правильно, что не заметил. Каток просто едет. Караван просто идёт. Бандеровская просто уничтожается.
  10. polinet Звание
    polinet
    +2
    Вчера, 22:41
    Его на Украине называют - генерал 200.
  11. Роман 11 Звание
    Роман 11
    0
    Сегодня, 01:00
    также не соглашусь с ходом войны, сдается тактика вдавливания малыми группами бессмысленна, ведёт к большим потерям...
    минимум группы должен быть 5-6 человек, изначально натренированных - условно если доставка в машине 4 человека у каждого сектор 90* еще 1 сканирует небо на предмет разведдрона противника... у всех сайга или вепрь 12 с коллиматором + боеприпас "Перехват" - шансы не великие, но есть особенно при отработке навыков

    если одиночки и двойки особенно доставщики, путь без шансов на выживание

    а теперь реальный совет для победы, без дроновой паранойи - переход на подземную войну, с грамотным инжерингом... + работа над искусственным туманом, не устаю повторять с 2024 года, без этого никак, иного пути нет