Сырский не заметил перелома на фронте, но отмечает «признаки истощения» ВС РФ
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Качественного перелома в ходе боевых действий пока нет, но российские войска уже демонстрируют «признаки истощения». Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.
Сырский вслед за Зеленским заявил о якобы переходе инициативы от российских войск к украинским, а также о наступающем переломе в войне, правда, пока еще не таком, какой хотелось бы Украине. Также генерал заявляет, что Россия уже демонстрирует «признаки истощения», но при этом еще сохраняет «значительный» наступательный потенциал.
Качественного перелома пока нет, агрессор демонстрирует признаки истощения, однако сохраняет значительный наступательный потенциал. Мы учитываем эти угрозы, работаем над укреплением устойчивости обороны и должны действовать на опережение.
В качестве мер, направленных на остановку продвижения российских войск, Сырский называет хорошо организованную оборону, способную сдержать атаки ВС РФ, а также контратакующие действия, способные сбить наступательный порыв российских штурмовиков. И конечно же качественную подготовку мобилизованных.
Между тем украинские военные и различные околовоенные блогеры не согласны с Сырским. По их словам, никакого перелома на фронте не было и нет, российские войска как наступали, так и наступают. А непризнание Киевом потери территорий и населенных пунктов не является «перехватом инициативы». Впрочем, Зеленскому сейчас не до ситуации на фронте, у него новая «игрушка» — беспилотники. Тем более что на суше и море он уже «победил».
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