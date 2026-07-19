Минное траление в водах Фолклендских островов
В ходе оккупации Фолклендских островов аргентинцы выставили в их прибрежных водах около 23 мин. Это были якорные контактные мины, хотя англичане предполагали, что могли быть также выставлены и донные (в том числе и британского производства — превратности судьбы) с неконтактными магнитными, акустическими и гидродинамическими взрывателями.
Перед Королевским флотом встал вопрос об их нейтрализации.
Проблема была в том, что вся доктрина Royal Navy была нацелена на войну со странами Варшавского договора, в первую очередь с СССР. Противоминные операции предполагалось проводить в прибрежных водах Королевства и его союзников, а в первую очередь в Ла-Манше, где с этой задачей могли довольно успешно справляться малотоннажные тральщики или тральщики-искатели мин с небольшой дальностью плавания и автономностью.
А теперь перед британскими ВМС встала совершенно незапланированная задача — отправить противоминные корабли за многие тысячи миль в осенне-зимние «Неистовые пятидесятые» (название, данное моряками океаническим пространствам между 50° и 60° южной широты с особенно сильными ветрами, автору там «посчастливилось» побывать много раз и всё испытать на «своей шкуре»), без каких бы то ни было возможностей обеспечить береговое техническое обслуживание и снабжение этих кораблей.
В это время британские ВМС располагали только тремя современными морскими тральщиками-искателями мин типа «Хант» (“Hunt”), но их дальность плавания экономическим ходом 12 узлов не превышала 1500 миль, отсутствовали какие бы то ни было возможности техобслуживания и ремонта корабельного и противоминного оборудования на борту. То есть, их должно было сопровождать специализированное судно обеспечения или плавбаза.
Поэтому решили обратиться к проверенному опытом Первой и Второй мировой войн методу — реквизиции и переоборудованию в минные тральщики рыболовных траулеров, обладающих хорошей мореходностью, неплохой скоростью, дальностью плавания и автономностью.
Выбор пал на следующие траулеры: «Pict» (владелец — British United Trawlers); «Northella», «Farnella», «Junella», «Cordella» (J. Marr & Son Limited of Hull). К 20 апреля эти суда, поспешно выгрузив улов и орудия лова, прибыли для переоборудования в ВМБ Росайт (Шотландия). Они вошли во вновь созданную 11-ю вспомогательную миннотральную флотилию (Minesweeper Auxiliary (MSA) 11th MCM Squadron):
• HMS Cordella, 1238 GRT
Командир — Lieutenant-Commander M. Holloway (а также командир 11th MCM Squadron)
• HMS Farnella, 1207 GRT
Командир — Lieutenant R. Bishop
• HMS Junella, 1615 GRT
Командир — Lieutenant-Commander M. Rowledge
• HMS Northella, 1238 GRT
Командир — Lieutenant-Commander J. Greenop
• HMS Pict, 1478 GRT (использовалось в качестве судна снабжения — stores ship, а также резервного тральщика)
Командир — Lieutenant-Commander D. Garwood.
Церемония вступления HMS Farnella и HMS Northella в состав Королевского флота
Рыбаки рвались на войну, были даже согласны записаться в Королевский ВМФ, но его командование решило неопытными гражданскими моряками не рисковать, и экипажи тральщиков были сформированы из профессиональных «вояк», в основном из состава 1st MCM Squadron и 4th MCM Squadron, базировавшихся в Росайте. Однако некоторым рыбакам пришлось некоторое время сопровождать суда, знакомя новые экипажи с особенностями управления ими и незнакомым оборудованием.
Новоиспеченные тральщики оснастили извлеченными из складов глубоководными парными подсекающими контактными тралами EDATS (Extra Deep Armed Team Sweep gear) типа WS Mk9, позволяющими вести траление на глубинах до 200 м. Все суда для защиты от магнитных мин прошли размагничивание с учетом магнитного поля южного полушария, а три из них снабдили буксируемыми «акустическими молотами» (Acoustic Hammer) для противодействия минам с акустическими взрывателями. Предложение же командира флотилии об ее вооружении 40-мм «Бофорсами» и ПЗРК было отвергнуто, и вооружение ограничивалось двумя пулеметами LMG, установленными на крыльях мостика.
Трал EDATS
К 24 апреля переоборудование мирных траулеров в минные тральщики было закончено, а еще через два дня они отправились в Южную Атлантику с промежуточным заходом на остров Вознесения для бункеровки. По пути отрабатывались задачи траления с непривычных судов и групповое траление (к моменту прихода на Южную Георгию каждый из тральщиков затратил на это 117 часов).
Курсом на Южную Атлантику
Через три дня после выхода с острова Вознесения самолет ВВС «Геркулес» сбросил на парашюте специально изготовленные детали, позволяющие использовать EDATS в конфигурации трала Oropesa для траления на малых глубинах.
«Посылка» с самолета ВВС «Геркулес»
25 мая, после месячного перехода, 11-я флотилия достигла Южной Георгии. Здесь судам пришлось не тралить мины, а выполнять другую, но очень важную работу. В заливе Cumberland Bay им предстояло перебросить 3,5 тысяч военнослужащих 5-й пехотной бригады (5 Infantry Brigade), прибывших на борту войскового транспорта, а ранее пассажирского лайнера “Queen Elizabeth 2”, на следовавшие к Фолклендам мобилизованные суда (STUFT — Ships Taken Up From Trade) — «пассажира» “Canberra” и парома “Norland”. Несмотря на сложные метеоусловия, задача была выполнена за 36 часов.
Южная Георгия
Тральщики перевозят военнослужащих 5-й пехотной бригады. На переднем плане «Queen Elizabeth 2», вдали — «Canberra»
Бойцы 2-го батальона воздушно-десантного полка (2 Para) на палубе одного из тральщиков
Затем траулеры перебрасывали продовольствие, боеприпасы и другое снабжение с различных торговых судов, прибывавших непрерывным потоком, на десантные корабли типа LSL. Экипажи трудились безостановочно в двух 12-часовых сменах. Это осложнялось тем, что Южная Георгия подвержена явлению, вызванному катабатическими ветрами, когда примерно за 15 минут ветер может измениться от полного штиля до урагана силой 8-10 баллов, к счастью, ненадолго. Катабатический ветер — это плотный и холодный воздушный поток, направленный вниз по склонам земной поверхности с горных перевалов (в данном случае Южной Георгии), а также нисходящие струи холодного воздуха в кучево-дождевых облаках. Катабатические ветры могут достигать ураганных скоростей (до 325 км/ч) и сопровождаться снежной метелью.
Катабатический ветер в одной из бухт Южной Георгии
Торговые суда часто срывало с якорей, а в некоторых случаях им приходилось срочно выходить из бухты в море вместе с пришвартованным к борту траулером. Однажды HMS Cordella пришлось уходить с якорной стоянки, чтобы переждать такой шторм в открытом море, со 112 незакрепленными поддонами с ракетами для ЗРК Rapier на верхней палубе.
HMS Pict у берегов Южной Георгии
Одновременно, пытаясь решить проблему ПВО своей флотилии, лейтенант-коммандер М. Холлоувей решил прибегнуть к оригинальному методу:
Идея кажется довольно фантастической, однако не следует забывать, что к аналогичной тактике прибегали и афганские душманы, которым даже удавалось поражать советские вертолеты, используя РПГ-7.
Карта Фолклендских островов
5 июня “Cordella”, “Pict” и “Junella” отправились к Фолклендским островам. 9 июня, после высадки первых британских сил 21 мая на берегах залива San Carlos Water (Восточный Фолкленд), тральщики вошли в печально известную «бомбовую аллею» ("bomb alley").
«Бомбовая аллея»
Британские корабли и суда в заливе San Carlos Water. На переднем плане ЗРК Rapier
Здесь суда наконец-то обзавелись собственными средствами ПВО — захваченными в ходе сражения за Гуз-Грин 28-29 мая трофейными 30-мм спаренными зенитными автоматами фирмы «Рейнметалл». Увы, радость была недолгой — вскоре командование решило, что они нужнее на десантных кораблях. Теперь приходилось надеяться только на защиту средствами ПВО на берегу или соседних кораблях.
Экипаж HMS Pict у 30-мм зенитного орудия
Тральщики проводили контрольное траление районов, откуда корабли планировали проводить артиллерийскую поддержку наземным подразделениям, обеспечивали высадку и снабжение спецназа SAS и SBS, в основном на Западном Фолкленде, а также оказывали поддержку действиям двух групп водолазов-саперов флота (Fleet Clearance Diving Teams).
Навигация в этих водах осложнялась отсутствием современных морских карт многих районов, и часто приходилось пользоваться фотокопиями нарисованных от руки еще в 1920-х годах неких подобий карт. Иногда это приводило к довольно печальным последствиям. Так, при высадке группы спецназа на остров Saunders Island «Pict» налетел на подводную скалу, но, к счастью, отделался только глубокой вмятиной в корпусе.
Остров Saunders Island
Морские пехотинцы поднимают британский флаг над резиденцией губернатора Фолклендских островов, 14 июня 1982
14 июня аргентинцы на островах капитулировали. 16–17 июня прибывшие из San Carlos Water три тральщика, используя тралы «Оропеза», провели контрольное траление фарватера, ведущего к Порт-Вильям и Порт-Стэнли. Вскоре работавшие у Южной Георгии HMS Farnella и HMS Northella присоединились к своим коллегам. К этому времени в руки англичан попали карты аргентинских минных полей. Оказалось, что было выставлено 23 (по другим данным — 21) якорные контактные мины в двух минных полях на углублении 6 м. Донных мин с неконтактными взрывателями, которых так опасались британцы, оккупанты не применяли, очевидно приберегая их для прикрытия собственного побережья.
Траление минных полей продолжалось с 22 июня по 4 июля, когда это позволяла погода зимней Южной Атлантики. При этом использовались тралы “Oropesa” и EDATS.
Виды и устройство контактных тралов:
а — EDATS;
б — двухсторонняя «Oropesa»;
в — двухсторонняя «Oropesa»;
г — вид сбоку.
1 — буксиры; 2 — трал-части; 3 — резаки; 4 — углубители; 5 — отводители; 6 — якорная мина; 7 — якорная мина, попавшая в трал.
Первую мину подсек 23 июня трал «Пикта». Она всплыла прямо у носа «Нортеллы», которая предприняла экстренный маневр уклонения, ее рулевое устройство вышло из строя, и корабль выкатился на непротраленный участок минного поля. Чтобы избежать столкновения, остальным тральщикам в ордере также пришлось маневрировать, но все закончилось благополучно.
Тральщики 11-й минно-тральной флотилии за работой
На мостике HMS Cordella. Второй справа - лейтенант-коммандер М. Холлоуей (Lieutenant-Commander M. Holloway)
За три дня тральщики обезвредили в общей сложности 10 мин (остальные обнаружить не удалось): «Пикт» — три, «Нортелла» — две, «Джунелла» — четыре, а «Фарнелла» — одну. Всплывшие мины затапливались огнем из пулеметов, но одну из них разоружили и на борту «Джунеллы» доставили в Великобританию для изучения. С 2007 года она демонстрируется в Имперском военном музее (Imperial War Museum).
«Победы» HMS Pict
Боевой пловец-минер в ледяной воде Южной Атлантики. Эта мина теперь демонстрируется в музее
Обезвреженная мина на палубе HMS Junella
Бывший командир 11-й флотилии у аргентинской мины в Имперском военном музее
10 июля к берегам Фолклендов прибыли новейшие тральщики-искатели мин со стеклопластиковыми корпусами типа Hunt HMS Brecon и HMS Ledbury в сопровождении судна обеспечения RMS St. Helena.
Корабли типа «Hunt» располагали серьезными возможностями борьбы с минной опасностью: контактным и комбинированным магнитоакустическим тралами, гидроакустической станцией миноискания высокого разрешения 193M (Mod 1), боевой информационной управляющей системой (БИУС) для противоминных действий, двумя телеуправляемыми противоминными подводными аппаратами PAP 104. В состав экипажей входила группа боевых пловцов-минеров с необходимым оборудованием, включая двухместную декомпрессионную камеру. Двухвальная ГЭУ и подруливающее устройство обеспечивали хорошую маневренность.
HMS Ledbury, 2007 г.
Телеуправляемый противоминный подводный аппарат PAP 104
Грузопассажирское 3150-тонное судно RMS St. Helena ранее работало на линии Кейптаун — остров Святой Елены — остров Вознесения — остров Тенерифе — Эйвонмаут (Великобритания), причем оно было единственным средством связи острова Святой Елены с внешним миром.
22 мая после прихода в Эйвонмаут судно было реквизировано министерством обороны, и судовладельцу пришлось срочно искать ему замену для связи со Святой Еленой.
Переоборудование заняло 16 суток — самое продолжительное из всех судов STUFT. На корме были оборудованы ВПП и ангар для вертолета, часть цистерн пресной воды переоборудовали в топливные, а для пополнения запасов воды установили опреснитель обратного осмоса. Для снабжения тральщиков дизтопливом и пресной водой на ходу траверзным и кильватерным методами судно получило необходимое оборудование. “St. Helena” обзавелась системами спутниковой и военно-морской связи, 20-мм «Эрликонами», пулеметами и ракетами AS 12 для вертолета.
Специально изготовленные модули Forward Support Modules и оборудованные в 20- и 40-футовых контейнерах мастерские Fleet Support Units должны были обеспечить ремонт и техобслуживание тральщиков и др.
На борт приняли провизию на четыре месяца, для чего к судовым провизионным кладовым добавили 6 рефрижераторных контейнеров. Гражданский экипаж сократили на треть, до 33 человек, но добавили 73 военных моряка. Капитаном был назначен опытный резервист ВМФ. 13 июня тральщики HMS Brecon и HMS Ledbury в сопровождении судна обеспечения RMS St. Helena отправились в путь.
RMS St. Helena передает топливо на тральщики траверзным методом
Зайдя для бункеровки на остров Вознесения, тройка 10 июля прибыла в Порт-Стэнли. А 13 июля «рыбаки»-тральщики покинули Порт-Стэнли и, зайдя по пути в Гибралтар, 11 августа вернулись в Росайт, где их ждала торжественная встреча.
Почти дома
Торжественная встреча
HMS Brecon и HMS Ledbury выполнили большой объем различных работ, несмотря на то, что зимняя субантарктическая погода не всегда этому благоприятствовала. Так, 6 августа скорость ветра в районе Порт-Стэнли превышала 90 узлов (167 км/ч).
Применение тральщиков-искателей мин позволило раскрыть тайну «пропавших» мин. От части из них остались только якоря — вероятно, минрепы были оборваны в штормовую погоду, и мины унесло в океан, другие не отделились от якорей или утонули из-за негерметичности корпуса.
Кроме поиска и уничтожения мин, тральщики обследовали Фолклендский пролив (Falkland Sound) и залив Эджакс-Бей (Ajax Bay). Было определено точное местоположение и обследованы на предмет возможности подъема ценного оборудования погибшие там британские корабли “Antelope”, “Ardent” и “Coventry”. Были также обнаружены потопленный британской авиацией аргентинский контейнеровоз “Río Carcarana” и не числившиеся в британских сводках пять сбитых аргентинских самолетов.
Тральный расчет HMS Ledbury
13 августа, выполнив возложенную на них задачу, на родину, с промежуточным заходом на остров Св. Елены, отправилась и “St. Helena” со своими подопечными. 15 сентября, благополучно пройдя 17 083 морских мили и пробыв вдали от родной базы более трех месяцев, они пришли в Росайт.
Первая миннотральная операция в водах Фолклендов была проведена еще до прибытия вышеописанных тральщиков. В преддверии предстоящего штурма Порт-Стэнли британское командование решило срочно создать передовую бригадную базу обеспечения (Forward Brigade Maintenance Area) как можно ближе к Порт-Стэнли. Выбор пал на глубоководный залив Сан-Сальвадор и бухту Тил-Инлет, но существовал огромный риск того, что аргентинцы успели заминировать узкий фарватер.
Так как британские силы в это время тральщиками не располагали, то для траления решено было использовать десантные катера типа LCVP Mk 2 с десантно-вертолетного корабля-дока HMS Intrepid, снабдив их экспериментальной системой траления AIMS Mk 1 (Assault Influence Minesweeping System Mark 1).
Десантные катера типа LCVP Mk 2 с десантно-вертолетного корабля-дока HMS Intrepid
Система AIMS Mk 1 — это импровизированный неконтактный трал малого заглубления, спешно созданный специалистами Королевского флота Великобритании для борьбы с новейшими на тот момент аргентинскими донными минами с магнитными и акустическими взрывателями в условиях полного отсутствия полноценных тральщиков в первые недели войны. Поскольку система собиралась в условиях жесткого дефицита времени из имеющихся на флотских складах компонентов, её устройство было максимально упрощено. Конструкция была рассчитана на работу при экстремально малых глубинах (прибрежные зоны, устья рек и узкие проливы), где обычные тральщики не могли пройти из-за своей осадки.
В состав AIMS Mk 1 входили:
Магнитный трал, представлявший собой гибкую конфигурацию из легких плавучих кабелей-петель. Через них от переносных генераторов на катере подавался импульсный ток. Это создавало искусственное магнитное поле, имитирующее прохождение крупного корабля, заставляя магнитные взрыватели мин срабатывать позади катера.
Акустический трал — буксируемые гидроакустические излучатели, которые генерировали сильный подводный шум, имитирующий работу гребных винтов и двигателей средних и крупных судов, активируя акустические каналы взрывателей.
В ночь на 30 мая 1982 года два десантных катера LCVP с десантного корабля HMS Intrepid провели боевое испытание этой системы. Операцией руководил специалист по минно-взрывному делу лейтенант-коммандер Брюс Маккей. Из-за секретности операция проходила в полной темноте. Экипажи шли «вслепую» по неразведанному заливу Сан-Сальвадор, буксируя за собой тралы AIMS Mk 1. Катера сделали несколько галсов по фарватеру до Тил-Инлет. Ни одного подрыва не произошло. Это доказало командованию, что путь чист от неконтактных мин, и открыло дорогу основным силам снабжения.
Тил-Инлет также использовался тральщиками 11th MCM Squadron в дневное время в качестве убежища от авианалетов.
Тральщик HMS Cordella в Тил-Инлет (виден один из его двух пулеметов — единственное вооружение). На заднем плане десантный корабль RFA Sir Percivale
14 июня 1984 года в Порт-Стэнли был открыт созданный на добровольные пожертвования благодарных островитян Мемориал освобождения 1982 года (The 1982 Liberation Memorial). «В память о тех, кто освободил нас» ("In Memory of Those Who Liberated Us") начертано на монументе. Здесь же упомянуты все подразделения армии, ВВС и флота, корабли и суда, участвовавшие в освобождении островов от аргентинской оккупации. Среди них фигурируют и тральщики 11th MCM Squadron.
Мемориал “1982 Liberation Memorial” в Порт-Стэнли
Источники
1. Кондратович А.А., Пиянзов Г.Г. Противоминное оружие. Москва, 1989
2. Хастингс М., Дженкинс С. Битва за Фолкленды. Москва, 2014
3. Captain Roger Villar. Merchant Ships at War. The Falklands Experience. London, 1984
4. Woodward S. One Hundred Days. Naval Institute Press, Annapolis, 1997
5. Edward Hampshire. The Falklands Naval Campaign 1982. War in South Atlantic. Osprey Publishing, 2021
6. Martyn Holloway. My First Mine
7. Martyn Holloway. Minesweeping in the Falklands. https://tcaminesweepers.co.uk/site/assets/files/1481/11_mcms_falklands_compressed.pdf
8. Martyn Holloway. Mine Warfare, Diving and EOD Operations during Operation Corporate - A Personal Account. https://www.vernonlink.uk/the-falklands-conflict
9. Falklands. Task Force Portfolio. Parts 1, 2. Maritime Books, UK
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