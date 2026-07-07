Румыния потребовала от Украины решить вопрос с «дрон-дрифтом»

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Румыния потребовала от Украины решить вопрос с «дрон-дрифтом»

Румыния отреагировала на ситуацию с ростом числа украинских дронов, оказывающихся в этой стране ЕС и НАТО.

Бухарест обратился к Украине с требованием оснастить беспилотники механизмом автоматического самоуничтожения в случае приближения к румынским территориальным водам или при вхождении в румынское воздушное пространство. Об этом заявил и.о. министра обороны страны Раду Мируцэ.

По словам министра, дроны, включая БЭКи, должны быть запрограммированы таким образом, чтобы при потере связи с оператором или выходе из-под контроля они самостоятельно детонировали, не доходя до границы. Решение о самоликвидации должно приниматься автономно, без участия человека. Соответствующий официальный запрос уже направлен в министерство обороны Украины.

Поводом для жёсткой позиции Бухареста стал инцидент 5 июня в порту Констанца. Украинский морской дрон (предположительно типа Sea Baby) взорвался у нефтяного терминала после потери управления. На Украине тогда заявили, что причиной стало якобы воздействие российских средств РЭБ. Инцидент вызвал серьёзную обеспокоенность в Румынии.

Это не первый случай, когда украинские беспилотники создают проблемы для соседних стран. Ранее появление украинских дронов различных видов фиксировались в Польше, странах Прибалтики, Турции, на Балканах, в Греции (где один из дронов с боевой частью был обнаружен и подорван контролируемо), в Молдавии.

Румыния настаивает на технических гарантиях безопасности для своей территории и акватории Чёрного моря. В запросе Киеву также поднимается вопрос об установлении прямого канала связи между военно-морскими силами двух стран для оперативного реагирования на подобные ситуации.

Эксперты отмечают, что требование Румынии отражает растущую озабоченность стран НАТО и ЕС так называемы «дрон-дрифтом» -неконтролируемым перемещением украинских беспилотников за пределы зоны боевых действий. Реакция Украины на запрос пока не обнародована.
7 комментариев
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  1. kromer Звание
    kromer
    +1
    Вчера, 21:34
    Реакция Украины на запрос пока не обнародована.


    В зачем? Реакцию спрогнозирует даже школьник в Первом классе. Все останется именно так, как есть.
    1. Perpetually Звание
      Perpetually
      0
      Вчера, 22:09
      А если все таки сделают?
      Бывает - въезжаешь на развязку, а навигатор показывает, что ты в лесу, а таблички уже проехал... А вдруг это румынский лес? )) "Трах бабах и нет его" (с)
    2. frruc Звание
      frruc
      +2
      Вчера, 22:16
      Румыны набрались хамства что-то требовать от xoxлов. Не по-европейски, однако.
  2. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Вчера, 21:37
    Ага, ага. . .а завтра румыны потребуют оснастить украинских мужчин, бегущих из Украины в Румынию вплавь через реку, минами,которые будут взрываться при приближении украинских ухиляниов к границам Румынии. . . soldier
  3. solist2424 Звание
    solist2424
    +2
    Вчера, 21:53
    Просьба в стиле: а нас за що?! Подписались помогать Украине, теперь не плачьте.
  4. sergey4791 Звание
    sergey4791
    0
    Вчера, 22:22
    Надо им помочь. Собирать БЭКи под видом украинских и отправлять в Констанцу. Пущай взрываются почаще. Кто потом докажет, как все было на самом деле?
  5. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 00:36
    Самоликвидация только по прибытии на место в румынии...