Марин Ле Пен: Буду участвовать в выборах президента Франции в 2027 году

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Марин Ле Пен: Буду участвовать в выборах президента Франции в 2027 году

Лидер парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен официально подтвердила своё намерение участвовать в президентских выборах 2027 года. Заявление прозвучало после того, как Апелляционный суд Парижа смягчил ранее вынесенный приговор, формально открыв ей путь к избирательной кампании.

Судебная драма вокруг Ле Пен длится с марта 2025 года, когда суд первой инстанции признал её виновной по делу о фиктивном трудоустройстве помощников в Европарламенте. Тогда политика наказали в том числе пятилетним запретом на занятие государственных должностей с немедленным вступлением приговора в силу. Это фактически лишало Ле Пен возможности участвовать в президентской гонке 2027 года, которую она считала своей самой перспективной попыткой.



Сама Ле Пен с самого начала называла это решение политически мотивированным, направленным на то, чтобы не допустить её до выборов. Действующая власть, по её убеждению, использовала судебную систему как инструмент политической расправы, чтобы устранить неудобного конкурента.

Сегодняшнее решение апелляционной инстанции стало неожиданным компромиссом. Суд оставил в силе обвинительный приговор, но сократил срок запрета на занятие государственных должностей до 15 месяцев реального отбывания. Поскольку отсчёт этого срока начался ещё 31 марта 2025 года — с момента вынесения первоначального приговора - к 2027 году юридических препятствий для участия в выборах у Ле Пен не останется. Однако суд также приговорил её к одному году домашнего ареста с электронным браслетом и двум годам условно.

Теперь у 57-летней Ле Пен есть шанс взять реванш — если к тому моменту против неё не выдвинут новых обвинений. В «демократической» Европе это, увы, уже становится привычной практикой: политических оппонентов устраняют с помощью судебных манипуляций, а при необходимости могут и вовсе отменить итоги голосования под надуманными предлогами, как это было в Румынии. Сама Ле Пен накануне вердикта предупреждала о возможных последствиях такого судебного произвола для демократических процессов.

Ранее политик заявляла, что не будет баллотироваться, если ей придётся вести кампанию под электронным браслетом. Однако теперь, когда запрет на участие в выборах отменён, а браслет, по некоторым данным, может быть снят уже осенью 2026 года, Ле Пен решила идти до конца.

Ле Пен трижды баллотировавшаяся на пост президента (в 2012, 2017 и 2022 годах) и дважды выходившая во второй тур, сейчас лидирует в опросах общественного мнения менее чем за год до выборов, которые должны пройти в апреле-мае 2027 года. Её партия «Национальное объединение» считается сегодня крупнейшей политической силой Франции. Если бы запрет остался в силе, кандидатом от правых стал бы протеже Ле Пен Жордан Барделла. Теперь же у самой Ле Пен появляется реальный шанс побороться за Елисейский дворец - если, разумеется, против неё не будет запущен новый судебный механизм или не проведены другие манипуляции.
18 комментариев
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  1. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    +2
    Вчера, 21:47
    Всегда она импонировала, хотя и из правых. В оригинале новости есть её слова, что на выборы пойдёт, но только без браслета...
    1. jack-no Звание
      jack-no
      0
      Вчера, 23:35
      Elle commet une erreur, certes, elle sera au second tour, certainement contre Edouard Philippe.
      Mais, l'entre deux tour sera un massacre, le "Front Républicain", puis l' "Arc Républicain" vont la démolir, car l'appel confirme le détournement de fonds européens.
      Une fumisterie, quel personnage politique ne se tournerait vers un membre de son parti comme collaborateur ?
      Je ne vois pas Marine le Pen prendre un assistant du parti d'extrême gauche de Mélenchon.

      Le vainqueur de la présidentielle française 2027, sera "Edouard Philippe", le macroniste.
      J'avais bien fait de m'exiler en 2016, et là, je déménage au Maroc.
      La France, sera la "Nouvelle France".
      RIP
  2. Seal Звание
    Seal
    +3
    Вчера, 21:48
    Если бы запрет остался в силе, кандидатом от правых стал бы протеже Ле Пен Жордан Барделла.
    Ох, боюсь, что запрет был снят из-за того, что Жордан Барделла стал изрядно популярнее самой Марины и имел больше шансов на победу.
    1. Perpetually Звание
      Perpetually
      +2
      Вчера, 22:04
      Боюсь она сожгла мосты. Теперь посадят.
      1. frruc Звание
        frruc
        +2
        Вчера, 22:12
        Буду участвовать в выборах президента Франции в 2027 году

        До 27-го года еще дожить нужно. А вообще, этот как бы оппозиционный образ уже достаточно надоел, даже у нас.
    2. Стирбьорн Звание
      Стирбьорн
      +2
      Вчера, 22:14
      Цитата: Seal
      Ох, боюсь, что запрет был снят из-за того, что Жордан Барделла стал изрядно популярнее самой Марины и имел больше шансов на победу.
      По любому. Ле Пен уже стала, типа нашего Зюганова. Вечно второй. Пугало для избирателей
      1. Sergej1972 Звание
        Sergej1972
        -1
        Вчера, 22:49
        Франсуа Миттеран проигрывал президентские выборы в 1965, 1969 и 1974 годах, то есть три раза. А потом был президентом два срока.
    3. poquello Звание
      poquello
      +2
      Вчера, 22:18
      Цитата: Seal
      Ох, боюсь, что запрет был снят из-за того, что Жордан Барделла стал изрядно популярнее самой Марины и имел больше шансов на победу.

      конечно соросята всё просчитали, Барделла сейчас перспективней
  3. kromer Звание
    kromer
    +3
    Вчера, 21:49
    Это Жириновский французского разлива.
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Вчера, 21:56
    Цитата: Марин Ле Пен
    Буду участвовать в выборах президента Франции в 2027 году
    обвинят в изнасиловании негра и не допустят до выборов
  5. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +3
    Вчера, 22:08
    Что сказать, пока сильны фашисты, пока технологии на их стороне
  6. Antimondialiste Звание
    Antimondialiste
    +4
    Вчера, 22:12
    Она уже не та диссидентка, какой была раньше. Теперь её партия голосует так же, как и все сторонники НАТО и евроинтеграции. Она подчинилась воле космополитических евреев из «империи лжи».
  7. Antimondialiste Звание
    Antimondialiste
    +1
    Вчера, 22:16
    Во Франции существуют две патриотические и относительно русофильские партии. UPR Асселино и «Les Patriotes» Флориана Филиппо, который около 10 лет назад был правой рукой Марин Ле Пен, но радикалы из партии Ле Пен выгнали его, поскольку «Фрексит» — выход из ЕС — не пользуется популярностью среди избирателей. И эти две партии набирают примерно 1 % голосов на различных выборах. Франция обречена.
  8. К-50 Звание
    К-50
    0
    Вчера, 22:29
    Марин Ле Пен: Буду участвовать в выборах президента Франции в 2027 году

    И что?
    Она уже участвовала и прокатили её.
    Вон в Румынии как только стал побеждать "не тот" кандидат, сразу к нему статью нашли. Здесь будет аналогично.
    Ну не дадут на западе победить тому, кто евробрюсселю не угоден. request
    Гасить будут любыми способами. А то этак в одном месте "не тот" победит, потом в другом. А потом и весь евросоюз по шконкам разбежиться.
    А кто тогда Россию "прессовать" будет? Триболтусы? Так они первые в своих болотах захоронются. Одно дело гавкать, когда за тобой толпа и совсем другое "тет а тет" остаться. Так ведь можно и в рыло получить, а не очередную плюшку и похлопывание хозяина по загривку. lol
  9. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Вчера, 23:00
    Россияне, а вам не кажется, что хватит тратить средства на спортивные дворцы и прочие мячикопинания?
  10. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Вчера, 23:03
    Марин Ле Пен, не Жанна Д'арк, и не Д'артаньян, и даже не Портос и тем более не кардинал Решелье. . .Тем не менее,как отмечают жабаведы,её амбиции выше амбиций жабоеда Макрона ! . . . request
  11. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 00:34
    Теперь у 57-летней Ле Пен есть шанс взять реванш — если к тому моменту против неё не выдвинут новых обвинений.
    Найдут), накопают, нароют...
  12. BlacTiger74 Звание
    BlacTiger74
    0
    Сегодня, 01:10
    Сегодняшнее решение апелляционной инстанции стало неожиданным компромиссом
    Похоже , что даже судьям микрон остопротивел !!! winked winked winked