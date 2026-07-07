Марин Ле Пен: Буду участвовать в выборах президента Франции в 2027 году

Лидер парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен официально подтвердила своё намерение участвовать в президентских выборах 2027 года. Заявление прозвучало после того, как Апелляционный суд Парижа смягчил ранее вынесенный приговор, формально открыв ей путь к избирательной кампании.Судебная драма вокруг Ле Пен длится с марта 2025 года, когда суд первой инстанции признал её виновной по делу о фиктивном трудоустройстве помощников в Европарламенте. Тогда политика наказали в том числе пятилетним запретом на занятие государственных должностей с немедленным вступлением приговора в силу. Это фактически лишало Ле Пен возможности участвовать в президентской гонке 2027 года, которую она считала своей самой перспективной попыткой.Сама Ле Пен с самого начала называла это решение политически мотивированным, направленным на то, чтобы не допустить её до выборов. Действующая власть, по её убеждению, использовала судебную систему как инструмент политической расправы, чтобы устранить неудобного конкурента.Сегодняшнее решение апелляционной инстанции стало неожиданным компромиссом. Суд оставил в силе обвинительный приговор, но сократил срок запрета на занятие государственных должностей до 15 месяцев реального отбывания. Поскольку отсчёт этого срока начался ещё 31 марта 2025 года — с момента вынесения первоначального приговора - к 2027 году юридических препятствий для участия в выборах у Ле Пен не останется. Однако суд также приговорил её к одному году домашнего ареста с электронным браслетом и двум годам условно.Теперь у 57-летней Ле Пен есть шанс взять реванш — если к тому моменту против неё не выдвинут новых обвинений. В «демократической» Европе это, увы, уже становится привычной практикой: политических оппонентов устраняют с помощью судебных манипуляций, а при необходимости могут и вовсе отменить итоги голосования под надуманными предлогами, как это было в Румынии. Сама Ле Пен накануне вердикта предупреждала о возможных последствиях такого судебного произвола для демократических процессов.Ранее политик заявляла, что не будет баллотироваться, если ей придётся вести кампанию под электронным браслетом. Однако теперь, когда запрет на участие в выборах отменён, а браслет, по некоторым данным, может быть снят уже осенью 2026 года, Ле Пен решила идти до конца.Ле Пен трижды баллотировавшаяся на пост президента (в 2012, 2017 и 2022 годах) и дважды выходившая во второй тур, сейчас лидирует в опросах общественного мнения менее чем за год до выборов, которые должны пройти в апреле-мае 2027 года. Её партия «Национальное объединение» считается сегодня крупнейшей политической силой Франции. Если бы запрет остался в силе, кандидатом от правых стал бы протеже Ле Пен Жордан Барделла. Теперь же у самой Ле Пен появляется реальный шанс побороться за Елисейский дворец - если, разумеется, против неё не будет запущен новый судебный механизм или не проведены другие манипуляции.