2500 километров до Омска: как далеко зашёл топливный кризис

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2500 километров до Омска: как далеко зашёл топливный кризис


Понимаю, что когда выйдет этот материал, тему будут обсуждать многие. Если не на сайтах — то в соцсетях, где пока ещё говорить можно. И повод есть: происходящее уже выходит за рамки разумного.



Кризис, до которого дошло


На пятый год войны в стране начался топливный кризис. Вопрос, кто больше виноват — тот, кто отправляет дроны, или тот, кто не может с ними справиться, — пока подвесим. Сразу оговорюсь: под теми, «кто не может справиться», я имею в виду не лётчиков и расчёты, сбивающие дроны в небе, а тех, кто отвечает за построение обороны в целом. Но то, что тихоходные дроны свободно летают над Россией и методично выбивают НПЗ, — это уже за гранью нормы.


Атаки в прифронтовой полосе понять можно. У нас там, правда, кроме Рязанского НПЗ ничего и нет, но будь иначе — разнесли бы в первую очередь. Поначалу было терпимо. Но потом всё дальше: Нижегородская область, Башкортостан. Сперва цели на удалении в 1 000 километров, потом 1 500 — и вот Омск, 2 500 километров. Удар на такой дальности означает, что уязвим практически любой завод в стране.

Почему именно Омск вызвал такую реакцию? Дело не только в расстоянии. Омский НПЗ «Газпром нефти» — один из крупнейших в России по единичной мощности: бензины, дизельное топливо, авиакеросин, дорожный битум, около 20,5 миллиона тонн нефти в год. При этом из-за большого числа заводов в стране его доля в общей переработке составляет лишь несколько процентов — порядка 7–10 % в зависимости от года и методики подсчёта. Так что расхожая формула «каждый шестой литр российского бензина — отсюда» звучит красиво, но завышена: правильнее говорить именно о нескольких процентах. Впрочем, и без красивой дроби ясно — завод огромный, и его остановка бьёт по рынку чувствительно.

Да, работало ПВО. Да, летали самолёты и вертолёты. Да, было сбито много аппаратов. Но не все — и завод прекратил отгрузку бензина на АЗС Омской области.


Почему дальнобойные дроны так трудно сбивать


Прежде чем спрашивать с генералов, стоит разобраться в технике вопроса. Дальнобойные ЗРК плохо приспособлены к дешёвым малым дронам: цель низкоскоростная, малозаметная и часто идёт на предельно малой высоте, где сложнее обнаружение и выше цена ошибки. Для таких угроз эффективнее не одиночный «большой» ЗРК, а смешанная система ПВО и РЭБ ближнего рубежа: РЛС ближнего обзора, оптико-электронные средства, зенитные автоматы и дешёвые перехватчики.

Это не оправдание бездействия, а рамка, в которой его нужно оценивать. Без эшелонированной обороны одними истребителями небо над каждым заводом не закроешь физически.

Позволю себе сравнение с прошлым. В СССР подобная история, вероятно, стоила бы должностей ряду генералов ПВО и ВВС, а заодно и партийно-советскому руководству начиная с областного уровня. У нас иначе: командование остаётся на местах.

Топливо «на понижение» и парадокс ВАЗа


Что до потребителя, логика властей примерно такая: запрещать покупку бензина не станут — запретов и так хватает. А потому уцелевшим НПЗ, по имеющимся данным, разрешают выпускать бензины уровня «Евро-2» и даже «Евро-1». Ездить будет можно — но не на всякой машине и не бесконечно долго: чувствительные к качеству топлива моторы такое питание переносят плохо (об этом ниже).

Впрочем, тут поневоле фантазируешь на грани сатиры: раздать бензин по талонам за явку на выборы — пришёл на участок, вот тебе двадцать литров; проголосовал как надо — держи полста. После такого народ на участки повалит валом. Но это, конечно, ирония — хотя логика дефицита к подобным идеям располагает.

Теперь серьёзно — и здесь важно не впасть в упрощение. «Евро» — это не марка бензина, а экологический стандарт. Для двигателя опасно не название класса, а несоответствие топлива его требованиям: для бензиновых моторов важны октановое число и стабильность, для дизелей — сернистость, цетановое число и чистота. Поэтому расхожее «Евро-2 убьёт современные двигатели» слишком грубо. Реальный риск не в мгновенной поломке, а в ускоренном износе топливной аппаратуры и систем нейтрализации выхлопа: форсунки, ТНВД, катализаторы, сажевые фильтры. Особенно чувствительны современные системы впрыска — дизельные Common Rail и бензиновые GDI.

С этой оговоркой первыми под удар попадают европейские марки — BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen: их сложная топливная аппаратура рассчитана на более жёсткие нормы. За ними корейцы. Легче переживут ситуацию машины, изначально «заточенные» под низкооктановое топливо.

И тут возникает почти анекдотический сюжет: дефицит качественного бензина, по иронии, мог бы помочь распродать залежавшиеся «Лады». Двигатель, чья конструкция восходит к середине прошлого века, к классу топлива равнодушен — он одинаково спокойно переваривает и «Евро-5», и куда более простое горючее. Вернуться к АИ-92 ему просто. То же касается УАЗов с моторами ЗМЗ, чья родословная тянется от ЗМЗ-21А времён «Волги» ГАЗ-21.


Жаль, карбюраторы уже не вернуть — вышло бы настоящее возвращение в прошлое. Эти архаичные моторы, чьё достоинство во всеядности, действительно могут стать выходом для тех, кто сегодня выметает со складов газобаллонное оборудование. Ирония иронией, но это наше внутреннее дело, с которым, будем надеяться, всё сложится.

Внешняя сторона: удары по репутации


А вот внешняя сторона неприятнее. Удары по НПЗ — это удары и по репутации России на мировой арене. Когда противник наносит результативную атаку на завод за 2 500 километров от линии фронта, это видят все и делают выводы.

Не так давно многие поминали «дух Анкориджа» — атмосферу той встречи на Аляске. По оценке автора, тогда Трамп был склонен к позиции, более выгодной России, но последующие события эту готовность не подтвердили. Пауза затянулась, ситуация сместилась не в нашу пользу — и «Анкоридж» отошёл в прошлое.

Проблема в том, что на Западе Россию теперь всё чаще ставят в один ряд с Украиной. Российские ракеты бьют по целям на украинской территории — украинские делают то же на российской. Кто эффективнее, вопрос спорный. А то, что информационную схватку Россия ведёт неубедительно, видно хотя бы по тому, что западные общества и элиты по-прежнему готовы щедро финансировать Киев — то есть аргументы российской стороны их не переубеждают.

Каждый удар по НПЗ — это ещё и наглядный отчёт, а с подтверждением поражений у украинской стороны дело поставлено хорошо. Предположительно, налажена и работа с разведданными о нашей ПВО: если позиции комплексов статичны, планировать маршруты пролёта проще. Вероятно, свою роль играет и спутниковая информация союзников — как о расположении ЗРК, так и о мерах по защите уцелевших НПЗ. Всё это, разумеется, реконструкция, а не подтверждённые данные.

Тактика обороны и «спрос» с ответственных


О тактике будут спорить долго. Основная тяжесть отражения атаки легла на авиацию. Ещё в начале СВО мы с моим коллегой Александром Ставером обсуждали — чисто теоретически — уязвимость омских предприятий для дронов со стороны Казахстана. Картина, по нашей оценке, выходила неприятная: в казахских степях можно развернуть запуск не двадцати-тридцати дронов, а куда больше, а ПВО там практически нет — с этого направления угрозы попросту не ждали.

Развернуть на этом направлении полноценное наземное ПВО быстро не получилось, поэтому основным средством прикрытия города стали самолёты. Лётчики сбили многих, но не всех — и проявили разумную инициативу: когда дроны пошли над жилыми кварталами, атаки прекратили. Ракета — оружие неизбирательное и, как показала практика, вполне может попасть в дом.

Кстати, о тех самых «обломках», которые якобы разрушают подъезды многоэтажек. Порой ущерб таков, что «обломки» должны были бы иметь размер небольшого самолёта. В Омске «обломков» не было. И жертв не было — совсем. Завод рано или поздно починят, а людей не вернуть. Так что в Омске сделали то, что было возможно. У города не было эшелонированной обороны — это факт. Но это спрос с тех, кто её должен был организовать, а не с истребителей и мобильных огневых групп (расчётов с пулемётами для борьбы с дронами).

Цена запоздалых решений


Реакция на угрозы приходит с опозданием. Пулемёты на корабли против безэкипажных катеров начали ставить примерно через два года после появления БЭКов и заметных потерь. Лучше поздно, чем никогда.

Вышел и разрешительный указ: ряду структур позволили бороться с дронами доступными средствами. Здесь уместна одна история — сразу оговорюсь, что это единичный и документально не подтверждённый случай, а не описание системы. По рассказам, в один банк по такому указу привезли десять пулемётов ДП образца 1944 года — новых, в смазке, с ЗИПом и дисками. На вопрос персонала, как заряжать диски, приехавший офицер коротко ответил: «Руками». Освоить эту непростую науку — ручное снаряжение дисков — помог местный энтузиаст-реконструктор. Почему выдали именно ДП, а не привычные РПК, вопрос открытый. Если это про экономию — то вот сюжет посерьёзнее.

«Зенит», «Тукано» и вопрос приоритетов


Раз уж речь зашла о том, куда уходят деньги. Мне показали данные о составе «Зенита». По оценкам профильных порталов вроде Transfermarkt, рыночная стоимость состава — порядка сотен миллионов евро (около 180–200 миллионов по последним оценкам), а легионеры составляют примерно половину заявки: около дюжины иностранцев, немалая часть — из Бразилии и Аргентины. Цифры зависят от даты и состава, поэтому важен порядок величины, а не десятые доли миллиона.


Порядок суммы всё равно впечатляет — десятки миллиардов рублей на клуб, где половина состава куплена за рубежом. Пересчитывать это в «полк Су-35» не возьмусь: сравнивать частные деньги с закупочной ценой Минобороны некорректно — это разные бюджеты, а сами оценки стоимости истребителя сильно разнятся (от 40–80 миллионов долларов за борт на экспортных рынках до примерно миллиарда рублей за машину по контрактам середины 2010-х). Но как иллюстрация приоритетов сумма показательна: десятки миллиардов рублей сопоставимы по масштабу с крупной программой закупки авиации или ПВО. Куда осмысленнее направить их туда, что напрямую связано с дроновой угрозой: ПВО малой дальности, РЭБ, средства разведки и противодроновые комплексы. Именно этого сегодня не хватает.


Вспоминают тут и лёгкие турбовинтовые самолёты вроде «Тукано», пригодные для борьбы с дронами. Цену называют разную: подержанные машины такого класса на рынке идут в диапазоне нескольких миллионов долларов за борт, сильно завися от состояния, ресурса и пакета поставки. Так что любые конкретные цифры здесь — оценка порядка величины, а не твёрдый прайс.

Что дальше


На всех уровнях власти пора принимать решения — и главное, чтобы народ видел их результаты, причём быстро. Полагаю, и в нефтяных компаниях не рады потере прибыли и тратам на ремонт (замечу, что отдельные сети в нашем регионе цены почти не поднимали — но это локальное наблюдение, а не общероссийская статистика). В итоге расплатимся за всё мы, потребители, — но позже.

Со ссылкой на источники противоположной стороны звучит мнение: «наигравшись» с НПЗ, Киев перейдёт к электростанциям. Прогноз это или пугалка — увидим. Но праздновать победу при свечах у буржуйки — удовольствие сомнительное.

И вот здесь — главный тезис, ради которого всё написано. Во власти и в Госдуме достаточно людей, способных к анализу и верным решениям. С начала СВО они предлагают Министерству обороны конкретные меры: гибкое размещение средств ПВО, применение вертолётов и легкомоторной авиации, довооружение кораблей против БЭКов. Непонятно другое: почему на передний план выходят фигуры, чьи выступления вызывают лишь раздражение, и почему всё вязнет в согласованиях, а не превращается в быстрые результаты.

Без гибкости не будет инициативы, а без инициативы — и результата. И никакие разговоры о мобилизации после сентябрьских выборов этой логики не отменяют.
34 комментария
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  1. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +4
    Сегодня, 06:32
    Позволю себе сравнение с прошлым. В СССР подобная история, вероятно, стоила бы должностей ряду генералов ПВО и ВВС, а заодно и партийно-советскому руководству начиная с областного уровня. У нас иначе: командование остаётся на местах.

    И как следствие - ничего и не меняется! И если такая простая закономерность не может дойти до сознания принимающих решения... Ведь даже крайних и козлов отпущения не назначают! Даже хорошую мину при плохой игре сделать не в состоянии.
    1. Гражданский Звание
      Гражданский
      0
      Сегодня, 07:28
      А может попробовать выпускать зенитные автоматы? Счетверенные типа "пом-пом", как во времена 2 мировой,они как раз для таких винтовых объектов создавались.
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +3
        Сегодня, 08:35
        Цитата: Гражданский
        А может попробовать

        Да много что можно попробовать! Главное НАЧАТЬ хоть что то делать! Чем, принципиально, дроны самолётного типа большой дальности отличаются от самолётов времён ВМВ? Утомили уже со своим: они низколетящие их радары не видят! Тогда вообще у нас радаров не было. Были ВНОСы, со "смотрящими" и "слушающими". Все "протоколы" ПВО времён ВОВ у нас есть, осталось их воспроизвести - никакого велосипеда изобретать не надо! Народа не хватает? У нас целая армия охранников сидит в супермаркетах и подобных заведениях. Я конечно сомневаююсь в профпригодности людей которые привыкли только шлагбаум поднимать\опускать... Но что то пора уже нчинать делать! Когда начнём то уже???
        1. Гардамир Звание
          Гардамир
          0
          Сегодня, 09:03
          Ваше возмущение можно понять. Но и вы поймите, если ничего не менять, то других результатов не будет.
      2. ZлоyКот Звание
        ZлоyКот
        +1
        Сегодня, 08:46
        "А может попробовать выпускат"
        можно. а зачем? существующее положение устраивает все башни кремля и ветви власти, поэтому никаких шевелений с тех сторон не будет. народ недоволен, говорите вы? а что это такое-народ? а, электорат, так за пару дней до выборов снизят цену на бенз, рубля на 3, и разрешат покупать аж по 50 литров, и даже в канистры. вот народ и успокоится, и даже пойдёт на выборы laughing
  2. ARIONkrsk Звание
    ARIONkrsk
    +4
    Сегодня, 06:37
    У меня вопрос, а где ПВО за Уралом и в Сибири?, видимо решили что далеко и она тут не нужна.
  3. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +5
    Сегодня, 06:38
    В Сибири и на Дальнем Востоке находится 24 НПЗ разной производительности. Все они в частной собственности. Контроля за ними от региональной власти никакого. Куда уходит топливо коммерческая тайна.
    Власть это как правило ставленники крупного капитала и единороссов. После атаки на Омск и Омский НПЗ пора объявлять военное положение на всех НПЗ Сибири и вести строгий учёт топлива и распределение по регионам. Но кто будет объявлять военное положение? Собственник или власть на местах? Кто будет платить за оборонные мероприятия за вооружение? Вопросов тьма. soldier
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      -2
      Сегодня, 06:50
      Цитата: Солдатов В.
      Власть это как правило ставленники крупного капитала

      Странно что вас не минусуют за такое утверждение. Здесь больше распространено мнение: да кто такой этот Капитал? Кремль, если надо, любой Капитал нагнёт!
      1. VIK1711 Звание
        VIK1711
        0
        Сегодня, 09:25
        Кремль, если надо, любой Капитал нагнёт!

        Сам себя нагнёт? А на кой ?
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 07:53
      Цитата: Солдатов В.
      Куда уходит топливо коммерческая тайна

      Экспорт бензина и солярки запрещен ещё зимой и продлен до октября
  4. Добрый злыдень Звание
    Добрый злыдень
    +2
    Сегодня, 06:43
    Во власти и в Госдуме достаточно людей, способных к анализу и верным решениям. С начала СВО они предлагают Министерству обороны конкретные меры: гибкое размещение средств ПВО, применение вертолётов и легкомоторной авиации, довооружение кораблей против БЭКов. Непонятно другое: почему на передний план выходят фигуры, чьи выступления вызывают лишь раздражение, и почему всё вязнет в согласованиях, а не превращается в быстрые результаты.
    "Без причины и чирей не вскочет!(С)Индира Ганди
    Значит, такое состояние дел кого-то вполне устраивает!
  5. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 06:50
    Чую пахнет 76м))) а я еще на нем ездил цена помню была что то и копеек во времена были))кстати и 72 был вроде но это помню слабо может с 76 перепутал
    1. ZлоyКот Звание
      ZлоyКот
      +2
      Сегодня, 08:54
      "кстати и 72 был вроде но это помню слабо"
      да, был такой. скажу больше, был и 66-й. но, по мере развития прошлой цивилизации, пришли к 93-ему и экстре. теперь, при движении вспять, можем дойти и 72-го. а там и эпоха пара недалеко laughing
  6. Гардамир Звание
    Гардамир
    +2
    Сегодня, 06:51
    Тут ведь как. Идут боевые действия враг стреляет всем чем может. Он враг и это понятно. Не понятно почему вроде бы наши начальники и командиры не хотят построить нормальную оборону?
    1. Million Звание
      Million
      +1
      Сегодня, 07:49
      Возможно,глупые или работают на врага.
      1. ZлоyКот Звание
        ZлоyКот
        +3
        Сегодня, 09:01
        "Возможно,глупые или работают на врага"
        тут уже в полный рост созрела мысль, что и глупые, и работают на врага. на всех уровнях, от окопа до кремля laughing
    2. ZлоyКот Звание
      ZлоyКот
      +2
      Сегодня, 08:58
      " Не понятно почему вроде бы наши начальники и командиры не хотят построить нормаль"
      ну, частично вы ответили-вроде бы наши[i][/i]. а дальше, им то от кого успешно обороняться, они ж ещё не начинали, и, судя по всему, и не собираются. это касается и начальников, и командиров
  7. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 06:52
    Идея, на уровне абсурда: до владельцев НПЗ доводится, что все их заводы, которые не защищены (надёжно) средствами ПВО, в том числе: РЛС, акустическими станциями, РЭБ, мобильными огневыми группами, аэростатами заграждения, которые прекрасно проявили себя во время, Великой Отечественной, защитными экранами и сетями, обваловками и т.д., будут не медленно национализированы и взяты под охрану государства. Скорее всего, проблема защиты НАЗ решится достаточно оперативно. Смешно, ей Богу!
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 07:56
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      аэростатами заграждения, которые прекрасно проявили себя во время, Великой Отечественной

      Затраты не оправдывали себя и отрывали достаточно много л/с
    2. WIKI Звание
      WIKI
      0
      Сегодня, 09:07
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      будут не медленно национализированы и взяты под охрану государства.

      Совокупная доля государства в капитале компаний : ПАО «Газпром» — 50,23%. ПАО «Газпром нефть» — 47,9%. Государство контролирует компанию опосредованно: 95,68% ее акций принадлежит «Газпрому». ПАО «НК «Роснефть» — 40,4%. Контроль обеспечивается через АО «Роснефтегаз» (100% акций которого принадлежат государству) Омский НПЗ , Московский НПЗ (Капотня) , - принадлежат «Газпром нефти». Ярославский НПЗ («Славнефть-ЯНОС») — совместное предприятие «Газпром нефти» и «Роснефти» . НПЗ «Роснефти» — удары фиксировались по Туапсинскому, Новокуйбышевскому и Уфимскому («Башнефть») . Кого вы собрались национализировать?
  8. Вадим С Звание
    Вадим С
    +4
    Сегодня, 07:12
    Да с бензом все хуже, он потянет за собой цены в магазинах. А мой турбомотор ниже 95го не переварит. Вот и нафига мне все это? А если перед зимой еще и отопление огрубят, что тогда? Стоило оно всё это того???
    1. GRIGORIY76 Звание
      GRIGORIY76
      +5
      Сегодня, 08:18
      У меня тоже довольно современный турбо двигатель в машине 1,4 czca. Получается из за геополитических упражнений и жажды суверенитета одного деда я должен отказаться от машины? Хотя о чем это я, двигатель это мелочи если после выборов объявят донабор по мобилизации.
    2. WIKI Звание
      WIKI
      0
      Сегодня, 09:30
      Цитата: Вадим С
      Стоило оно всё это того???

      " ОНО" нам стоит 800 млрд. дол. ,и сотни тысяч погибших . Каждое действие должно характеризоваться прагматичным решением. ПОВТОРЮСЬ. Была статья на ВО https://topwar.ru/281839-dve-kassy-odna-vojna-domashnjaja-buhgalterija-2026-goda.html , где приводились наши траты на СВО. Если говорить о деньгах , то приведенные автором цифры трат составят за 5 лет 800 млрд $ . Если говорить о людях , то. на 2022 год общая численность наличного населения на подконтрольных ДНР и ЛНР территориях составляла примерно 3,8 миллиона человек. Чтобы построить в России новый город на 1 миллион человек с уровнем комфорта, аналогичным московскому, потребуется до $100 млрд. Проект «города-спутника» Владивостока (население агломерации около 1 млн человек) оценивается в сумму от 970 млрд до 2,45 трлн рублей ($10,5–26,6 млрд). Строительство промышленного города в Сибири оценивается минимум в 1 трлн рублей (~$11 млрд) . Итого условия как в Москве можно было создать для 8-ми млн. человек . По окончании СВО еще понадобятся средства на восстановление, . Просто переселить было изначально прагматичным решением. Учтите еще погибших. Я бы с удовольствие произнес " Спасибо господи , что взял деньгами".
  9. Комментарий был удален.
  10. Энный Звание
    Энный
    +2
    Сегодня, 07:37
    Ну повесьте вы там дирижабль в нужных точках. Будет вам почти а50 всегда в воздухе.
    Это хорошо нам пока ответка по заправкам не летит (пошла у нас и такая практика). Не знаю че там у хахлов, но с нашими очередями это будет фатально
    1. VIK1711 Звание
      VIK1711
      0
      Сегодня, 09:28
      Ну повесьте вы там дирижабль в нужных точках.

      Что на него ставить (РЛС, ТЕПЛОВИК, ...) и где брать оборудование и расчет? Кадры где?
  11. Million Звание
    Million
    +2
    Сегодня, 07:48
    Во власти и в Госдуме достаточно людей, способных к анализу и верным решениям. С начала СВО они предлагают Министерству обороны конкретные меры: гибкое размещение средств ПВО, применение вертолётов и легкомоторной авиации, довооружение кораблей против БЭКов. Непонятно другое: почему на передний план выходят фигуры, чьи выступления вызывают лишь раздражение, и почему всё вязнет в согласованиях, а не превращается в быстрые результаты.

    Потому что враги не на Западе,а наверху.
  12. Wildcat Звание
    Wildcat
    +2
    Сегодня, 08:05
    И вот здесь — главный тезис, ради которого всё написано. Во власти и в Госдуме достаточно людей, способных к анализу и верным решениям. С начала СВО они предлагают Министерству обороны конкретные меры: гибкое размещение средств ПВО, применение вертолётов и легкомоторной авиации, довооружение кораблей против БЭКов. Непонятно другое: почему на передний план выходят фигуры, чьи выступления вызывают лишь раздражение, и почему всё вязнет в согласованиях, а не превращается в быстрые результаты.
    Непонятно - разъясняем.
    Очень много людей, способных провести совещание и "способных к анализу и верным решениям".
    Но ПВО от этого больше не становится. Для ПВО нужны другие люди, способные "делать ПВО", а так же производство этого самого ПВО.
    Странно, что такие прописные истины не ясны.
    request
    Эх, жалко, что анализ кризиса с топливом от 18 апреля 2022 года нельзя цитировать...
    what
    1. 3x3zsave Звание
      3x3zsave
      0
      Сегодня, 09:08
      Но ПВО от этого больше не становится. Для ПВО нужны другие люди, способные "делать ПВО", а так же производство этого самого ПВО.
      У нас Дрозденко объявил дополнительный набор личного состава в ПВО области.
  13. GRIGORIY76 Звание
    GRIGORIY76
    +3
    Сегодня, 08:12
    Просто процитирую канал Alex Parker Returns:
    “Генерал-полковник Рустам Мурадов, ранее занимавший должности командующего ВВО и первого заместителя главкома Сухопутных войск, назначен на должность начальника Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил. И снова отрицательный отбор в действии. Вслед за генералом Чайко, который провалил штурм Киева на повышение пошел и бездарный мясник Мурадов. Все генералы благодаря которым собственно говоря СВО провалилось получили повышение и с их карьерами все сложилось очень хорошо. Все генералы вроде Земляникина или Попова, которые смогли хоть как-то удержать ситуацию от полнейшей катастрофы посажены, отправлены в опалу или вообще убиты. И так у мудрого политика всегда.”

    Путин просто фантастически разбазаривает наши ресурсы, сначала на всякую бесполезную чушь типа Олимпиады или мундиаля, а теперь и вовсе решил нас добить своей гнилой системой основанной на преданности и лояльности. Плохое предчувствие, то ли еще будет.
  14. esoterica Звание
    esoterica
    +2
    Сегодня, 08:14
    Автор этой темы пытается найти ответы на те привычные вопросы очередной военной катастрофы "Как так получилось", к которым неизменно приходит Россия за весь 20 век после очередных задуманных успешных и скоротечных войн, которые для России стабильно заканчиваются трагедией.

    Ув. Автор, ничего нового и непривычного для России не произошло. Совсем наоборот, произошло все то, что уже было и до боли знакомо. Как и прежде - задумываемая царями (генсеками, президентами) быстрые войны и блицкриги всегда для России заканчиваются очень и очень плачевно, если не сказать более - трагически. Я на своем веку это видел в Афганистане (Брежневу обещали закончить не более чем за 3 месяца, а то и раньше).
    Потом Ельцину обещали "накрыть Грозный 2 полками ВДВ и за неделю все закончить".
    А до всего этого была катастрофа Первой финской войны. А еще были катастрофы 1-й Мировой и Русско-Японской войны.
    И каждый раз, когда Россия в очередной раз оказывалась у разбитого корыта этой прежде задумываемой "победоносной войны" и начинался судорожный поиск виноватых, всегда неизменно приходили к тем самым, до боли знакомым, исторически фактам: некомпетенция высшего военно-политического руководства, полная некомпетенция генштаба и оценки противника, несоответствие военных знаний офицерского состава к новым военным реалиям, отсутствие современных видов вооружения, отсутствие материально-технической базы и остальные бесконечные "отсутствия" и "не соответствия".

    Потом все возвращается на круги своя: "Непобедимая и Легендарная", "наша армия самая сильная", "не имеющее аналогов в мире, "наша армия может выполнить поставленную любую задачу". Разумеется, вся эта патриотическая свистопляска не обходится без всеобщей победоносной пропаганды из каждого утюга. По ТВ как в режиме нон-стоп крутятся фильмы про ВОВ, на различных передачах Шойгу или прочие генералы вроде Лапина рассказывают о новейших системах вооружения в нашей армии, как внедряются разработки опережающие время и западные аналоги. Ну и конечно Парад победы на 9 Мая, иногда такое ощущение, что армия только этим и занята, а не своей прямой обязанностью. Даже в советские времена не делали такой культ из 9 Мая, как это делают при Путине. Дошло уже до костюмированного шоу с малышами и колясками в образе Т-34. Трудно представить, какой до какого еще маразма дойдет власть. А вы еще смеялись над советскими генсеками и советской властью в 80-х.

    И тут случается война. Некоторые ее вообще ждут с нетерпением: одни чтоб увидеть как наша армия в пух и прах разгромит врага своим неимеющим аналогов оружием; другие хотят войны чтоб конкретно на ней заработать миллиарды.
    Вдруг, как снег на голову, после вечернего веселья наступает утро тяжелого похмелья. Реальность совершенно иная, чем в нее верили (или хотели верить) до войны: в Генштабе не знают как воевать, не хватаем обмундирования, не хватает амуниции, нет современных средств связи, нет грамотного управления и координации, нет четких заданий, нет точных разведданных. Куда ни глянь в армии - там все либо "очень плохо", либо вообще "ужасно".

    Но самое страшное для военных - противник не хочет воевать так, как этого хотели высокие чины в нашем Генштабе. У противника все "не так": тактика, стратегия, современное оружие, современные и точные разведданные от НАТО. А тут еще активно противник разрабатывает такие виды современных систем, которые у нас десятилетиями распилов и вливаний колоссальных средств не могли разработат.
    И наше "не имеющее аналогов ПВО" даже не может закрыть Москву, судя про прилету в НПЗ в Капотне, я не говорю уже за прикрытие других регионов. Вспоминаю как раньше нам из телевизоров рассказывали про уникальные российские системы ПВО, которые чуть ли не муху не пропустят - "тунгуски", "сосны", "панцири" и все прочее.

    Чем все это закончится для нас - не хочется даже и думать. После выноса всех НПЗ начнется вынос всех предприятий ВПК. Чем защищаться от очередных "упавших обломков" - хрен поймешь. Удары будут только нарастать, о чем свидетельствует реакция НАТО на своем саммите в Турции. Украине дали карт-бланш на любые действия и еще индульгенцию на любые преступления. В странах НАТО не скрывают подготовку к войне с РФ, а наше военно-политическое руководство ведет себя как кот Леопольд, пытаясь подлизаться к тем, кто уже открыто говорит о расчленении России и правах ее народов на самоопределение.

    Если кто не понял: «дух Анкориджа» - это попытка дать взятку Трампу, пообещав ему монопольный доступ американских компаний на добычу чего угодно в России, лишь бы он остановил войну под названием "СВО".
  15. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 08:15
    Сперва цели на удалении в 1 000 километров, потом 1 500 — и вот Омск, 2 500 километров

    это - по прямой, нарисованной на карте...
    а в реальности, если с окраины обходя позиции ПВО - то там будет 3 или даже 3,5 тыс.км.
  16. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    +2
    Сегодня, 08:30
    Я слышал,что человек поглощает в пищу,таков он и есть.А если эта пища интеллектуальная? Нас разводят на откровенно глупых фильмах.И никто не говорит,что это несусветная глупость.И вкушая это,мы хотим преодолеть все трудности? Фильмы про последнего богатыря и Колобка,Чебурашку и многое,многое другое.Надо в конце концов определиться,что нужно для человека,чтобы его пищеварение не было в конец испорчено.С такой мешаниной в головах мы становимся ни начто не годные.Опуститься на грешную землю,осмотреться и дальше работать уже как нужно.
  17. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 09:12
    . В СССР подобная история, вероятно, стоила бы должностей ряду генералов ПВО и ВВС, а заодно и партийно-советскому руководству начиная с областного уровня

    При позднем СССР - сняли ( после Руста)
    При Сталине - расстреляли бы
  18. Стрелок запаса Звание
    Стрелок запаса
    0
    Сегодня, 09:16
    Частная серьёзная охрана НПЗ неизбежно приведёт к росту цен на их продукцию.