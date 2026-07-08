США снова атаковали Иран, ударив по островам и порту Бандар-Аббас

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США снова атаковали Иран, ударив по островам и порту Бандар-Аббас

США нанесли новую серию ударов по Ирану в ответ на атакованные в Ормузском проливе грузовые суда. Под удар попали иранские острова в Персидском заливе и ключевой порт Бандар-Аббас. Об этом говорится в заявлении Центрального командования ВС США.

Соединенные Штаты объявили о поражении порядка 80 целей на территории Ирана и завершении нового раунда «наступательных ударов». Под удары американцев попали системы ПВО, сети командования и управления, прибрежные радары, противокорабельные ракетные системы, а также небольшие катера Корпуса стражей Исламской революции, действующие в Ормузском проливе. Цель ударов — ослабить возможность Ирана атаковать проходящие через пролив суда.



Как говорится в заявлении CENTCOM, Иран заплатил «высокую цену» за «нападения на коммерческие суда, экипажи которых состоят из невинных гражданских лиц, в международных водах».

Силы Центрального командования США (CENTCOM) 7 июля завершили новый раунд наступательных ударов по Ирану, поразив более 80 целей высокоточными боеприпасами в качестве немедленного ответа на последние атаки Ирана на коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив.

Тегеран пока официально не комментировал американские удары, но с большой вероятностью нанесет серию ответных по военным объектам США, расположенным на территории стран Персидского залива.
8 комментариев
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  1. Мамин-Сибиряк
    Мамин-Сибиряк
    -4
    Сегодня, 06:10
    А кто сказал, что это США? Их там и нет. Скорее, неизвестные повстанцы, чуждые идеям исламской революции, нанесли удары ракетами гаражной сборки
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 06:52
      hi Мочить сионистов и амерзавцев всеми вооружениями с выносом оставшихся военных баз в странах Персидского залива.
      Янки понимают только язык силы.
      Победы иранскому народу в войне с сионистами и полосатыми агрессорами-террористами.
      am angry
      1. Гюнтер Звание
        Гюнтер
        +1
        Сегодня, 07:08
        КСИР заявил, что нанёс удары по 85 объектам сша в бахрейне и кувейте - в ответ на попытку матрасов помешать ирану контролировать пролив.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 06:13
    ....перемирие Дони идёт полным ходом. понятненько....
    вероятно что скоро последует очередная "победа" Дони?
    подскажите - какая по счёту?? what я уже сбился со счёта.
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +4
    Сегодня, 06:15
    Тегеран пока официально не комментировал американские удары, но с большой вероятностью нанесет серию ответных по военным объектам США
    Непременно нанесет! Действуй, Иран!
  4. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +1
    Сегодня, 06:19
    Уже пообещали ответ американцам. В Кувейте заработали сирены воздушной тревоги
  5. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    0
    Сегодня, 06:55
    сша нанесли новую серию ударов по Ирану в ответ на атакованные в Ормузском проливе грузовые суда...


    Или агент донни решил подзаработать на бирже:
    "Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate подскочили на 2,9% — до $72,45 за баррель по состоянию на 02:04 по Московскому времени."
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 07:22
    Иран нанес удары по 85 военным объектам США в Бахрейне и Кувейте "в ответ на нарушение Вашингтоном режима прекращения огня", сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление КСИР.