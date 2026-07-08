США снова атаковали Иран, ударив по островам и порту Бандар-Аббас
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США нанесли новую серию ударов по Ирану в ответ на атакованные в Ормузском проливе грузовые суда. Под удар попали иранские острова в Персидском заливе и ключевой порт Бандар-Аббас. Об этом говорится в заявлении Центрального командования ВС США.
Соединенные Штаты объявили о поражении порядка 80 целей на территории Ирана и завершении нового раунда «наступательных ударов». Под удары американцев попали системы ПВО, сети командования и управления, прибрежные радары, противокорабельные ракетные системы, а также небольшие катера Корпуса стражей Исламской революции, действующие в Ормузском проливе. Цель ударов — ослабить возможность Ирана атаковать проходящие через пролив суда.
Как говорится в заявлении CENTCOM, Иран заплатил «высокую цену» за «нападения на коммерческие суда, экипажи которых состоят из невинных гражданских лиц, в международных водах».
Силы Центрального командования США (CENTCOM) 7 июля завершили новый раунд наступательных ударов по Ирану, поразив более 80 целей высокоточными боеприпасами в качестве немедленного ответа на последние атаки Ирана на коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив.
Тегеран пока официально не комментировал американские удары, но с большой вероятностью нанесет серию ответных по военным объектам США, расположенным на территории стран Персидского залива.
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