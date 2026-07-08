Новая серия ударов по Киеву: противник пишет о применении баллистических ракет

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Новая серия ударов по Киеву: противник пишет о применении баллистических ракет

В ночные и утренние часы российские Вооружённые силы нанесли новый комбинированный удар по целям на Украине. Одним из направлений атак стали Киев и Киевская область.

В Деснянском районе украинской столицы поражены складские помещения, находящиеся на территории автомобильного центра. На электронных картах появились метки пожаров. Множество «тепловых» меток фиксируется в районе трамвайного депо на проспекте Академика Королёва в украинской столице. Там среди прочего расположены крупные ремонтные мастерские, а также бетонный завод.





Киевская мэрия заявляет о многочисленных баллистических ракетах, которые удары по ряду объектов в украинской столицы. В официальных сводках заявлено, что ракеты ударили по неким «нежилым помещениям». Под это определение, в принципе, подходит любое предприятие, любой объект энергетики, равно как и любой военный объект.

Мэр Кличко:

В Деснянском районе в результате попадания ракеты горят складские помещения. В Святошинском районе - возгорание в нежилом здании.

Напомним, что в прошлый раз на Украине признали, что при ударе ВС РФ по Киеву ПВО ВСУ не смогла перехватить ни одной баллистической ракеты.



Взрывы в течение ночи гремели на объектах в окрестностях Киева, включая населённый пункт Макаров. Также нанесён массированный удар по оккупированному противником Запорожью. Туда прилетели российские ФАБы с УМПК, в том числе по нескольким промпредприятиям, а также по объектам логистики, вызвав серию пожаров.

По целям в Харькове и Изюме ударили РСЗО «Торнадо-С», а также ОТРК «Искандер-М». Фиксируются значительные разрушения в промышленной зоне.
16 комментариев
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  1. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +4
    Сегодня, 06:16
    Фиксируются значительные разрушения в промышленной зоне
    А как там Одесский порт и железнодорожные развязки на границе?
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +3
      Сегодня, 06:39
      Цитата: Schneeberg
      Фиксируются значительные разрушения в промышленной зоне
      А как там Одесский порт и железнодорожные развязки на границе?

      Писали, что за прошлую неделю в Одессу и порты Днепра вошли более 50 судов, так что все по плану и под контролем.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 06:58
      Schneeberg
      Сегодня, 06:16
      А как там Одесский порт и железнодорожные развязки на границе?

      hi Отличная картинка для сходняка НАТО не надо у султана.
      Одессу и другие порты, уверен, не обойдут вниманием.
      am
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 08:24
        После того что ВСУ устроили нам в Азовском море, порты Одессы должны быть закрыты потопленными баржами и сухогрузами напрочь.
        Как минимум 10 посудинами.
    3. Jovanni Звание
      Jovanni
      0
      Сегодня, 07:45
      Цитата: Schneeberg
      А как там Одесский порт и железнодорожные развязки на границе?

      Одесский порт - в ночи простёрт, маяки за Пересыпью светятся...
  2. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 06:17
    Множество «тепловых» меток фиксируется

    Наверное потушили уже: https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:today;@39.7,52.1,5.3z
    А так-то много чего фиксировалось за сутки: https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:24hrs;@39.7,52.1,5.3z
  3. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +6
    Сегодня, 06:19
    Киевская мэрия заявляет о многочисленных баллистических ракетах, которые удары по ряду объектов в украинской столицы.

    Понимаю, что ни корректоров, ни редакторов нет... Но всё же... Это дешёвая нейронка пишет или третьеклассник двоечник?
    1. Гюнтер Звание
      Гюнтер
      +3
      Сегодня, 06:31
      AllX_VahhaB, верное замечание, не в первый раз замечаю корявое построение предложения, похоже нейронку кодил песков smile
    2. Панкрат25 Звание
      Панкрат25
      0
      Сегодня, 07:52
      Третьеклассник двоечник использовал дешёвую нейронку. wassat
  4. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +3
    Сегодня, 06:24
    Вчера , как и 5 июля, в Жешув прилетала реанимация из Германии Learjet 35A DRF Lufrettung. Кого-то наши опять зацепили из европейских.
  5. Митрич73 Звание
    Митрич73
    +1
    Сегодня, 06:27
    По ПВО Киева били? Удобный случай, в предыдущий раз ПВО изрядно поиздержалось.
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 06:41
    Несколько баллистических ракет ударили по Киеву раньше, чем там объявили тревогу.
  7. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    0
    Сегодня, 06:42
    Кстати, учитывая, что карликовая жыдобандера изъявила желание показать агенту донни картину "пылающей Москвы", то может использовать первое фото.
    Надеюсь собственник ВО не будет против. lol
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 07:38
    Бендюжник - портовый грузчик ( один из вариантов трактовки). laughing Порт работает в круглосуточном режиме 24/7 .
    Не один одесский бендюжник не пострадал ?
  9. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 08:07
    Электричество, вода и и.д. есть. Это не удар, это лёгкое пошлепывание.
  10. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 08:11
    Пепео опять чубачечим халабуды расхреначило?