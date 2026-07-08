Новая серия ударов по Киеву: противник пишет о применении баллистических ракет
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В ночные и утренние часы российские Вооружённые силы нанесли новый комбинированный удар по целям на Украине. Одним из направлений атак стали Киев и Киевская область.
В Деснянском районе украинской столицы поражены складские помещения, находящиеся на территории автомобильного центра. На электронных картах появились метки пожаров. Множество «тепловых» меток фиксируется в районе трамвайного депо на проспекте Академика Королёва в украинской столице. Там среди прочего расположены крупные ремонтные мастерские, а также бетонный завод.
Киевская мэрия заявляет о многочисленных баллистических ракетах, которые удары по ряду объектов в украинской столицы. В официальных сводках заявлено, что ракеты ударили по неким «нежилым помещениям». Под это определение, в принципе, подходит любое предприятие, любой объект энергетики, равно как и любой военный объект.
Мэр Кличко:
В Деснянском районе в результате попадания ракеты горят складские помещения. В Святошинском районе - возгорание в нежилом здании.
Напомним, что в прошлый раз на Украине признали, что при ударе ВС РФ по Киеву ПВО ВСУ не смогла перехватить ни одной баллистической ракеты.
Взрывы в течение ночи гремели на объектах в окрестностях Киева, включая населённый пункт Макаров. Также нанесён массированный удар по оккупированному противником Запорожью. Туда прилетели российские ФАБы с УМПК, в том числе по нескольким промпредприятиям, а также по объектам логистики, вызвав серию пожаров.
По целям в Харькове и Изюме ударили РСЗО «Торнадо-С», а также ОТРК «Искандер-М». Фиксируются значительные разрушения в промышленной зоне.
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