Генштаб ВСУ отрицает принадлежность армии детонировавших в Вишнёвом складов
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Украинские военные открестились от объекта в городе Вишневое Киевской области, в результате поражения которого началась вторичная детонация, разнесшая полгорода. Как заявил спикер Генштаба ВСУ Лиховий, данные склады не имеют никакого отношения к украинской армии.
Генштаб ВСУ выпустил специальное заявление, в котором говорится, что детонировавший после атаки России объект в Вишневом не относится к сфере управления и не подчиняется Вооруженным силам Украины. Да и вообще, ВСУ якобы не размещают военные объекты, включая склады боеприпасов, рядом с гражданскими. Это запрещено. Так что виновных нужно искать в другом месте. Кому принадлежит данный объект, спикер Генштаба не стал уточнять.
Распоряжение Главнокомандующего ВСУ, которым запрещено размещение складов боеприпасов и других подобных объектов рядом с гражданской застройкой и местами пребывания мирных жителей, остается в силе.
По данным нардепа ВРУ Скороход, в Вишневом были поражены склады с боеприпасами и ракетами к системам ПВО, принадлежащие как Минобороны, так и «Укроборонпрому». Эти же данные подтверждают и другие украинские источники. Однако, судя по появившимся заявлениям, виновных в размещении складов в жилой застройке не найдут. Тем более, что Зеленского интересовало не чьи склады, а кто слил про них информацию российской разведке.
Напомним, что «нелегитимный» поставил задачу спецслужбам Украины найти «крота», сливающего информацию о «стратегических объектах» Москве.
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