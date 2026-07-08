Генштаб ВСУ отрицает принадлежность армии детонировавших в Вишнёвом складов

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Генштаб ВСУ отрицает принадлежность армии детонировавших в Вишнёвом складов

Украинские военные открестились от объекта в городе Вишневое Киевской области, в результате поражения которого началась вторичная детонация, разнесшая полгорода. Как заявил спикер Генштаба ВСУ Лиховий, данные склады не имеют никакого отношения к украинской армии.

Генштаб ВСУ выпустил специальное заявление, в котором говорится, что детонировавший после атаки России объект в Вишневом не относится к сфере управления и не подчиняется Вооруженным силам Украины. Да и вообще, ВСУ якобы не размещают военные объекты, включая склады боеприпасов, рядом с гражданскими. Это запрещено. Так что виновных нужно искать в другом месте. Кому принадлежит данный объект, спикер Генштаба не стал уточнять.



Распоряжение Главнокомандующего ВСУ, которым запрещено размещение складов боеприпасов и других подобных объектов рядом с гражданской застройкой и местами пребывания мирных жителей, остается в силе.

По данным нардепа ВРУ Скороход, в Вишневом были поражены склады с боеприпасами и ракетами к системам ПВО, принадлежащие как Минобороны, так и «Укроборонпрому». Эти же данные подтверждают и другие украинские источники. Однако, судя по появившимся заявлениям, виновных в размещении складов в жилой застройке не найдут. Тем более, что Зеленского интересовало не чьи склады, а кто слил про них информацию российской разведке.

Напомним, что «нелегитимный» поставил задачу спецслужбам Украины найти «крота», сливающего информацию о «стратегических объектах» Москве.
15 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    Сегодня, 06:31
    ❝ Генштаб ВСУ отрицает принадлежность детонировавших в Вишнёвом складов армии ❞ —

    — Видимо, какая-то «гуманитарка» сдетонировала ...
    1. Русич Звание
      Русич
      +5
      Сегодня, 06:45
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Видимо, какая-то «гуманитарка» сдетонировала ...

      Тушёнка просроченная в бомбажных банках
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 08:53
        Так что виновных нужно искать в другом месте.

        Все понятно, это местечковая "армия" припрятала на всякий случай, "щоб було". feel
    2. Serafim Звание
      Serafim
      +4
      Сегодня, 06:46
      Москальские ракеты сначала ,коварно сложились в штабеля, в количестве 100 штук, а после прикладывания к ним 101 ракеты, дружно все подзорвались..
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 07:05
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 06:31

      hi Подозреваю, то личные сбережения ушедших в отставку и разыскиваемых Интерполом Карлсона ( Миндич ), Али Бабы ( Ермака ) и ещё ряда олигархов.
      1. Tagan Звание
        Tagan
        +1
        Сегодня, 07:30
        Подозреваю, то личные сбережения ушедших в отставку и разыскиваемых Интерполом Карлсона ( Миндич ), Али Бабы ( Ермака ) и ещё ряда олигархов.

        В хозяйстве всё пригодится. Отбиваться от плодожорки, грызунов и т.д.
        И тут выражение отдельных персонажей "бьём по сараям" начинает играть другими красками.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 07:39
          Цитата: Tagan
          И тут выражение отдельных персонажей "бьём по сараям" начинает играть другими красками.

          Намек? Предупреждение?Предостережение?
          1. Tagan Звание
            Tagan
            0
            Сегодня, 08:37
            Намек? Предупреждение?Предостережение?

            Констатация.))
            У нас тут регулярно трутся члены секты "Попалипосараю". Оказывается, что у xoхла сараи какие-то взрывоопасные, особенно в последнее время.
  2. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +1
    Сегодня, 06:56
    Да , гуманитарная помощь. Десяток кондиционеров вместе залежались .некондицию шлют а украинцы страдают!
  3. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 07:06
    Генштаб ВСУ отрицает принадлежность армии детонировавших в Вишнёвом складов

    Так, конечно, это тараканы во всем виноваты. Расплодились и натаскали себе всякой опасной дряни. И не мудрено. У дерьмовой власти и тараканы дерьмовые, непослушные...
  4. Равик Звание
    Равик
    +2
    Сегодня, 07:19
    Взорвались кондиционеры, мангалы, украденные у москалей стиральные машины и унитазы.
    Всу здесь ни сном ни духом.
  5. Ручей-2 Звание
    Ручей-2
    0
    Сегодня, 07:21
    Как заявил спикер Генштаба ВСУ Лиховий, данные склады не имеют никакого отношения к украинской армии.

    Да, скорей всего это так и есть. Потому что сии боебрипасы уже проданы каким-нибудь моджахедам. Или же это подарок запада, который не оформили документально.
  6. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 07:32
    Как заявил спикер Генштаба ВСУ Лиховий, данные склады не имеют никакого отношения к украинской армии.
    тупые, дальше не куда! Это для кого такая отмазка? laughing
  7. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +1
    Сегодня, 07:40
    Боеприпасы с обедненным ураном – типичное западное «вундерваффе» для использования против туземцев и в колониальных войнах. Никто в здравом уме на своей родной земле применять эти снаряды не будет. Додумались до такого только бандеровцы и получили чудовищный рикошет спустя три года.
  8. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 08:22
    Походу в Украине есть еще структура ,того же Зелифюрера ? Которая получает военные грузы и "правильно " их распределяет