ВС РФ ударили по базе хранения ракет Storm Shadow в Макарове под Киевом
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Появляются некоторые подробности ночных ударов по объектам на подконтрольных противнику территориях. Как уже сообщало «Военное обозрение», серия ударов была нанесена по целям в Запорожье.
Как выясняется, одной из целей стало здание управления уголовного розыска. Обращает на себя внимание следующий факт: на публикуемой местной аварийной службой фотографии видна зияющая дыра в указанном здании, однако при этом в одном из окон горит свет. Если противник не проводил с фото никаких манипуляций, получается, что в результате удара объект полностью обесточен не был.
Баллистические ракеты после нескольких групп дронов ударили по военному и энергетическому объектам в Макарове. Там огневое поражение нанесено крупной солнечной электростанции, а также 303-й артиллерийской военной базе. По последним данным, это база хранения различного рода боеприпасов, в том числе поставляемых британцами ракет Storm Shadow.
Некоторое время назад, как выясняется, туда были поставлены ракеты франко-британского производства от имени ВВС Британии – со складов в графстве Оксфордшир. Напомним, что именно эти ракеты в последнее время противник всё активнее применяет для нанесения ударов вглубь России с использованием боевой авиации, включая остающиеся в строю бомбардировщики Су-24, а также истребители американской разработки F-16.
На месте прилётов в Макарове возникли пожары, что свидетельствует о поражении указанных выше целей.
Удары были нанесены и по объектам в Одесской области. По одному из объектов транспортной логистики в Одессе ударила ракета ОТРК «Искандер-М».
На месте прилёта, а это погрузочно-разгрузочный терминал, вспыхнул пожар, тушение которого продолжается.
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