ВС РФ ударили по базе хранения ракет Storm Shadow в Макарове под Киевом

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ВС РФ ударили по базе хранения ракет Storm Shadow в Макарове под Киевом

Появляются некоторые подробности ночных ударов по объектам на подконтрольных противнику территориях. Как уже сообщало «Военное обозрение», серия ударов была нанесена по целям в Запорожье.

Как выясняется, одной из целей стало здание управления уголовного розыска. Обращает на себя внимание следующий факт: на публикуемой местной аварийной службой фотографии видна зияющая дыра в указанном здании, однако при этом в одном из окон горит свет. Если противник не проводил с фото никаких манипуляций, получается, что в результате удара объект полностью обесточен не был.





Баллистические ракеты после нескольких групп дронов ударили по военному и энергетическому объектам в Макарове. Там огневое поражение нанесено крупной солнечной электростанции, а также 303-й артиллерийской военной базе. По последним данным, это база хранения различного рода боеприпасов, в том числе поставляемых британцами ракет Storm Shadow.

Некоторое время назад, как выясняется, туда были поставлены ракеты франко-британского производства от имени ВВС Британии – со складов в графстве Оксфордшир. Напомним, что именно эти ракеты в последнее время противник всё активнее применяет для нанесения ударов вглубь России с использованием боевой авиации, включая остающиеся в строю бомбардировщики Су-24, а также истребители американской разработки F-16.

На месте прилётов в Макарове возникли пожары, что свидетельствует о поражении указанных выше целей.

Удары были нанесены и по объектам в Одесской области. По одному из объектов транспортной логистики в Одессе ударила ракета ОТРК «Искандер-М».



На месте прилёта, а это погрузочно-разгрузочный терминал, вспыхнул пожар, тушение которого продолжается.
14 комментариев
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  1. bambr731 Звание
    bambr731
    +5
    Сегодня, 07:11
    Как выясняется, одной из целей стало здание управления уголовного розыска. Обращает на себя внимание следующий факт: на публикуемой местной аварийной службой фотографии видна зияющая дыра в указанном здании, однако при этом в одном из окон горит свет. Если противник не проводил с фото никаких манипуляций, получается, что в результате удара объект полностью обесточен не был.

    Странное какое-то знание на фото. Перекрытий не видно. Как в кино декорации, макет какой-то what
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 07:28
      Странное какое-то знание на фото. Перекрытий не видно. Как в кино декорации, макет какой-то what
      таки да...Может быть с применением ии поработали ?
    2. Livonetc Звание
      Livonetc
      +4
      Сегодня, 07:30
      Да и последствий взрыва практически не наблюдается, если не считать окно.
      Похоже на обрушение конструкций по какой либо причине.
      Халтура.
      1. Tagan Звание
        Tagan
        +1
        Сегодня, 07:35
        Да и последствий взрыва не наблюдается от слова совсем.
        Похоже на обрушение конструкций по какой дибо причине.
        Халтура.

        Застройщик нашёл стрелочника в лице ВС РФ.
      2. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +1
        Сегодня, 08:20
        Так а на втором фото, если это назвать пожаром на погрузочно-разгрузочном терминале, то больше на тренировку похоже.
    3. Сергей Киракосян Звание
      Сергей Киракосян
      +2
      Сегодня, 07:44
      Взрыв есть, а следов пожара нет.
      До чего техника дошла...!!!)))
    4. APASUS Звание
      APASUS
      +1
      Сегодня, 08:20
      Цитата: bambr731
      Странное какое-то знание на фото. Перекрытий не видно. Как в кино декорации, макет какой-то

      Это современное домостроение из овна и палок.
    5. Lptsk Звание
      Lptsk
      0
      Сегодня, 08:36
      и окна все целые. ага, верим
    6. Solomon_BY Звание
      Solomon_BY
      0
      Сегодня, 08:55
      После взрыва там поотлетала вся обшивка на утеплении потолка и не факт, что там было перекрытие. А если было - то деревянное, которое не переживет взрыв такой силы.
  2. Atlant83 Звание
    Atlant83
    0
    Сегодня, 07:32
    Потому что сейчас бьют по сараям. Они опаснее.
  3. Светлан Звание
    Светлан
    +2
    Сегодня, 07:36
    Фотка с горящим окном наверняка сделана ИИ ибо в соседних окнах хотя света и нет, но они даже не потрескались
  4. Melior Звание
    Melior
    0
    Сегодня, 07:38
    Обращает на себя внимание следующий факт: на публикуемой местной аварийной службой фотографии видна зияющая дыра в указанном здании, однако при этом в одном из окон горит свет.

    Это же просто кондиционер взорвался! laughing
  5. igorlvov Звание
    igorlvov
    0
    Сегодня, 08:42
    не знаю как макарово ,но пригород Киева Вишневое смотрится
  6. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    0
    Сегодня, 09:01
    Цитата: Автор
    Удары были нанесены и по объектам в Одесской области.


    Всё это замечатрльно, но, в западенских местах обитания бандарлогов объектов нет???
    По моему мнению на западенщине не только должны быть вынесены АЗС и ТЭК, но и даже мысль устроить факельное шествие в память о шухуевиче-бандере должна вызывать животный ужас. yes