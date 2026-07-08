США отобрали у Ирана лицензию на продажу нефти из-за «ненадлежащего поведения»

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США отобрали у Ирана лицензию на продажу нефти из-за «ненадлежащего поведения»

США отозвали лицензию на продажу иранской нефти, действующую в рамках подписанного меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщает Axios со ссылкой на Минфин США.

Вашингтон принял решение прекратить действие лицензии на продажу иранской нефти по причине новых ударов по коммерческим судам в Ормузском проливе. Данная лицензия действовала в рамках меморандума о взаимопонимании, а снятие санкций с нефти было одним из основных условий подписания меморандума. Таким образом американцы вслед за пряником показали иранцам кнут. В заявлении прямо говорится, что нефть Иран сможет продавать, если только будет вести себя «правильно», т. е. как нужно американцам.



Действующий с Ираном меморандум о взаимопонимании полностью основан на принципе выполнения обязательств. Иран будет получать выгоду только в том случае, если будет демонстрировать надлежащее поведение.

Таким образом, с 7 июля 2026 года лицензия на иранскую нефть больше не действует, поэтому новые сделки полностью запрещены. Старые сделки нужно завершить за десять дней, т. е. до 17 июля.

Иран на данный момент официальных заявлений не делал, однако, как сообщают арабские ресурсы со ссылкой на одного из высокопоставленных иранских чиновников, проход судов через Ормуз будет осуществляться только по правилам, установленным Ираном.
29 комментариев
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  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +17
    Сегодня, 06:49
    Иранские СМИ сообщают о взрывах в штаб-квартире Пятого флота США в Бахрейне, а также на американской авиабазе Аль-Салем в Кувейте.
    И еще. Корпус стражей Исламской революции заявил об уничтожении БпЛА ВВС США MQ-9A Reaper над Хормоджем, Иран.
    Проказники какие-то. laughing
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 07:25
      Цитата: alexboguslavski
      Иранские СМИ сообщают о взрывах в штаб-квартире Пятого флота США в Бахрейне, а также на американской авиабазе Аль-Салем в Кувейте.

      Дисклеймер: всё сказанное ниже ничего умного собой не представляет и является, своего рода, лишь политической фантазией.

      Возможно, я скажу что-то смешное и крайне политически неграмотное, но...
      А что, если до шейхов Залива таки допетрит, какую неоценимую защиту предоставляют им США?
      А чо - калькуляторы ведь купили, пользоваться ими научились и поняли, что Америка врёт, когда говорит, что шейхам дешёвая нефть выгодна.
      И тут, глядишь, что-нибудь сообразят, да и поставят вместо американских баз иранские. Деньги Америка заморозит (украдёт)? Да и плевать. У них нефти ещё много.
      А вот для Америки, если железные фаберже Ирана объединятся с золотым динаром Ближнего Востока и Северной Африки, НИ ФИГА хорошего не будет.
      1. Metallurg_2 Звание
        Metallurg_2
        +1
        Сегодня, 08:05
        Тогда во всех странах залива будет найдена нехватка демократии и проблема с правами человеков (женщин, ЛГБТ и прочая). И придется всех бомбить.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 09:19
          Цитата: Metallurg_2
          Тогда во всех странах залива будет найдена нехватка демократии и проблема с правами человеков (женщин, ЛГБТ и прочая). И придется всех бомбить.
          Всё для Америки было бы легко и привычно, если бы шейхи Залива были сами по себе.
          Но я же помечтал, что они с Ираном. А там побомби, попробуй... И территория другая, и возможности финансовые совсем другие. Да и с нефтью они бы Америку не на колени, а конкретно в коленно-локтевую поставили бы.

          В общем, мой предыдущий комментарий можно и нужно воспринимать как фантазию, но шейхам, по-моему, есть о чём подумать и что с чем сравнить.
      2. Дмитрий Ригов Звание
        Дмитрий Ригов
        +2
        Сегодня, 09:19
        Просто между арабами-суннитами и персами-шиитами куда больше вражды, это противостояние, которое уходит глубоко в историю. Но думаю если бы арабские страны не поддерживали Саддама Хусейна во время кровавой Ирано-Иракской войны, а Иран в свою очередь отказался от внешнеполитической доктрины "экспорта исламской революции", по сути прямой угрозе власти шейхов, то обе стороны вполне могли бы пойти на сближение. Сейчас же американцы для монархий Персидского залива это гарант сохранения власти, т.е. по сути выбора у шейхов и нет.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          -1
          Сегодня, 09:29
          Цитата: Дмитрий Ригов
          Просто между арабами-суннитами и персами-шиитами куда больше вражды, это противостояние, которое уходит глубоко в историю.

          Вот потому и живут так, как живут.
          Какие, на фиг, шииты-сунниты, когда речь о выживании идёт? Перед лицом общей опасности объединиться, поставить гегемона в коленно-локтевую, а после победы пусть богословы хоть до мордобоя спорят о толковании Корана... Разговор-то не о вере, а о совместной борьбе.
          1. Дмитрий Ригов Звание
            Дмитрий Ригов
            0
            Сегодня, 09:33
            Ну так для арабских шейхов именно иранский режим и есть основная опасность в регионе. Американцы в отличие от персов власть шатать в этих монархиях не планируют, если конечно играть по их правилам.
  2. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +11
    Сегодня, 06:53
    США выдаёт независимым государствам лицензии на продажу нефти? И для кого эти лицензии? У РФ такие лицензии есть?
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +2
      Сегодня, 08:00
      Если у России есть такие "лицензии", то тогда становится ясна природа нашего внутреннего топливного кризиса, российские нефтяные олигархи на посылках у запада.
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        0
        Сегодня, 09:36
        Соединенные Штаты не выдают «лицензии» на продажу своей нефти другим странам, так как они экспортируют ее самостоятельно, установив исторические рекорды продаж. Однако Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выпускает генеральные лицензии (временные исключения из санкционного режима), которые позволяют определенным странам и компаниям закупать и транспортировать подсанкционную нефть (из России или Ирана)
    2. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      +1
      Сегодня, 08:08
      Лицензии выдаются покупателям этой нефти на право ее оплаты в долларах. Потому что любой платеж в долларах проходит через полосатые банки.
      Оплата долларами без такой лицензии грозит покупателю санкциями. И видимо потенциальный вред от санкций для покупателя выше, чем выгода от покупки иранской нефти.
      1. Федор Соколов Звание
        Федор Соколов
        0
        Сегодня, 08:16
        Китайцам пофигу! Они покупают нефть у Ирана и кстати не только у него, но и у других стран залива за юани.
        1. Metallurg_2 Звание
          Metallurg_2
          0
          Сегодня, 08:19
          Ну видимо китайцы не способны выкупить все объемы. Или им это не нужно.
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 08:45
        Цитата: Metallurg_2
        Лицензии выдаются покупателям этой нефти на право ее оплаты в долларах.

        Так это может привести лишь к тому что иранскую нефть будут покупать не за доллары, а за другие валюты?
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +7
    Сегодня, 06:53
    нефть Иран сможет продавать, если только будет вести себя «правильно», т. е. как нужно американцам.

    Если смотреть со стороны,американцы снова кинули иранцев наобещав всяких плюшек.
    Сколько раз говорить американцы жулики и будут разводить в лохотрон и иранцев и нашего президента с его командой одинаково.
    1. g_ae Звание
      g_ae
      +1
      Сегодня, 07:42
      Только иранцы этот урок усвоили и больше не ведутся, точнее амеры сами же убили тех, кто велся, а кремлевские патологически не обучаемые.
      1. Федор Соколов Звание
        Федор Соколов
        +1
        Сегодня, 08:19
        Скорее патологические предатели национальных интересов, косящие под легковерных.
  4. Смысл_Жизни Звание
    Смысл_Жизни
    +16
    Сегодня, 06:55
    - Я тебе дал вчера на чай золотой?
    - Так точно, ваше величество!
    - Давай его обратно. Я тобой недоволен.
    ______________________________________________________________________
    Подписанные с США меморандумы не стОят и нанограмма потраченых чернил.
  5. Гардамир Звание
    Гардамир
    +2
    Сегодня, 07:01
    Россия может покупать бензин в Иране (или на Иране).
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 08:47
      Россия может покупать бензин в Иране (или на Иране).

      после того, что произошло в Азовском море - сомнительно, да и азербайджанецы рядом: а в Омск, говорят, могло лететь от них - через казахов...
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 07:03
    ❝ США отобрали у Ирана лицензию на продажу нефти ❞ —

    — Это не «лицензия на продажу» для Ирана, это «лицензия на покупку» для тех, кто признаёт экстерриториальность американского законодательства ...
  7. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 07:11
    Вашингтон принял решение прекратить действие лицензии на продажу иранской нефти

    Им, американцам. самим не смешно?
    XXI век, ИИ, на Марс лететь собрались... И тут одна страна говорит другой: "Я запрещаю тебе торговать тем, чем ты хочешь. А кто меня не послушается - в угол поставлю"
    Возврат, как минимум, в беспредельное Средневековье? А то и подальше...
    Гегемон охренел и присвоил себе право не только всемирного полицейского, но и всемирной торгово-промышленной палаты?
    Ладно бы, победили в войне и диктовали условия. А то ведь победа-то только со слов Трампа... 38 раз. 36 сантиметров.

    На силу всегда найдётся ещё большая сила. А на деньги?
    Ваше слово, товарищ Маузер господин Кошелёк....

    Пы.Сы. Из меня экономический убийца так себе... Но неужели в мире нет денег, способных посадить на седалище даже очень богатого и наглого барыгу?
    1. uralex Звание
      uralex
      +2
      Сегодня, 08:19
      Гегемон охренел и присвоил себе право не только всемирного полицейского, но и всемирной торгово-промышленной палаты?
      Ну, пока его никто на место еще не поставил, вот и "охреневает" пока есть такая возможность...
  8. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 07:31
    США отобрали у Ирана лицензию на продажу нефти из-за «ненадлежащего поведения»
    Слово то какое применил автор -"отобрали"...Отобрать можно конфету в д\саде, и т.д....
  9. U-58 Звание
    U-58
    +1
    Сегодня, 07:33
    Я вот никак не пойму, почему именно США занимается иранской лицензией.
    Почему не Нигерия или Намибия?
    Кем американцы себя возомнили?
    Мне кажется, что гегемонии американцев давно уже пора положить конец. Неужели мировое сообщество не устало от выкрутасов этого "гегемона".
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 08:48
      Кем американцы себя возомнили?

      так мы - и с этим - согласны...
  10. Atlant83 Звание
    Atlant83
    +2
    Сегодня, 07:36
    Трамп прям директор какой то, хочу дам лицензию, хочу отниму. Назначает столицы, дарит чужие земли.
  11. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    0
    Сегодня, 08:02
    А кто вообще дал право США выдавать какие-либо лицензии?
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 08:10
      Тот же, кто в 1944 году сделал доллар единственной резервной валютой. Еу, правда там в обойме еще фунт стерлингов крутился, но недолго.