США отобрали у Ирана лицензию на продажу нефти из-за «ненадлежащего поведения»

Действующий с Ираном меморандум о взаимопонимании полностью основан на принципе выполнения обязательств. Иран будет получать выгоду только в том случае, если будет демонстрировать надлежащее поведение.

США отозвали лицензию на продажу иранской нефти, действующую в рамках подписанного меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщает Axios со ссылкой на Минфин США.Вашингтон принял решение прекратить действие лицензии на продажу иранской нефти по причине новых ударов по коммерческим судам в Ормузском проливе. Данная лицензия действовала в рамках меморандума о взаимопонимании, а снятие санкций с нефти было одним из основных условий подписания меморандума. Таким образом американцы вслед за пряником показали иранцам кнут. В заявлении прямо говорится, что нефть Иран сможет продавать, если только будет вести себя «правильно», т. е. как нужно американцам.Таким образом, с 7 июля 2026 года лицензия на иранскую нефть больше не действует, поэтому новые сделки полностью запрещены. Старые сделки нужно завершить за десять дней, т. е. до 17 июля.Иран на данный момент официальных заявлений не делал, однако, как сообщают арабские ресурсы со ссылкой на одного из высокопоставленных иранских чиновников, проход судов через Ормуз будет осуществляться только по правилам, установленным Ираном.