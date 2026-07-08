В Саратовской области есть раненые и погибший в результате атаки БПЛА
В ночное время суток враг атаковал целый ряд регионов России, в том числе и те, которые расположены за многие сотни километров от границы. Среди регионов РФ, на которые были нацелены дроны противника, - Саратовская область.
Губернатор области Роман Бусаргин в своём канале пишет, что в результате атаки фиксируется повреждение объектов гражданской инфраструктуры. Несколько человек пострадали, один – погиб.
Режим опасности атаки БПЛА вводился и в целом ряде других регионов страны, включая Краснодарский край, Тульскую и Воронежскую области. Режим опасности беспилотной атаки введён в Сочи и Анапе.
Ряд аэропортов страны приостановил свою работу. В частности, это аэропорты Ижевска, Оренбурга, Бугульмы, Нижнекамска, Череповца.
В Воронежской области режим непосредственной атаки БПЛА вводился в целом ряде муниципалитетов, включая Россошь, Лиски, Борисоглебск, Нововоронеж, Острогожск и областной центр – Воронеж.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщает о том, что «в целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы».
Противник продолжает предпринимать попытки атак объектов ТЭК, включая нефтеперерабатывающие заводы России. И, нужно признать, что в ряде случаев это у него получается. Напомним, что несколько дней назад БПЛА долетели до крупнейшего российского НПЗ – в Омске. В связи с этим актуализировался вопрос: пролетели ли украинские беспилотники более 2,5 тысяч километров над территорией России или же удар по Омску наносился через, скажем так, альтернативный маршрут, проходящий через сопредельное государство? Или же сам запуск БПЛА осуществлялся с территории третьей страны? Пока однозначного ответа на этот вопрос нет.
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