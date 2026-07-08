В Саратовской области есть раненые и погибший в результате атаки БПЛА

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В Саратовской области есть раненые и погибший в результате атаки БПЛА

В ночное время суток враг атаковал целый ряд регионов России, в том числе и те, которые расположены за многие сотни километров от границы. Среди регионов РФ, на которые были нацелены дроны противника, - Саратовская область.

Губернатор области Роман Бусаргин в своём канале пишет, что в результате атаки фиксируется повреждение объектов гражданской инфраструктуры. Несколько человек пострадали, один – погиб.

Режим опасности атаки БПЛА вводился и в целом ряде других регионов страны, включая Краснодарский край, Тульскую и Воронежскую области. Режим опасности беспилотной атаки введён в Сочи и Анапе.

Ряд аэропортов страны приостановил свою работу. В частности, это аэропорты Ижевска, Оренбурга, Бугульмы, Нижнекамска, Череповца.

В Воронежской области режим непосредственной атаки БПЛА вводился в целом ряде муниципалитетов, включая Россошь, Лиски, Борисоглебск, Нововоронеж, Острогожск и областной центр – Воронеж.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщает о том, что «в целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы».

Противник продолжает предпринимать попытки атак объектов ТЭК, включая нефтеперерабатывающие заводы России. И, нужно признать, что в ряде случаев это у него получается. Напомним, что несколько дней назад БПЛА долетели до крупнейшего российского НПЗ – в Омске. В связи с этим актуализировался вопрос: пролетели ли украинские беспилотники более 2,5 тысяч километров над территорией России или же удар по Омску наносился через, скажем так, альтернативный маршрут, проходящий через сопредельное государство? Или же сам запуск БПЛА осуществлялся с территории третьей страны? Пока однозначного ответа на этот вопрос нет.
24 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    -1
    Сегодня, 06:59
    В связи с этим актуализировался вопрос: пролетели ли украинские беспилотники более 2,5 тысяч километров над территорией России или же удар по Омску наносился через, скажем так, альтернативный маршрут, проходящий через сопредельное государство? Или же сам запуск БПЛА осуществлялся с территории третьей страны? Пока однозначного ответа на этот вопрос нет.

    Остро встает вопрос о наличии в нашей ПВО систем ДРЛО...враг просчитывает при своих налетах...
    все до мелочей...прорывается там где мы слабы...думаю все свои расчеты они делают на своих супер компьютерах с применением ИИ...только так можно объяснить их успехи.
    1. Гюнтер Звание
      Гюнтер
      +2
      Сегодня, 07:20
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      ...думаю все свои расчеты они делают на своих супер компьютерах с применением ИИ...только так можно объяснить их успехи.


      песков снова(опять) выразить глубокую благодарность трампу за "помощь в урегулировании украинского конфликта"... wassat
    2. Комментарий был удален.
    3. topol717 Звание
      topol717
      -1
      Сегодня, 08:13
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Остро встает вопрос о наличии в нашей ПВО систем ДРЛО
      А что ДЛРО уже умеет сбивать БПЛА?
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      все до мелочей...прорывается там где мы слабы...думаю все свои расчеты они делают на своих супер компьютерах с применением ИИ...только так можно объяснить их успехи.
      А банальное количество переходящее в качество не приходило в голову?
      1. cmax Звание
        cmax
        +1
        Сегодня, 08:21
        Цитата: topol717
        А банальное количество переходящее в качество не приходило в голову?

        А банально на трехколесном велосипеде давно ездили, оптимист Хренов! Кадры из Нижнекамска посмотри как дрон спокойно кружит над НПЗ и спокойно врезается в него, а за ним другие. Ни выстрела. В голову не приходило, что надо задницы от Клавы и микрофона оторвать некоторым и что то сделать. Задрал уже своими оправданиями.
        Ещё и Саратовский сегодня горит
        1. Тот же ЛЕХА Звание
          Тот же ЛЕХА
          0
          Сегодня, 08:50
          6 июля сооснователь компании FirePoint Денис Штилерман объявил о модификации беспилотников серии FP-1 – их дальность увеличена до 3400 км.

          request Вот такие пироги...ждем удара дальше вглубь страны.
        2. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 08:51
          Ух ты, я и не знал что у нас Саратовский НПЗ без защиты. А вы это откуда узнали?
    4. Гюнтер Звание
      Гюнтер
      -1
      Сегодня, 08:32
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      ...думаю все свои расчеты они делают на своих супер компьютерах с применением ИИ...только так можно объяснить их успехи.


      песков снова(опять) выразит глубокую благодарность трампу за "помощь в урегулировании украинского конфликта"... wassat
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +4
    Сегодня, 07:17
    Да уж прямо бы в статье написали то, что всё равно не тайна: бандеровцы атаковали саратовский НПЗ, в интернете полно видео с последствиями, несмотря ни на какие запреты. sad И на фоне последствий в Омске рассчитывать на стабилизацию ситуации с бензином в близжайшее время, увы, не стоит.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 07:41
      Цитата: Pharmacist
      рассчитывать на стабилизацию ситуации с бензином в близжайшее время, увы, не стоит.

      Нам же, после очередного экстренного заседания, сказали, что трудности это временные. А по Омску прилетает не за 200 километров с территории партнёра по ОДКБ и вобще "брацкаго народа", а украинские беспилотники неделями через треть России огородами пробираются. Осталось только немного потерпеть - и у укров беспилотники закончатся, а бензин будет ещё дешевле, чем был давеча...

      Имел бы оптимизм Правительства осязаемую силу - давно бы ничего не летало. Стену бы из него построили.
      Имела бы жадность нефтяников видимые границы - считали бы повреждение и ремонт НПЗ своей проблемой, а не поводом для спекуляции.
      Таки вспомнили через 35 лет демократии слово "спекуляция" и даже в телевизоре кого-то обещают на 5 лет посадить за перепродажу трёх канистр бензина...
      1. Per se. Звание
        Per se.
        +1
        Сегодня, 09:23
        Цитата: Zoldat_A
        Нам же, после очередного экстренного заседания, сказали, что трудности это временные.
        Так, и "операция" у наших херургов идёт пятый год. Заявлялось о необходимости обезопасить Донбасс, теперь до Урала Россия под ударами, и лучше в этом не становится. Неизбежно возникает вопрос, почему? Мы можем снести все производства на Украине, ракеты и дроны будет поставлять НАТО. Но, если вынести наши НПЗ, восстанавливать закупленное оборудование нам никто не будет, - санкции. Для закупок в Китае, потребуется время. Если будут бить по нашему оптимизированному ВПК, тоже потребуется время и средства, буржуйская Россия с приоритетом продажи сырья "партнёрам", и без производства своих "галош", это не Советский Союз. Как и когда наши власти рассчитывают победить, если откат с договорняком или принятием от Запада ультиматума исключить?
  3. tjeck91 Звание
    tjeck91
    0
    Сегодня, 07:51
    В чудо я не верю, так что очевидно всем НПЗ в радиусе поражения их БПЛА рано или поздно, но скорее рано настанет кирдык.

    К слову в США и Китае без всяких кризисов дофига электрокаров, может самое время и нашим водилам поменять бензин на батарейки? Правда придется для этого убрать ввозные пошлины, а то цены...
    1. uralex Звание
      uralex
      +2
      Сегодня, 08:12
      поменять бензин на батарейки?
      Это точно не выход. Кончится бензин - возьмутся за электростанции. А что потом? На лошадей пересаживаться и овсом запасаться? Если проблему в корне не решать, то так и будем не болезнь лечить, а ее симптомы смягчать.
      1. tjeck91 Звание
        tjeck91
        +1
        Сегодня, 08:19
        Боюсь проблему не решить, в ближайшее время так точно. А жить как то надо здесь и сейчас. Меня это не сильно касается, но ведь есть не мало людей чья работа завязана на использовании транспорта.
      2. Не_боец Звание
        Не_боец
        +1
        Сегодня, 08:24
        Обязательно возьмутся! И за электростанции, и за ТЭЦ. Зимой, когда выборов не будет, а за окном -10 на улице,
        1. Комментарий был удален.
        2. Per se. Звание
          Per se.
          0
          Сегодня, 09:33
          Запад готовится к войне с Россией к 2030 году, и, это даже не скрывают. К этому времени, будут выносить всё, что возможно, как от ВСУ. Мы тратим дорогие ракеты на копеечные дроны, опустошаем склады и арсеналы, теряем людей в лобовых штурмах бесконечных деревень, теряем и изнашиваем технику. Так и задумано, для этого признали переворот в Киеве и 8 лет жевали сопли с 2014 года, когда все козыри были у нас? Хитро и гениально, дать зачистить пророссийские силы на Украине, не поддержав "Русскую весну", дать укрепиться ВСУ, и, признав целостность Украины, начать СВО, провалив "блицкриг". Это нечто, особенно, при одновременной продаже сырья врагам. Круто Россию подставили.
    2. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 08:26
      Цитата: tjeck91
      В чудо я не верю, так что очевидно всем НПЗ в радиусе поражения их БПЛА рано или поздно, но скорее рано настанет кирдык.

      К слову в США и Китае без всяких кризисов дофига электрокаров, может самое время и нашим водилам поменять бензин на батарейки? Правда придется для этого убрать ввозные пошлины, а то цены...

      Подождите с электро машинам, сейчас до осени укры все НПЗ выбьют и возьмутся за энергетику, наркот же об этом уже говорил.
      1. tjeck91 Звание
        tjeck91
        0
        Сегодня, 08:41
        Тогда остается опять начинать лобызать туфельку Донни в надежде что он на что то повлияет, либо объявлять всеобщею мобилизацию. Но имхо это ещё более фантастические сценарии чем нивелирование угрозы дронов. А если ничего не делать то в средне-долгосрочной перспективе настанет полная (Ж) для экономики
  4. Вайфу Звание
    Вайфу
    0
    Сегодня, 07:59
    Противник продолжает предпринимать попытки атак объектов ТЭК

    С каких пор систематическая работа стала "попыткой"?
  5. alanery Звание
    alanery
    0
    Сегодня, 08:00
    А что гарант? Знает о погибших?
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 08:17
      Цитата: alanery
      А что гарант? Знает о погибших?
      В России ежедневно умирает/погибает более 5000 человек, я думаю примерные размеры цифр он знает.
  6. igorlvov Звание
    igorlvov
    0
    Сегодня, 08:46
    вот интересно сколько государство платит за невинно погибших мирных жителей
    1. GRIGORIY76 Звание
      GRIGORIY76
      0
      Сегодня, 09:35
      вот интересно сколько государство платит за невинно погибших мирных жителей

      Вот инфа по Ярославской области в которой я живу:
      В конце марта недалеко от ярославского НПЗ в результате падения беспилотника погиб ребенок, власти откупились суммой в 1 миллион рублей.

      А так вот же есть информация от губернатора: «выплаты пострадавшим составляют 313,5 тысяч рублей на человека при легком ранении, 627 тысяч — при тяжелом ранении и средней тяжести. Предусмотрены компенсации по имуществу, их размер устанавливается по результатам технической экспертизы».
  7. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 08:58
    Цитата: cmax
    Цитата: topol717
    А банальное количество переходящее в качество не приходило в голову?

    А банально на трехколесном велосипеде давно ездили, оптимист Хренов!

    Да вы, "батенька", совсем пошли в разнос. От бешенства лечиться не пробовал?
    Вы вообще поняли, о чём человек написал? Про какой оптимизм в его комментарии вас глюки посетили?
  8. Viktor fm Звание
    Viktor fm
    0
    Сегодня, 09:16
    Халявные зарплаты и защищённость объектов--вещи не совместимые.