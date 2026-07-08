Иранский КСИР нанёс ответный удар по военным базам США в странах залива

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Иранский КСИР нанёс ответный удар по военным базам США в странах залива

Как и предполагалось, Иран не оставил без ответа атаку американцев и ответил собственными ударами по военным объектам США на территории стран Персидского залива. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции.

Согласно опубликованной информации, ВС Ирана нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по 85 американским объектам, включая базу Пятого флота ВМС США, авиабазу Али ас-Салем в Кувейте и порт Салман в столице Бахрейна Манаме. Также сообщается о сбитии очередного американского средневысотного разведывательного беспилотника MQ-9 над территорией Ирана. Как подчеркивается, это только первоначальный ответ на удары США, далее могут последовать и другие.



В ходе первоначального ответа на агрессию военно-морские силы и аэрокосмические силы КСИР в ходе совместной операции атаковали при помощи беспилотников и ракет 85 важных военных объектов США в порту Салман 5-го флота ВМС США в Бахрейне и военно-воздушную базу Али ас-Салем в Кувейте, а также сбили БПЛА MQ-9 противника.

Таким образом, Иран не оставил без ответа атаку американцев, стороны снова обменялись серией ударов. Так что заявления Трампа о «спокойной обстановке» в районе Ормузского пролива не соответствуют действительности, ничего еще не закончено.

Сейчас по сути идет борьба за контроль над Ормузским проливом. Иран бьет по грузовым судам, которые игнорируют иранские требования по проходу через залив. США пытаются показать, что никакого иранского контроля якобы нет.
26 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +4
    Сегодня, 07:29
    Иранский КСИР нанёс ответный удар по военным базам США в странах залива
    "Заполучи фаш... мерикатос гранату!"
  2. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +10
    Сегодня, 07:33
    Пусть эта музыка не заканчивается никогда, бесконечно можно смотреть на огонь, как течёт вода и как Ирана наносит удары по США.
  3. п-к Звание
    п-к
    +4
    Сегодня, 07:41
    Отлично, персияне! Так держать! Не поддавайтесь американским буржуям!
  4. HAM Звание
    HAM
    +4
    Сегодня, 07:43
    Ещё рыжего балабола шуганули бы в Туреции с компанией...чтоб побыстрей домой улетел и оттуда грозил...
  5. Панкрат25 Звание
    Панкрат25
    +9
    Сегодня, 07:48
    и ответил собственными ударами по военным объектам США

    И о, чудо, ни 3-я мировая война не началась, ни ЯО никто не применил!
  6. Роман_ Звание
    Роман_
    +11
    Сегодня, 07:52
    Кто там в Персии главный, прошу Его баллотироваться с товарищами для начала в сентябре в дурдуму (что бы стала Госдумой) моей страны!!!!
    Стакан с вальками и пр. не предлагать
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -1
      Сегодня, 08:13
      да как бы идея неплоха. одна печалька - тогда девушки наши ножками красивыми в шортах перестанут сверкать на улице и обтягивающее носить ну и нам бороды придётся отращивать.... request
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        +4
        Сегодня, 08:40
        Современным д̶е̶в̶у̶ш̶к̶а̶м̶, с их губами как зад у краснозадых гамадрилов и литрами ботокса, уже давно пора тряпки на лица натянуть. А бороды носят почти все типа мужики 😂
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          -1
          Сегодня, 08:52
          ну не все девушки такое "носят" (слава Богу !), а бороды - тоже разные бывают.
    2. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      0
      Сегодня, 09:16
      Кто там в Персии главный, прошу Его баллотироваться с товарищами для начала в сентябре в дурдуму

      Мысль свежая. Сразу видно, что политикой интересуетесь очень серьезно laughing
      Кстати, на выборах в ГД предыдущих созывов за какую политическую партию голосовали? Может, имеет смысл в себе покопаться, а не называть ее дурдумой. Она ровно такая, какой ее хотят видеть граждане РФ
      1. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 09:20
        Может, имеет смысл в себе покопаться, а не называть ее дурдумой.

        это вы советуете председателю Следственного комитета РФ??
        1. Ате_ист Звание
          Ате_ист
          0
          Сегодня, 09:31
          это вы советуете председателю Следственного комитета РФ??

          А что, председатель СК РФ на эту должность Богом посажен? Или может, он просто чиновник и слуга народа, которому народ оказал доверие и это доверие нужно оправдать своим честным бескорыстным трудом
  7. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +4
    Сегодня, 07:59
    И не боятся страну нато бомбить.
    Надо же!
    Возможно это из-за отсутсвия: детей, внебрачных детей, бывших жен, счетов, вилл в странах нато? Как думаете?
  8. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Сегодня, 08:01
    А где наш КСОР ? ( Корпус Стражей Октябрьской Революции). . . request
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 08:46
      А где наш КСОР ?
      1
      В 90-все погибли при раскулачивании буржуинов.
  9. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 08:02
    Ну, у стран серьёзных, которые исходят из реальности текущих отношений, понятий, это норма. Вести переговоры, даже заключать нечто, но если что бахнуть.
  10. Lako Звание
    Lako
    +3
    Сегодня, 08:05
    Я вот смотрю на этот катер на фото. По сути, на прогулочный катер, навесили, мощные подвесные моторы, контейнеры с ракетами, крупнокалиберный пулемет и этими катерами, персы, прикрыли все побережье Ирана. А что, в Крыму так нельзя? Таким вот москитным флотом, Россия могла бы закрыть все порты Украины, на Чёрном море. Но здесь же, думать нужно.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 08:09
      никак нельзя. надо запилить НИР, потребовать триллиард денег, потом всё проверять-испытывать много времени, потом повозить по выставкам, подумать об экспортном варианте, потом ещё денег запросить на исправление недочётов, начать искать где производить, потом придумать скрепное название типа Феофан и т.д.
      (а потом пацаны сами что-нибудь подобное и сделают на коленке когда невмоготу станет)
      как то так всё получается. как всегда, увы.
    2. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 09:24
      А что, в Крыму так нельзя?

      а кто катера будет делать?
      а на какие средства? - из какой "строки" их возьмут? - вы серьезно считаете, что такие решение принимаются "в раз"? - а баланс интересов, интересов - "башен", кто будет соблюдать...
      Крым вам подавай...
      а кто ими будет управлять? а завтра - кому они отойдут "на баланс"?
  11. Роман_ Звание
    Роман_
    +3
    Сегодня, 08:06
    Вот тебе володька пример, как надо вести внешнюю политику. И будь таким, нам не такие не НУЖНЫ хватит карандашами черточки подводить.
  12. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 08:15
    Вот вам пример правильного ведения дел с американцами и прочей швалью .Особенно со прибалтийской швалью
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 08:16
      а прибалтам тоже вломили?? belay когда успели? я что-то пропустил?
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 08:17
        Цитата: Nexcom
        а прибалтам тоже вломили?? когда успели? я что-то пропустил?

        Кто им вломил ? Мы все рисуем для них красные линии
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 08:19
          ааа, я Вас неправильно понял, получается. А жаль - я уж размечтался..... yes
        2. Дедок Звание
          Дедок
          0
          Сегодня, 09:26
          Мы все рисуем для них красные линии

          китайским мелком - от тараканов...
  13. aybolyt678 Звание
    aybolyt678
    +2
    Сегодня, 08:25
    Почему Иран проявляет решительность? почему Израиль проявляет решительность? ведь известно что если тронуть Израиль проблем не оберешься, он будет мстить на всех уровнях не утруждая себя рамками соразмерности ответа! Почему мы в позе кота Леопольда?