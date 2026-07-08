Иранский КСИР нанёс ответный удар по военным базам США в странах залива
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Как и предполагалось, Иран не оставил без ответа атаку американцев и ответил собственными ударами по военным объектам США на территории стран Персидского залива. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции.
Согласно опубликованной информации, ВС Ирана нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по 85 американским объектам, включая базу Пятого флота ВМС США, авиабазу Али ас-Салем в Кувейте и порт Салман в столице Бахрейна Манаме. Также сообщается о сбитии очередного американского средневысотного разведывательного беспилотника MQ-9 над территорией Ирана. Как подчеркивается, это только первоначальный ответ на удары США, далее могут последовать и другие.
В ходе первоначального ответа на агрессию военно-морские силы и аэрокосмические силы КСИР в ходе совместной операции атаковали при помощи беспилотников и ракет 85 важных военных объектов США в порту Салман 5-го флота ВМС США в Бахрейне и военно-воздушную базу Али ас-Салем в Кувейте, а также сбили БПЛА MQ-9 противника.
Таким образом, Иран не оставил без ответа атаку американцев, стороны снова обменялись серией ударов. Так что заявления Трампа о «спокойной обстановке» в районе Ормузского пролива не соответствуют действительности, ничего еще не закончено.
Сейчас по сути идет борьба за контроль над Ормузским проливом. Иран бьет по грузовым судам, которые игнорируют иранские требования по проходу через залив. США пытаются показать, что никакого иранского контроля якобы нет.
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