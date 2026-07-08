После решения МОК FIFA рассмотрит отмену санкций против российских футболистов

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После решения МОК FIFA рассмотрит отмену санкций против российских футболистов

На фоне продолжающегося чемпионата мира по футболу, который войдёт в историю как один из наиболее скандальных и политизированных, в FIFA заявили о готовности обсудить возможное снятие запрета на участие в международных турниров для российских футбольных сборных (юношеской, молодёжной и основной) и клубов.

Отмечено, что Международная футбольная ассоциация готова отменить запрет на участие для российских команд в турнирах под своей эгидой – после решения Международного Олимпийского комитета.



Напомним, что накануне в МОК заявили о снятии «бана» с Олимпийского комитета России и рекомендовали всем спортивным федерациям разрешить российским спортсменам доступ к международным соревнованиям.

Напомним, что при принятии своего решения в МОК руководствовались «необходимостью не принимать в состав российских команд спортсменов» с новых российских территорий. В МОК эти территории (Крым, Донбасс и Новороссия) продолжают считать украинскими. И судя по принятому решению, российские «спортивные» власти на этот шаг пошли, что, безусловно, вызывает определённые вопросы. И один из вопросов связан со «спортивной» интеграцией «новых» регионов в состав России. Ведь если плясать под дудку ангажированных федераций, то можно довести ситуацию до того, что тот же Крым не будет интегрирован в большую спортивную семью России ещё очень и очень долго.

В FIFA заявили, что «находятся на этапе изучения полученных от России документов для выработки окончательного решения» по российским футбольным клубам и сборным.

С 2022 года российские футбольные коллективы находятся под санкциями, в результате чего лишены права участвовать в международных турнирах, включая отборы к чемпионатам Европы и мира.
36 комментариев
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  1. Million Звание
    Million
    +10
    Сегодня, 07:51
    Честно говоря,проблемы футболистов вообще не интересуют.
    Миллионеры с низким КПД.
    1. Светлан Звание
      Светлан
      +3
      Сегодня, 07:54
      Речь не о футболистах. Речь российском спорте и российском футболе на международной арене в первую очередь.
      1. tomas.09 Звание
        tomas.09
        -1
        Сегодня, 07:56
        Речь уже идет не о футболистах уже, а о олимпийцах РФ
      2. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +7
        Сегодня, 08:06
        Вот есть страна Кабо-Верде с населением как город Тверь и там тоже играют в футбол.
        Команда этой страны вышла в финальную часть чемпионата мира 2026.
        Так может проблема не в глобальном подходе а в учителях и самой консерватории?
        1. Светлан Звание
          Светлан
          +2
          Сегодня, 08:14
          Россия в этих играх не участвовала. А Кабо-Верде победила в своем регионе и вышла в финал.

          Вы сравниваете несравниваемые вещи.
          1. marchcat Звание
            marchcat
            +4
            Сегодня, 08:32
            По мне так это очередная "замануха", цель которой в очередной раз унизить и спортсменов и страну.
          2. Аркадий007 Звание
            Аркадий007
            +1
            Сегодня, 08:35
            Похоже вы не в курсе. Кабо-Верде еще и играла в финале очень не плохо.
            15 июня: Испания — Кабо-Верде 0:0.
            22 июня: Уругвай — Кабо-Верде 2:2.
            27 июня: Кабо-Верде — Саудовская Аравия 0:0.
            1. Светлан Звание
              Светлан
              +1
              Сегодня, 09:15
              Похоже вы не вникли в пост на который отвечаете
              ..
              Повторяю: Россия не учавствовала в отборе.
        2. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +3
          Сегодня, 08:37
          А сколько стран разучились играть в футбол - сборная Италии ,например ?! laughing Итальянские болельщики что то не рвут на куски хозяев футбольных клубов серии А. drinks
          1. Eugen 62 Звание
            Eugen 62
            +1
            Сегодня, 08:59
            А сколько стран разучились играть в футбол - сборная Италии ,например ?!
            Германия с Нидерландами, похоже, тоже играть разучились. Чем больше натурализованных негров в составе тем хуже результат? recourse
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              +2
              Сегодня, 09:04
              Eugen 62 hi ,и не говорите,только "кудесники" мяча тоже уже лет двадцать кубок не брали,хотя каждый чемпионат числятся в фаворитах.
        3. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +2
          Сегодня, 08:42
          Аркадий007 hi , помнится на одном чемпионате Исландия тоже "выстрелила" и была сенсация,только это одноразовая акция. Зато признанные "лидеры" Бразилия уже забыли как этот кубок выглядит в их руках .
      3. Гюнтер Звание
        Гюнтер
        +1
        Сегодня, 08:41
        Цитата: Автор
        ...накануне в МОК заявили о снятии «бана» с Олимпийского комитета России

        wassat
        Небывалая милость.
        Страпонавты(во главе с дегтярёвым) выступавшие под белым флагом(без гимна, Родины и флага) за премиальные и удолетворение свoих амбиций могут ликовать.
  2. ASSAD1 Звание
    ASSAD1
    +5
    Сегодня, 07:55
    Думаю что нашему руководству, а это решение о том что Крым и,,новые, территории не участвуют в международных соревнованиях,стоило быть более принципиальными.
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 09:32
      Сдали же в свое время Херсон. Держать его оказалось непринципиальным.
  3. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +7
    Сегодня, 07:56
    После решения МОК FIFA рассмотрит отмену санкций против российских футболистов

    Вчера услышал цифру, что на зарплату футболистам в РПЛ в 2025г. было выплачено 53 ярда рублей. Интересно сколько за эти деньги можно было беспилотников отправить на СВО.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 09:06
      Холостой пистон hi ,ну вы и написали,да спонсоры и прочие и больше готовы заплатить и фиолетово им что результат отрицательный,но на Армию денег нет.
  4. Вайфу Звание
    Вайфу
    +1
    Сегодня, 08:01
    Нынешний олигархический режим в России базировался на постулате "хлеба и зрелищ" для народа. С хлебом начинаются проблемы. Вот тут партнеры решили помочь со "зрелищами". Ведь им любое расшатывание абсолютно выгодной прозападной власти крайне нежелательно.
  5. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +3
    Сегодня, 08:03
    Это очень плохо, потому что означает что российские политические элиты идут на какие-то уступки врагам, раз те возвращают российских спорстменов в международный спорт. Любые плюшки от запада очень опасны и влекут за собой какие-то обязательства с нашей стороны.
    1. ИгУ Звание
      ИгУ
      +2
      Сегодня, 08:32
      Ни кто никого, ещё не возвращает!
      Отмечено, что Международная футбольная ассоциация готова отменить запрет на участие для российских команд в турнирах под своей эгидой – после решения Международного Олимпийского комитета.

      Но отчасти Вы правы. За одну красную дорожку Анкориджа был такой прогиб, что и за эту морковку, без сомнения уступят, отступят и т.д.
  6. old64 Звание
    old64
    +4
    Сегодня, 08:09
    Напомним, что при принятии своего решения в МОК руководствовались «необходимостью не принимать в состав российских команд спортсменов» с новых российских территорий.
    ОКР прогнулся перед западом. Выбросил спортсменов с ДНР, ЛНР, Крыма, части Херсонской и Запорожской области.
    «Решение было принято после тщательного анализа комиссией по правовым вопросам МОК, учитывая, что ОКР больше не включает в свои члены какие-либо региональные спортивные организации на территориях, подпадающих под юрисдикцию Национального олимпийского комитета Украины. Кроме того, ОКР подтвердил, что не ведет и не будет вести никакой деятельности на этих территориях. Исполнительный комитет МОК продолжит внимательно следить за ситуацией, связанной с любой деятельностью ОКР на этих территориях, и оставляет за собой право принять любые дальнейшие меры, если это будет сочтено необходимым»
  7. APASUS Звание
    APASUS
    +6
    Сегодня, 08:12
    Позорище ! Превратили спорт в лотерею для политиков .
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 08:34
      ...зато подружки футболистов уже радостно потирают ручонки в предвкушении шоппингов и вероятного поступления больших денег на счета своих содержателей....
      (новые губы и сиськи запилим, а то сколько можно "старые" носить?!.... lol - это их мечты)
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 08:59
        Nexcom hi ,а чему удивляться , это же не запрещено,обществом не порицается,так почему они должны себе в этом отказывать? Им можно. Так же как многие готовы и без Гимна и без Флага выступать,вот сборная по худ.гимнастике показала пример, МОЛОДЦЫ одним словом ,а толку то, фигуристы готовы хоть как выступать что им эти символы,бабло и только бабло.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 09:07
          Ропот 55 hi
          так я и не удивляюсь, потому и поехидничал.
    2. Себенза Звание
      Себенза
      +1
      Сегодня, 09:22
      По мне так просто подстройка под реалии. Раньше лицедеев не хоронили на кладбищах, а теперь у некоторых мигалки для проезда. У кого-то слёзы во время гимна на пьедестале, а кто-то прокручивает сколько кинули на счет.
  8. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 08:35
    Как там насчет еврокубков? И с каких позиций российские клубы будут начинать? С тех, что были перед санкциями, или с нулевых, на уровне клубов Мальты и Фарерских островов?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 08:55
      Наган hi ,а у них есть какой-нибудь уровень???
  9. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    0
    Сегодня, 08:40
    Цитата: Автор
    ...накануне в МОК заявили о снятии «бана» с Олимпийского комитета России

    wassat
    Небывалая милость.
    Страпонавты(во главе с дегтярёвым) выступавшие под белым флагом(без гимна, Родины и флага) за премиальные и удолетворение свoих амбиций могут ликовать.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:52
    ФИФА пропагандирует " семицветие " *,но без фанатизма .А вот у сборной Германии с " семицветием " * всё хорошо ,с результатами плохо . wassat Самый " мутный " матч в 1/8 финала Англия - Норвешия.При любом результате в Англии будут погромы. laughing Англичане не немцы - умеют веселиться отдуши . wassat
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 09:01
      tralflot1832 hi ,умеют пока на русских не нарвутся. Я про фанатов.
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:05
    Цитата: Ропот 55
    Наган hi ,а у них есть какой-нибудь уровень???

    Сборная Фарер давным давно у себя дома в Торсхавне ударила в сторону ворот Оливера Канна по ветру и сыграла вничью с сборной Германии .2:2.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 09:09
      tralflot1832 ,но один то мяч они без помощи ветра загнали,да и не стоит забыть про "руку бога" тоже момент до сих пор жаркие споры вызывает. А отбитый пенальти нашим вратарём на Ч.М. что это ? Удача? или мастерство?
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:08
    Цитата: Eugen 62
    А сколько стран разучились играть в футбол - сборная Италии ,например ?!
    Германия с Нидерландами, похоже, тоже играть разучились. Чем больше натурализованных негров в составе тем хуже результат? recourse

    Кто пропагандирует " семицветие " * в волевой футбол играть разучились .
  13. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 09:15
    А "российские" футболисты почти во всех клубах какие то странно чёрненькие...одни "варяги"...да и тех продают друг другу...какая ж здесь игра?Одни торгаши-"спортивным гражданством" торгуют без зазрения совести,по сути Родиной торгуют, чтобы засветиться.Другие говорят:"А что здесь такого?Под белым флагом,но вы же знаете кто мы.."Жесть...
  14. iommi Звание
    iommi
    0
    Сегодня, 09:30
    спонсоры футбола вроде вроде согаза или газпрома должны отказаться от финансирования спорта ВООБЩЕ, ни единого рубля не должно быть перечислено ни одному спортсмену, футболисту, лиге, стадиону, все эти деньги нужно пустить на закупки дронов, гуманитарку бойцам, сети, рэб/рэр.