После решения МОК FIFA рассмотрит отмену санкций против российских футболистов
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На фоне продолжающегося чемпионата мира по футболу, который войдёт в историю как один из наиболее скандальных и политизированных, в FIFA заявили о готовности обсудить возможное снятие запрета на участие в международных турниров для российских футбольных сборных (юношеской, молодёжной и основной) и клубов.
Отмечено, что Международная футбольная ассоциация готова отменить запрет на участие для российских команд в турнирах под своей эгидой – после решения Международного Олимпийского комитета.
Напомним, что накануне в МОК заявили о снятии «бана» с Олимпийского комитета России и рекомендовали всем спортивным федерациям разрешить российским спортсменам доступ к международным соревнованиям.
Напомним, что при принятии своего решения в МОК руководствовались «необходимостью не принимать в состав российских команд спортсменов» с новых российских территорий. В МОК эти территории (Крым, Донбасс и Новороссия) продолжают считать украинскими. И судя по принятому решению, российские «спортивные» власти на этот шаг пошли, что, безусловно, вызывает определённые вопросы. И один из вопросов связан со «спортивной» интеграцией «новых» регионов в состав России. Ведь если плясать под дудку ангажированных федераций, то можно довести ситуацию до того, что тот же Крым не будет интегрирован в большую спортивную семью России ещё очень и очень долго.
В FIFA заявили, что «находятся на этапе изучения полученных от России документов для выработки окончательного решения» по российским футбольным клубам и сборным.
С 2022 года российские футбольные коллективы находятся под санкциями, в результате чего лишены права участвовать в международных турнирах, включая отборы к чемпионатам Европы и мира.
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