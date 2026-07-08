Продолжаются поиски пропавшего над Аравийским морем пакистанского «Боинга»
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Самолёт Boeing 737-400 авиакомпании пакистанской авиакомпании K2 Airways пропал с радаров над Аравийским морем. Воздушное судно выполняло рейс из Шарджи (ОАЭ) в Карачи (Пакистан). На борту находились 5 членов экипажа, пассажиров не было. Это грузовой самолёт, который приписан к упомянутому пакистанскому аэропорту.
По данным Pakistan Airports Authority, во вторник вечером по местному времени экипаж сообщил о проблеме с навигационной системой. Диспетчеры Карачи пытались оказать помощь, однако спустя несколько минут самолёт резко потерял высоту и исчез с экранов радаров примерно в 300 км западнее Карачи. По данным FlightRadar, перед потерей связи лайнер стремительно снижался.
В Пакистане начата крупномасштабная поисково-спасательная операция с участием ВМС, ВВС и патрульных самолётов. Пока обломков и следов экипажа обнаружить не удалось. Власти не исключают катастрофы, но официально её причины не названы. Расследованием займётся специальная комиссия.
Инцидент произошёл на фоне возобновления активных боевых действий на Ближнем Востоке, что резко повысило напряжённость в регионе и усилило риски для гражданской и грузовой авиации в зоне Персидского залива и Аравийского моря. Эксперты пока воздерживаются от выводов, но отмечают, что район поиска находится в зоне интенсивного воздушного движения.
K2 Airways — частный грузовой перевозчик, базирующийся в Карачи. Самолёт AP-BOI эксплуатировался компанией с 2024 года. Поисковые работы продолжаются.
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