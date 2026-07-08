Продолжаются поиски пропавшего над Аравийским морем пакистанского «Боинга»

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Продолжаются поиски пропавшего над Аравийским морем пакистанского «Боинга»

Самолёт Boeing 737-400 авиакомпании пакистанской авиакомпании K2 Airways пропал с радаров над Аравийским морем. Воздушное судно выполняло рейс из Шарджи (ОАЭ) в Карачи (Пакистан). На борту находились 5 членов экипажа, пассажиров не было. Это грузовой самолёт, который приписан к упомянутому пакистанскому аэропорту.

По данным Pakistan Airports Authority, во вторник вечером по местному времени экипаж сообщил о проблеме с навигационной системой. Диспетчеры Карачи пытались оказать помощь, однако спустя несколько минут самолёт резко потерял высоту и исчез с экранов радаров примерно в 300 км западнее Карачи. По данным FlightRadar, перед потерей связи лайнер стремительно снижался.

В Пакистане начата крупномасштабная поисково-спасательная операция с участием ВМС, ВВС и патрульных самолётов. Пока обломков и следов экипажа обнаружить не удалось. Власти не исключают катастрофы, но официально её причины не названы. Расследованием займётся специальная комиссия.

Инцидент произошёл на фоне возобновления активных боевых действий на Ближнем Востоке, что резко повысило напряжённость в регионе и усилило риски для гражданской и грузовой авиации в зоне Персидского залива и Аравийского моря. Эксперты пока воздерживаются от выводов, но отмечают, что район поиска находится в зоне интенсивного воздушного движения.

K2 Airways — частный грузовой перевозчик, базирующийся в Карачи. Самолёт AP-BOI эксплуатировался компанией с 2024 года. Поисковые работы продолжаются.
9 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    -4
    Сегодня, 08:32
    ....это опять нам привинтят ??? what
    1. Hishnik Звание
      Hishnik
      +4
      Сегодня, 08:40
      Наверно исраиль постарался, а обвинят Иран
      1. Aken Звание
        Aken
        +2
        Сегодня, 08:48
        Иран обвинить трудно. А Израилю далековато.
        Зато америкосы рядом.
        1. sergey4791 Звание
          sergey4791
          0
          Сегодня, 09:22
          Почему трудно? Легче легкого
    2. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      0
      Сегодня, 08:44
      Да, привинтят. 1999 года постройки и первый эксплуатант Аэрофлот ✈️ 🥴

      VP-BAR 27/04/1999 Aeroflot
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 08:51
        вот вот. раз у нас летал борт - точно начнут инсинуации какие-нибудь проталкивать. с западников станется.
  2. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +2
    Сегодня, 08:43
    Чьё-нибудь ПВО самолёт сбило. По ошибке или целенаправленно, как было с малазийским Боингом над Донбассом в 2014. На дне моря его долго искать будут. Там глубины в некоторых местах свыше 5 тыс. м. Подъём остатков с такой глубины не возможен.
  3. Dead Звание
    Dead
    0
    Сегодня, 09:01
    Вы же знаете, что компания Boeing производит плохие самолеты, поэтому этот просто сломался.
  4. Русфанер Звание
    Русфанер
    0
    Сегодня, 09:33
    Матрасники сбили, как пить дать!