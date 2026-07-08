Украинская ПВО снова не сумела перехватить российскую «баллистику»

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Украинская ПВО снова не сумела перехватить российскую «баллистику»

Украинская ПВО снова не сумела перехватить ни одной баллистической ракеты, атаковавшей сегодня ночью Киев. Об этом говорится в заявлении Воздушных сил ВСУ.

Российское Минобороны подтвердило ночной удар по Киеву, заявив, что целями для российских ракет стали объекты военно-промышленного комплекса Украины, производящие дальнобойное оружие для атак на Россию.



В ночь со вторника на среду, 8 июля, ВС РФ нанесли удар по столице Украины, применив высокоточное оружие наземного базирования. Объектами атаки выступили предприятие «Самсунг-Украина», на котором велось производство комплектующих к крылатым ракетам «Фламинго», а также цех по сборке беспилотников самолетного типа средней и большой дальности. Оба объекта поражены. Как подчеркнули в военном ведомстве, удар был нанесен в ответ на атаки украинских беспилотников.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего ВС РФ для ударов по Киеву применили 5 баллистических ракет типа «Искандер-М», ни одной перехватить не удалось, украинская ПВО снова осталась не у дел. Как утверждают украинские военные, пять ракет поразили цели в «четырех локациях».

Также в ночной атаке участвовали российские дроны-камикадзе типа «Герань», атаковавшие другие цели. Известно, что российские дроны атаковали колонну автозаправщиков в Пересыпском районе Одесской области, а также автобазу «Киевметростроя». В Деснянском районе Киева пожар после удара по складу ВСУ.
5 комментариев
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  1. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    -4
    Сегодня, 08:45
    Один только вопрос , почему цех по сборке беспилотников, чисто военного применения , не был уничтожен раньше?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +5
      Сегодня, 08:50
      Ну, не было разведданных, ждали наполнения и тд и тп.
  2. Томск123 Звание
    Томск123
    -2
    Сегодня, 08:49
    Опять ответ. Когда уже на упреждение начнём бить?
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 09:11
    Объектами атаки выступили предприятие «Самсунг-Украина», на котором велось производство комплектующих к крылатым ракетам «Фламинго», а также цех по сборке беспилотников самолетного типа средней и большой дальности. Оба объекта поражены.


    Кроме того, снова прилетело по заводу «Визар», который завязан на производство ракетного вооружения, и по стратегической теплоэлектроцентрали ТЭЦ-5 – на ней после взрыва начался крупный пожар. Местные службы спасения подтвердили сильные возгорания на складах и в административных зданиях в Святошинском и Деснянском районах города.
  4. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 09:30
    "Горят склады в Деснянском и Святошинском районе Киева. Повторный прилет по заводу "Квазар"."