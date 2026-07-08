Украинская ПВО снова не сумела перехватить российскую «баллистику»
3 8935
Украинская ПВО снова не сумела перехватить ни одной баллистической ракеты, атаковавшей сегодня ночью Киев. Об этом говорится в заявлении Воздушных сил ВСУ.
Российское Минобороны подтвердило ночной удар по Киеву, заявив, что целями для российских ракет стали объекты военно-промышленного комплекса Украины, производящие дальнобойное оружие для атак на Россию.
В ночь со вторника на среду, 8 июля, ВС РФ нанесли удар по столице Украины, применив высокоточное оружие наземного базирования. Объектами атаки выступили предприятие «Самсунг-Украина», на котором велось производство комплектующих к крылатым ракетам «Фламинго», а также цех по сборке беспилотников самолетного типа средней и большой дальности. Оба объекта поражены. Как подчеркнули в военном ведомстве, удар был нанесен в ответ на атаки украинских беспилотников.
По данным Воздушных сил ВСУ, всего ВС РФ для ударов по Киеву применили 5 баллистических ракет типа «Искандер-М», ни одной перехватить не удалось, украинская ПВО снова осталась не у дел. Как утверждают украинские военные, пять ракет поразили цели в «четырех локациях».
Также в ночной атаке участвовали российские дроны-камикадзе типа «Герань», атаковавшие другие цели. Известно, что российские дроны атаковали колонну автозаправщиков в Пересыпском районе Одесской области, а также автобазу «Киевметростроя». В Деснянском районе Киева пожар после удара по складу ВСУ.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация