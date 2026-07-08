Премьер Дании вступила в своеобразную перепалку с Трампом на саммите НАТО
2 8314
На саммите НАТО в турецкой столице премьер-министр Дании Метте Фредериксен пела дифирамбы военному блоку. Она заявила о важности трансатлантического союза для безопасности своих стран.
Фредриксен, которая подавала в отставку с поста премьера, но по-прежнему остаётся в должности:
Я не смогла бы защитить свой народ без НАТО. И я думаю, что то же самое относится к США.
Почему Фредриксен акцентировала внимание на Соединённых Штатах? Произошло это на фоне заявлений Дональда Трампа о статусе Гренландии. На том же саммите он заявил, что Гренландия должна управляться из Вашингтона, а не из Копенгагена. Трамп назвал остров стратегически важным для безопасности Америки и выразил недовольство тем, что Дания, по его мнению, недостаточно вкладывается в его развитие. Он также пригрозил возможным выводом американских войск из Европы в случае отказа союзников поддержать его позицию.
В итоге возникла своеобразная перепалка между Фредериксен и Трампом. Премьер Дании отвергла претензии:
Гренландия не продаётся. Мы чётко заявляли об этом с самого начала. Я ожидаю от всех союзников по НАТО уважения суверенитета Датского королевства.
Она добавила, что на саммите не планируется обсуждать вопросы Арктики или Гренландии.
Заявления Трампа вызвали напряжённость среди европейских лидеров. Многие участники саммита стремятся продемонстрировать рост оборонных расходов и укрепление европейской составляющей НАТО, чтобы сгладить разногласия с Вашингтоном. В кулуарах объявлены миллиарды евро в новых контрактах на поставки вооружений.
Напомним, что во время проведения саммита в Анкаре возобновилась война на Ближнем Востоке. США нанесли удары по Ирану, тот ответил взаимностью, атаковав американские базы в регионе. Несколько прилётов зафиксировано в Бахрейне, где базируется 5-й флот ВМС США.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация