Премьер Дании вступила в своеобразную перепалку с Трампом на саммите НАТО

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Премьер Дании вступила в своеобразную перепалку с Трампом на саммите НАТО

На саммите НАТО в турецкой столице премьер-министр Дании Метте Фредериксен пела дифирамбы военному блоку. Она заявила о важности трансатлантического союза для безопасности своих стран.

Фредриксен, которая подавала в отставку с поста премьера, но по-прежнему остаётся в должности:



Я не смогла бы защитить свой народ без НАТО. И я думаю, что то же самое относится к США.

Почему Фредриксен акцентировала внимание на Соединённых Штатах? Произошло это на фоне заявлений Дональда Трампа о статусе Гренландии. На том же саммите он заявил, что Гренландия должна управляться из Вашингтона, а не из Копенгагена. Трамп назвал остров стратегически важным для безопасности Америки и выразил недовольство тем, что Дания, по его мнению, недостаточно вкладывается в его развитие. Он также пригрозил возможным выводом американских войск из Европы в случае отказа союзников поддержать его позицию.

В итоге возникла своеобразная перепалка между Фредериксен и Трампом. Премьер Дании отвергла претензии:

Гренландия не продаётся. Мы чётко заявляли об этом с самого начала. Я ожидаю от всех союзников по НАТО уважения суверенитета Датского королевства.

Она добавила, что на саммите не планируется обсуждать вопросы Арктики или Гренландии.

Заявления Трампа вызвали напряжённость среди европейских лидеров. Многие участники саммита стремятся продемонстрировать рост оборонных расходов и укрепление европейской составляющей НАТО, чтобы сгладить разногласия с Вашингтоном. В кулуарах объявлены миллиарды евро в новых контрактах на поставки вооружений.

Напомним, что во время проведения саммита в Анкаре возобновилась война на Ближнем Востоке. США нанесли удары по Ирану, тот ответил взаимностью, атаковав американские базы в регионе. Несколько прилётов зафиксировано в Бахрейне, где базируется 5-й флот ВМС США.
4 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 08:58
    Проиграть выборы и остаться премьером, ах вот ты какая датская демократия !? wassat Премьер - наставник!!! lol
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 09:23
    Пусть грызутся. Чем сильнее,тем лучше.
  3. Жнец Звание
    Жнец
    0
    Сегодня, 09:24
    По сути, главный заводила в этой банде гопников волен делать что угодно в своей своре (нато) и отвешивать подзатыльники кому угодно из подчинённых, ничего ему не вякнут в ответ. Правда, если в реальной шайке таким заниматься, начинаешь терять уважение, держать подручных получится только силой страха. В политике то же самое.
  4. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    0
    Сегодня, 09:30
    Кака, гинелокогиня и эта скандинавская каланча -женская вариация трех поросят (подсвинков): много визга и вони, а толку ноль.