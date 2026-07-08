В Днепропетровске поражён складской терминал, используемый для военных грузов

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В Днепропетровске поражён складской терминал, используемый для военных грузов

Российская армия продолжает регулярные удары по военным и иным объектам, используемым для нужд ВСУ. Комбинированные атаки проводятся по предприятиям, задействованным в производстве БПЛА и ракет, не забывают ВС РФ и про логистику.

В городе Днепропетровск (Днепр) вновь нанесены удары по логистическому терминалу, принадлежащему частной компании «Новая почта», транспорт и инфраструктура которой используются для скрытной перевозки и хранения военных грузов. По складу отработали БПЛА типа «Герань».

Поступает уточняющая информация об атаках баллистических ракет ОТРК «Искандер-М» по украинской столице. И здесь под удар попал терминал «Новая почта №12», плюс склады логистической компании «ДКФ КОМПАНИ», которая официально занимается оптовой торговлей строительными материалами. На складах возникли сильные пожары, что подтверждается спутниковыми снимками картографической веб-платформы NASA FIRMS.



Под ракетный удар в Киеве вновь попала ТЭЦ-6 — после взрывов там начался сильный пожар. Сообщают о перебоях со светом в нескольких районах столицы. Взрывы прогремели до объявления воздушной тревоги.

Продолжаются атаки на объекты топливно-заправочной инфраструктуры. Еще три АЗС сгорели в результате ударов БПЛА в Одесской области, одна — в Киевском районе Харькова. Всего с начала года было атаковано более 200 заправочных станций в различных регионах. На восстановление полностью разрушенной АЗС требуется до 2 млн долл. и значительное время.



В Одесской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Запорожской областях происходят аварийные отключения света после ночных ударов. В результате атаки по объекту энергетики произошло аварийное отключение в Полтавской области. Без электроснабжения около 8500 абонентов в 36 населенных пунктах.
5 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 12:05
    Говорят бизнес Украины начинает шарахаться от военных. Как только сдали площади ,прилетит Искандер обязательно, по этому военным часто отказывают
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 12:07
      А кто говорит? Что то сомнительно, что сейчас на Украине кто то человеку с ружьём откажет...
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +2
        Сегодня, 12:14
        Цитата: AllX_VahhaB
        А кто говорит? Что то сомнительно, что сейчас на Украине кто то человеку с ружьём откажет...

        Говорит мой брат. А в Украине всегда так было ,что власть и имущество принадлежит разным группировкам и отказать могут и по башке настучать могут. Пришли к мэру Винницы прямо в кабинет и надавали по морде ,тот переписал им заводик, по производству асфальта. Поделился так сказать. Один себе оставил. Военные еще не все в этой стране.
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 12:59
          Цитата: APASUS
          Говорит мой брат.

          Он на Украине живёт?
  2. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 12:19
    Что-то последнее время стали редкостью комменты от секты "бьём по сараям". Видимо, результаты прилётов, не вдохновляют. smile