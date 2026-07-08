В Днепропетровске поражён складской терминал, используемый для военных грузов
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Российская армия продолжает регулярные удары по военным и иным объектам, используемым для нужд ВСУ. Комбинированные атаки проводятся по предприятиям, задействованным в производстве БПЛА и ракет, не забывают ВС РФ и про логистику.
В городе Днепропетровск (Днепр) вновь нанесены удары по логистическому терминалу, принадлежащему частной компании «Новая почта», транспорт и инфраструктура которой используются для скрытной перевозки и хранения военных грузов. По складу отработали БПЛА типа «Герань».
Поступает уточняющая информация об атаках баллистических ракет ОТРК «Искандер-М» по украинской столице. И здесь под удар попал терминал «Новая почта №12», плюс склады логистической компании «ДКФ КОМПАНИ», которая официально занимается оптовой торговлей строительными материалами. На складах возникли сильные пожары, что подтверждается спутниковыми снимками картографической веб-платформы NASA FIRMS.
Под ракетный удар в Киеве вновь попала ТЭЦ-6 — после взрывов там начался сильный пожар. Сообщают о перебоях со светом в нескольких районах столицы. Взрывы прогремели до объявления воздушной тревоги.
Продолжаются атаки на объекты топливно-заправочной инфраструктуры. Еще три АЗС сгорели в результате ударов БПЛА в Одесской области, одна — в Киевском районе Харькова. Всего с начала года было атаковано более 200 заправочных станций в различных регионах. На восстановление полностью разрушенной АЗС требуется до 2 млн долл. и значительное время.
В Одесской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Запорожской областях происходят аварийные отключения света после ночных ударов. В результате атаки по объекту энергетики произошло аварийное отключение в Полтавской области. Без электроснабжения около 8500 абонентов в 36 населенных пунктах.
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