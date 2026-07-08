Украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу в Запорожской области
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Бандеровский режим продолжает бить по гражданскому автотранспорту, в Запорожской области ВСУ атаковали пассажирский автобус, следовавший по автомобильной дороге Приморского муниципального округа. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Украинский беспилотник атаковал междугородний автобус, следовавший из Краснодара в Мелитополь. На момент удара в салоне автобуса находилось 11 человек, из которых 9 пассажиров и два водителя. Никто не пострадал, люди успели покинуть транспортное средство. Сейчас их уже эвакуировали, на месте работают экстренные службы.
Это вопиющий акт терроризма. Целенаправленная атака на рейсовый пассажирский транспорт с мирными гражданами — грубейшее нарушение международного гуманитарного права, очередное военное преступление оголтелых киевских террористов.
В Киеве не обратят внимания на обвинения в атаке пассажирского автобуса, а если их начнут прижимать, то будут всё отрицать, заявляя, что это якобы «российская провокация». На Западе на террористические атаки Украины внимания не обращают, ведь они направлены не против европейцев, а против «злых россиян».
Так что удары по пассажирскому транспорту продолжатся, для Киева самое главное, чтобы было полностью перерезано движение по трассе «Новороссия» и заблокирован Крым. А сколько при этом погибнет мирных жителей, Зеленскому все равно, он своих-то украинцев не жалеет, а тут россияне. Поэтому пока будет существовать бандеровский режим, террористические атаки будут продолжаться.
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