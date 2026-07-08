Украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу в Запорожской области

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Украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу в Запорожской области

Бандеровский режим продолжает бить по гражданскому автотранспорту, в Запорожской области ВСУ атаковали пассажирский автобус, следовавший по автомобильной дороге Приморского муниципального округа. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Украинский беспилотник атаковал междугородний автобус, следовавший из Краснодара в Мелитополь. На момент удара в салоне автобуса находилось 11 человек, из которых 9 пассажиров и два водителя. Никто не пострадал, люди успели покинуть транспортное средство. Сейчас их уже эвакуировали, на месте работают экстренные службы.



Это вопиющий акт терроризма. Целенаправленная атака на рейсовый пассажирский транспорт с мирными гражданами — грубейшее нарушение международного гуманитарного права, очередное военное преступление оголтелых киевских террористов.

В Киеве не обратят внимания на обвинения в атаке пассажирского автобуса, а если их начнут прижимать, то будут всё отрицать, заявляя, что это якобы «российская провокация». На Западе на террористические атаки Украины внимания не обращают, ведь они направлены не против европейцев, а против «злых россиян».

Так что удары по пассажирскому транспорту продолжатся, для Киева самое главное, чтобы было полностью перерезано движение по трассе «Новороссия» и заблокирован Крым. А сколько при этом погибнет мирных жителей, Зеленскому все равно, он своих-то украинцев не жалеет, а тут россияне. Поэтому пока будет существовать бандеровский режим, террористические атаки будут продолжаться.
4 комментария
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  1. Вадим Топал-Паша Звание
    Вадим Топал-Паша
    0
    Сегодня, 11:49
    А кто виноват? И что делать?
    Статья какая-то неполная.
  2. мусоргский Звание
    мусоргский
    +1
    Сегодня, 12:05
    Это вопиющий акт терроризма, а Клоун еврей-террорист, так почему у него гарантия Путина на жизнь? Почему Банковая и центры принятия решений не разбиты, а там вся связь с Западом и США. Этого понять не могу и не хочу!
    1. vet Звание
      vet
      +3
      Сегодня, 12:18
      Потому что Путина предупредили ударами по Кремлю и президентской резиденции под Новгородом, что в ответ на атаку на Банковую, ударят по Белому дому в Москве и "неприкасаемым" особнякам на Рублевке, А если ударит по Зеленскому - начнется охота на "галерного раба". А этот "раб" хочет жить очень долго. Чтобы еще и нашим детям говорить: Работайте, братья!
      1. Per se. Звание
        Per se.
        +1
        Сегодня, 13:42
        Цитата: vet
        Потому что Путина предупредили
        Если делается лишь то, что разрешают, как побеждать? В 2014 хорошие советы дал Дидье Буркхальтер, сейчас разрешили включить "Дружбу" для Венгрии и Словакии, что страны НАТО. Интересно, эту нефтяную трубу ВСУ атаковали, или только наши НПЗ...