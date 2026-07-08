В Европе операторы бизнес-джетов опасаются дефицита авиационного топлива
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Сейчас туристический сезон находится в самом разгаре, поэтому объем пассажирских авиаперевозок существенно возрос. И на этом фоне в Европе операторы бизнес-джетов опасаются возможного дефицита авиационного топлива.
Такую информацию опубликовали в британской газете The Financial Times.
При этом частные авиакомпании опасаются, что в условиях топливного дефицита поставщики станут в первую очередь снабжать топливом крупные национальные авиакомпании, а частников будут обслуживать по остаточному принципу. Такое вполне может произойти в условиях нехватки запасов.
Владельцы бизнес-джетов крайне обеспокоены такой перспективой, ведь сейчас спрос на их услуги значительно увеличился.
О том, что их беспокойство имеет под собой основания, свидетельствует недавний случай в Ницце. Аэропорт этого города считается крупнейшим оператором бизнес-джетов на Лазурном берегу. Там на протяжении нескольких часов не осуществлялась дозаправка частных самолетов. Вскоре администрация аэропорта сообщила, что проблема улажена.
Как считает управляющий британской онлайн-платформы по аренде бизнес-джетов EnterJet Чарльз Робинсон, маршруты движения частных самолетов в Европе придется сменять, избегая аэропортов, имеющих проблемы с авиатопливом.
Российский вице-премьер Виталий Савельев также ранее отмечал наличие проблем с заправкой гражданских воздушных судов. По его словам, пока что их удается оперативно решать.
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