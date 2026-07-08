В Европе операторы бизнес-джетов опасаются дефицита авиационного топлива

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В Европе операторы бизнес-джетов опасаются дефицита авиационного топлива


Сейчас туристический сезон находится в самом разгаре, поэтому объем пассажирских авиаперевозок существенно возрос. И на этом фоне в Европе операторы бизнес-джетов опасаются возможного дефицита авиационного топлива.

Такую информацию опубликовали в британской газете The Financial Times.

При этом частные авиакомпании опасаются, что в условиях топливного дефицита поставщики станут в первую очередь снабжать топливом крупные национальные авиакомпании, а частников будут обслуживать по остаточному принципу. Такое вполне может произойти в условиях нехватки запасов.

Владельцы бизнес-джетов крайне обеспокоены такой перспективой, ведь сейчас спрос на их услуги значительно увеличился.

О том, что их беспокойство имеет под собой основания, свидетельствует недавний случай в Ницце. Аэропорт этого города считается крупнейшим оператором бизнес-джетов на Лазурном берегу. Там на протяжении нескольких часов не осуществлялась дозаправка частных самолетов. Вскоре администрация аэропорта сообщила, что проблема улажена.

Как считает управляющий британской онлайн-платформы по аренде бизнес-джетов EnterJet Чарльз Робинсон, маршруты движения частных самолетов в Европе придется сменять, избегая аэропортов, имеющих проблемы с авиатопливом.

Российский вице-премьер Виталий Савельев также ранее отмечал наличие проблем с заправкой гражданских воздушных судов. По его словам, пока что их удается оперативно решать.
5 комментариев
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  1. Никита Че Звание
    Никита Че
    +2
    Сегодня, 12:08
    На фоне ситуации с топливом в России,этот репост статьи выглядит откровенным глумом.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 12:10
      Это перемога такая - видите, у них там тоже с горючим плохо! wassat
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 12:22
      Когда у нас сокращают количество рейсовых автобусов, меня вот проблемы, тех кто имеет бизнес-джеты, совершенно не трогают.
  2. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    0
    Сегодня, 12:09
    Российский вице-премьер Виталий Савельев также ранее отмечал наличие проблем с заправкой гражданских воздушных судов.

    А это он точно про бизнес-джеты?
  3. Касатик Звание
    Касатик
    0
    Сегодня, 13:44
    Если владельцы бизнес-джетов чего и опасаются, так это того, что для пересчета их прибылей в банках не хватит нулей на счетах.