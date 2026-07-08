Перемирие больше не работает, Трамп не видит смысла в переговорах с Ираном
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Прекращение огня с Ираном больше не действует, США не видят смысла в дальнейших переговорах. Об этом заявил Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса в Анкаре.
После ночного обмена ударами США и Ирана режим прекращения огня больше не действует. По словам Трампа, он больше не видит смысла вести переговоры с руководством исламской республики, поскольку Ираном руководят «лжецы, мошенники и больные люди». Американский лидер пожаловался генсеку НАТО, что иранцы вместо того, чтобы заниматься «похоронными делами», бьют по грузовым судам в Ормузском проливе.
С ними что-то не так. Мы говорим: «Идите и занимайтесь своими похоронными делами», а вместо этого они вчера начали стрелять ракетами по кораблям. Так что мы ударили по ним очень сильно прошлой ночью.
Ранее сообщалось, что Трамп лично утвердил план ударов по Ирану, в рамках которого США нанесли порядка 80 ударов по военным объектам и катерам КСИР в Ормузском проливе. В ответ КСИР атаковал базы США в соседних странах.
Очередной обмен ударами между США и Ираном произошел после того, как иранские ВС атаковали три грузовых судна, пытавшихся игнорировать установленные правила прохода через пролив. В Тегеране заявляют, что Иран продолжает контролировать Ормуз, несмотря на заявления Трампа об обратном.
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