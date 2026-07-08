Перемирие больше не работает, Трамп не видит смысла в переговорах с Ираном

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Перемирие больше не работает, Трамп не видит смысла в переговорах с Ираном

Прекращение огня с Ираном больше не действует, США не видят смысла в дальнейших переговорах. Об этом заявил Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса в Анкаре.

После ночного обмена ударами США и Ирана режим прекращения огня больше не действует. По словам Трампа, он больше не видит смысла вести переговоры с руководством исламской республики, поскольку Ираном руководят «лжецы, мошенники и больные люди». Американский лидер пожаловался генсеку НАТО, что иранцы вместо того, чтобы заниматься «похоронными делами», бьют по грузовым судам в Ормузском проливе.



С ними что-то не так. Мы говорим: «Идите и занимайтесь своими похоронными делами», а вместо этого они вчера начали стрелять ракетами по кораблям. Так что мы ударили по ним очень сильно прошлой ночью.

Ранее сообщалось, что Трамп лично утвердил план ударов по Ирану, в рамках которого США нанесли порядка 80 ударов по военным объектам и катерам КСИР в Ормузском проливе. В ответ КСИР атаковал базы США в соседних странах.

Очередной обмен ударами между США и Ираном произошел после того, как иранские ВС атаковали три грузовых судна, пытавшихся игнорировать установленные правила прохода через пролив. В Тегеране заявляют, что Иран продолжает контролировать Ормуз, несмотря на заявления Трампа об обратном.
16 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +8
    Сегодня, 12:07
    США обстреляли Иран ,а по словам Трампа, мошенники именно иранцы. Это с ним наш президент так упорно хочет договориться ? Так его слова как ветер
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +2
      Сегодня, 12:15
      "Если человек идиот, то это на долго" (С)

      Но песков говорит, что доня не флюгер, а последовательный ветродуй! Как бы узнать, а знает ли песков принцип работы флюгера, может ему почитать литературу...... request
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +2
        Сегодня, 12:19
        Цитата: майор Юрик
        Но песков говорит, что доня не флюгер

        Вот это то и вызывает какие то смешанные чувства.
        Уже все было понятно с Минском 2 ,но именно наши носились с этой идеей .А потом их оказывается обманули .Так и с Анкориджем ,пока в открытую не сказали ,что ничего там не было ,но именно наши все время упорно верят словам Донни и прочего шакалья
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 12:25
      hi Почему молчит мировая общественность, чтобы засудить военного преступника и педофила из Фашингтона.
      Только суровое наказание т сила способных наказать и остановить полосатых агрессоров и террористов вместе с сионистами на БВ.
      am angry
  2. Рэд Звание
    Рэд
    +5
    Сегодня, 12:07
    Нефтянка опять поползет вверх. А потом через пару дней дони опять включит заднюю и цена упадет. И внезапно мы опять узнаем что какие то его друзья очень вовремя сделали ставки на бирже
  3. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Сегодня, 12:22
    С ними что-то не так. Мы говорим: «Идите и занимайтесь своими похоронными делами», а вместо этого они вчера начали стрелять ракетами по кораблям.

    Он плохо прошлое этого народа знает и ему не подсказали ибо Персы - это тоже ветвь Арийцев которые продолжают там жить хоть и веру мусульманскую исповедуют как арабы. Арийцы просто так своих не хоронят и не идут на попятую, а накапливают силы, концентрируются и не прекращают борьбы пока их главные не прикажут. Не на тех нарвался особенно когда те перед выбором выжить или погибнуть.
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 12:25
    Трамп в своих заявлениях даже переплюнул Дмитрия нашего, Медведева. lol

    «Думаю, да, все кончено. Я больше не хочу иметь с ними никаких дел. Они подонки. Знаете, что такое подонки? Это подонки. Это больные люди. Ими руководят больные люди», – заявил Трамп, комментируя разрыв договоренностей.

    Американский лидер обвинил Иран во лжи и нарушении ядерной сделки, назвав местное руководство «мошенниками и сумасшедшими», которые публично отрицают сам факт прошлых переговоров. При этом срыв важнейшего международного соглашения Трамп превратил в повод для самовосхваления перед прессой, хвастаясь, что добился того, чего не смогли сделать Буш, Обама и Байден.

    Вот только от Медведева мало что зависит, а каждое слово Трампа влияет на жизнь планеты Земля.
  5. g_ae Звание
    g_ae
    +3
    Сегодня, 12:28
    Персы - дикие люди. Ничего не понимают в "духах Анкориджа". Как можно с такими иметь дело?
  6. Вайфу Звание
    Вайфу
    +3
    Сегодня, 12:32
    Жаль из этого не сделают никаких выводов известные политические и военные импотенты.
  7. Mike777 Звание
    Mike777
    0
    Сегодня, 12:46
    A new leadership has emerge in Iran, you want the iranians to trust in your stupid negotiations you ask for because you are weak military, lol. Putin should continue military operations in Ukraine, only US political negotiations which is bla bla while military operations continue to achieve its stated goals
  8. Rybkin Звание
    Rybkin
    0
    Сегодня, 12:57
    Трамп как заведённый - у него всё то же мочало...."Разорю!","Не потерплю!".
  9. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    0
    Сегодня, 12:59
    [/quote]США не видят смысла в дальнейших переговорах. [quote]

    Собирайте свои манатки и валите, чего проще?
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 13:28
    В Тегеране заявляют, что Иран продолжает контролировать Ормуз
    Так они его и контролируют! Там нет ни одного американского корабля wink
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 15:49
      Цитата: Schneeberg
      Так они его и контролируют! Там нет ни одного американского корабля

      Достаточно посмотреть на карте территориальные воды Ирана и Омана и станет ясно, американские корабли должны будут отстёгивать по два ляма с носа, в буквальном смысле. Оман с самого начала был в доле и не подвергался обстрелам со стороны Ирана, теперь уж точно не имеет смысла с янки "дружить"...
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:34
    У меня подозрения что с катарским газовозом безбожно врут и англичане и катарцы .Он не шёл из Катара в полном грузу .Он шёл из Сингапура. До ВСО США этот газовоз работал на Италию.А кто бы сомневался ,что сделка будет сорвана Трампом. bully С географией что то туговато в этой истории .
  12. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 15:45
    Американский лидер пожаловался генсеку НАТО, что иранцы вместо того, чтобы заниматься «похоронными делами», бьют по грузовым судам в Ормузском проливе.

    Одно другому не мешает. Я не знаю с какой ноги там встал Трамп но просклонять восточных людей непотребными словами плохая идея. Как бы следующим условием персы не выставили предоплату, сначала репарации потом лясы точить...