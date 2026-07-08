Украина отказалась от предложенного Трампом 28-пунктного проекта «мирной сделки»

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Украина отказалась от предложенного Трампом 28-пунктного проекта «мирной сделки»

Украинская сторона окончательно отказалась от 28-пунктного проекта «плана Трампа» по урегулированию вооруженного конфликта с Россией. Киев с негодованием отверг предложение американского президента заключить «сделку» с Москвой и заявил, что теперь, учитывая изменения на поле боя, стремится добиться для себя более выгодных условий. Прежде всего Украину не устраивает требование, предполагающее вывод ВСУ из оккупированной части Донбасса.

Как пишет газета New York Post со ссылкой на украинских чиновников, в преддверии встречи Трампа и Зеленского на полях саммита НАТО в Анкаре Киев счел нужным отойти от поддерживаемой США мирной концепции. Украинский диктатор рассчитывает, что ему удастся убедить президента США, что Киев якобы «обладает ключевыми рычагами влияния в этом конфликте». При этом, помимо прочего, Зеленский решил отказаться от планов по проведению трехсторонних переговоров в формате США-Украина-Россия. Таким образом, очевидно, что украинская сторона планирует переключить внимание на «новые тактики давления», надеясь таким образом вынудить Москву пересмотреть свою позицию.



Соответствующие предпосылки были заложены на саммите G7, где союзные Украине страны «большой семерки» стремились достичь «консенсуса по усилению давления на Россию», а также призвали Трампа рассматривать Украину не в качестве обузы, а в качестве ценного стратегического актива.

В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига в очередной раз повторил тезис о том, что «Путин должен признать, что никогда не достигнет своих целей на Украине на поле боя», и сообщил о переданных российскому лидеру «мирных» предложениях. На панельной дискуссии в Анкаре Сибига назвал украинские «мирные» инициативы, включающие укрепление ВСУ и гарантии безопасности от США, «единственным реалистичным» сценарием урегулирования украинского кризиса.
17 комментариев
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  1. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +7
    Сегодня, 12:52
    Украина отказалась...

    А почему она ещё в состоянии говорить и дышать? Наша недоработка am
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 14:22
      Цитата: pudelartemon
      Наша недоработка

      Точно не наша с Вами, сами знаете кого. sad
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 12:54
    Украинский диктатор рассчитывает, что ему удастся убедить президента США, что Киев якобы «обладает ключевыми рычагами влияния в этом конфликте».

    Это еще раз к тому что конфликтом управляют не те люди что на слуху. Донни просто отключил один день ВСУ от Интернета. Или все страну, один день от доллара и у него рычаг сразу на Зе и прочих окажется сильнее. Но не может он ничего ,у него планка на войну
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 13:02
      ВСУ от интернета могут отключить ВС РФ , уничтожив дата -центры ( их два крупных на Украине) , но пока взялись прочно за логистику ( АЗС, укропочты, склады ,локомотивы) . А конфликтом управляют британцы ( вернее финансовые воротилы с 250 летней историей) и они же крепко держат и Донни и правительства ЕС за одно место.
      1. ВАМ Звание
        ВАМ
        0
        Сегодня, 14:04
        Понятно что Трамп может так надавить на окраину, что там у всей верхушки глазики на лоб полезут. Или просто прекратить все поставки и передачу данных. Но это не входит в бизнес планы. Поэтому проще сказать ну они не согласны. А что я могу? А у нас будут вспоминать про Анкоридж. Таже морковка для ослика.
  3. bambr731 Звание
    bambr731
    +2
    Сегодня, 13:11
    На панельной дискуссии в Анкаре Сибига назвал украинские «мирные» инициативы, включающие укрепление ВСУ и гарантии безопасности от США, «единственным реалистичным» сценарием урегулирования украинского кризиса.

    Единственным реалистичным сценарием урегулирования украинского кризиса является капитуляция 404-й и арест (физическая ликвидация) киевской нацистской верхушки во главе с клоуном. И ВСЁ!!! Пора снять шоры - на Западе нет у РФ ни братьев, ни друзей
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:19
    Цитата: APASUS
    Но не может он ничего ,у него планка на войну
    Может быть просто не хочет?
  5. faterdom Звание
    faterdom
    -1
    Сегодня, 13:20
    -У тебя не козырей!
    -Да я, сам покер! Ну полу покер!
    (Базар полуторалетней давности, за который никто не ответил).
  6. ANB Звание
    ANB
    +3
    Сегодня, 13:21
    . Прежде всего Украину не устраивает требование, предполагающее вывод ВСУ из оккупированной части Донбасса

    Хм. А Россию тоже не устраивает только вывод ВСУ с Донбасса.
  7. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 13:23
    Прежде всего Украину не устраивает требование, предполагающее вывод ВСУ из оккупированной части Донбасса.

    Пущай не выводит. Там и останутся, как удобрение.
  8. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +6
    Сегодня, 13:27
    Самое страшное во всем этом то, что с учетом того, как мы ведем войну (точнее - как НЕ ведем), Зеленский может оказаться прав
  9. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    -2
    Сегодня, 13:32
    Все что не делается - все к лучшему... Да и по поговорке, разжиревшая собака на хозяина лает.
  10. alovrov Звание
    alovrov
    0
    Сегодня, 13:33
    Где Песков??? Пусть подтвердит готовность к мирным переговорам с киевским наркофюрером в любое удобное время.
  11. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +1
    Сегодня, 13:34
    От киевских нацистов ничего не зависит. Конфликт управлаетса Лондоном, Вашингтоном, Брюсселем и т.д. Физически удалит тех, кто там сидит, невозможно. А Донни - просто болтун.
  12. Tantal Звание
    Tantal
    0
    Сегодня, 13:40
    Очень странная уверенность ,даже учитывая полную неадекватность такой твари как Зеленский.
  13. Pohoda Звание
    Pohoda
    -1
    Сегодня, 13:40
    Учитывая, что Кремль, по-видимому, по-прежнему рассматривает этот 28-пунктный план в качестве основы для переговоров (см. комментарии в прессе), лучше всего, чтобы каждый сам ознакомился с этим планом и самостоятельно оценил, насколько он выгоден для обеих сторон... РФ и Украины.

    https://www.ft.com/content/79eefaf8-2fc1-47ac-9653-24cf6a0239f5

    А что касается упомянутых территориальных претензий, то помимо Донбасса есть ещё другие территории, которые в настоящее время закреплены в Конституции РФ как её территория и от которых она должна была бы отказаться… (см. прекращение боевых действий по линии фронта) и т. п.
    21. Territories:
    a. Crimea, Luhansk and Donetsk will be recognised as de facto Russian, including by the United States.
    b. Kherson and Zaporizhzhia will be frozen along the line of contact, which will mean de facto recognition along the line of contact.
    c. Russia will relinquish other agreed territories it controls outside the five regions.
    d. Ukrainian forces will withdraw from the part of Donetsk Oblast that they currently control, and this withdrawal zone will be considered a neutral demilitarised buffer zone, internationally recognised as territory belonging to the Russian Federation. Russian forces will not enter this demilitarised zone.
    22. After agreeing on future territorial arrangements, both the Russian Federation and Ukraine undertake not to change these arrangements by force. Any security guarantees will not apply in the event of a breach of this commitment.
    23. Russia will not prevent Ukraine from using the Dnieper River for commercial activities, and agreements will be reached on the free transport of grain across the Black Sea.
  14. MetalDesign Звание
    MetalDesign
    -1
    Сегодня, 14:05
    Условия мира будут определяться на поле боя, но и ликвидацию террорестической верхушки недореха 404, для скорейшего достижения поставленных целей, никто не отменял. Хотя по хорошему нужно и раду орешником накрыть, там все заседающие давно словом и делом себе высшую меру заработали.