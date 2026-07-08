На фоне обмена ударами между США и Ираном нефть пошла в рост
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На утро 8 июля 2026 года цены на нефть демонстрируют уверенный отскок после недавнего спада. Brent превысил отметку 78 долларов за баррель (рост более 5% за сессию), а российская экспортная марка Urals торгуется в районе 57 долларов. Это на 2 доллара ниже уровня, заложенного в российский бюджет, что сохраняет давление на доходы федеральной казны. Однако этот уровень существенно выше показателей в 53 доллара, до которых котировки опускались ещё несколько часов назад.
Рост фиксируется на фоне сообщений о возобновлении ударов между США и Ираном. Американские военные нанесли серию ударов по иранским объектам в ответ, как сами заявили, на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе (включая танкеры из Катара и Саудовской Аравии). Это привело к новым рискам для судоходства в ключевом мировом нефтяном коридоре, через который проходит около 25% глобальной морской торговли нефтью. Напряжённость вокруг пролива усиливает опасения перебоев поставок, несмотря на предыдущие попытки достичь перемирия.
Аналитики отмечают, что даже краткосрочные перебои в Ормузе вызывают волатильность, так как трейдеры закладывают риски эскалации. При этом фундаментальные факторы (рост добычи и запасы) продолжают оказывать сдерживающее влияние.
В ближайшие 5-7 дней цены на нефть, скорее всего, останутся повышенно-волатильными в диапазоне 75–82 доллара за баррель по Brent. Если новости с Ближнего Востока будут указывать на реальные сбои поставок или новые инциденты в проливе, Brent может протестировать новые планки - 85 долларов за баррель как минимум. Urals подтянется.
При быстрой же деэскалации или новых дипломатических сигналах цены быстро откатятся к 60-65 долларам, так как рынок уже привык к периодическим вспышкам в регионе.
В любом случае ситуация такова, что для влияния на мировой рынок заинтересованным сторонам достаточно сменять бои на краткосрочное перемирие в Персидском заливе, зарабатывая новые и новые миллиарды на скачках котировок.
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