На фоне обмена ударами между США и Ираном нефть пошла в рост

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На фоне обмена ударами между США и Ираном нефть пошла в рост

На утро 8 июля 2026 года цены на нефть демонстрируют уверенный отскок после недавнего спада. Brent превысил отметку 78 долларов за баррель (рост более 5% за сессию), а российская экспортная марка Urals торгуется в районе 57 долларов. Это на 2 доллара ниже уровня, заложенного в российский бюджет, что сохраняет давление на доходы федеральной казны. Однако этот уровень существенно выше показателей в 53 доллара, до которых котировки опускались ещё несколько часов назад.

Рост фиксируется на фоне сообщений о возобновлении ударов между США и Ираном. Американские военные нанесли серию ударов по иранским объектам в ответ, как сами заявили, на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе (включая танкеры из Катара и Саудовской Аравии). Это привело к новым рискам для судоходства в ключевом мировом нефтяном коридоре, через который проходит около 25% глобальной морской торговли нефтью. Напряжённость вокруг пролива усиливает опасения перебоев поставок, несмотря на предыдущие попытки достичь перемирия.

Аналитики отмечают, что даже краткосрочные перебои в Ормузе вызывают волатильность, так как трейдеры закладывают риски эскалации. При этом фундаментальные факторы (рост добычи и запасы) продолжают оказывать сдерживающее влияние.

В ближайшие 5-7 дней цены на нефть, скорее всего, останутся повышенно-волатильными в диапазоне 75–82 доллара за баррель по Brent. Если новости с Ближнего Востока будут указывать на реальные сбои поставок или новые инциденты в проливе, Brent может протестировать новые планки - 85 долларов за баррель как минимум. Urals подтянется.

При быстрой же деэскалации или новых дипломатических сигналах цены быстро откатятся к 60-65 долларам, так как рынок уже привык к периодическим вспышкам в регионе.

В любом случае ситуация такова, что для влияния на мировой рынок заинтересованным сторонам достаточно сменять бои на краткосрочное перемирие в Персидском заливе, зарабатывая новые и новые миллиарды на скачках котировок.
12 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:22
    США перекинули не много войск .Подвезли ракеты и опять начинается .Требовать сейчас что будут ,что бы все иранцы ходили босиком ?
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 12:24
    Вечером падает, утром растет, нефть нужно засекать раз в неделю, не чаще, иначе какой то дурдом
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 14:36
      иначе какой то дурдом

      для непосвященных - да, дурдом, на это (эмоции) и расчет...
  3. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 12:24
    заинтересованным сторонам достаточно сменять бои на краткосрочное перемирие в Персидском заливе, зарабатывая новые и новые миллиарды на скачках котировок.
    Вот и весь расклад по ценам на нефть....
  4. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 12:51
    На фоне обмена ударами между США и Ираном нефть пошла в рост

    Это было известно заранее. Ну не дадут евреи пин дос никам с крючка соскочить. request
    Те может и рады бы уже, но с кола сзади неспрыгнуть. request
    Будут верещать, да терпеть. wassat
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 13:14
      Досье Эпштейна видимо содержит любопытные материалы.
      С другой стороны, что на них на месте Трампа обращать? Его на третий срок уже не выберут.
      Ну либо там есть материалы на тех, кто может влиять на решения Трампа.
  5. Правдодел Звание
    Правдодел
    -2
    Сегодня, 13:01
    На фоне обмена ударами между США и Ираном нефть пошла в рост

    Что нам до роста стоимости нефти, нам бы бензиновый кризис в России отстоять и победить... А то как бы не было еще и хуже, особенно с нехваткой и качеством солярки для аграриев.
    Когда посыпятся дизели (особенно импортные) комбайнов и тракторов из-за некачественной солярки, вот тогда и запрыгаем почище зайцев на лугу....
    1. vet Звание
      vet
      +3
      Сегодня, 13:11
      На какие шишы бензин и ДТ покупать? За рубли "друзья-индусы" не продадут, за свои никому не нужные рупии - тоже, только доллары, которые Россия за продажу нефти получает. Да и другие "друзья" вроде казахов только доллары принимают. И ремонт НПЗ возможен только с использованием китайского оборудования (своего давно нет) , которое "друг Си". втридорога продаст - и тоже не за юани.
    2. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 14:41
      Когда посыпятся дизели (особенно импортные) комбайнов и тракторов из-за некачественной солярки, вот тогда и запрыгаем почище зайцев на лугу....

      все смеются по поводу бензина с Евро 3 для современных авто, но когда столкнутся с постоянно горящим чеком - тогда начнется...
      а здесь - ответ будет простой - мол это частники - и пуЩай сами выкручиваются...
    3. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 16:07
      Цитата: Правдодел
      Что нам до роста стоимости нефти, нам бы бензиновый кризис в России отстоять и победить...

      Кое где на Средней Волге есть конгениальный руководятел региона, который решил эту проблему. С завтрашнего дня авто с первой чётной цифрой на номере заправляются по чётным дням, с нечётной - по нечётным. wassat Стесняюсь спросить, а если у какой дамы критические дни, тогда как?! feel
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 13:27
    Цитата: APASUS
    Подвезли ракеты и опять начинается
    Иранцы тоже не дypaчки, за это время подготовили новую партию ракет. А как там Израиль? Почему ничего о нем не слышно?
  7. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    +1
    Сегодня, 13:36
    Так вот почему Зеля так вопит о нехватке "Патриотов"...