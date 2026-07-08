Киев снова попытался прервать поставки газа в Турцию через «Голубой поток»

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Киев снова попытался прервать поставки газа в Турцию через «Голубой поток»

Пока Зеленский находился в Анкаре и выступал на Форуме оборонных индустрий, украинские беспилотники атаковали компрессорную станцию газопровода «Голубой поток», по которой газ идет в Турцию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Газпрома».

Киевский режим в очередной раз попытался сорвать поставки газа в Турцию по газопроводу «Голубой поток», атаковав расположенную в Краснодарском крае компрессорную станцию «Краснодарская». Атака была отражена, прервать поставки газа Киеву не удалось, но некоторые повреждения станция, судя по сообщению, все же получила. На данный момент идет устранение последствий атаки.



7 июля в 19 ч. 51 мин. компрессорная станция «Краснодарская», задействованная в цепочке поставок российского газа по газопроводу «Голубой поток», подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Атака была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию.

Стоит отметить, что это не первая атака на КС «Краснодарская», Киев периодически пытается нанести удары по станциям, обслуживающим газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», желая полностью прервать поставки газа в Турцию и дальше в Европу.

Газопровод «Голубой поток» введен в эксплуатацию в 2003 году, он проходит по дну Черного моря и выходит на турецкое побережье в провинции Самсун на севере Турции. Данный газопровод обеспечивает газом столицу Турции — Анкару.
11 комментариев
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  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 12:34
    Киев пошел на прямую диверсию против энергетической безопасности члена НАТО. Реакция последовала сразу: источник в турецком правительстве сообщил, что Анкара детально изучает данные атаки под Краснодаром и готова координировать свои шаги напрямую с Москвой.

    Цель налета была в том, чтобы полностью перекрыть экспортный канал и сорвать поставки Анкаре. После ударов БПЛА на территории станции начался пожар, осколками повредило рабочее оборудование. Обошлось без остановки транзита только благодаря быстрой реакции дежурных расчетов на месте: огонь локализовали, а автоматика и специалисты удержали давление в трубе. «Газпром» подтвердил, что газ продолжает идти в Турцию в штатном режиме, пока ремонтные бригады восстанавливают пострадавшие узлы.
  2. ВАМ Звание
    ВАМ
    +8
    Сегодня, 12:36
    Ну это к Эрдогану. С одной стороны он продаёт оружие кукуеву, с другой получает газ, благодаря которому это оружие кстати и делается. Сидеть на двух стульях очень неудобно бывает. Кстати это и к нам относится, из нашего сырья или благодаря оному, тоже много чего для кукуева куется.
  3. Fachmann Звание
    Fachmann
    +3
    Сегодня, 12:37
    "...но некоторые повреждения станция, судя по сообщению, все же получила".
    Ох уж эти формулировки! Даже немного страшно подумать, что произошло на самом деле. Особенно на фоне недавних событий в Азовском море и сегодня в Саратове и Татарстане, в Нижнекамске...
    1. topol717 Звание
      topol717
      -6
      Сегодня, 12:46
      Цитата: Fachmann
      Ох уж эти формулировки!
      Вы всеми силами пытаетесь поднять новость про Нижнекамск. У вас шапка упала и уши начали торчать.
      И прошу вас расскажите нам, как надо формулировать повреждения компрессорной станции?
      1. Дедок Звание
        Дедок
        +1
        Сегодня, 14:01
        Вы всеми силами пытаетесь поднять новость про Нижнекамск.

        а вы - голову в песок прячете так, что скоро и тапок на ваших ногах будет не видно...
  4. Фразах Звание
    Фразах
    +4
    Сегодня, 12:40
    По реакции султаната, точнее по ее отсутствию понятно, что они не против, чтобы чубатая шайка продолжала бить по России, даже ценой собственных убытков. Крым, да и много чего ещё эти черти не простят.
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 12:45
    Минобороны РФ впервые заявило об уничтожении зенитного ракетного комплекса Rapid Ranger производства Великобритании в зоне СВО.
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:12
    Не далее как вчера были уничтожены все склады с дронами и местами из производства wink
  7. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    Сегодня, 13:12
    То есть газпромовские поставки газа в Турцию защитить можно, а газпромовские НПЗ - нет?
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 14:02
      То есть газпромовские поставки газа в Турцию защитить можно, а газпромовские НПЗ - нет?

      да, гешефт идет в разные карманы - иначе не понять...
  8. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +2
    Сегодня, 13:32
    А что будет если остановить "Голубой поток" по любым причинам? " Северный поток" ведь нам остановили и ничего как то живём. И Турция до "Голубого потока" как то жила. Если компрессорную станцию разбомбят это будет форс- мажорным обстоятельством для остановки экспорта газа в Турцию?