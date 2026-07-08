Киев снова попытался прервать поставки газа в Турцию через «Голубой поток»
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Пока Зеленский находился в Анкаре и выступал на Форуме оборонных индустрий, украинские беспилотники атаковали компрессорную станцию газопровода «Голубой поток», по которой газ идет в Турцию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Газпрома».
Киевский режим в очередной раз попытался сорвать поставки газа в Турцию по газопроводу «Голубой поток», атаковав расположенную в Краснодарском крае компрессорную станцию «Краснодарская». Атака была отражена, прервать поставки газа Киеву не удалось, но некоторые повреждения станция, судя по сообщению, все же получила. На данный момент идет устранение последствий атаки.
7 июля в 19 ч. 51 мин. компрессорная станция «Краснодарская», задействованная в цепочке поставок российского газа по газопроводу «Голубой поток», подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Атака была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию.
Стоит отметить, что это не первая атака на КС «Краснодарская», Киев периодически пытается нанести удары по станциям, обслуживающим газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», желая полностью прервать поставки газа в Турцию и дальше в Европу.
Газопровод «Голубой поток» введен в эксплуатацию в 2003 году, он проходит по дну Черного моря и выходит на турецкое побережье в провинции Самсун на севере Турции. Данный газопровод обеспечивает газом столицу Турции — Анкару.
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