Минобороны Украины будет платить посредникам за привлечение иностранцев в ВСУ

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Минобороны Украины будет платить посредникам за привлечение иностранцев в ВСУ

Министерство обороны Украины пытается решить проблему острой нехватки личного состава в армии нестандартными способами. Обещанная главой военного ведомства Федоровым и правительством реформа ТЦК и условий службы в рядах ВСУ застопорилась.

На резкое повышение выплат военнослужащим, что должно стимулировать приток добровольцев и сократить количество самовольных оставлений частей, в бюджете элементарно нет денег. Одновременно главком ВСУ Сырский выступает против реформирования системы мобилизации и демобилизации. Сейчас критическая ситуация на фронте и ВСУ необходимо больше 200 тысяч человек, а мобилизация идет только благодаря ТЦК. Тем более в таких условиях и речи не может быть о любых формах демобилизации.

Ранее министр обороны Украины объявил об амбициозных планах довести количество иностранных наемников в штурмовых подразделениях ВСУ до 30–50 процентов. С этой целью обещают высокое жалование в размере не менее 5000 долл. в месяц. Где правительство возьмет на это деньги, не объясняется. В бюджете огромная дыра, финансирование идет в основном за счет иностранной помощи, а она постоянно сокращается, госдолг превысил 100% ВВП и продолжает расти.

Как бы то ни было, Минобороны Украины объявило о программе привлечения иностранных наемников через рекрутинговые агентства. Компания, которая поможет иностранцу пройти весь путь — от приезда на Украину до подписания контракта на военную службу, получит 300 тысяч гривен (более 500 тысяч рублей) разового вознаграждения за каждого рекрута.

Участвовать в программе смогут только «проверенные компании», зарегистрированные на Украине. Заявки принимаются через специальный сайт Министерства обороны.
9 комментариев
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  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    -3
    Сегодня, 12:46
    Что мешает нам платить наёмникам и почему?
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 13:39
      Цитата: Аркадий007
      Что мешает нам платить наёмникам и почему?

      Наверное статья 359 УК РФ.
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        -1
        Сегодня, 13:43
        Мынетакие, нам своих людей не жалко.
    2. Репортёр Звание
      Репортёр
      0
      Сегодня, 14:09
      Что мешает нам платить наёмникам

      Мы тоже платим иностранцам, которые у нас воюют.
      Но у нас меньше финансовые возможности. Да и желающих воевать за нас меньше - т.к. запад поддерживает украину. И следовательно после службы в всу можно спокойно с деньгами уехать в сша или европу. А вот после службы в всрф, лучше из россии не выезжать. Могут задержать и выдать.
      Наемники воюют за деньги - им наплевать кто прав. И важно потом эти деньги безопасно потратить.
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 12:53
    Гуляй,рванина, Европа платит wassat
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 12:57
    министр обороны Украины объявил об амбициозных планах довести количество иностранных наемников в штурмовых подразделениях ВСУ до 30–50 процентов. С этой целью обещают высокое жалование в размере не менее 5000 долл. в месяц. Где правительство возьмет на это деньги, не объясняется.

    А зачем что то объяснять. В штурмовиках еще надо выжить ,свои 5000 еще не все смогут забрать. Можно обещать и 50 000 $
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 13:21
    Участвовать в программе смогут только «проверенные компании», зарегистрированные на Украине
    А по этим зарегистрированным компаниям никак нельзя "Калибром"?
  5. ANB Звание
    ANB
    -1
    Сегодня, 13:27
    . получит 300 тысяч гривен (более 500 тысяч рублей) разового вознаграждения за каждого рекрута.

    Работорговля получается. И цена раба озвучена.
  6. Репортёр Звание
    Репортёр
    +1
    Сегодня, 14:24
    о программе привлечения иностранных наемников через рекрутинговые агентства

    Всё верно придумано. Желающие повоевать всегда найдутся на планете, из нищих стран африки, азии и латинской америки. А заплатят за это европа и сша. И хоронить никого ненадо. И ни каких сирот и вдов.
    Для нас конечно же это станет огромной проблемой. Т.к. противопоставить этому нам нечего