Впервые в зоне СВО уничтожен британский комплекс Rapid Ranger

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Впервые в зоне СВО уничтожен британский комплекс Rapid Ranger

Министерство обороны России заявило об уничтожении зенитного ракетного комплекса Rapid Ranger британского производства. Это первое подтверждение потери этой системы вооружёнными силами Украины. Rapid Ranger — это мобильный высокотехнологичный комплекс ближнего действия, разработанный компанией Thales (Британия). Он базируется на легком бронированном шасси URO VAMTAC, оснащён автоматизированной пусковой установкой с четырьмя ракетами, оптико-электронными средствами обнаружения (дневные/ночные камеры, тепловизор, 360-градусный обзор) и системой лазерного наведения.

Комплекс использует ракеты LMM Martlet или Starstreak, эффективен против беспилотников, крылатых ракет и низколетящих воздушных целей на дальности до 15 км. Высокая мобильность и быстрая реакция позволяют ему заполнять нишу между ПЗРК и тяжёлыми стационарными ЗРК.



Поставки Rapid Ranger Украине начались в первой половине текущего года в рамках британского пакета военной помощи. Система активно применялась для борьбы с нашими БПЛА типа «Герань».

По данным Минобороны РФ, такой комплекс был уничтожен впервые в зоне проведения специальной военной операции. Точное место уничтожения в сводке не называется. Вероятным местом поражения могла стать Харьковская область, где продолжается продвижение российской армии.
8 комментариев
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  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    +4
    Сегодня, 13:14
    Хорошая новость, чем больше тем лучше. Хотелось бы только знать чем уничтожили.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 13:31
      Цитата: ВАМ
      Хотелось бы только знать чем уничтожили.

      И сколько их всего поставили\поставят.
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 13:18
    Впервые в зоне СВО уничтожен британский комплекс Rapid Ranger
    Было бы лучше, если бы ещё уничтожили и Британию wink
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 13:19
    Взять бы как трофей... изучить надо досконально.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:20
    Цитата: ВАМ
    Хорошая новость, чем больше тем лучше. Хотелось бы только знать чем уничтожили.

    Цитата: ВАМ
    Хорошая новость, чем больше тем лучше. Хотелось бы только знать чем уничтожили.

    Фаб 3000 с УМПК ? bully Может просто на мину наехала .Меня больше интересует английские специалисты в экипаже ЗРК были ?
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +3
      Сегодня, 13:33
      Цитата: tralflot1832
      Меня больше интересует английские специалисты в экипаже ЗРК были ?

      Скорее всего - водила хахол, расчёт бриты...
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:37
    Цитата: AllX_VahhaB
    Цитата: tralflot1832
    Меня больше интересует английские специалисты в экипаже ЗРК были ?

    Скорее всего - водила хахол, расчёт бриты...

    Англичане успели сказать " Чьорт побери ,мы не узнаем счёт Англия - Норвегия ?".
  6. Pohoda Звание
    Pohoda
    +3
    Сегодня, 13:58
    Есть ли в сети какое-нибудь видео или что-то подобное, где можно было бы увидеть попадание и фактическое уничтожение этого весьма интересного боевого средства? Или нам придется довольствоваться какими-то заявлениями MO и комментариями? Технические характеристики найти в сети несложно.… это общедоступная информация.