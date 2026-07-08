Впервые в зоне СВО уничтожен британский комплекс Rapid Ranger
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Министерство обороны России заявило об уничтожении зенитного ракетного комплекса Rapid Ranger британского производства. Это первое подтверждение потери этой системы вооружёнными силами Украины. Rapid Ranger — это мобильный высокотехнологичный комплекс ближнего действия, разработанный компанией Thales (Британия). Он базируется на легком бронированном шасси URO VAMTAC, оснащён автоматизированной пусковой установкой с четырьмя ракетами, оптико-электронными средствами обнаружения (дневные/ночные камеры, тепловизор, 360-градусный обзор) и системой лазерного наведения.
Комплекс использует ракеты LMM Martlet или Starstreak, эффективен против беспилотников, крылатых ракет и низколетящих воздушных целей на дальности до 15 км. Высокая мобильность и быстрая реакция позволяют ему заполнять нишу между ПЗРК и тяжёлыми стационарными ЗРК.
Поставки Rapid Ranger Украине начались в первой половине текущего года в рамках британского пакета военной помощи. Система активно применялась для борьбы с нашими БПЛА типа «Герань».
По данным Минобороны РФ, такой комплекс был уничтожен впервые в зоне проведения специальной военной операции. Точное место уничтожения в сводке не называется. Вероятным местом поражения могла стать Харьковская область, где продолжается продвижение российской армии.
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