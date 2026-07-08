Польша будет поддерживать диалог с Украиной, чтобы противостоять «общему врагу»

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Польша будет поддерживать диалог с Украиной, чтобы противостоять «общему врагу»

Украинский диктатор Зеленский и президент Польши Навроцкий провели первую встречу после лишения Варшавой главы киевского режима ордена Белого орла. В ходе встречи президент Польши акцентировал внимание на необходимости диалога с Киевом, несмотря на некоторую напряженность в украинско-польских отношениях.

Навроцкий рассказал, что за ужином в Анкаре встретился со многими мировыми лидерами, в числе которых был также и Зеленский. Польский президент отмечает, что он считает естественным, когда соседние государства, у которых есть общий враг, каким является Россия, поддерживают диалог, «независимо от определенных двусторонних напряжений». При этом Навроцкий уже, похоже, забыл, что еще недавно демонстративно лишил главу киевского режима ордена Белого Орла из-за переименования одного из подразделений ВСУ в честь «героев УПА»* (*террористическая организация, запрещенная в России).



Ранее вице-премьер и глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пригрозил, что у Украины будут «очень большие проблемы» с евроинтеграцией, если она продолжит использовать ОУН* и УПА* как национальные символы. Косиняк-Камыш заявил, что Польша будет занимать «жесткую позицию» и не позволит «ставить на пьедестал тех, кто разрушает европейское сотрудничество». В свою очередь МИД Украины призвал Польшу к «взвешенности» и предостерег от эскалации из-за нового законопроекта польского Сейма, вводящего уголовную ответственность за публичное продвижение идеологии ОУН-УПА*.
16 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 13:53
    Поляки возмущены только тем что " украинские герои " * убивали в основном поляков .Разговор только о поляках.Две крысы договорятся - они обе не голодные .
    1. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 14:30
      Игры в "хорошего" президента и "плохого" вице-премьера.
  2. ВАМ Звание
    ВАМ
    +4
    Сегодня, 13:54
    Ну вот милые поругались, потешились. Да облобызались.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 15:03
      Цитата: ВАМ
      Ну вот милые поругались, потешились. Да облобызались.

      Тёща у меня говаривала про семейные конфликты: "День поссорит, ночь помирит".
      Вот и эти - на людях поругались, а то, что делают вдвоём - деньги делить - их помирило.

      Мне тут минусов напихали за то, что предположил возможность союза шейхов с Ираном, отложив в сторону суннито-шиитские разногласия ради борьбы с общим врагом, с Америкой...
      А уж тут...
      Прям-таки Бандера у них камень преткновения... А ради общей ненависти к нам про всё забудут. Хоть бы даже Зеленский с Навроцким публично до красной юшки передрались - всё друг другу простят. И облобызаются. Потом выплюнут...

      Среди всего этого показного визга поляков мне непонятно только одно - а раньше поляки ничего не замечали?
      Ни портретов и лозунгов на Майдане, ни присвоения Бандере звания "героя Украины", ни памятников, ни названий улиц? Только переименование какого-то батальона заметили? Неужели после всей украинской бандеризации это уж настолько важное событие?
      Наверное, селюковство настолько заразно, что и поляки теперь считают, что они всех обжулили и никто не заметил их хитрого жульства в стиле "тут играем, тут не играем, здесь сало заворачивали"?
      1. Самоед Звание
        Самоед
        0
        Сегодня, 15:53
        Предполагаю, что поляков достало поведение украинских беженцев. Которым все обязаны. Дошло на бытовом уровне.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 13:59
    Я уверен ,если ВСУ вырежет сейчас польское село в Польше ,Навроцкий найдёт этому оправдание - ВСУ вырезали польское село ,чтобы русские боялись .
  4. G.M.V Звание
    G.M.V
    +1
    Сегодня, 14:00
    Вот тебе и небезизвестная "курва мать!"
  5. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 14:09
    При этом Навроцкий уже, похоже, забыл, что еще недавно демонстративно лишил главу киевского режима ордена Белого Орла из-за переименования одного из подразделений ВСУ в честь «героев УПА»

    Значит хозяева из Вашингтона и Ландона, накрутили хвост Навроцкому, что даже забыл про УКА ( наверное скоро вернёт и орден болотно-зелёному).
  6. Glagol1 Звание
    Glagol1
    +1
    Сегодня, 14:13
    Слишком большая «роскошь» для обеих сторон. Но это напряжение точно не исчезнет, поляки - злопамятная нация с диким самолюбованием, плясунам они это все равно не простят.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:37
    Цитата: G.M.V
    Вот тебе и небезизвестная "курва мать!"

    Вот это Сurva ( по итальянски Поворот ) в отношениях Польши и Украины .
  8. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    +1
    Сегодня, 14:43
    Поляки как итальянцы, выступят сгоряча, а потом всегда сдуваются
  9. Иши Звание
    Иши
    +1
    Сегодня, 14:55
    Осталось только сшить разорванный флаг УПА и повесить портрет Банберы.
  10. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 15:23
    Ну что же... Поляки ещё раз подтвердили точность фразы про "польскую гиену" и ещё раз убедительно доказали, что поляк - это не этнос; поляк - это профессия. Причём одна единственная на всех поляков - вековая ненависть к России, вне зависимости от её политического устройства...
  11. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +1
    Сегодня, 15:28
    Поляки резали евреев... Бандеровцы резали поляков и евреев... Теперь еврей от лица бандеровцев целуется в дёсны с поляком - и тот отвечает взаимностью.
    Как же это называется..??..
  12. AKuzenka Звание
    AKuzenka
    +1
    Сегодня, 15:47
    Всё правильно, шавки не должны ссориться и давать шанс медведю. Хозяин гаркнул - шавки заткнулись и продолжили дело, ради которого их откормили.
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:19
    Они ещё и памятник Бандере в Варшаве поставят! Ну тупые............