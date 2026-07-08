Украинский диктатор Зеленский и президент Польши Навроцкий провели первую встречу после лишения Варшавой главы киевского режима ордена Белого орла. В ходе встречи президент Польши акцентировал внимание на необходимости диалога с Киевом, несмотря на некоторую напряженность в украинско-польских отношениях.Навроцкий рассказал, что за ужином в Анкаре встретился со многими мировыми лидерами, в числе которых был также и Зеленский. Польский президент отмечает, что он считает естественным, когда соседние государства, у которых есть общий враг, каким является Россия, поддерживают диалог, «независимо от определенных двусторонних напряжений». При этом Навроцкий уже, похоже, забыл, что еще недавно демонстративно лишил главу киевского режима ордена Белого Орла из-за переименования одного из подразделений ВСУ в честь «героев УПА»* (*террористическая организация, запрещенная в России).Ранее вице-премьер и глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пригрозил, что у Украины будут «очень большие проблемы» с евроинтеграцией, если она продолжит использовать ОУН* и УПА* как национальные символы. Косиняк-Камыш заявил, что Польша будет занимать «жесткую позицию» и не позволит «ставить на пьедестал тех, кто разрушает европейское сотрудничество». В свою очередь МИД Украины призвал Польшу к «взвешенности» и предостерег от эскалации из-за нового законопроекта польского Сейма, вводящего уголовную ответственность за публичное продвижение идеологии ОУН-УПА*.

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