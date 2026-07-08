Эрдоган: Турция продолжит помогать Украине, чтобы «направить Россию к миру»
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Президент Турции Реджеп Эрдоган в своем стиле. На саммите НАТО в Анкаре он выступил с очередным весьма противоречивым заявлением, касающимся Украины.
Турецкий лидер пообещал, что Анкара продолжит оказывать помощь Киеву, в том числе военную, и даже намерена ее расширить. Ранее этот вопрос он уже обсудил с президентами США Дональдом Трампом и Франции Эммануэлем Макроном. Встретился Эрдоган в кулуарах саммита и с Зеленским, которого на официальные публичные мероприятия не допускают.
Я заявляю о своей поддержке инициативы по составлению списка приоритетных потребностей Украины. Мы будем продолжать наш вклад в дополнение к военной поддержке, которую мы оказали Украине из наших собственных национальных запасов.
В логику турецкого лидера по финансированию продолжения войны в Европе каким-то образом укладывается, как он сам заявил, стремление к мирному разрешению украинского кризиса. С этой целью Анкара продолжает поддерживать каналы коммуникации с Москвой, «чтобы направить Россию к миру».
Президент Турции пообещал, что Анкара продолжит вносить вклад в рамках международной инициативы PURL. Здесь явно прослеживается стремление Эрдогана угодить своему американскому коллеге Трампу. В рамках данной программы союзники по НАТО за свой счет покупают вооружения в США для последующей передачи Киеву.
Наверняка Эрдогану уже доложили об очередной попытке ВСУ вывести из строя компрессорную станцию газопровода «Голубой поток», по которому сырье идет в Турцию. Очевидно, такие действия киевской хунты вполне устраивают турецкого лидера. Более того, получается, что он даже готов опосредованно помогать в совершении таких акций, осуществляя военные поставки на Украину.
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