Эрдоган: Турция продолжит помогать Украине, чтобы «направить Россию к миру»

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Эрдоган: Турция продолжит помогать Украине, чтобы «направить Россию к миру»

Президент Турции Реджеп Эрдоган в своем стиле. На саммите НАТО в Анкаре он выступил с очередным весьма противоречивым заявлением, касающимся Украины.

Турецкий лидер пообещал, что Анкара продолжит оказывать помощь Киеву, в том числе военную, и даже намерена ее расширить. Ранее этот вопрос он уже обсудил с президентами США Дональдом Трампом и Франции Эммануэлем Макроном. Встретился Эрдоган в кулуарах саммита и с Зеленским, которого на официальные публичные мероприятия не допускают.

Я заявляю о своей поддержке инициативы по составлению списка приоритетных потребностей Украины. Мы будем продолжать наш вклад в дополнение к военной поддержке, которую мы оказали Украине из наших собственных национальных запасов.

В логику турецкого лидера по финансированию продолжения войны в Европе каким-то образом укладывается, как он сам заявил, стремление к мирному разрешению украинского кризиса. С этой целью Анкара продолжает поддерживать каналы коммуникации с Москвой, «чтобы направить Россию к миру».

Президент Турции пообещал, что Анкара продолжит вносить вклад в рамках международной инициативы PURL. Здесь явно прослеживается стремление Эрдогана угодить своему американскому коллеге Трампу. В рамках данной программы союзники по НАТО за свой счет покупают вооружения в США для последующей передачи Киеву.

Наверняка Эрдогану уже доложили об очередной попытке ВСУ вывести из строя компрессорную станцию газопровода «Голубой поток», по которому сырье идет в Турцию. Очевидно, такие действия киевской хунты вполне устраивают турецкого лидера. Более того, получается, что он даже готов опосредованно помогать в совершении таких акций, осуществляя военные поставки на Украину.
37 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ZeeD Звание
    ZeeD
    +4
    Сегодня, 13:33
    Не, ну вот она, многовекторность ) На оба стула одной жЁпой!
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +11
      Сегодня, 13:34
      Надо возобновить помощь турецким курдам. "Что бы направить Турцию к Миру"...
    2. alex007i Звание
      alex007i
      +1
      Сегодня, 13:43
      .................................................................
      Красной жёпой ? laughing
    3. Вайфу Звание
      Вайфу
      +4
      Сегодня, 13:50
      Увы, но это очень яркий показатель того, что у России дела все хуже и хуже. Если уже открыто все "партнеры" начали говорить о поддержке Куева, ранее помалкивавшие.
      1. alexbor Звание
        alexbor
        0
        Сегодня, 14:36
        яркий показатель того, что у России дела все хуже и хуже

        с таким руководством и проиграть можно, я никак не могу понять, в 22 зачем было откатываться от киева, сказали раз, то надо говорить два... и всякие соглашения, теперь неизвестно чем все кончится
        страна сваливается все в большие проблемы, а у кремлевских все хорошо, проблем не видят
        Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что глобальных препятствий нет, адаптируясь к текущим реалиям. Например, в июле он подчеркивал, что экономика полностью адаптировалась к боевым действиям
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        -1
        Сегодня, 14:40
        Цитата: Вайфу
        Увы, но это очень яркий показатель того, что у России дела все хуже и хуже.

        Начинаем коллективные страдания с приглашением хора плакальщиц? smile
        Цитата: Вайфу
        Если уже открыто все "партнеры" начали говорить о поддержке Куева, ранее помалкивавшие.

        Кто эти "все" конкретно? Эрдоган никогда не отказывался от поддержки Украины, начиная с непризнания Крыма российским и поставок "Байрактаров" заодно с броневиками Kirpi.
      3. N-W Звание
        N-W
        +1
        Сегодня, 15:42
        Цитата: Вайфу
        это очень яркий показатель того, что у России дела все хуже

        Ярким этот "показатель" покажется лишь тому, кто до этого находился в полной темноте )) Султан со времён поставки Байрактаров был откровенно на "той" стороне. Тщеславное желание подыграть Трампу лишь слегка развязало ему язык.
    4. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      +1
      Сегодня, 14:22
      Для турок это правильно. Для РФ правильно - всегда действовать зеркально.
    5. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 14:31
      Цитата: ZeeD
      Не, ну вот она, многовекторность ) На оба стула одной жЁпой!

      А мы им газ по Турецкому потоку!
    6. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 14:51
      Османы строят фрегаты бандеронацистам, а для россиян всегда были врагами за всб многолетнюю историю,в то же время мины от Одессы и других портов уносило к берегам цыган, османов.
      Вот, когда БЭКи щирых свидомых начнут атаковывать суда помогающих, можно рассмотреть реакцию последних.
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 13:35
    Как правильно сказать:
    многозадый табуреточник Эрдоган или однозадый многотабуреточник Эрдоган?
    Надеюсь и до него когда-нибудь дойдут руки.
  3. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +9
    Сегодня, 13:36
    Ну после таких заявлений нам самим надо отключить газ Турции хотя бы до окончания войны с Украиной.
    1. Вайфу Звание
      Вайфу
      +10
      Сегодня, 13:49
      Надо вторую АЭС им начать строить. И увеличить поток туристов из России.
    2. alexbor Звание
      alexbor
      0
      Сегодня, 14:38
      Ну после таких заявлений нам самим надо отключить газ Турции хотя бы до окончания войны с Украиной.

      на такое руководство не пойдет, кучу причин приведут, но не сделают
  4. maxxavto Звание
    maxxavto
    +2
    Сегодня, 13:37
    может случайно чтонить в помидорах найти, ну прям чисто случайно
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      +1
      Сегодня, 14:03
      Мой домашний кот отказался есть турецкие помидоры. Вряд ли это случайность. Что-то за этим просвечивает.
  5. кредо Звание
    кредо
    +9
    Сегодня, 13:40
    Турецкий лидер пообещал, что Анкара продолжит оказывать помощь Киеву, в том числе военную, и даже намерена ее расширить...

    Для рядовой общественности России это никогда не было секретом, но вот что действительно является секретом так это строительство Россией, за свои же день, АЭС в Турции.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 15:38
      При строительстве ещё американцам два лярда подарили, случайно отправили в американский банк и всё request
  6. Касатик Звание
    Касатик
    +5
    Сегодня, 13:40
    "Друг Реджеп" заявил то же, что "друг Дональд". Они видят добычу и точат клыки. "Друг Ильхам" и компания ему подобных стоят наготове с подносами.
  7. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +11
    Сегодня, 13:41
    Эрдоган: Турция продолжит помогать Украине, чтобы «направить Россию к миру»

    Ну ка напомните кто строит в Турции атомную станцию и за чей счет? Складывается такое впечатление что у руководства страны полные тупицы или просто предатели.
    1. Вайфу Звание
      Вайфу
      +4
      Сегодня, 13:49
      Уже не впечатление, а стойкая уверенность.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:41
    Цитата: AllX_VahhaB
    Надо возобновить помощь турецким курдам. "Что бы направить Турцию к Миру"...

    Разочарую , курды чпокнули взасос задницу Эрдогана и Аш Шараа .Нет больше сирийских и турецких курдов ,как и не будет иракских купдов.Им надоело воевать.
  9. Totor5 Звание
    Totor5
    +9
    Сегодня, 13:44
    Новая программа " Все включено" - и отдых в Турции и бизнес с Турцией и убийство русских за их же деньги.
  10. Вайфу Звание
    Вайфу
    0
    Сегодня, 13:48
    Типичный партнер, на коих Кремль прмоенял бывших союзников по социалистическому лагерю.
  11. G.M.V Звание
    G.M.V
    +2
    Сегодня, 13:50
    Сейчас многие что-то трындят, кто во что горазд! Фредович вон почти каждый день меняет "показания! Пускай псы лают, караван будет двигаться, а Донбасс удобряться чубатыми
    1. alexbor Звание
      alexbor
      0
      Сегодня, 14:42
      а Донбасс удобряться чубатыми

      скорее бы удобрения кончились
  12. Pohoda Звание
    Pohoda
    0
    Сегодня, 13:52
    Судя по первым комментариям, сам Трамп в своём выступлении практически не уделил внимания конфликту на Украине. Это должно быть делом Европы и Украины.
    Главной темой его выступления стала ситуация в Иране (влияние на цены на нефть и экономику США), критика союзников по НАТО в отношении их расходов на оборону и т. д.
    Судя по первым комментариям на пресс-конференциях, Европа верит в военное поражение России, и ни в одном из выступлений не было упоминания о каком-либо мирном решении. НАТО будет и дальше оказывать военное, экономическое и внутриполитическое давление на Россию. См. ситуацию на фронте, нехватку бензина и т. д. Это приведет к тому, что РФ будет вынуждена принять условия Украины. А то, что Эрдоган исполняет какие-то дипломатические танцы, ничего не значит.
    1. N-W Звание
      N-W
      0
      Сегодня, 15:55
      Это приведет к тому, что РФ будет вынуждена принять условия Украины

      Даже не надейся.
      Судя по первым комментариям...

      Какие ещё комментарии? Чьи это? Да и какими они могут быть на по сути "военном смотре" евроклоунов?
  13. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 13:52
    ❝ Турецкий лидер пообещал, что Анкара продолжит оказывать помощь Киеву, в том числе военную ❞ —
    ❝ Наверняка Эрдогану уже доложили об очередной попытке ВСУ вывести из строя компрессорную станцию газопровода «Голубой поток», по которому сырьё идет в Турцию ❞ —

    — Возможно, свидомые наносили удары с помощью средств, полученных от Турции ...
  14. MetalDesign Звание
    MetalDesign
    +4
    Сегодня, 13:57
    Что то давненько наш Россельхознадзор не обращал внимание на несоответствие заявленного качества поставляемой из Турции продукции сельхозназначения. Да и Ростуризму пора озаботиться участившимися случаями несчастных случаев связанных с некачественным предоставлением туристических услуг турецкими коллегами.
  15. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +3
    Сегодня, 14:08

    Турецкий лидер пообещал, что Анкара продолжит оказывать помощь Киеву, в том числе военную, и даже намерена ее расширить.
    Турция считает, что имеет историческое право на Крым. Эрдоган будет помогать Украине победить Россию на поле боя. Турция активно помогает Украине на Чёрном море и когда наступит благоприятный момент, то мы увидим турецкие боевые корабли в Севастополе. Вы можете подумать, что я сгущаю краски, но вспомните сами, что ещё 3 месяца назад никто и в страшном сне не мог представить многокилометровые очереди на заправках в России.
    PS ещё несколько месяцев назад Стрелков предупреждал о тяжелых последствиях регулярных украинских атак на НПЗ. Его нытиком обзывали и пораженцем.
  16. Bianconeri Звание
    Bianconeri
    +3
    Сегодня, 14:12
    Жесть и сюр.. И это один из главных "товарищей" нашего стратега.. Господи, Россия, за что тебе все это.. Заморозить все стройки АЭС, перекрыть газ, ЗАПЕРТИТЬ перелеты чартеров с любителями всего включенного и пусть сами варятся в своем гуано. Эта будет одной из первых, кто воткнет нож в спину при первой возможности. А его главный сателлит уже даже не хилый десант высадил в виде продавцов овощей, до поры до времени..
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 15:54
      И это один из главных "товарищей" нашего стратега..
      ну а что вы хотите от начальника Илларионова, Коха, Чубайса, Касьянова, Якеменко и прочих? Там с такими как-то хорошо умели общаться, не то что со всякими стрелковыми-поповыми
  17. nikolas 83 Звание
    nikolas 83
    +1
    Сегодня, 14:20
    Геостратега, галерного раба опять обманули.Не может быть.
    1. alexbor Звание
      alexbor
      -1
      Сегодня, 14:46
      Геостратега, галерного раба опять обманули.Не может быть.

      как обычно, ему уже не привыкать
  18. StupidEngineer Звание
    StupidEngineer
    0
    Сегодня, 14:22
    Видя здесь под статьёй, что Эрдоган многотабуреточник, признаюсь странно вообще такое слышить и читать. Почему? Да потому, что он проводит чётко политику анти-Руси: начиная от конфликтов в Закавказье, Сирии, Ливии, Украине и заканчивая сказкой о "великом туране" в основном границах именно бывшего-Союза и/или бывшей РИ. А кто же стоит за этим фасадом: не сложно увидеть, что из-за спины великих турановцев торчат уши так называемых англо-саксов и их хозаев нации торговцев-роставщиков. Очень это стало явно видно по проектам турецких чудо беспилотников, в которых турецкого было только название и ещё может ряд неключевых технологий, а с самолётов 5-го поколения вообще песня (проекта, авионики, заканчивая двигателями). Поэтому даже то, что видно невооруженным взглядом не только таким как я, странны подарки от властей придержащих в сторону Турции в ввиде современных вообружений ПВО-ПРО С-400 и АЭС. Выводы: кто здесь многотабуреточник, великий шахматист ещё или ещё чего - не понятно. Но можно сказать точно, что это не Эрдоган.
  19. Слово Звание
    Слово
    +1
    Сегодня, 14:26
    Это басурмано-турецкое стадо враждебно всегда для России.