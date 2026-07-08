Залужный: Запад торопится объявить Россию проигравшей в войне, но это не так

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Залужный: Запад торопится объявить Россию проигравшей в войне, но это не так

Залужный призвал западных политиков не поддаваться эйфории от якобы «победы над Россией». По мнению экс-главкома ВСУ, Россия войну не проиграла, как думают многие на Западе. Об этом пишет The Telegraph.

Западным странам не стоит торопиться с выводами о происходящем на Украине. Все сегодняшние заявления о том, что Россия «проиграла войну» и ей необходимо признать поражение, основаны на отдельных успехах Киева. На Западе привыкли полагаться на информацию от Украины, а она не показывает полноценной картины. То, что Зеленский считает «стратегическим успехом» и пытается продать своим западным союзникам, является лишь эпизодом. Так что ошибочно и очень опасно считать Россию проигравшей, добавляет Залужный.



Все больше западных аналитиков в настоящее время утверждают, что Россия фактически проиграла войну. Это опасная ошибочная оценка хода войны. Она отражает тенденцию интерпретировать события через призму отдельных успехов на поле боя, а не с учетом более широкой стратегической картины.

Как отметил экс-главком, удары Киева хоть и наносят ущерб Москве, но они очень дорогостоящие и технически сложные. Не стоит забывать, что Россия отвечает, причем ее удары намного мощнее. Просто Зеленский об этом не любит рассказывать.

По мнению Залужного, в итоге победит тот, чье общество сможет дольше выдерживать экономическое, военное и психологическое давление.
28 комментариев
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  1. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +5
    Сегодня, 13:36
    Ещё один великий хохломыслитель обнаружился
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +8
      Сегодня, 13:44
      Вот плоды нашей войны на пол-шишечки. Каждый хрюндель может рассуждать победили Россию или она еще сопротивляется..... Западники даже в спорте такие, если не могут побеждать придумывают причины, чтобы лишить права учавствовать. А затем кричать на весь мир, что мы ничего из себя не представляем. Это их тактика по всем вопросам..... negative
    2. jack-no Звание
      jack-no
      -1
      Сегодня, 14:05
      Ce n'est pas un penseur, c'est le futur président de l'Ukraine, l'homme de Londres.
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 15:33
      Цитата: pudelartemon
      Ещё один великий хохломыслитель обнаружился

      Разговорился он что-то...
      Я понимаю, что всё это не за Россию, а против Зеленского. Но на Украине-то могут понять всё это буквально... А там - вдруг ещё одна "жертва голодомора" отыщется да ему под дверь "подарок" оставит?
      Хотя, конечно, и того, и другого англичане охраняют - им и карты в руки, кому из них шёлковый шнурок на шею накинуть...
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 13:38
    Теперь еще и Залужный в политику лезет. Ох уж эти "мыслители из-за канавы собственного хутора". Трижды прав был А.И. Деникин!
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +1
      Сегодня, 14:02
      Цитата: Андрей Николаевич
      Теперь еще и Залужный в политику лезет.

      Залужный - это изначально запасная полит-стратегическая карта ставленников со стороны Лондона в Киеве на случай вынужденной отставки в стране 404 тоже британской креатуры - а именно клоуна-наркомана еврея-сиониста Зеленского.
      А вот при этом Буданов - это больше креатура США.

      Такова сейчас политическая раскладка лидеров во власти ОПГ Зеленского в стране 404.
      1. Комментарий был удален.
    2. Татьяна Звание
      Татьяна
      0
      Сегодня, 14:19
      Цитата: Андрей Николаевич
      Теперь еще и Залужный в политику лезет.

      Между "глубинными государствами" финансистов США и Великобритании (в Вашингтоне и Лондоне) до сих пор продолжаются их исторические 250-летние воинственные разногласия и противоречия в борьбе между ними именно за своё - персональное каждого - мировое господство.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 13:44
    А с чего это Залужный правду сказал ? С какого бодуна ?
    1. dzvero Звание
      dzvero
      +6
      Сегодня, 13:50
      С какого бодуна ?

      В президенты метит.
      А с чего это Залужный правду сказал ?

      Не помню кто сказал что хорошая ложь должна содержать чуточку правды.
      1. Per se. Звание
        Per se.
        0
        Сегодня, 14:04
        Цитата: dzvero
        В президенты метит.
        Или его сватают в президенты, вместо Зеленского.
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      -1
      Сегодня, 13:53
      tralflot1832
      А где вы прочитали что он что-то вообще конкретное сказал?
      Кто там дописывает за него что " ... Россия отвечает, причем ее удары намного мощнее" - вопрос открытый.
      По факту, нашим СМИ сообщать о наших потерях за три дня в акватории Азовского моря, даже как-то неудобно.
    3. хрыч Звание
      хрыч
      +1
      Сегодня, 13:54
      Замужный начал предвыборку, а главный его конкурент устроил в России топливный кризис, заставил важного Бульбашено мямлить и цитировать кота Леопольда. У Зели эйфория от успеха по объективным причинам и Замужный пытается ее омрачить.
    4. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 13:58
      Цитата: tralflot1832
      А с чего это Залужный правду сказал ? С какого бодуна ?

      Значит хозяева дали "добро" на такие высказывания, готовят парня на замену землисто-зелёной гниды.
    5. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +1
      Сегодня, 14:35
      Цитата: tralflot1832
      А с чего это Залужный правду сказал ? С какого бодуна ?

      Решил говорить то, что не говорит действующий режим и на этом в кабинет президента въехать.
  4. Khakas Звание
    Khakas
    +2
    Сегодня, 13:45
    Вот поэтому зелебоба еще живой,
    Залужный поумнее и опаснее будет
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 13:47
    В инете постоянно встречаю утверждения некоторых так скажем лиц неясной ориентации, что Россия слаба и не в состоянии противостоять совокупной мощи НАТО...прямо говорю им это вранье...нынешняя ситуация сложилась из за того что нашу армию держат за руки ,не давая ей от души навалять киевскому режиму нацистов...это все игры политиков в международное право.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 14:46
      Я когда это народное "армии не дали победить", сразу вспоминаю лицо актёра Сталлоне в кине Рембо-2. Он там в конце целый монолог на это выдаёт. Патриотичный само собой.
      Часто можно слышать когда в какой то стране мира обсуждают неудачную войну.
  6. Вячеслав Болдырев Звание
    Вячеслав Болдырев
    +2
    Сегодня, 13:54
    Как можно победить ядерную державу?
    Это невозможно :-возможно только предательство но этого надеюсь не произойдет!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 14:05
      Цитата: Вячеслав Болдырев
      Это невозможно :-возможно только предательство но этого надеюсь не произойдет!

      Но оно уже было в 1991 году, всякое может случиться.
      1. matwey Звание
        matwey
        0
        Сегодня, 14:18
        Но оно уже было в 1991 году, всякое может случиться

        Не то время и не те обстоятельства, не надо сравнивать с 1991г.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 16:10
          Цитата: matwey
          Не то время и не те обстоятельства, не надо сравнивать с 1991г.

          Поживём увидим, весна покажет ....
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:59
    Все решится на полях сражений... так было раньше, так будет и впредь! soldier
  8. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 14:17
    Залу.. ному дали команду изобразить умного, и написали что говорить, даже перевели на мову, чтобы не путал, инглиш у него так себе, ху из он дюти тудей...
  9. alexleony Звание
    alexleony
    0
    Сегодня, 14:27
    Цитата: Вячеслав Болдырев
    Как можно победить ядерную державу?
    Это невозможно :-возможно только предательство но этого надеюсь не произойдет!

    Учитывая состояние ВС до начала СВО, которое вскрыло хищения, отсутствие на складах обмундирования, вооружения, которое не позволило вооружить нормально мабилизованных, закрадываются мысли, что состояние РВСН может быть не таким, каким мы его себе представляем.Там хищения даже легче скрыть, потому, что секретно, мало кто имеет доступ к полной информации.
  10. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 14:36
    ЕС это такой клон СССР у них даже комиссары имеются
    Там далдонили только о бесконечных победах и тут набрали ход и уже не могут остановится тем более эти представления так греют их самолюбие и самоуверенность
    А главное местные сми потеряли всякую способность к критическому осмыслению. Одна сплошная газета Правда с передовицами о победе
    Есть у них основания так считать? К сожалению есть .Бьют только Украину которая ,покусывает Россию а их никто не покусывает не бьет поэтому они уже запланировали одной только Украиной до последнего украинца победить Россию
    Режим на Украине прекрасно это понимает и бесится от того что так мало им за такую работу платят
    А Залужный прекрасно понимает обстановку и в курсе всего что творится на этой войне
    И он понимает что Зеленский вскорости надорвётся ,а он тут как тут готовый президент
  11. navigator777 Звание
    navigator777
    -1
    Сегодня, 14:36
    Конечно еще не проиграли, еще не все НПЗ потеряны, еще есть запасы топлива а экономика еще не схлопнулась, народ пока еще готов терпеть все это безобразие. Но то что цели сво никогда не будут достигнуты, это уже всем понятно.
    1. N-W Звание
      N-W
      0
      Сегодня, 15:23
      Цитата: navigator777
      цели сво никогда не будут достигнуты

      Значимые цели будут достигнуты. Что до остального треска, то при переправе всегда необходимо учитывать так называемый «угол сноса» и целиться выше по течению для компенсации перемещения воды.
      Цитата: navigator777
      пока народ готов терпеть все это безобразие

      Областной центр. 500 км от Москвы. Народ ещё не начинал "терпеть". Ограничения с топливом - первое реальное неудобство. Запас терпения, уверяю вас, достаточный.
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:19
    Цитата: pudelartemon
    Ещё один великий хохломыслитель обнаружился
    Его лицо так излучает интеллект wink