Меры безопасности на саммите НАТО в Анкаре напомнили горожанам карантин COVID-19
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Второй день саммита стран НАТО в Анкаре проходит при беспрецедентных мерах безопасности. Центр турецкой столицы оказался полностью перекрыт, а местные жители уже сравнивают происходящее с жестким карантином времен пандемии COVID-19.
Как передает корреспондент РИА Новости, власти ввели тотальные ограничения на движение транспорта. Ключевые магистрали города заблокированы для гражданского автотранспорта с раннего утра. Подступы к гостиницам, где размешены иностранные делегации, и правительственным зданиям охраняются десятками постов полиции и жандармерии. Сотрудники спецслужб вручную регулируют потоки машин, пропуская только официальные кортежи.
Воздушная гавань также попала под удар ограничений. В часы прибытия бортов первых лиц работа аэропорта периодически останавливается из соображений авиационной безопасности. Это вынуждает диспетчеров корректировать расписание вылетов, предупреждая пассажиров о многочасовых опозданиях.
Житель Анкары Йылмаз Вурал заявил агентству:
Сидим дома, ситуация напоминает времена пандемии коронавируса.
Из-за саммита многих офисных сотрудников перевели на удаленку. Широкие проспекты, обычно забитые пробками, опустели. Однако в спальных районах, далеких от зоны проведения форума, жизнь идет своим чередом: работают магазины, кафе и общественный транспорт.
Саммит продлится до 8 июля, после чего город начнет возвращаться к привычному ритму жизни.
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