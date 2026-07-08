Меры безопасности на саммите НАТО в Анкаре напомнили горожанам карантин COVID-19

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Меры безопасности на саммите НАТО в Анкаре напомнили горожанам карантин COVID-19


Второй день саммита стран НАТО в Анкаре проходит при беспрецедентных мерах безопасности. Центр турецкой столицы оказался полностью перекрыт, а местные жители уже сравнивают происходящее с жестким карантином времен пандемии COVID-19.

Как передает корреспондент РИА Новости, власти ввели тотальные ограничения на движение транспорта. Ключевые магистрали города заблокированы для гражданского автотранспорта с раннего утра. Подступы к гостиницам, где размешены иностранные делегации, и правительственным зданиям охраняются десятками постов полиции и жандармерии. Сотрудники спецслужб вручную регулируют потоки машин, пропуская только официальные кортежи.

Воздушная гавань также попала под удар ограничений. В часы прибытия бортов первых лиц работа аэропорта периодически останавливается из соображений авиационной безопасности. Это вынуждает диспетчеров корректировать расписание вылетов, предупреждая пассажиров о многочасовых опозданиях.

Житель Анкары Йылмаз Вурал заявил агентству:

Сидим дома, ситуация напоминает времена пандемии коронавируса.

Из-за саммита многих офисных сотрудников перевели на удаленку. Широкие проспекты, обычно забитые пробками, опустели. Однако в спальных районах, далеких от зоны проведения форума, жизнь идет своим чередом: работают магазины, кафе и общественный транспорт.

Саммит продлится до 8 июля, после чего город начнет возвращаться к привычному ритму жизни.
2 комментария
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  1. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 13:59
    Законная цель для персидских "Шахедов"....кто кто,а Макрон себе точно медаль "за мужество" может дать...
    Турков даже немного жаль--налетели,как саранча "гости"....
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 14:15
      Цитата: HAM
      Турков даже немного жаль--налетели,как саранча "гости".

      Они хуже саранчи и COVID-19.