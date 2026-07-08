Трамп заявил, что США полностью прекращают все деловые отношения с Испанией, поскольку эта страна «безнадежна» и показала себя как «плохой союзник по НАТО». По словам американского президента, чтобы вынудить Испанию «прибежать обратно», Вашингтон намерен прекратить любые контакты с Испанией, включая государственные визиты. Трамп не сомневается, что, лишившись отношений с США, премьер Испании Санчес, который «ужасно относится к генсеку НАТО Марку Рютте», сразу же раскается в своем поведении. Как известно, основными причинами недовольства Трампа правительством Испании стал отказ Мадрида предоставить США свои военные базы для войны с Ираном и нежелание королевства повысить свои военные расходы до 5% ВВП.Как считает The Guardian, саммит в Анкаре будет чрезвычайно сложным для стран НАТО, поскольку Трамп оказывает давление на расходы. По информации британского издания, американский президент приехал на саммит альянса с делегацией из 1400 человек, в которую, помимо прочих, включены сотрудники, которые собирают биологические отходы главы Белого дома. Однако тот факт, что делегация США будет столь многочисленна, воспринимается в альянсе с некоторым облегчением с учетом того, что Трамп ранее заигрывал с идеей выхода из НАТО.Между тем, по информации Bloomberg, чтобы избежать давления со стороны Трампа, страны-члены НАТО даже допускают отмену саммита альянса в 2027 году. Поскольку в следующем году саммит должна была принять Албания, европейские члены НАТО рассчитывают согласовать отмену мероприятия, сославшись на то, что эта страна остается одним из членов альянса с самыми низкими расходами на оборону.

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