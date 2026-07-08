«Плохой союзник»: Трамп заявил, что США прекращают деловые отношения с Испанией

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«Плохой союзник»: Трамп заявил, что США прекращают деловые отношения с Испанией

Трамп заявил, что США полностью прекращают все деловые отношения с Испанией, поскольку эта страна «безнадежна» и показала себя как «плохой союзник по НАТО». По словам американского президента, чтобы вынудить Испанию «прибежать обратно», Вашингтон намерен прекратить любые контакты с Испанией, включая государственные визиты. Трамп не сомневается, что, лишившись отношений с США, премьер Испании Санчес, который «ужасно относится к генсеку НАТО Марку Рютте», сразу же раскается в своем поведении. Как известно, основными причинами недовольства Трампа правительством Испании стал отказ Мадрида предоставить США свои военные базы для войны с Ираном и нежелание королевства повысить свои военные расходы до 5% ВВП.

Как считает The Guardian, саммит в Анкаре будет чрезвычайно сложным для стран НАТО, поскольку Трамп оказывает давление на расходы. По информации британского издания, американский президент приехал на саммит альянса с делегацией из 1400 человек, в которую, помимо прочих, включены сотрудники, которые собирают биологические отходы главы Белого дома. Однако тот факт, что делегация США будет столь многочисленна, воспринимается в альянсе с некоторым облегчением с учетом того, что Трамп ранее заигрывал с идеей выхода из НАТО.

Между тем, по информации Bloomberg, чтобы избежать давления со стороны Трампа, страны-члены НАТО даже допускают отмену саммита альянса в 2027 году. Поскольку в следующем году саммит должна была принять Албания, европейские члены НАТО рассчитывают согласовать отмену мероприятия, сославшись на то, что эта страна остается одним из членов альянса с самыми низкими расходами на оборону.
14 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:08
    Отменами государственных визитов и на этом всё кончится. Ну может сборную Испании отсанкционирует Трамп ,если та станет чемпионами Мира по футболу . laughing
    1. VovaVVS Звание
      VovaVVS
      +4
      Сегодня, 14:39
      А что, вполне: ФИФА его слушается. Глядишь и судьей назначит
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 15:17
      Андрей, hi!
      Цитата: tralflot1832
      Ну может сборную Испании отсанкционирует Трамп ,если та станет чемпионами Мира по футболу .

      С учётом последних изменений в футбольных правилах - не станет сборная Испании чемпионом мира. Да ещё в Америке.

      Если честно, то это первый в моей жизни ЧМ, которым я НАСТОЛЬКО мало интересуюсь. Но, учитывая личность Трампа, место проведения и прочие мелочи - я бы ожидал, что чемпионами мира станет сборная США.
      И ничего смешного в этом не наблюдаю. laughing
      До сих пор на памяти величайшее жлудство судей в хоккейном финале на Олимпиаде. Кроме того, на памяти женский финал по фигурному катанию, где их Сара выиграла - единственная из троих, которая хоть как-то откаталась и сумела на площадке не упасть. Ей для победы нужно было просто не сесть на задницу - и она справилась.
      Америка упорно вводит в спорт практику победы не на площадке, а в суде. Поэтому, как бы смешно это не показалось, удивительной победа Америки на ЧМ для меня лично не будет.

      А сборная Испании...
      Если Трамп сохранит какое-то влияние к следующему ЧМ, то сборная Испании на него вобще не попадёт. В отборочных какому-нибудь Люксембургу или Норвегии проиграет.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 15:38
        Игорь ,добрый день .Интересуюсь чемпионатом мира только в корыстных целях.Немцы вылетели - болельщики в Германии только вечер побуянили.Англия -Норвегия ,английские болельщики будут буянить при любом исходе . laughing drinks
      2. ПВВ22121922 Звание
        ПВВ22121922
        0
        Сегодня, 15:56
        И ничего смешного в этом не наблюдаю.
        wink мировая клоунада превращается в мировую вакханалию в т ч и из-за беззубого Кремля, увы
  2. faterdom Звание
    faterdom
    +4
    Сегодня, 14:13
    Правильно, там за Испанией еще и острова кой-какие имеются, несправедливо ей принадлежащие, хотя любому ясно, что острова эти должны быть американскими!
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +4
      Сегодня, 14:22
      американский президент приехал на саммит альянса с делегацией из 1400 человек, в которую, помимо прочих, включены сотрудники, которые собирают биологические отходы главы Белого дома.

      И что они делают потом с г. овном самого гов, нищего президента? laughing
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 15:26
        Цитата: ваш вср 66-67
        И что они делают потом с г. овном самого гов, нищего президента?

        Это старая, ещё с холодной войны, история.
        Спецслужбы его собирают и везут домой для отправки в родную, проверенную, канализацию. Делается это для того, чтобы вражьи спецслужбы не получили по анализу кала сведений о здоровье высшего лица государства.
        Не знаю, делают ли так наши, но то, что это история, как минимум, ещё с брежневских времён - факт.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:34
    поскольку эта страна «безнадежна» и показала себя как «плохой союзник по НАТО».
    кто не с нами, это почти враг...
    Дональд опять зажигает! Впрочем, а кто ещё может так поступать? soldier
  4. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    +1
    Сегодня, 14:37
    Видимо, испанцы резко финансово поумнели глядя на бушующие войны.А то даже запрещали нашим кораблям, заход в свои порты на дозаправку...
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 14:50
    правды ради, с доней вообще ни каких дел иметь нельзя
  6. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 15:16
    Испанское монаршество одни из акционеров "американской" валюты и кого там старый клоун хочет наказать большой вопрос. Его слова вроде жужжания мухи, можно прихлопнуть, но она еще сделает немало полезных грязных дел.
  7. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 15:49
    «Плохой союзник»: Трамп заявил, что США прекращают деловые отношения с Испанией

    Ну, я думаю, потомки "кортесов" вряд ли сильно расстроятся. И причин множество.
    Никто не втянет в совершенно ненужную войну, не нужную никому.
    Можно снизить расходы на военные нужды без особого риска и облегчить состояние бюджета, выделив на социальные нужды.
    Не придётся куда-то отправлять своих граждан, кого-то "защищать", с огромной вероятностью вернуться в деревянном макинтоше, оставив своих близких без родного человека.
    Да и много-много других причин. Но главная никто не будет разрушать дома граждан ракетами и дронами.
    Мир превыше всего. yes
  8. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 16:14
    Жабогадюкинг, гниль что те что другие.