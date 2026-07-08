Установлена вина экс-главы Нацгвардии Украины в гибели сотен жителей Мариуполя

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Установлена вина экс-главы Нацгвардии Украины в гибели сотен жителей Мариуполя


Следственным комитетом РФ установлена вина экс-главы Нацгвардии Украины Юрия Лебедя в гибели сотен жителей Мариуполя в 2022 году. Офицер признан виновным в смерти как минимум 365 человек.

Об этом было заявлено на выездном оперативном совещании Следкома России в Луганске, которое провел председатель СК Александр Бастрыкин.

В публикации на официальном портале ведомства сказано:

Установлена причастность бывшего командующего Национальной гвардией Украины Юрия Лебедя к организации массовых преступлений.

Сейчас боевик объявлен в международный розыск. В отношении него вынесено постановление, согласно которому он привлекается российскими правоохранителями в качестве обвиняемого.

Когда в Мариуполе в 2022 году начались боевые действия, Лебедь приказал своим «нацикам» заблокировать город, не позволяя местным жителям его покидать. Таким образом, мирные граждане сыграли для боевиков роль «живого щита». Тех же, кто пытался выбраться из населенного пункта, украинские нацгвардейцы убивали.

В результате действий Лебедя и его подчиненных в городе погибло большое количество мирных жителей, а также разрушено примерно 45 тысяч жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

На совещании шла речь и о других мероприятиях, связанных с привлечением к ответственности украинских военных преступников. В частности, было доложено об аресте четырех граждан Украины, причастных к расстрелу трех военнослужащих ВС России на территории Запорожской атомной электростанции в 2022 году.

7 комментариев
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  1. BAI Звание
    BAI
    +2
    Сегодня, 14:40
    В частности, было доложено об аресте четырех граждан Украины, причастных к расстрелу трех военнослужащих ВС России на территории Запорожской атомной электростанции в 2022 году.

    Повесить надо бы. А как их поймали?
    1. ВАМ Звание
      ВАМ
      +1
      Сегодня, 14:43
      Видимо где то взяли в плен. А уж потом со временем свои же и сдали. А может кто то фоточки выложил, по ним и опознали.
  2. Юн Клоб Звание
    Юн Клоб
    -2
    Сегодня, 14:53
    Стамбульские соглашения предусматривали взаимную амнистию?
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 14:56
    Все военные преступники начинают ныть на суде, что у них был приказ...
    Увы, много их там таких, которые становятся нелюдью... так на место на этом свете, эт надо пресекать, радикально! soldier
  4. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    Сегодня, 15:34
    Эту ликвидировать где бы он не находился … куда бы не скрылся … без срока давности
  5. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 15:42
    Выловим и приведём приговор в исполнение , наша спецура работает чётко.
  6. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    0
    Сегодня, 15:53
    Сейчас боевик объявлен в международный розыск
    - а как поймают, то сразу на кол? или чартером в лондон с айфоном абрамовичем горячим шоколадом? вот вопрос