Установлена вина экс-главы Нацгвардии Украины в гибели сотен жителей Мариуполя

Следственным комитетом РФ установлена вина экс-главы Нацгвардии Украины Юрия Лебедя в гибели сотен жителей Мариуполя в 2022 году. Офицер признан виновным в смерти как минимум 365 человек.Об этом было заявлено на выездном оперативном совещании Следкома России в Луганске, которое провел председатель СК Александр Бастрыкин.В публикации на официальном портале ведомства сказано:Сейчас боевик объявлен в международный розыск. В отношении него вынесено постановление, согласно которому он привлекается российскими правоохранителями в качестве обвиняемого.Когда в Мариуполе в 2022 году начались боевые действия, Лебедь приказал своим «нацикам» заблокировать город, не позволяя местным жителям его покидать. Таким образом, мирные граждане сыграли для боевиков роль «живого щита». Тех же, кто пытался выбраться из населенного пункта, украинские нацгвардейцы убивали.В результате действий Лебедя и его подчиненных в городе погибло большое количество мирных жителей, а также разрушено примерно 45 тысяч жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.На совещании шла речь и о других мероприятиях, связанных с привлечением к ответственности украинских военных преступников. В частности, было доложено об аресте четырех граждан Украины, причастных к расстрелу трех военнослужащих ВС России на территории Запорожской атомной электростанции в 2022 году.

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