Нанесён удар по ТЭЦ-6 в Киеве, которая была «почти полностью разрушена» весной

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Нанесён удар по ТЭЦ-6 в Киеве, которая была «почти полностью разрушена» весной

Украинская столица вновь под атакой российских ударных дронов, о чем сообщают местные паблики. Правильнее сказать, она и не прекращалась, начиная со вчерашнего вечера.

Столичные паблики пишут о взрывах в различных районах. Причем воздушная тревога заранее не объявлялась. Видимо, дроны ВС РФ работают по целям, доразведанным после ночной комбинированной атаки, а украинские зенитчики отсыпаются.

Поступают подтверждения об очередном ударе по Деснянской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-6) мощностью 750 МВт, которая снабжает теплом и светом пять районов украинской столицы. Местные жители писали в чатах, что видели огненный гриб в районе теплоэлектроцентрали, а также о многочисленных взрывах. О том, что данная ТЭЦ почти полностью разрушена (ущерб якобы составил 80%) в результате атак ВС РФ, местные энергетики и власти заявляли еще в начале апреля. Выходит, либо соврали, либо сумели восстановить.



По информации одного из бывших депутатов Верховной рады Украины, «Жулянский машиностроительный завод "Визар"», занимающийся ремонтом зенитных ракетных систем ВСУ под Киевом, полностью уничтожен в результате взрыва на складе боеприпасов в Вишневом.

Помимо Киева, взрывы звучат в городе Прилуки, что в Черниговской области. Очередной локомотив, спрятанный под автомобильным мостом, был выявлен и уничтожен ударным беспилотником в районе станции Лозовая в Харьковской области. Кадры прилета и мощного взрыва случайно были сняты на автомобильный видеорегистратор.



В Сумской области «Герань-2» ударила по складу ГСМ и боеприпасов под вывеской деревообрабатывающего предприятия недалеко от села Собичево. В ночное время российский беспилотник нанес удар по железнодорожному депо в городе Сновск на Черниговщине.
27 комментариев
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  1. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +4
    Сегодня, 14:45
    Ну да, эти хитрочпокнутые селюки имеют привычку поджигать покрышки и ссылаясь на густой дым стонать, что уничтожили почти все что нажито непосильным трудом..... negative
  2. BAI Звание
    BAI
    +7
    Сегодня, 14:45
    Выходит, либо соврали, либо сумели восстановить.

    Ну а зачем им врать? Восстановили.
    Вон Кременчугский НПЗ сколько раз били. Все быстро восстанавливают. Европа помогает. Тем более это золотое дно - сегодня восстановили, завтра разрушили. И кто посчитает сколько денег увели?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -1
      Сегодня, 15:16
      Цитата: BAI
      Ну а зачем им врать?

      Возможно, что привирали, чтобы больше помощи выклянчить у европейских партнёров. Но были фотки с места прилётов по этой ТЭС - зрелище нерадостное.
      Цитата: BAI
      Восстановили.
      Вон Кременчугский НПЗ сколько раз били. Все быстро восстанавливают. Европа помогает. Тем более это золотое дно - сегодня восстановили, завтра разрушили. И кто посчитает сколько денег увели?

      С этим согласен - объект столичный, важный, все силы и средства были брошены на восстановление и ремонт.
    2. Правдодел Звание
      Правдодел
      0
      Сегодня, 15:36
      Ну а зачем им врать?

      Восстановили или соврали в очередной раз - не вопрос, т.к. укробандерлоги и их ЦИПСО врут как мочатся и потребляют наркоту. Поэтому им соврать, что сходить помочиться. Одно и тоже.
  3. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    0
    Сегодня, 14:46
    Плохи дела у Зе. Похоже, даже друг Чубайс сдулся. Так и до мостов с танкерами дело дойдет
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +2
      Сегодня, 15:14
      Цитата: VovaVVS
      Плохи дела у Зе.

      Плохи дела у Зе будут тогда, когда его самого вооружённые конвоиры поведут на его физическую ликвидацию! Казнят насмерть.
      А всё остальное, происходящее в стране 404, Зеленского в принципе мало колышет!
      В глазах у него только "бабки", недвижимости за рубежом, наркотики, его сионистская "богоизбранность" и владычество над народами, над своими спонсорами и всем миром!
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -1
    Сегодня, 14:46
    Нанесён удар по ТЭЦ-6 в Киеве, которая была «почти полностью разрушена» весной
    если она была разрушена, даже почти, зачем повторять удар, сказки про то что за два месяца восстановили не нужно рассказывать
    значит как обычно, отчитались, получили награды, а что на самом деле ни кого не интересует
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -1
      Сегодня, 14:57
      Цитата: Василенко Владимир
      значит как обычно, отчитались, получили награды, а что на самом деле ни кого не интересует

      Точно, ВКС РФ работает только ради отчётов и наград, а на самом деле ничего не разрушается - любой дымок выдаётся за пожар объекта, а прилетает только по пустым сараям, сортирам и ангарам с хламом. И никакого контроля за расходом беспилотников, ракет и результатом их использования. Полная анархия и и безобразие! negative
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        0
        Сегодня, 16:22
        Здесь у многих, не скажу что у всех, с чувством юмора плоховато. Я вот прекрасно понял, что ваш комментарий - сарказм на "коровью лепёшку" . smile
    2. Bookeer Звание
      Bookeer
      0
      Сегодня, 15:26
      Почитайте историю бомбардировок во время ВМВ. Разумеется, всё восстанавливается (мосты, заводы, переправы), хотя с дивана в это слабо верится. Англичане полигон Пенемюнде разнесли в пыль, но производство Фау-2 предотвратить не смогли.
      Надо время от времени повторять. Обычная военная работа.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 16:27
        Цитата: Bookeer
        хотя с дивана в это слабо верится

        это не с дивана слабо верится, а опыт работы
    3. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      +1
      Сегодня, 15:54
      Allez savoir peut etre le site etait il utilisé comme lieu de stockage, à l'abri d'une centrale elcetrique détruite je pense que l'on peut y cacher/stocker beucoup de choses ...
      Пойдите и узнайте, может быть, это место использовалось как хранилище, защищенное от разрушенной электростанции, я думаю, что там можно спрятать/хранить многое ...
  5. ВАМ Звание
    ВАМ
    +5
    Сегодня, 14:46
    Сколько еще выносить и выносить. Работайте братья!
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 14:48
    ТЭЦ 6 могли восстановить с помощью прибалтов и Азербайджана .
    " Мы строили ,строили и наконец построили !!!Саид поджигай !!!
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +3
      Сегодня, 14:52
      за два месяца, все что могли это площадку расчистить
      скорее разрушенного до основания не было, возможно были попадания и отдельные разрушения
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +6
      Сегодня, 15:10
      Частично восстановили , видимо не совсем были критичные разрушения. Сейчас смотрю взялись серьезно наши ВС за это дело. Ни дня не проходит без уничтоженного логистического хаба и пяти-шести АЗС, не считая складов ГСМ и локомотивов. Правильно так и надо в режиме 24/7, чтобы голову не могли поднять и гонор свой поубавили.
  7. Светлан Звание
    Светлан
    +5
    Сегодня, 14:49
    Почти на то и почти. Всё при должном умении и при наличии ресурсов восстанавливается.

    Материальные ресурсы подкидывает Запад, а все удары были ночью, когда людские ресурсы спят по домам. Поэтому да, восстановили. Скорее всего не на все сто, а на девяносто, но этого хватает.
    И зачем Вы ерничаете над ВСРФ, мне непонятно
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 14:53
      Цитата: Светлан
      Всё при должном умении и при наличии ресурсов восстанавливается.

      восстанавливать всегда в разы сложнее чем строить с нуля, за два месяца ни чего восстановить при полном, даже "почти" разрушении невозможно
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:51
    И все таки, без применения боеприпасов повышенной мощности, полностью разрушить/уничтожить то, что строили во времена СССР, проблематично, а то и не можно...
  9. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 14:52
    Только вот на западенщине краины забыли что такое "свет по талонам"...
  10. Вайфу Звание
    Вайфу
    -8
    Сегодня, 15:02
    Граждане-товарищи, затаривайтесь генераторами и обогревателями. Этой осенью и зимой бандерьве начнет равнять все ТЭЦ и РТС, до которых только дотянутся.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 15:08
      Цитата: Вайфу
      Граждане-товарищи, затаривайтесь генераторами и обогревателями. Этой осенью и зимой бандерье начнет равнять все ТЭЦ и РТС, до которых только дотянутся.

      Во время войны с Германией, таких комментаторов, без лишней волокиты отводили к ближайшей стенке "для приведения в исполнение", и правильно делали.
    2. mitrich Звание
      mitrich
      0
      Сегодня, 16:13
      Тоже так считаю. Если выносят НПЗ, порты хранилища ГСМ, заводы, чего же им и до ТЭЦ - ТЭС не добраться то?
      Обязательно будут выносить. Ибо такая возможность у них появились.
      ПыСы: минусуют упоротые патриоты-->патриоты? lol
  11. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 15:03
    Пока не бомбим, на 100% такие объекты не уничтожаются
  12. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 15:06
    На видео, снятое местными виден взрыв с вторичной детонацией, подобно на заводе Визар, только чуть слабее. Сомнительно, что такое может быть при ударе единичным Искандером по промышленному объекту. Скорее всего там находился склад боеприпасов, подобно Визару.

    Последствия в Вишнёвом:

    https://vk.com/milinfolive3?z=clip-226071110_456253000
  13. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 15:41
    Брехня, это кондиционер взорвался браковашный.
  14. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:06
    Нанесён удар по ТЭЦ-6 в Киеве
    Зиммой бы по ней долбануть!