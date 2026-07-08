Нанесён удар по ТЭЦ-6 в Киеве, которая была «почти полностью разрушена» весной
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Украинская столица вновь под атакой российских ударных дронов, о чем сообщают местные паблики. Правильнее сказать, она и не прекращалась, начиная со вчерашнего вечера.
Столичные паблики пишут о взрывах в различных районах. Причем воздушная тревога заранее не объявлялась. Видимо, дроны ВС РФ работают по целям, доразведанным после ночной комбинированной атаки, а украинские зенитчики отсыпаются.
Поступают подтверждения об очередном ударе по Деснянской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-6) мощностью 750 МВт, которая снабжает теплом и светом пять районов украинской столицы. Местные жители писали в чатах, что видели огненный гриб в районе теплоэлектроцентрали, а также о многочисленных взрывах. О том, что данная ТЭЦ почти полностью разрушена (ущерб якобы составил 80%) в результате атак ВС РФ, местные энергетики и власти заявляли еще в начале апреля. Выходит, либо соврали, либо сумели восстановить.
По информации одного из бывших депутатов Верховной рады Украины, «Жулянский машиностроительный завод "Визар"», занимающийся ремонтом зенитных ракетных систем ВСУ под Киевом, полностью уничтожен в результате взрыва на складе боеприпасов в Вишневом.
Помимо Киева, взрывы звучат в городе Прилуки, что в Черниговской области. Очередной локомотив, спрятанный под автомобильным мостом, был выявлен и уничтожен ударным беспилотником в районе станции Лозовая в Харьковской области. Кадры прилета и мощного взрыва случайно были сняты на автомобильный видеорегистратор.
В Сумской области «Герань-2» ударила по складу ГСМ и боеприпасов под вывеской деревообрабатывающего предприятия недалеко от села Собичево. В ночное время российский беспилотник нанес удар по железнодорожному депо в городе Сновск на Черниговщине.
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