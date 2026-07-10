Летающая бензоколонка сходит с «Хорнета»: зачем авианосцу беспилотный танкер
Появление MQ-25A Stingray на борту авианосца «Нимиц» во время учений FLEETEX 250 знаменует собой важный шаг на пути к внедрению беспилотной дозаправки в операции американских авианосцев
25 июня 2026 года на палубе «Нимица» появился аппарат, который тут же разошёлся по лентам как «новая эра авианосной авиации». Бесхвостый, без фонаря кабины, с крупной цифрой «250» на борту (отсылка к юбилею страны), он стоял в ряду с многоцелевыми истребителями F/A‑18E и транспортными «Грейхаундами» и на фоне пилотируемых машин смотрелся не уменьшенной беспилотной «мелочью», а равным им по размерам и виду боевым самолётом. Кадр красивый. Правда, у него есть деталь, которую подписи под фото обычно опускают: этот конкретный борт на «Нимиц» не садился, его привезли на корабль и подняли на палубу краном. То есть «эры» на этом снимке ещё нет. И всё же интереснее самой сцены другое. В MQ‑25 Stingray важна не громкая формулировка про эру, а закрытие очень старой дыры, которую флот латал полвека.
Нелюбимая работа: как заправка кочевала по авиакрылу
Авианосному авиакрылу всегда был нужен свой танкер — прямо в палубном цикле, а не где‑то на береговом аэродроме. Логика простая: самолёт взлетает с ограниченным запасом, ему нужно долить топливо сразу после старта, поддержать на маршруте к цели и подстраховать при возвращении. Если самолёт промахнулся мимо тросов аэрофинишёра и ушёл на второй круг, ему может не хватить топлива до успешной посадки, и тут выручает танкер рядом. Береговой KC‑135 в этот ритм не встроишь. Танкер должен жить на палубе — взлетать, садиться, держаться в ордере (боевом порядке кораблей) вместе со всеми.
Boeing KC-135 Stratotanker, основной заправщик ВВС США
Полвека эту работу тянули боевые самолёты. С конца 1960‑х основным «органическим» танкером был KA‑6D Intruder, переделанный из ударного A‑6: с него сняли часть боевой начинки, поставили агрегаты дозаправки и увеличили запас топлива. В типичном крыле начала 1980‑х держали четыре‑пять таких машин, и они закрывали сразу три задачи — подхватывали только что взлетевших, висели над кораблём во время посадок и сопровождали ударные группы. Отсюда и прозвище «Texaco» над авианосцем (по названию известной сети автозаправок).
Grumman A-6E Intruder ВМС США, осуществляющий дозаправку в воздухе двух французских штурмовиков Dassault Super Étendard
После списания «Интрудеров» роль перешла к S‑3B Viking. Машину строили как противолодочную, но с окончанием холодной войны подводная угроза отступила, и экономичный, дальнобойный «Викинг» переквалифицировали, в том числе в танкеры. Когда сняли с вооружения и его, специализированного палубного заправщика у флота не осталось вовсе. Роль легла на F/A‑18E/F Super Hornet с подвесным агрегатом дозаправки и дополнительными баками.
Два американских истребителя Boeing F/A-18E/F Super Hornet, выполняющие маневр дозаправки в воздухе. Один самолет действует как танкер, передавая топливо другому с помощью подвесной системы
Здесь и кроется проблема. «Супер Хорнет», отправленный работать бензоколонкой, несёт на пилонах топливо вместо ракет и бомб. Это боевой многоцелевой самолёт, занятый небоевым делом. Каждый вылет в роли танкера — минус один самолёт в ударной или противовоздушной конфигурации. Так и вышло, что нелюбимую заправочную работу флот полвека перекидывал с одной боевой машины на другую, а последние лет двадцать, с тех пор как списали «Викинги», живёт и вовсе без специализированного танкера, расплачиваясь за это боевым потенциалом лучших машин авиакрыла.
X‑47B: предок, которого делали под удар, а пригодился он под заправку
История MQ‑25 начинается с ударного беспилотника. В программе UCAS‑D (демонстратор палубного ударного дрона) компания Northrop Grumman построила X‑47B, бесхвостую малозаметную машину, задуманную как аппарат, способный действовать в глубине зоны, прикрытой ПВО. Задача стояла амбициозная: доказать, что беспилотник вообще может жить на авианосце наравне с пилотируемыми самолётами.
Беспилотный боевой летательный аппарат Northrop Grumman X-47B, находящийся на палубе авианосца
Это доказали. 10 июля 2013 года X‑47B автономно сел с торможением на палубу «Джорджа Буша», по командам бортовой системы, без ручного дистанционного управления. А 22 апреля 2015 года он же впервые в истории автономно принял топливо в воздухе от танкера. Две ключевые способности будущего палубного дрона — работать в палубном цикле и дозаправляться в полёте — были подтверждены не на бумаге, а в реальных полётах.
Дальше логика программы сломалась. Ударную линию, которая должна была вырасти в UCLASS, программу палубного разведывательно‑ударного беспилотника, флот пересмотрел. Малозаметный ударный беспилотник для действий в зоне плотной ПВО — это дорого, долго и требует ломки всей доктрины пилотируемой ударной авиации. Вместо этого ВМС выбрали задачу поскромнее, но по‑настоящему наболевшую: танкер. Не потому, что не потянули ударный дрон, а потому, что дыра в танкерном обеспечении саднила здесь и сейчас, а решение было понятным и относительно дешёвым. Флот выбрал скучное решение вместо эффектного: обычная история, когда денег и времени в обрез.
Показательна и развязка конкурса. Northrop Grumman, автор всего этого задела, в 2017 году из борьбы за MQ‑25 вышла: фирму не устроил «урезанный» до чистого танкера облик машины. Контракт достался Boeing. Так X‑47B остался технологическим предком Stingray, но не прямым: другой разработчик, другая машина, другой приоритет. По наследству перешли только уроки палубной автономии и дозаправки.
MQ‑25A: что умеет и чего пока не умеет
MQ‑25A — первый в мире серийный палубный беспилотный заправщик. По габаритам он вписывается в авиакрыло без скидок на беспилотность: длина около 15,5 метра, размах крыла порядка 22,8 метра, а со сложенными крыльями примерно 9,5 метра. Он короче «Супер Хорнета», но заметно шире в размахе, и на палубе занимает место наравне с пилотируемым самолётом. Никакая это не «лёгкая платформа», задвинутая в угол: на катапульте и рулёжке она съедает столько же места, сколько пилотируемый борт.
Беспилотный летательный аппарат Boeing MQ-25 Stingray, который впервые в истории осуществил дозаправку пилотируемого истребителя в воздухе
Задача у него узкая и конкретная: отлететь от авианосца примерно на 500 морских миль, отдать там около семи тонн топлива группе самолётов и вернуться на корабль. Дозаправившись у такого танкера в сотнях миль от корабля, истребитель может уйти на задание ещё дальше, а «Хорнеты» перестают тратить собственные вылеты на роль бензоколонки и возвращаются в ударный и противовоздушный строй. Сам авианосец при этом получает возможность держаться дальше от берега: если истребители дозаправляются в воздухе за сотни миль от корабля, кораблю не обязательно подходить к опасным рубежам вплотную. По оценкам открытых источников, суммарный радиус применения палубной авиации вырастает на сотни миль, а точные цифры зависят от конфигурации вылета и в деталях не публиковались.
Программа в 2026 году прошла перелом. В апреле впервые поднялась в воздух серийная машина, не демонстратор, а представитель товарного облика. В мае программу допустили к малосерийному производству, это рубеж Milestone C. Всего флот планирует получить 76 машин; в строю они получат обозначение KQ‑25 и составят две эскадрильи, VUQ‑11 и VUQ‑12. При этом сроки поплыли: начальную боеготовность когда‑то намечали примерно на 2027 год, теперь всё чаще называют конец десятилетия. Танкер флоту нужен был ещё лет двадцать назад, а дождётся он его, судя по всему, ближе к концу 2020‑х, если сроки снова не поплывут.
Демонстратор на палубе: сцена и то, что за ней
Вернёмся к кадру с «Нимица». На палубе стоял не серийный MQ‑25A, а демонстратор T‑1, принадлежащий Boeing, — тот самый борт, что отрабатывал дозаправку с F/A‑18, F‑35C и E‑2D. Его привязали среди четырёх «Супер Хорнетов» и пары «Грейхаундов», а цифра «250» на борту отсылает к юбилею страны.
Габариты и совместимость сцена показывает честно. Видно, как беспилотник встаёт среди боевых самолётов, сколько места занимает на катапультах и рулёжных дорожках, как вписывается в геометрию палубы. Для флота это реальная проверка «влезет ли», а не только красивая картинка. За кадром остаётся самое сложное: работа танкера в полном палубном цикле, с автономным взлётом, посадкой и дозаправкой над кораблём. Этот борт с палубы «Нимица» не взлетал и на неё не садился, его, напомню, доставили морем и поставили краном. До настоящей палубной работы MQ‑25 ещё предстоит дойти.
Декорация у сцены тоже говорящая. Учения FLEETEX 250 собрали 26 кораблей из 13 стран, и «Нимиц» шёл ядром этого соединения. Сам корабль — головной атомный авианосец своей серии, CVN‑68, которому недалеко до списания во второй половине 2020‑х. На одной палубе оказались авианосец, которому недолго до разделки, и машина, которой предстоит служить ещё десятилетия после того, как корабль пойдёт на слом. Символ напрашивается сам, но по делу тут проще: старый корабль довозит то, что придёт ему на смену.
Беспилотный танкер в палубном цикле — уже вопрос не «появится ли», а «когда доведут». Цепочка KA‑6D — S‑3 — «Супер Хорнет» вела ровно сюда: рано или поздно нелюбимую работу должны были снять с боевого лётчика и отдать машине без кабины. Так что никакая это не новая эра. Скорее наконец закрытый счёт за полвека временных решений.
Информация