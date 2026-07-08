Милитаризация Азербайджана: Баку продолжает наращивать свои военные расходы
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Азербайджан явно намеревается и далее укреплять свое региональное лидерство, в том числе путем увеличения своих военных расходов. В прошлом году Баку уже выделил беспрецедентно большую сумму на свою армию, и, по всей видимости, власти закавказской республики не планируют сбавлять обороты.
Согласно опубликованному отчету по исполнению госбюджета за прошлый год, правительство Азербайджана направило на проекты специального оборонного назначения около 2,9 млрд долларов, что почти на 40% больше, чем годом ранее. Таким образом, общие расходы Азербайджана на оборону и нацбезопасность выросли на 22,9%, достигнув отметки в 20,9% от всех бюджетных расходов. При этом примерно пятая часть этих денег предназначена для финансирования силового сектора — больше, чем когда‑либо в истории республики. В текущем году Баку планирует направить на военную сферу не менее 21% бюджета.
После захвата Нагорного Карабаха в 2023 году азербайджанцы продолжают наращивать расходы на армию и безопасность — это стало возможным в том числе на фоне увеличения нефтегазовых доходов с 2022 года. Очевидно, что в бюджете Азербайджана происходит структурный сдвиг в пользу обороны и ускоренного перевооружения. Официально в Баку оправдывают растущую милитаризацию угрозой «реваншизма» со стороны Армении. Однако усиление кооперации с США, Израилем и НАТО недвусмысленно указывает на то, что региональные приоритеты Азербайджана смещаются в пользу возможного прямого военного противостояния не только с Ираном, но и Россией.
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