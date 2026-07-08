Милитаризация Азербайджана: Баку продолжает наращивать свои военные расходы

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Милитаризация Азербайджана: Баку продолжает наращивать свои военные расходы

Азербайджан явно намеревается и далее укреплять свое региональное лидерство, в том числе путем увеличения своих военных расходов. В прошлом году Баку уже выделил беспрецедентно большую сумму на свою армию, и, по всей видимости, власти закавказской республики не планируют сбавлять обороты.

Согласно опубликованному отчету по исполнению госбюджета за прошлый год, правительство Азербайджана направило на проекты специального оборонного назначения около 2,9 млрд долларов, что почти на 40% больше, чем годом ранее. Таким образом, общие расходы Азербайджана на оборону и нацбезопасность выросли на 22,9%, достигнув отметки в 20,9% от всех бюджетных расходов. При этом примерно пятая часть этих денег предназначена для финансирования силового сектора — больше, чем когда‑либо в истории республики. В текущем году Баку планирует направить на военную сферу не менее 21% бюджета.



После захвата Нагорного Карабаха в 2023 году азербайджанцы продолжают наращивать расходы на армию и безопасность — это стало возможным в том числе на фоне увеличения нефтегазовых доходов с 2022 года. Очевидно, что в бюджете Азербайджана происходит структурный сдвиг в пользу обороны и ускоренного перевооружения. Официально в Баку оправдывают растущую милитаризацию угрозой «реваншизма» со стороны Армении. Однако усиление кооперации с США, Израилем и НАТО недвусмысленно указывает на то, что региональные приоритеты Азербайджана смещаются в пользу возможного прямого военного противостояния не только с Ираном, но и Россией.
10 комментариев
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  1. Татьяна Звание
    Татьяна
    +2
    Сегодня, 15:41
    усиление кооперации Баку с США, Израилем и НАТО недвусмысленно указывает на то, что региональные приоритеты Азербайджана смещаются в пользу возможного прямого военного противостояния не только с Ираном, но и Россией.

    Это не только ёжику понятно, но и вполне ожидаемо от не сменяемого во власти клана англомана Ильдара Алиева в руководстве Азербайджана.
  2. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +6
    Сегодня, 15:42
    Для чего эти ВС … видимо для окончательного решения армянского вопроса … соросёнок пашинянко сдаст всё … и исконно азербайджанские территории с городом Эривань вернуться в родную гавань … главное армян более в Россию не пущать от слова совсем …
    А в России паразитируют
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 15:45
    Не ну как они смеют вообще. Тут понимаешь в мире сплошной порядок, законность и разрешения споров странами исключительно юридическим порядком под стаканчик красного и секретарш, а эти милитаризируются, до зубов я бы сказал. Вот же коварные какие.
  4. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    0
    Сегодня, 15:51
    Однако усиление кооперации с США, Израилем и НАТО недвусмысленно указывает на то, что региональные приоритеты Азербайджана смещаются в пользу возможного прямого военного противостояния не только с Ираном, но и Россией.
    - итоги леопольдовщины. "Всё для них, для наших дорогих", приютим, позволим торговать и захватить торговлю, будем мямлить и не наказывать и тд и тп
  5. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 15:52
    Милитаризация Азербайджана: Баку продолжает наращивать свои военные расходы

    Мальбрук в поход собрался? Теперь пусть в дорогу побольше помидоров берут, нам не нать.
  6. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 15:54
    Милитаризация Азербайджана: Баку продолжает наращивать свои военные расходы

    Смысла нет совершенно. request
    С армянами вопрос решён и они больше не рыпнуться, а будут вместе с николкой только повизгивать.
    А больше и "закуситься" не с кем.
    Иран порвёт айзеров не напрягаясь. Россия аналогично.
    Причём айзерам не поможет никакая "коалиция". Их предел теперь "пинать" армян и всё.
    На это и нынешних сил достаточно.
    Зачем тратить лишнее?
    Единственное приходит на ум - "освоение бюджета и откаты".
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 15:59
      Ну не совсем так. Вы не забывайте, у них национальное государство со своей новой историей, мифологией. Вы уверены, что к примеру, озеро Севан, у азербайджанских историков и официальной пропаганде, не является частью Великого Азербайджана от Тихого океана до Балтики? А границу двигают кровью солдата. Ну или у недалёких людей по договору, о взаимном решении исторического территориального спора.
      1. К-50 Звание
        К-50
        0
        Сегодня, 16:09
        Цитата: Копчёный
        Вы уверены, что к примеру, озеро Севан, у азербайджанских историков и официальной пропаганде, не является частью Великого Азербайджана от Тихого океана до Балтики?

        Так это озеро турки пользуют.
        Не уж-то у "старшего брата" изо рта выдернут? Тот ведь может и обидеться, со всеми вытыкающими. Как бы не сверхдорого это стало. lol
      2. К-50 Звание
        К-50
        +1
        Сегодня, 16:12
        А нет, ошибся. Ещё у армян. Так и так их айзеры ещё отпинают. lol
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 16:10
    Баку продолжает наращивать свои военные расходы
    Готовится к появлению Западного Азербайджана wink