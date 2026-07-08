Козырь для Зеленского: ВСУ взяли Новояковлевку на Большетокмакском месторождении
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Из Запорожской области приходят сообщения о том, что силы противника предприняли не менее 8 контратак юго-восточнее Магдалиновки, что на Степногорском направлении. Для киевского режима это направление особенно ценно не только тем, что оно является южным плацдармом относительно областного центра – Запорожья, но и тем, что к северо-востоку от Степногорска располагается географический центр Большетокмакского марганцево-рудного месторождения. Ресурсная база этого месторождения огромна – порядка 1,7 млрд тонн.
В результате атакующих действий противнику удалось вернуть под свой контроль село Новояковлевка, которое в течение последних месяца-двух находилось в «серой зоне». С целью развития успеха ВСУ предпринимают атаки в направлении соседней Павловки.
Для режима Зеленского это ещё и пиар-кампания. Дело в том, что он присутствует на саммите НАТО в Анкаре, где попытается как можно дороже «продать» этот успех – под выделение новой военной и финансовой помощи.
Кроме того немаловажным аспектом является и ситуация с упомянутым месторождением. В своё время Банковая обязалась передать Большетокмакское месторождения марганцевых руд американцам – как раз под поставки оружия и боеприпасов. Но потом большая часть месторождения ВСУ была потеряна. Теперь же у Зеленского появляется повод заявить главным спонсорам войны против России, что «идёт процесс восстановления контроля над крупным ресурсным объектом».
Взятие ВСУ Новояковлевки – первое овладение противником населённым пунктом как минимум за 2,5 месяца.
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