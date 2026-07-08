Козырь для Зеленского: ВСУ взяли Новояковлевку на Большетокмакском месторождении

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Козырь для Зеленского: ВСУ взяли Новояковлевку на Большетокмакском месторождении

Из Запорожской области приходят сообщения о том, что силы противника предприняли не менее 8 контратак юго-восточнее Магдалиновки, что на Степногорском направлении. Для киевского режима это направление особенно ценно не только тем, что оно является южным плацдармом относительно областного центра – Запорожья, но и тем, что к северо-востоку от Степногорска располагается географический центр Большетокмакского марганцево-рудного месторождения. Ресурсная база этого месторождения огромна – порядка 1,7 млрд тонн.

В результате атакующих действий противнику удалось вернуть под свой контроль село Новояковлевка, которое в течение последних месяца-двух находилось в «серой зоне». С целью развития успеха ВСУ предпринимают атаки в направлении соседней Павловки.





Для режима Зеленского это ещё и пиар-кампания. Дело в том, что он присутствует на саммите НАТО в Анкаре, где попытается как можно дороже «продать» этот успех – под выделение новой военной и финансовой помощи.

Кроме того немаловажным аспектом является и ситуация с упомянутым месторождением. В своё время Банковая обязалась передать Большетокмакское месторождения марганцевых руд американцам – как раз под поставки оружия и боеприпасов. Но потом большая часть месторождения ВСУ была потеряна. Теперь же у Зеленского появляется повод заявить главным спонсорам войны против России, что «идёт процесс восстановления контроля над крупным ресурсным объектом».

Взятие ВСУ Новояковлевки – первое овладение противником населённым пунктом как минимум за 2,5 месяца.
9 комментариев
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  1. Татьяна Звание
    Татьяна
    0
    Сегодня, 15:30
    Козырь для Зеленского: ВСУ взяли Новояковлевку на Большетокмакском месторождении

    Плохо это.

    ВС РФ давать таких козырей Зеленскому для Запада и США против России давать нельзя! Тем более накануне или во время саммита стран НАТО!
    1. Canecat Звание
      Canecat
      +3
      Сегодня, 15:44
      Цитата: Татьяна
      Плохо это.

      Плохо это в медийном плане для нас и хорошо для них.
      Как это повлияет на поставки вооружения? Ни как не повлияет от слова совсем.
      БД позиционные с переменным успехом, капитуляция Окраины не завтра и даже не в этом году, это понимают с обеих сторон. Так что, теми же темпами будут продолжать загонять в Окраину различное вооружения. hi
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 15:31
    А разве можно контратаковать серую зону? Восемь раз! Там же по описанию этого словосочетания, никого нет.
    1. Володин Звание
      Володин
      +3
      Сегодня, 15:38
      Цитата: Копчёный
      А разве можно контратаковать серую зону? Восемь раз! Там же по описанию этого словосочетания, никого нет.

      Если в серой зоне нет бойцов армии противника (с украинской стороны - ВС РФ), это ещё не значит, что туда можно просто взять и войти, прибрав всё к рукам. Летит туда в случае атаки (контратаки) не меньше, чем в контролируемой зоне.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        +2
        Сегодня, 15:43
        Ну, раньше в СМИ помню было словосочетание "жабьих прыжков". Это когда всушники таким макаром занимали эти самые "серые зоны", без особого напряжения и отпора с другой стороны. Года три назад. Сегодня, когда вроде как у обеих сторон нету тыла и дронами простреливают за 100км от линии, как можно вообще заниматься подобным? Тут скорее полноценное наступление со всем вытекающим.
        1. Володин Звание
          Володин
          +1
          Сегодня, 15:58
          Цитата: Копчёный
          скорее полноценное наступление со всем вытекающим.

          Ну если взятие одного села - теперь полноценное наступление, пусть так.
          1. Копчёный Звание
            Копчёный
            +1
            Сегодня, 16:03
            Хм. В последнее время стороны занимали что то большее чем сёла, деревни или посёлки городского типа? А регулярные обмены пленными от сырости происходят?
  3. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    +3
    Сегодня, 15:35
    Временно взяли, получается для американцев, поскольку Украине это месторождение уже не принадлежит, как и все остальные ресурсные активы. Зеленский и ко. давно уже все распродал. За что воюют украинцы не понятно, за благосостояние элиты по главе с клоуном.
  4. Комментарий был удален.
  5. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    0
    Сегодня, 15:58
    On this case, will russia need another"mobilizovat"?