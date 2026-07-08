Кремль предупредил Литву о контрмерах в случае размещения там ядерного оружия

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Кремль предупредил Литву о контрмерах в случае размещения там ядерного оружия


Прибалтийские государства стремятся ни в чем не отставать от Финляндии. Недавно Хельсинки допустил размещение у себя ядерного оружия стран НАТО, и теперь политики Литвы идут тем же путем.

Прокомментировать данную ситуацию журналисты попросили главу пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова.

Представитель президента России ответил:

Честно говоря, новая информация, я раньше ее не слышал. Аналогичное решение принято в Финляндии. Наверняка Прибалтика будет гнаться за тем, чтобы успеть за Финляндией принять аналогичное решение.

Он отметил, что подобные инициативы не укрепят безопасность литовского государства.

Глава кремлевской пресс-службы заявил:

Это не добавит им безопасности.

Кремль в лице Пескова предупредил Литву о контрмерах в случае размещения там ядерного оружия. Они обязательно будут приняты Москвой для обеспечения российских государственных интересов. А это, в свою очередь, повысит риски для стран Прибалтики.

Законопроект об отмене запрета на размещение в Литве ядерного вооружения, предложенный президентом республики Гитанасом Науседой, рассмотрят в литовском Сейме. Данное ограничение по ЯО отражено сейчас в конституции страны.

Подавляющее большинство депутатов Сейма проголосовали за вынесение на рассмотрение вопроса об отмене запрета. Такой шаг одобрили 89 парламентариев из 106, участвовавших в голосовании. 11 человек его не поддержали и шестеро воздержались.
15 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 15:52
    Да им фиалетово на наши - " вы будете нашей целью".Голивуд сделал своё дело - можно победить ядерным оружием не только инопланетян но и Россию .Быть ядерной войне .
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 16:01
      Цитата: tralflot1832
      .Быть ядерной войне .

      Всё к этому и идёт.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Сегодня, 16:11
      Быть ядерной войне .
      война это когда в обе стороны летит. А когда в одну сторону летят дроны/ядрен батоны, а в другую предупреждения и фломастеры, то это не война, а безответные бомбардировки
  2. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +5
    Сегодня, 15:52
    Вот и дождались наши политиканы развёртывания НАТО в Прибалтике.
    Правило: "Не забиваем мы - забивают нам" - универсально.
    При данном раскладе Плескову, Карьяле и Ингерманландии следует приготовиться.
  3. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +1
    Сегодня, 15:55
    "...Кремль в лице Пескова..."..?!?!..
    Дожили...
  4. bambr731 Звание
    bambr731
    +4
    Сегодня, 15:57
    Кремль в лице Пескова предупредил Литву о контрмерах в случае размещения там ядерного оружия.

    Все уже дрожат
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 16:01
    .
    Кремль в лице Пескова предупредил Литву о контрмерах в случае размещения там ядерного оружия. Они обязательно будут приняты Москвой для обеспечения российских государственных интересов. А это, в свою очередь, повысит риски для стран Прибалтики.

    Заявлений и предупреждений Кремля в Европе перестали бояться.
    Более того глава НАТО прямым текстом угрожает России войной...вот итог внешней политики Кремля.
  6. lis-ik Звание
    lis-ik
    +2
    Сегодня, 16:03
    Когда же у них эта предупреждалка закончится!
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -2
    Сегодня, 16:04
    А что Европе остаётся делать ,чтобы не быть проигравший. Вы задайтесь этим вопросом ,отвечу только воевать .Причём всем своим кагалом.
  8. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:06
    Когда хохлота закончится прибалтов и так на нас кинут , оно похоже поняли что им конец при любом раскладе.
  9. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 16:07
    Не, стоп. А зачем тогда десятки лет работала и работает программа в нате, когда страны без ядрёного оружья учат кидать своими самолётами американские бонбы? Роскошная программа, быть расходником США в конфликте с СССР/РФ. Бонбы, старые добрые свободнопадающие из 60-х и сейчас ждут своего часа на складах в Германии. Что поменялось сейчас?
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +4
    Сегодня, 16:08
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Заявлений и предупреждений Кремля в Европе перестали бояться
    Да над ними там просто смеются wink
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -2
    Сегодня, 16:13
    Цитата: alexoff
    Быть ядерной войне .
    война это когда в обе стороны летит. А когда в одну сторону летят дроны/ядрен батоны, а в другую предупреждения и фломастеры, то это не война, а безответные бомбардировки

    В нашу сторону летят ядрён батоны ?Я что то пропустил ?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 16:15
      В комментариях с той стороны сто процентов. Там такие же как здесь.
  12. Себенза Звание
    Себенза
    0
    Сегодня, 16:26
    Мне тут говорила малолетка, что на вас нет тридцать семь.