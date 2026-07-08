Кремль предупредил Литву о контрмерах в случае размещения там ядерного оружия
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Прибалтийские государства стремятся ни в чем не отставать от Финляндии. Недавно Хельсинки допустил размещение у себя ядерного оружия стран НАТО, и теперь политики Литвы идут тем же путем.
Прокомментировать данную ситуацию журналисты попросили главу пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова.
Представитель президента России ответил:
Честно говоря, новая информация, я раньше ее не слышал. Аналогичное решение принято в Финляндии. Наверняка Прибалтика будет гнаться за тем, чтобы успеть за Финляндией принять аналогичное решение.
Он отметил, что подобные инициативы не укрепят безопасность литовского государства.
Глава кремлевской пресс-службы заявил:
Это не добавит им безопасности.
Кремль в лице Пескова предупредил Литву о контрмерах в случае размещения там ядерного оружия. Они обязательно будут приняты Москвой для обеспечения российских государственных интересов. А это, в свою очередь, повысит риски для стран Прибалтики.
Законопроект об отмене запрета на размещение в Литве ядерного вооружения, предложенный президентом республики Гитанасом Науседой, рассмотрят в литовском Сейме. Данное ограничение по ЯО отражено сейчас в конституции страны.
Подавляющее большинство депутатов Сейма проголосовали за вынесение на рассмотрение вопроса об отмене запрета. Такой шаг одобрили 89 парламентариев из 106, участвовавших в голосовании. 11 человек его не поддержали и шестеро воздержались.
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