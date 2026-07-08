Казахстан ввёл ограничения на въезд автотранспорта из России и других стран

683 4
Казахстан ввёл ограничения на въезд автотранспорта из России и других стран

Правительство Республики Казахстан резко ужесточило правила въезда всех видов автомобильного транспорта на территорию страны. Формально эти меры касаются всех приграничных государств. Однако очевидно, что такое решение принято в связи с нарастающим топливным кризисом, охватывающим все новые регионы России, с которой у центральноазиатской республики самая протяженная в мире сухопутная граница.

Согласно новым правилам, легковой и грузовой автотранспорт с иностранными номерами теперь может пересекать границу с РК не чаще одного раза в сутки. Об этом вчера на брифинге после заседания правительства журналистам сообщил вице-министр энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев.

Введены соответствующие меры, где мы запретили более одного раза заезжать для грузового, для легкового транспорта в целом. Это касается всех стран, которые граничат с Казахстаном.

При этом дефицита моторного топлива в Казахстане в настоящее время нет, подчеркнул Туткышбаев. Ограничительные меры на границе носят превентивный характер и установлены в рамках комплекса мер, направленных на предотвращение «серого» вывоза ГСМ из Казахстана. Введены они были после того, как в граничащих с РФ Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях резко выросли продажи бензина и дизеля на местных АЗС.

В приграничных регионах Казахстана запрещен отпуск топлива в канистры. Местные органы власти, силовые структуры, владельцы заправок и погранслужба уведомлены о том, что должны пресекать «мошеннические схемы», когда в автомобили скрытно устанавливаются дополнительные топливные баки. Такое фиксировалось не только на границе с РФ, но и в приграничной с Кыргызстаном Жамбылской области.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 16:16
    Ну, друганами нам эти чингисханы никогда не были, а могли бы и наладить поставки танкерами по Волге топливо...
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 16:23
      Так вопрос к нашим российским топливным компаниям ну и Казахстану, если вдруг он ввёл запрет на экспорт. Первым, за такой импорт идёт демпфер т.е возмещение разницы между ценой в Казахстане и РФ в виде коэффициента 0,9 из бюджета РФ. Вторые, если ввели запрет на экспорт, почему? Им жалко? Ладно чёрт с ней с дружбой, деды воевали и тд, но торговать то по рыночной цене не в убыток, как бывает у недалёких людей.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:18
    Надеюсь мы в Казахстан не поставляем топливо как в 2025 г .Кто врёт или дипломатично - вводит в заблуждение . laughing
  3. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    0
    Сегодня, 16:20
    Семипалатинск, УстьКаменогорск, Павлодар, Актюбинск, Целиноград, Петропавловск - дикая степь, освоенная, застроенная русскими. И в этом вопрос.