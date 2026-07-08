Казахстан ввёл ограничения на въезд автотранспорта из России и других стран

Введены соответствующие меры, где мы запретили более одного раза заезжать для грузового, для легкового транспорта в целом. Это касается всех стран, которые граничат с Казахстаном.

Правительство Республики Казахстан резко ужесточило правила въезда всех видов автомобильного транспорта на территорию страны. Формально эти меры касаются всех приграничных государств. Однако очевидно, что такое решение принято в связи с нарастающим топливным кризисом, охватывающим все новые регионы России, с которой у центральноазиатской республики самая протяженная в мире сухопутная граница.Согласно новым правилам, легковой и грузовой автотранспорт с иностранными номерами теперь может пересекать границу с РК не чаще одного раза в сутки. Об этом вчера на брифинге после заседания правительства журналистам сообщил вице-министр энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев.При этом дефицита моторного топлива в Казахстане в настоящее время нет, подчеркнул Туткышбаев. Ограничительные меры на границе носят превентивный характер и установлены в рамках комплекса мер, направленных на предотвращение «серого» вывоза ГСМ из Казахстана. Введены они были после того, как в граничащих с РФ Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях резко выросли продажи бензина и дизеля на местных АЗС.В приграничных регионах Казахстана запрещен отпуск топлива в канистры. Местные органы власти, силовые структуры, владельцы заправок и погранслужба уведомлены о том, что должны пресекать «мошеннические схемы», когда в автомобили скрытно устанавливаются дополнительные топливные баки. Такое фиксировалось не только на границе с РФ, но и в приграничной с Кыргызстаном Жамбылской области.