Завершающая стадия: в Красном Лимане ВС РФ уничтожают остатки сил противника

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Завершающая стадия: в Красном Лимане ВС РФ уничтожают остатки сил противника

В настоящее время уже полностью очевидно, что освобождение Красного Лимана вступает в свою завершающую стадию. Группы закрепления 25-й армии завершают поиск и уничтожение боевиков 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны. Украинские военнослужащие пытаются покидать город, переодеваясь в гражданскую одежду.

Выше по фронту установлен контроль над населенными пунктами Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка Харьковской области. Кроме того, к западу от города противник выбит из двух опорных пунктов. В районе Боровой нашими операторами БПЛА за сутки уничтожено 10 наземных робототехнических комплексов ВСУ, в июне количество уничтоженных НРТК противника достигло 130 единиц. Украинские боевики пытаются предпринимать встречные действия с направления Редкодуба и Нового.



В то время как Киев продолжает отрицать потерю Константиновки, севернее, на стыке ДНР и Харьковской области, ВСУ оказались в чрезвычайно непростом положении. Несмотря на то, что в подобной ситуации наиболее очевидным выходом было бы отступление в район Изюма и обустройство там оборонительных позиций, маловероятно, что «мясник» Сырский на этот раз изменит своей обычной тактике и даст команду на отвод войск. После того как Красный Лиман и его окрестности будут полностью зачищены от остатков сил противника, у ВС РФ появится новый плацдарм, аналогичный Двуреченскому. Линия фронта спрямится, и появится возможность продолжить дальнейшее наступление как в южной части Харьковской области, так и в направлении Славянско-Краматорской агломерации.
9 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:30
    Освобождаем от хохлоты исконно русские земли...
    1. р_у_с_с_к_и_й Звание
      р_у_с_с_к_и_й
      +3
      Сегодня, 16:40
      Только причём тут Путин?)
      Это же главный переговорщик, и очень доверчивый человек к уважаемым партнёрам
      1. Leontrotsky
        Leontrotsky
        -5
        Сегодня, 16:45
        Та просто так. Он, конечно, не при делах. Ты внёс решающий вклад во всевозможные освобождения.
        1. р_у_с_с_к_и_й Звание
          р_у_с_с_к_и_й
          +2
          Сегодня, 20:52
          Решающий вклад вносят солдаты на передовой и командиры подразделений до среднего звена, а вот дальше начинается политическая воля (в нашем случае - её отсутствие) и бездарность высшего звена
      2. alex_410 Звание
        alex_410
        -4
        Сегодня, 16:58
        настолько доверчивый,что......... Дальше додумайте сами. Написал-бы,да с нашей демократией можно на статью себе написать. Другое дело было раньше-такие комментарии были ну хотя-бы в МК(Московский комсомолец),что мне МУЖИКУ стыдно это было читать.А ведь молодёжь с сырыми мозгами читала ЭТО. Вот и получили поколение.... Дай бог,чтобы это осталось в прошлом и удалось вырвать с корнем тот сорняк,который взрастили в 90-х.
        1. р_у_с_с_к_и_й Звание
          р_у_с_с_к_и_й
          0
          Сегодня, 20:55
          О, Хоспаде, стыдно ему)
          Ну, не читайте. Смотрите дальше зомби ящик, где у нас всё хорошо.
          А так, напомню, идёт пятый год войны: бензина нет, удары наносятся уже по всей европейской части, вплоть до Сибири, а мы всё никак не начинаем воевать по-серьезному. Да и как воевать, если у половины вилы, да детишки за границей? А то ещё обидим уважаемых партнёров
    2. Комментарий был удален.
  2. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +4
    Сегодня, 16:49
    давить и уничтожать, уничтожать и давать. третьего не дано!
  3. hiller Звание
    hiller
    0
    Сегодня, 17:46
    Спасибо и нижайший поклон нашим бойцам и командирам. Удачи вам. Будьте живы и здравы.
  4. Джунгар Звание
    Джунгар
    -1
    Сегодня, 18:20
    После того как Красный Лиман и его окрестности будут полностью зачищены от остатков сил противника, у ВС РФ появится новый плацдарм
    Стратегов развелось как собак нерезаных. И все пихают где нипопадя это свое любимое словечко - плацдарм.... Плацдарм - это участок местности, на котором подготавливается и развёртывается военная операция. В районе Красного Лимана низменность по сравнению с другим берегом, находящимся под контролем ВСУ. Там не может готовиться и развертываться операция так как положение явно не выгодное для этого и не может быть использовано как плацдарм.. Плацдарм - это участок местности, захваченный наступающими войсками при форсировании водной преграды. При освобождении Красного Лимана не захватывается участок местности на другом берегу реки. Его территория не может быть использована как плацдарм