Трамп готов ввести бесполётную зону над Украиной, если «РФ вновь нападёт»

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Трамп готов ввести бесполётную зону над Украиной, если «РФ вновь нападёт»

В Анкаре, на полях саммита НАТО, президент США Дональд Трамп проводит встречу с Зеленским. Обсуждались перспективы урегулирования конфликта на Украине.

Комментируя возможные мирные договоренности, Трамп заявил о готовности обеспечить введение бесполётной зоны над Украиной в случае «нового нападения России» после заключения сделки. При этом американский лидер выразил уверенность, что этого не потребуется.

Трамп:

Если потребуется - да (введём бесполётную зону), но об этом не придётся беспокоиться об этом, когда мы заключим соглашение.

Трамп подчеркнул, что достижение устойчивого мира с Россией сделает дополнительные гарантии безопасности излишними, и выразил оптимизм относительно исхода переговоров. Однако опыт показывает, что договариваться о чём-либо напрямую с Трампом или при его посредничестве практически бессмысленно. Яркий пример - ситуация с Ираном.

В июне 2026 года Трамп торжественно подписал меморандум о взаимопонимании, предусматривавший прекращение огня, открытие Ормузского пролива и снятие части санкций. Соглашение должно было стать основой долгосрочного мира. Однако уже через несколько недель после подписания возобновились удары, атаки на суда в проливе и взаимные обвинения в нарушении договоренностей. США вновь нанесли удары по иранским объектам, обвинив Иран в ударе по танкерам, хотя Иран свою вину отрицает. Вполне могла вмешаться третья сторона в качестве провокатора, однако Вашингтон разбираться не стал. Перемирие оказалось крайне хрупким.

Это наглядно демонстрирует, как быстро могут меняться позиции Вашингтона и насколько ненадежны гарантии, данные в формате «трамповских сделок».

Встреча Трампа и Зеленского прошла в напряженной атмосфере: европейские союзники по НАТО скептически относятся к американскому подходу, а Киев настаивает на более сильных гарантиях безопасности, которые ему давать пока никто не собирается.

Трамп:

Путин - сложная личность, и этот парень (Зеленский) тоже сложная личность. Им нужно поладить. Мы добьёмся этого.
65 комментариев
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    +9
    Сегодня, 16:56
    Ну видимо в Анкоридже высокие уважаемые мудрые стороны это обсуждали и учитывали. Всё норм, продумано.
    На самом деле такое возможно, ну если только ВС РФ будут ко Львову скажем подходить. Чтобы процесс проблем не закончился.
    1. Кубик123 Звание
      Кубик123
      +9
      Сегодня, 17:07
      Цитата: Копчёный
      На самом деле такое возможно,

      А как? Он собирается сбивать российские самолеты над территорией России? Удары идут дальнобойным оружием, запускаемым с территории России. Как он собирается добираться до носителей? У всякого оптимизма есть границы, а у трамповского, похоже, границ нет wassat
      Ну, или с мозгами проблемы.
      1. alex-defensor Звание
        alex-defensor
        +1
        Сегодня, 17:49
        Путин - сложная личность, и этот парень (Зеленский) тоже сложная личность. Им нужно поладить. Мы добьёмся этого.

        Да американцы совсем не понимают. Трамп всерьез думает, что причина противостояния между Россией и бывшей Украиной в том, что "сложные парни не договорились"?
        Западные НКО в интересах глобалистского элитарного класса привели к власти в Незалежной нацистов. Причем нацистов именно европейского пошива (других просто нет). Что это значит для нашего народа можно понять, если немного знать историю.
        СВО, это просто стадия войны Запада против России, в которой Россия начала давать ответ.
        1. sub307 Звание
          sub307
          0
          Сегодня, 21:15
          "...достижение устойчивого мира с Россией сделает дополнительные гарантии безопасности излишними," и выразил оптимизм относительно исхода переговоров."
          Я бы, такой оптимизм, назвал излишним. Да и "...европейские союзники по НАТО скептически относятся к американскому подходу", winked
      2. bayard Звание
        bayard
        +1
        Сегодня, 18:06
        Цитата: Кубик123
        А как? Он собирается сбивать российские самолеты над территорией России?

        Он же сразу ответил - никак .
        "Этого просто не потребуется" yes потому что этого не будет .
        Он просто приехал потролить и позлить НАТО . Ему нужен скандал - как повод для вывода оттуда американских войск .
        1. Себенза Звание
          Себенза
          0
          Сегодня, 22:04
          Слиться по схеме и собрать сливки.
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      +19
      Сегодня, 17:09
      Рыжая собака откровенно встала на сторону 404, он уже заявил, что удары по НПЗ России ведут к миру ??? может в силу слабости, а может не дальновидности перестать поздравлять США и рыжего клоуна с днюхой, а вспомнить про Конституцию и что жизнь граждан России важнее личной "дружбы" и запахов ?
      1. Roman_VH Звание
        Roman_VH
        0
        Сегодня, 18:08
        Ой вей, а как же хатынка на маямщине, да и надувнушку в марине в Нице жалко.
      2. красноярск Звание
        красноярск
        +3
        Сегодня, 18:21
        Цитата: Silver99
        Рыжая собака откровенно встала на сторону 404

        А он с этой позиции и не уходил. Перестал напрямую поставлять бандеровцам оружие? Отнюдь. Просто он решил "срубить бабла" с ЕС. И у него получилось. А вот разведданными он Окраину снабжает, потому, что европейцы не имеют таких возможностей.Благодаря этим данным, бандеровцы столько наших НПЗ уничтожили.
        Его, якобы желание прекратить войну, всего лишь игра на публику и усыпление Кремля. Принудить Россию вступить в длительные, нудные переговоры, в которых Россия точно проиграет. Как бывало уже не раз.
        Если бы Доня действительно хотел прекращения войны, он отключил бы Окраину от своих разведданных. И как бы тогда бандеровцы выбивали наши НПЗ и заводы стратегической важности? Так что, и Доня и ЕС хотят поражения России, а если не получится, то, хотя бы ее обескровливания.
        1. alexbor Звание
          alexbor
          +1
          Сегодня, 19:02
          Принудить Россию вступить в длительные, нудные переговоры, в которых Россия точно проиграет. Как бывало уже не раз

          в надежде дедушку опять обмануть
          1. jack-no Звание
            jack-no
            -1
            Сегодня, 19:46
            Le vieil homme est un ancien du KGB, il connait toutes les ficelles.
            Que ce soit n'importe quel dirigeant occidental, il est sous la coupe des sionistes et des têtes couronnées, appelé "le Club des 300" , "Club de Rome", entre autres.
            Trump n'est qu'un "Chargé de Mission" à la Maison Blanche.
            Trump est manipulé par son gendre Jared Kushner (qui a fait nommer son père ambassadeur à Paris) et Steve Witkoff (ses fils Zach et Alex doivent beaucoup à Trump), deux bons sionistes.
            Leurs fortunes ont été multipliées par trois en un an.
          2. красноярск Звание
            красноярск
            +1
            Сегодня, 21:03
            Цитата: alexbor
            в надежде дедушку опять обмануть

            А ему не привыкать наступать на одни и те же грабли по нескольку раз.
      3. Карельский Звание
        Карельский
        0
        Сегодня, 19:35
        Поздравить с днюхой,или нет,это уже через год
      4. Таймень Звание
        Таймень
        0
        Сегодня, 21:23
        Ну почему же рыжая собака?Собаки -они хорошие и верные звери.А это- "друг Трампушка" с вонью Анкориджа,глава всея "нашей" буржуинской "Элитки",который за "фаберже" держит их на коротком поводке и которому всё время кое-что вылизывают.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +16
    Сегодня, 16:56
    Зеленский уже отблагодарил Трампа ,чпокнув танкер под управлением Турции зафрахтованный Шевроном.Трамп и Эрдоган вас обоих нагнул и поставил раком бандеровец .Так по дружбе .
    1. bayard Звание
      bayard
      +1
      Сегодня, 18:10
      А вот поляки уже обнаружили на уКраине belay бандеровцев .
      Очень не хотят они воевать с Россией напрямую , как Брюссель требует . И деньги этот Брюссель почему то даёт не им (полякам) , а убийцам польских младенцев . angry И что такое на польских панов нашло , что уже и орденами друг в друга швыряются ? Чудеса ...
      1. alexbor Звание
        alexbor
        0
        Сегодня, 19:04
        уже и орденами друг в друга швыряются

        покидались и опять забыли, тенис
    2. Roman_VH Звание
      Roman_VH
      +1
      Сегодня, 18:11
      Таки ему можно, пока, но в талмуде отметочка осталась. Пока он убивает русских ему можно почти все.
  3. ShDE Звание
    ShDE
    +3
    Сегодня, 16:58
    В обоих конфликтах Трамп не учитывает дополнительного участника, над которым он властен невполне. В конфликте с Ираном это Израиль, в нашем случае ЕС
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +3
      Сегодня, 17:11
      А в нашем случае это прежде всего проклятый Лондон, а потом уже его лакей ЕС. Этот британский королёк Карл Виндзор не зря Трампа столько времени окучивал, вначе пригласил его к себе в гости, а потом с ответным визитом к нему пожаловал.
      1. doker79 Звание
        doker79
        +1
        Сегодня, 17:36
        Мне кажется вы переоцениваете степень влияния королевской семьи на мировую политику, впрочем каждый может верить в те теории заговора в которые пожелает
  4. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +3
    Сегодня, 17:00
    На то, что там говорит Трамп, серьёзные люди уже давно не обращают внимания. Он и сам завтра уже забудет, что говорил сегодня.
    1. alexbor Звание
      alexbor
      0
      Сегодня, 19:06
      сам завтра уже забудет, что говорил сегодня

      пока говорит, забывает
  5. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +10
    Сегодня, 17:00
    Сам-то верит в то, что говорит? Или по привычке - за угол завернул, забыл?
    Безполётная зона, как я понимаю, это если американцы открыто будут её обеспечивать, сбивая всё, что над Украиной летает? Он к этому готов?

    Я не знаю, как он столько лет продержался в бизнесе, НАСТОЛЬКО не отвечая за свои слова. У нас бы давно башку скрутили. В 90-е - в прямом смысле, сейчас - фигурально.
    1. bayard Звание
      bayard
      +5
      Сегодня, 18:29
      Ну-у-у ... в 90-е дорогой Борис Николаич тоже околесицу нёс ... оркестром немецким дирижировал , на шасси самолёта писал , а уж пляса fellow плясал то как зажигательно ... Я в то время с другом аккурат через Красную площадь проходил lol . Удивились мы на это глядючи . Но ведь он так народ веселил .
      Вот и Трамп - веселит .
      Над НАТО поглумился просто всласть . Потом над Зеленским немного . Пообещал конец войне и бесполётную зону . yes Но ! stop Сразу поправился - что её не будет ибо она не потребуется . good Вот всё сразу в одном флаконе - и пообещал , и тут же сказанное отменил , и людей повеселил - журналистам и политологам теперь вон сколько тем для разговоров .
      А тем временем его базы в Заливе опять бомбят . yes
      И его авиация уже чего-то там бомбит . fellow Праздник то продолжается .
      А то нефть опять подешевела , а как Энергетической Сверхдержаве , да без дорогой нефти ? И европам нефть да газ абсолютно ни к чему . yes
      Баланс , гармония и бизнес . bully
      Цитата: Zoldat_A
      Я не знаю, как он столько лет продержался в бизнесе,

      Да так и продержался - ВЕСЕЛО !
      Правда несколько раз пережил банкротство . Но тоже - весело .
      Он ведь ещё и в актёрской гильдии Голливуда состоит .
      А артист - это состояние души .
      Артиста каждый обидеть сможет , но не каждому с рук сойдёт . Вот персы его обижают , а он не обижается .
      А почему ?
      Нефть опять подорожает ! drinks
  6. Pulse Звание
    Pulse
    +5
    Сегодня, 17:02
    Снова нас обманули...И теперь уверенно говорит -что в усрине наши земли.зелебобику теперь все карты в руки:Громи Россию ,уничтожай НПЗ,мы поможем с наведением и ракетами...
    1. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      +1
      Сегодня, 17:24
      Ну значит "да здравствует великий СССР" и соответственно политика тех времен. Значит вскоросьи у Ирана, КНДР появятся не только технологии но и сами межконтинентальные ракеты (носители) по последнему писку моды. Правила этой игры не новы. Кто не хочет договариваться по мирному плану получает договор по краю.
      1. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        +3
        Сегодня, 18:00
        Ну значит "да здравствует великий СССР" и соответственно политика тех времен.

        Было бы неплохо. Только вот СССР отвечал на подобные выпады в 30-х годах не пустой болтовней, а ежегодным ростом ВВП под 15%
        1. Овсиговец Звание
          Овсиговец
          +1
          Сегодня, 18:05
          А сейчас ответят кратным ростом стоящих в заряженном снаряженном виде СБП и производством ракет и эт сетера сетера сетера. КНДР производящая по лицензии в состоянии производить немножечка и своему союзника на первое время. Что что а масштабировать они умеют
  7. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 17:03
    Любит Лохматый трусами махать перед своими шестёрками.
  8. drags33 Звание
    drags33
    +8
    Сегодня, 17:05
    сша уже давно (да с самого начала!) прямой участник конфликта на б/украине!!!! Сколько и чего еще надо руководству России, чтобы это осознать и начать действовать соответствующе, а не ждать "американских родственников" в Москве, которые якобы чем-то помогут... Ну противно же читать о елейном тоне общении нашего руководства с врагами (!!!!) из сша!!!!
  9. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +5
    Сегодня, 17:06
    Ну что тут сказать ,политик трепло воздействует своеобразно на аудиторию
    Уже не вникаешь о чем он говорит ,а как он выступает на сцене
    Трамп в чем то похож на нашего Жириновского по артистизму
    Абсолютно беспринципный тип для которого нет никакого бога кроме денег
    Продаст Россию ,продаст Израиль, продаст Украину продаст кого угодно за хорошую сумму. Побомбит, поугрожает и с такой же лёгкостью соскочит
    Бедный еврей Нетаньяху сам прохиндей уже проклял тот день когда он сел за баранку с этим пылесосом
  10. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -1
    Сегодня, 17:08
    Тогда придётся бомбить Америку атомными бомбами
  11. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 17:09
    США планируют предоставить Украине лицензию на производство Patriot

    Об этом сообщил Трамп на встрече с Зеленским в Анкаре заявил Трамп на встрече с Зеленским в Анкаре.

    «Вот о чём мы сейчас поговорим: мы дадим вам лицензию на производство Patriot. Это же круто, правда? Так вы не сможете жаловаться, что мы их недостаточно предоставляем. Я бы сказал, делайте их сами», — заявил американский лидер.

    Трамп сообщил, что сегодня позвонит Владимиру Путину после встречи с Зеленским

    Обращаясь к главарю киевского режима, президент США также спросил:
    «У вас есть вопрос к президенту Путину. Что бы вы хотели у него спросить? Потому что я собираюсь задать ему этот вопрос»

    Затем он спросил Зеленского: «Может быть, вы бы поехали в Москву?», на что тот ответил:
    «Это сложно. Там много украинских дронов. Это опасно» и предложил Европу для встречи.
    1. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      0
      Сегодня, 17:27
      И в ответ получить технологии ракет межконтинентальных в Иране и КНДР..... Которые они конечно же будут производить сами. Ну а так..... Если Трамп выбирает путь эскалации и считает такой путь реально решением то Украине готовиться надо к применению ТЯО.... То есть копать много и глубоко.
  12. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    -5
    Сегодня, 17:11
    Трамп готов ввести бесполётную зону над Украиной, если «РФ вновь нападёт»
    Трамп посмотрел на успехи ВСУ по "обеспечению" бензином российских автомобилистов и решил сыграть в хорошего и плохого полицейского. При желании турки вместе с американцами вполне могут ввести бесполётную зону над территорией Украины и не только над территорией Украины. Тем более Эрдоган никогда и не скрывал, что считает Крым исконной турецкой территорией, о чём "эксперты" на российском телевидении предпочитают молчать.
    1. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      +1
      Сегодня, 17:28
      Он с Ираном не в состоянии справиться..... Конечно же введет. А Эрдоган прям спит и видит войну у себя на территории..... Вот такой вот тупой Эрдоган
      1. Вайфу Звание
        Вайфу
        +3
        Сегодня, 17:42
        Иран бьет в ответ. А вот Кремль только озабоченности и сожаления выражает.
        1. Овсиговец Звание
          Овсиговец
          0
          Сегодня, 18:01
          Когда то никто не верил что Кремль начнет по факту войну. А гляди ты.... Начал. Это не вопрос веры. Это вопрос логики.
    2. nobody75 Звание
      nobody75
      -2
      Сегодня, 17:33
      При желании турки вместе с американцами вполне могут ввести бесполётную зону над территорией Украины и не только над территорией Украины.

      Welcome! Пусть попробуют... Фронт проходит далеко от их баз, а авиабазы украины пристреляны и покоцаны. У США нет ни систем ПВО в достаточном количестве ни истребительной авиации с подходящим боевым радиусом. Нет войск, которые авиабазы прикрывать будут. А главное - война с Ираном возобновилась.
      С Уважением
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -2
    Сегодня, 17:13
    Трамп несёт всякую чушь ,из Ирана полетела ответка . laughing Одна иранская ракета может и заблудиться.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +1
      Сегодня, 17:37
      Исламская Республика Япония атаковала наш авианосец — Трамп. lol
  14. alexoff Звание
    alexoff
    +5
    Сегодня, 17:27
    Рубио сказал что США будут помогать Украине бить вглубь территории России. Как пару дней назад сказал Песков - Трамп демонстрирует последовательность
  15. HAM Звание
    HAM
    -1
    Сегодня, 17:28
    Похоже,рыжая башка совсем перестала функционировать.......европейские "кукушки" ему накуковали своё,а он и повёлся..."бесполётная зона"это над Ираком прокатило,Югославией....а здесь явно третья мировая...к ней призывает!??Хотя,понятно откуда ветер ему надул...
    Только вот какую-никакую "сделку" ещё надо заключить,а этого,похоже,не предвидится.
  16. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 17:29
    Трамп готов ввести бесполётную зону над Украиной, если «РФ вновь нападёт»

    На кого? belay
    На кого нам ещё по твоему напасть надо? belay
    Совсем больной и с умом не дружишь. fool request
    Кладбище и черти в Аду уже прогулы пишут, заждались тебя, Додик. yes
  17. navigator777 Звание
    navigator777
    +1
    Сегодня, 17:31
    Так они и так еемввели, наши самолеты над ххлами не летают, а если и залетают то рискуют сильно
  18. Vent Звание
    Vent
    +2
    Сегодня, 17:31
    Думаю, Украине сейчас будут ракеты передавать, но не ПВО, а ударные типа «воздух — земля» (JASSM) или ракеты ATACMS дальнобойные, наземные установки для «Томагавков» для нанесения ударов по нам. Так что дроны — это была разминка.
  19. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    0
    Сегодня, 17:33
    Я бы его этого рыжего Арлекино на Луну отправил бы ещё в Великобритании, когда он с королём встречался после Анкгниджа. А тогда они точно бы этого удара не ожидали. Так бы поступил Чингисхан. Сейчас это единственное правильное решение - бить сердце, когда враг этого не ожидает
  20. Rabin Звание
    Rabin
    0
    Сегодня, 17:37
    La Russie doit se montrer inflexible. Les USA n'ont pas cessé de mentir. Malgré les différents pourparlers US-Russie Trump a toujours continué à aider l'Ukraine à bombarder les infrastructures de la Russie. Ne soyez plus naïfs !
  21. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    +2
    Сегодня, 17:39
    Однако опыт показывает, что договариваться о чём-либо напрямую с Трампом или при его посредничестве практически бессмысленно. Яркий пример - ситуация с Ираном.

    Гигимон решил показать кто хозяин в доме, а репа не треснет быть гигимоном на чужой земле!?
  22. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:40
    Цитата: alexboguslavski
    Исламская Республика Япония атаковала наш авианосец — Трамп. lol

    Это он ляпнул после того как Эрдоган сказал Трампу на ушко - у моего С-400 регламентные работы ? А Иран ракеты пулять начал . laughing
  23. Вайфу Звание
    Вайфу
    +2
    Сегодня, 17:41
    А это повредит "Духу Анкориджа" и строительству туннеля на Аляску?
  24. hiller Звание
    hiller
    +2
    Сегодня, 17:43
    Вновь потянуло "ароматом" Анкориджа. Давно пора завязывать с нечистоплотными запахами.
  25. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +1
    Сегодня, 17:57
    ага. клоун придёт в Кремль и повяжет ХПП по рукам и ногам. Аппетит приходит во время еды. когда Кремль перестанет быть травоядным?
  26. ПавелКоссе Звание
    ПавелКоссе
    +2
    Сегодня, 18:00
    Трамп заявил о готовности обеспечить введение бесполётной зоны над Украиной в случае «нового нападения России» после заключения сделки.
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    А кто-то вообще говорит у нас о "заключении сделки" по украине? Тут уже даже Д.Песков примолк.
    И зачем нам вообще-то сделка с украиной до её полной капитуляции? Чтобы столкнуться с ситуацией, когда на украине уже вовсю будут орудовать иностранные контингенты (полностью легитимно, причём)? Нет. Уж лучше мы всё сделаем сами, без сомнительных сделок имени трампа и пр..
  27. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 18:07
    Путин - сложная личность

    Да мы такого ещё никогда не видали...Сложнее его были только ЕБН и ГМС...Это при них посыпалась российская государственность так, что до сих пор оклематься не можем...
  28. ОлегEKB Звание
    ОлегEKB
    0
    Сегодня, 18:12
    Хм, Трампа слушать, ну простите меня
    сегодня он одно говорит, завтра проснется и будет говорить иное
  29. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    0
    Сегодня, 18:15
    Testa di carota Trump non è solo inaffidabile ma soprattutto FALSO.
  30. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:27
    после заключения сделки.
    . соломки подстелил и это понятно...
    А пока все будет идти как идёт...
  31. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 18:33
    А чего он такого сказал? Если РФ ВНОВЬ нападет?
    То есть, в следующий раз, не В ЭТОТ.
    Трамп, как и Вангелия знает, что Украины вскоре не будет, а значит РФ на нее ВНОВЬ не нападет при всем желании, это будет ее территория. Новая- не новая, признанная - не признанная, но ее, там будут российские губернаторы, полиция и ФСБ, банки и заправки.
    Поэтому Россия на эти земли ВНОВЬ никак не нападет, и американцам, тем более Трампу лично за базар отвечать никак не светит.
    Ну что там себе трактуют по этому поводу Зеленский, Макрон или упаси Боже Каллас - это их личное дело.
    Думаю, однако, хитрый хозяин саммита оценил этот политико-военный изврат речи дорогого гостя.
  32. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 18:50
    Если потребуется - да (введём бесполётную зону), но об этом не придётся беспокоиться об этом, когда мы заключим соглашение.

    А что ему дали такую возможность заявлять? Наши линии? И фломастеры? crying
  33. Butte Carl Звание
    Butte Carl
    0
    Сегодня, 18:53
    So, so der amerikanische Schwätzer Trump will also eine Flugverbotszone über der Ukraine verhängen? Das war doch schon mal, was Trump lauthals von sich gegeben hat: „...ich werde den Ukraine-Konflikt in 24 h beenden…“ Die Bleichgesichter aus Übersee haben schon immer mit gespaltener Zunge geredet – sagen die Indianer. Das Trump ein grössenwahnsinniger Egomane ist, muss man keinem mehr erklären. Die Versprechungen von Trump sind so relevant wie umgefallener Reis-Sack in China. Ich frage mich, was mit den Yankees verkehrt läuft? Ob das vom „Lack saufen“, oder vom „alte Socken rauchen“ kommt, das müssen Mediziner klären, aber das Konfetti zwischen den Ohren von Trump ist so selten bei den Amis nicht.
  34. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 19:43
    Если бы это было возможно, то и ВВС 404 так бы сделали на самолётах ф16.
  35. Мурзик Звание
    Мурзик
    0
    Сегодня, 20:33
    Как говорится " нестареющая классика "
  36. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 21:48
    Позор какой, ржавый петух на нашей окраине пытается диктовать условия.