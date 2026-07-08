Если потребуется - да (введём бесполётную зону), но об этом не придётся беспокоиться об этом, когда мы заключим соглашение.

Путин - сложная личность, и этот парень (Зеленский) тоже сложная личность. Им нужно поладить. Мы добьёмся этого.

В Анкаре, на полях саммита НАТО, президент США Дональд Трамп проводит встречу с Зеленским. Обсуждались перспективы урегулирования конфликта на Украине.Комментируя возможные мирные договоренности, Трамп заявил о готовности обеспечить введение бесполётной зоны над Украиной в случае «нового нападения России» после заключения сделки. При этом американский лидер выразил уверенность, что этого не потребуется.Трамп:Трамп подчеркнул, что достижение устойчивого мира с Россией сделает дополнительные гарантии безопасности излишними, и выразил оптимизм относительно исхода переговоров. Однако опыт показывает, что договариваться о чём-либо напрямую с Трампом или при его посредничестве практически бессмысленно. Яркий пример - ситуация с Ираном.В июне 2026 года Трамп торжественно подписал меморандум о взаимопонимании, предусматривавший прекращение огня, открытие Ормузского пролива и снятие части санкций. Соглашение должно было стать основой долгосрочного мира. Однако уже через несколько недель после подписания возобновились удары, атаки на суда в проливе и взаимные обвинения в нарушении договоренностей. США вновь нанесли удары по иранским объектам, обвинив Иран в ударе по танкерам, хотя Иран свою вину отрицает. Вполне могла вмешаться третья сторона в качестве провокатора, однако Вашингтон разбираться не стал. Перемирие оказалось крайне хрупким.Это наглядно демонстрирует, как быстро могут меняться позиции Вашингтона и насколько ненадежны гарантии, данные в формате «трамповских сделок».Встреча Трампа и Зеленского прошла в напряженной атмосфере: европейские союзники по НАТО скептически относятся к американскому подходу, а Киев настаивает на более сильных гарантиях безопасности, которые ему давать пока никто не собирается.Трамп: